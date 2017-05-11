15:22 11 мая

На "Звездочке" спущено на воду судно "Академик Александров" проекта 20183 для ВМФ

На северодвинском предприятии "Звездочка" 11 мая состоялась церемония вывода из эллинга (спуска на воду) новейшего океанографического исследовательского судна "Академик Александров" проекта 20183 для ВМФ. Спасательное буксирное судно "Академик Александров" планируется передать Военно-морскому флоту РФ в третьем квартале 2018 года.

Завершающий этап достройки судна будет выполняться на плаву. В 2018 году судно выйдет в море для выполнения программы заводских ходовых и государственных испытаний. Плановый срок передачи ОИС "Академик Александров" в состав Военно-Морского Флота России – IV квартал 2018 года
— сказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало




Спасательное буксирное судно "Академик Александров" было заложено в центре судоремонта "Звездочка" в декабре 2012 года и является третьим в серии четырех судов специального назначения нового поколения, спроектированных на базе проекта вспомогательного судна проекта 20180 и строящихся на предприятии "Звездочка" "Северодвинск. Водоизмещение судна - 5400 тонн, скорость - 14 узлов, экипаж - 65 человек. На "Академике Александрове" предусмотрена взлетно-посадочная площадка для одного многоцелевого вертолета Ка-27. Ледовый класс судна Arc-5 позволяет самостоятельное плавание в однолетних арктических льдах при толщине до 0,8 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1 м - в летне-осеннюю. Район плавания не ограничен.

По данным из открытых источников и Минобороны РФ, суда проектов 20180 (20180ТВ, 20183ТВ и 20183) предназначены для поисково-спасательных операций, транспортировки крупногабаритной морской, военной и специальной техники, а также научно-исследовательского оборудования.

Головное судно этого заказа - спасательное буксирное судно "Звездочка" проекта 20180 - вошло в состав Северного флота (СФ) в 2010 году, первое судно заказа - морской транспорт вооружения усиленного ледового класса проекта 20180ТВ "Академик Ковалев" несет службу на Тихоокеанском флоте (ТОФ) с 2015г. Четвертое судно - морской транспорт вооружения проекта 20183ТВ "Академик Макеев" - заложено в 2015 году и будет передано в состав ВМФ в 2018 году. Их водоизмещение в зависимости от предназначения - от 5400 от 6300 тонн.

По данным открытой печати, морские транспорты вооружения будут обеспечивать группировки атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения класса "Борей", разворачиваемые на СФ и ТОФ.

Использованы фотографии: © Фото : ВМФ России
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Комментарии 24

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  1. rruvim Сегодня, 13:04
    Даёшь Северный морской путь без американских атомоходов! Забыли написать, что у "Александрова" есть эллинг для глубинных бомб...
    rruvim
    1. Alex_Rarog Сегодня, 13:06
      а там атомоходы только подводные могут быть) остальное туда не заплывает)
      а судно интересное) и выглядит неплохо)
      Alex_Rarog
      1. rruvim Сегодня, 13:11
        А я о подводных лодках. "Академик Александров" как проект был "заточен" под нашу программу СОСУС, потом поставили задачу спасения + буксировка нефтяных скважен. На все руки мастер...
        rruvim
        1. maxim947 Сегодня, 14:02
          Что тут сказать? Красавец!
          maxim947
    2. zampolit Сегодня, 13:15
      Как это, «эллинг для глубинных бомб»?
      zampolit
      1. rruvim Сегодня, 13:33
        Можно назвать это "трал на корме".
        rruvim
        1. rruvim Сегодня, 13:35
          А ещё проще:"океанографическое исследовательское судно двойного назначения".
          rruvim
        2. zampolit Сегодня, 14:51
          В смысле, лебёдка на корме, как у «Звёздочки»? А как она к глубинным бомбам относится?
          Ну, конечно, если приспичит, то и бомбоскат можно на юте сделать под старые КБ или БМ, но здесь же не о том речь?
          zampolit
  2. barclay Сегодня, 13:06
    Раскраска у него какая то веселенькая, не военная. Это что бы типа никто не догадался о его назначении?
    barclay
  3. kolkulon Сегодня, 13:06
    Выглядит конечно офигенно.
    kolkulon
  4. kolkulon Сегодня, 13:09
    В носовой части и пару Ярсов можно разместить.
    kolkulon
    1. rruvim Сегодня, 13:15
      Калибр-К вмещается.
      rruvim
    2. Svarog51 Сегодня, 13:20
      Вот вот, и меня любопытство гложет, чего у него там - "под капотом"? Ну Ярсы то вряд ли, а вот "упаковка" Калибров" и что-нибудь зенитное - вполне может разместиться.
      Svarog51
    3. Burbon Сегодня, 13:54
      Цитата: kolkulon
      В носовой части и пару Ярсов можно разместить

      наши калибровщики уже готовы сувать все что не поподя даче в грачат......на кой там калибр или любая другая стреляющая бандура?
      Burbon
  5. Рабинович Сегодня, 13:25
    Красивый корабль.
    Рабинович
  6. НЕКСУС Сегодня, 13:32
    Серьезно взялись за Арктику...и ледокольный флот наш растет хорошими темпами.
    НЕКСУС
    1. Стропорез Сегодня, 13:38
      Цитата: НЕКСУС
      Серьезно взялись за Арктику...и ледокольный флот наш растет хорошими темпами.

      Зв арктику взялись,по причине лгромных запасов углеводородов. И суда для перевозки газа строят соответствующие ,только не на наших верьфях.
      Стропорез
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:44
        Цитата: Стропорез
        Зв арктику взялись,по причине лгромных запасов углеводородов. И суда для перевозки газа строят соответствующие ,только не на наших верьфях.

        Не только...через Арктику быстрее доставить наши КР и МБР по назначению.
        НЕКСУС
  7. vladimirvn Сегодня, 13:33
    Сейчас такие суда приращивают территорию России намного успешней военных. fellow
    vladimirvn
    1. rruvim Сегодня, 13:36
      А Крым? ГРУ-шники старались....
      rruvim
  8. ArikKhab Сегодня, 13:38
    "спуск на воду новейшего океанографического исследовательского судна "Академик Александров" проекта 20183 для ВМФ. Спасательное буксирное судно "Академик Александров" планируется..." так судно "океанографическое исследовательское" или "спасательное буксирное"???
    ArikKhab
    1. rruvim Сегодня, 14:00
      "Двойного назначения"...
      rruvim
    2. zampolit Сегодня, 14:12
      Вроде, 20180,«Звёздочка» - спасательное буксирное, 20181/20180ТВ, «Академик Ковалев» - транспорт вооружений а 20183, «Академик Александров» - морское судно обеспечения. Так при закладке они назывались.
      zampolit
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 14:07
    Дизайн футуристичный.Точнее-непривычный.В холодах так и надо.Отлично рвём по ледокольной теме в Арктике.Так держать!
    ВЕРЕСК
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