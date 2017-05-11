На "Звездочке" спущено на воду судно "Академик Александров" проекта 20183 для ВМФ

Завершающий этап достройки судна будет выполняться на плаву. В 2018 году судно выйдет в море для выполнения программы заводских ходовых и государственных испытаний. Плановый срок передачи ОИС "Академик Александров" в состав Военно-Морского Флота России – IV квартал 2018 года

На северодвинском предприятии "Звездочка" 11 мая состоялась церемония вывода из эллинга (спуска на воду) новейшего океанографического исследовательского судна "Академик Александров" проекта 20183 для ВМФ. Спасательное буксирное судно "Академик Александров" планируется передать Военно-морскому флоту РФ в третьем квартале 2018 года.— сказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь ДыгалоСпасательное буксирное судно "Академик Александров" было заложено в центре судоремонта "Звездочка" в декабре 2012 года и является третьим в серии четырех судов специального назначения нового поколения, спроектированных на базе проекта вспомогательного судна проекта 20180 и строящихся на предприятии "Звездочка" "Северодвинск. Водоизмещение судна - 5400 тонн, скорость - 14 узлов, экипаж - 65 человек. На "Академике Александрове" предусмотрена взлетно-посадочная площадка для одного многоцелевого вертолета Ка-27. Ледовый класс судна Arc-5 позволяет самостоятельное плавание в однолетних арктических льдах при толщине до 0,8 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1 м - в летне-осеннюю. Район плавания не ограничен.По данным из открытых источников и Минобороны РФ, суда проектов 20180 (20180ТВ, 20183ТВ и 20183) предназначены для поисково-спасательных операций, транспортировки крупногабаритной морской, военной и специальной техники, а также научно-исследовательского оборудования.Головное судно этого заказа - спасательное буксирное судно "Звездочка" проекта 20180 - вошло в состав Северного флота (СФ) в 2010 году, первое судно заказа - морской транспорт вооружения усиленного ледового класса проекта 20180ТВ "Академик Ковалев" несет службу на Тихоокеанском флоте (ТОФ) с 2015г. Четвертое судно - морской транспорт вооружения проекта 20183ТВ "Академик Макеев" - заложено в 2015 году и будет передано в состав ВМФ в 2018 году. Их водоизмещение в зависимости от предназначения - от 5400 от 6300 тонн.По данным открытой печати, морские транспорты вооружения будут обеспечивать группировки атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения класса "Борей", разворачиваемые на СФ и ТОФ.