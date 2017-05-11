Сирийские полицейские получили пулеметы «Корд»
Пулеметы «Корд» калибра 12,7 мм снискали заслуженное уважение у сирийских военных – это оружие российского производства демонстрирует исключительно высокие характеристики. Поэтому не удивительно, что и другие силовые структуры Сирии хотели бы получить «Корды» на вооружение, пишет Вестник Мордовии .
В настоящее время пехотные варианты "Корда" поступили на вооружении сирийской полиции. Совсем недавно в интернете появилась фотография, на которой дамасские стражи порядка заняты освоением нового оружия.
По мнению автора материала Льва Романова, «Корды» значительно повысят огневую мощь подразделений, задействованных в антитеррористических мероприятиях.
При весе в 32 кг пулемет имеет габариты в горизонтальном положении: 1980×450×500 мм. Скорострельность – до 650 выстр/мин, начальная скорость пули 820 – 860 м/с, дальность стрельбы – 1500-2000 м.
На «Корде» могут быть установлены современные оптические прицелы.
В настоящее время пехотные варианты "Корда" поступили на вооружении сирийской полиции. Совсем недавно в интернете появилась фотография, на которой дамасские стражи порядка заняты освоением нового оружия.
По мнению автора материала Льва Романова, «Корды» значительно повысят огневую мощь подразделений, задействованных в антитеррористических мероприятиях.
При весе в 32 кг пулемет имеет габариты в горизонтальном положении: 1980×450×500 мм. Скорострельность – до 650 выстр/мин, начальная скорость пули 820 – 860 м/с, дальность стрельбы – 1500-2000 м.
На «Корде» могут быть установлены современные оптические прицелы.
Использованы фотографии: twitter.com/IvanSidorenko1
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