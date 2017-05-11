15:27 11 мая

Сирийские полицейские получили пулеметы «Корд»

Пулеметы «Корд» калибра 12,7 мм снискали заслуженное уважение у сирийских военных – это оружие российского производства демонстрирует исключительно высокие характеристики. Поэтому не удивительно, что и другие силовые структуры Сирии хотели бы получить «Корды» на вооружение, пишет Вестник Мордовии .

В настоящее время пехотные варианты "Корда" поступили на вооружении сирийской полиции. Совсем недавно в интернете появилась фотография, на которой дамасские стражи порядка заняты освоением нового оружия.




По мнению автора материала Льва Романова, «Корды» значительно повысят огневую мощь подразделений, задействованных в антитеррористических мероприятиях.

При весе в 32 кг пулемет имеет габариты в горизонтальном положении: 1980×450×500 мм. Скорострельность – до 650 выстр/мин, начальная скорость пули 820 – 860 м/с, дальность стрельбы – 1500-2000 м.

На «Корде» могут быть установлены современные оптические прицелы.

Использованы фотографии: twitter.com/IvanSidorenko1
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Рабинович Сегодня, 13:29
    Хватит вооружать наших врагов sad
    Рабинович
    1. Самаритянин Сегодня, 13:30
      Вы же наши союзники (Белорусы) laughing lol wink
      А пулемёт крут:
      Самаритянин
      1. Zibelew Сегодня, 13:32
        А что, ДШК уже закончились?
        Zibelew
    2. LostCoast Сегодня, 13:40
      Цитата: Рабинович
      Хватит вооружать наших врагов sad
      А не тавор-ли в руках у нациков lol
      LostCoast
      1. Рабинович Сегодня, 13:46
        Это они сами выпускают. Да и разве Россия воюет с Украиной? Сам Путин говорил что братья.
        Ну как хотите, потом не жалуйтесь что Израиль бомбит.
        Рабинович
        1. LostCoast Сегодня, 13:50
          Цитата: Рабинович
          Это они сами выпускают. Да и разве Россия воюет с Украиной? Сам Путин говорил что братья.
          Ну как хотите, потом не жалуйтесь что Израиль бомбит.

          Я как раз и не жалуюсь.У израиля и сирии свои тёрки.Я что-то не припомню когда великий Пу называл пороха братом.Это укропские оф. лица везде орут про войну с РФ.А нацикам помогать выпускать таворы для еврея должно быть некомильфо.
          LostCoast
        2. inkass_98 Сегодня, 13:58
          Цитата: Рабинович
          Это они сами выпускают.

          Выпускают они из готовых "машинокомплектов", стволы делать так и не научились.
          inkass_98
        3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:16
          ну как же ,только богоизбранные могут всяким мразям оружие раздавать(не бесплатно естественно),позиционируя это благим желанием помочь,вот только кому уже без разницы,главное шекели в кубышку сыпятся,но если вдруг что подобное с противоположной стороны,все -крики вопли(не вооружайте наших врагов),блеяние про международное право и т.д с начала в зеркало гляньте,а потом на других пальцами показывать будете.
          Ратник с пулеметом
        4. kapitan92 Сегодня, 14:19
          Цитата: Рабинович
          Это они сами выпускают

          Выпускают, а точнее собирают из комплектов , поставляемых из Израиля. Кстати, Израиль вооружает армию Азербайджана, который в "сложных" отношениях с Арменией, а эти страны - подбрюшье России, и Израиль это не останавливает.
          Цитата: Рабинович
          Сам Путин говорил что братья.

          А нашему Гаранту все "братья" и евреи тоже ........до поры , до времени.

          Цитата: Рабинович
          Ну как хотите, потом не жалуйтесь что Израиль бомбит.

          В России есть поговорка: - что посеешь, то и пожнешь. hi
          kapitan92
        5. КОТ БАЮН Сегодня, 14:30
          Юкрейн выпускает "Тавор"? laughing
          КОТ БАЮН
      2. Громобой Сегодня, 13:57
        Цитата: Рабинович
        Хватит вооружать наших врагов

        Если бы мы вооружали сирийскую армию как ваших врагов,то в первую очередь передали бы новейшие комплексы ПВО и усилили их истребительную авиацию.
        Однако,стрелковое вооружение и другое более тяжёлое имущество передаётся им,чтобы покончить с отрядами нусры и иг.
        Они,знаете ли,эти самые отряды,устанавливают нецивилизованные правила на контролируемых территориях.Целые,народности и вероисповедания на сирийской земле стоят перед угрозой вырезания(дети,бабы---в целях устрашения всех под нож.Таких эпизодов зафиксировано много.Хотя и одного было бы достаточно).
        Громобой
    3. Alexey RA Сегодня, 14:02
      Цитата: Рабинович
      Хватит вооружать наших врагов sad

