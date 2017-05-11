15:28 11 мая

С февраля в Мосуле уничтожено более 1,3 тыс. боевиков

Иракские правительственные силы с февраля этого года уничтожили в ходе операции по освобождению западного Мосула более 1,3 тыс. боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), передает РИА Новости данные отчета военного ведомства Ирака.



«Всего с февраля был уничтожен 1321 террорист, включая ряд командиров. Под контроль государства военные вернули около 400 квадратных километров территории», – говорится в отчете командующего операцией Абдель-Амира Яраллы.


В настоящее время иракские подразделения продвигаются по исторической части Мосула, однако наступление осложняет плотная городская застройка, которая вынуждает военных избегать действий, опасных для гражданского населения.

Отмечается, что взятие под контроль исторической части города станет символически важным успехом на пути к уничтожению ИГ, так как именно оттуда главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание "халифата" в 2014 году.

Использованы фотографии: РИА Новости . Рафаэль Даминов
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Комментарии 5

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  1. dik-nsk Сегодня, 12:31
    а сколько мирных жителей? или тут мы не считаем - только "кровавый" Асад может мирное население тиранить, а матрасовские пули исключительные
    dik-nsk
    1. KAV Сегодня, 13:01
      Чота они прям пачками, тысячами, уничтожают бармалеев уже который год..., а бармалеев от этого только больше становится. Прям фантастика какая-то.
      KAV
  2. moskowit Сегодня, 12:47
    "Нигде так больше не врут, как на рыбалке и на войне..." (поговорка)
    moskowit
  3. rruvim Сегодня, 12:50
    Мечеть Аль-Нури не сдаться. Кстати Абу Бакр аль-Багдади был у амеров в плену. Отпустили... На свободу. А теперь в этой мечети, вообще как крепость, сотни умалишённых суннитов. Разбомбить легче...
    rruvim
  4. Curious Сегодня, 14:35
    Интерсно было бы узнать, во что обошлось уничтожение одного боевика в денежном выражении, притом сметы разных стран желательно разделить.
    Curious
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