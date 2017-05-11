С февраля в Мосуле уничтожено более 1,3 тыс. боевиков
Иракские правительственные силы с февраля этого года уничтожили в ходе операции по освобождению западного Мосула более 1,3 тыс. боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), передает РИА Новости данные отчета военного ведомства Ирака.
«Всего с февраля был уничтожен 1321 террорист, включая ряд командиров. Под контроль государства военные вернули около 400 квадратных километров территории», – говорится в отчете командующего операцией Абдель-Амира Яраллы.
В настоящее время иракские подразделения продвигаются по исторической части Мосула, однако наступление осложняет плотная городская застройка, которая вынуждает военных избегать действий, опасных для гражданского населения.
Отмечается, что взятие под контроль исторической части города станет символически важным успехом на пути к уничтожению ИГ, так как именно оттуда главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание "халифата" в 2014 году.
«Всего с февраля был уничтожен 1321 террорист, включая ряд командиров. Под контроль государства военные вернули около 400 квадратных километров территории», – говорится в отчете командующего операцией Абдель-Амира Яраллы.
В настоящее время иракские подразделения продвигаются по исторической части Мосула, однако наступление осложняет плотная городская застройка, которая вынуждает военных избегать действий, опасных для гражданского населения.
Отмечается, что взятие под контроль исторической части города станет символически важным успехом на пути к уничтожению ИГ, так как именно оттуда главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание "халифата" в 2014 году.
Использованы фотографии: РИА Новости . Рафаэль Даминов
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