      Так мы, вроде бы, не торгуем с Режимом Нарна. smile
      Alexey RA
    4. Alexey RA Сегодня, 14:10
      Если серьёзно, то у Вас столько врагов, что для выполнения Вашего требования РФ пришлось бы вообще уйти с рынков стран исламского мира (а это БВ, Африка и ЮВА).
      После чего на освободившееся место пришёл бы тот же Китай. А с Китаем где сядешь - там и слезешь. И началось бы 989-я нота Израиля Китаю по поводу поставок ПЗРК... 990-я нота Израиля Китаю по поводу поставок ПТУР... 991-я нота Израиля Китаю по поводу поставок ПКР... 992-я нота Израиля Китаю по поводу поставок баллистических ракет...
      Alexey RA
      1. Рабинович Сегодня, 14:11
        Не обижайте Израиль sad
        Рабинович
        1. Svarog51 Сегодня, 14:41
          Не обижайте Россию. Вы себе сами столько врагов нажили, что у нас на них, на всех пулемётов не хватит, даже если будем выпускать круглосуточно. request
          Svarog51
        2. viktor. Сегодня, 15:12
          Он что не обиженный? laughing
          viktor.
    5. Стилет_71 Сегодня, 14:12
      А вы с ними помиритесь, и они перестанут быть вашими врагами wink
      Стилет_71
    6. ВЕРЕСК Сегодня, 14:30
      Рабинович! hi Не паникуй.Всё под контролем.На Израиль они не пойдут.Наши спецы хлеб просто так не едят.Всё нормально.Сам увидишь.
      ВЕРЕСК
  2. Тургон Сегодня, 13:37
    Хорошее оружие, но если опять как с прицелами попадут не в те руки.
    Тургон
  3. Басарев Сегодня, 13:46
    Даже в русской армии основным пулемётом остаётся древний казахский Утёс, а этим оборванцам Корды за так даём. Стыд и позор.
    Басарев
    1. Großer Feldherr Сегодня, 14:09
      Я Утес уже лет 6 не видел, что то мне подсказывает, что и вы тоже, только отличить их не можете(как и многие тут), внешне почти один в один.
      Großer Feldherr
    2. рич Сегодня, 14:09
      древний казахский Утёс? Замечательная вещь! Не зря его зовут - антиснайпер. После распада СССР заводы, выпускавшие пулемет НСВ, оказались в самостоятельных государствах. Требовалось наладить производство аналогичного оружия в России. Так появился КОРД. Сам лично его не видел, но отзывы о нем - хорошие
      рич
    3. Шукшин Сегодня, 14:14
      А, как позвольте спросить, его обкатывать в боевых условиях? Ничего постреляют маненько, глядишь в нашу армию пойдет уже модернизированный.
      Шукшин
    4. sabakina Сегодня, 14:14
      Цитата: Басарев
      Даже в русской армии основным пулемётом остаётся древний казахский Утёс, а этим оборванцам Корды за так даём. Стыд и позор.

      Крупнокалиберный пулемёт НСВ-12,7 «Утёс» был разработан в Тульском ЦКИБ СОО в конце 1960-х — начале 1970-х в качестве замены устаревшего и тяжёлого ДШК (ДШКМ). Учи матчасть химдым.
      sabakina
      1. gringo Сегодня, 14:34
        Это да, но производство осталось в Казахстане, поэтому появился КОРД. КОРД кстати превосходит НСВ по точности стрельбы, а если с сошек стрелять то примерно одинаково( из КОРда естественно с сошек). Так что НСВ давно уже не может называться антиснайпер.
        gringo
        1. LostCoast Сегодня, 14:46
          Цитата: gringo
          Это да, но производство осталось в Казахстане, поэтому появился КОРД. КОРД кстати превосходит НСВ по точности стрельбы, а если с сошек стрелять то примерно одинаково( из КОРда естественно с сошек). Так что НСВ давно уже не может называться антиснайпер.

          КОРД ещё и по ресурсу ствола НСВ превосходит.
          LostCoast
  4. Стилет_71 Сегодня, 14:11
    Цитата: Басарев
    а этим оборванцам Корды за так даём. Стыд и позор.

    Не пишите ерунду! Это отличная возможность проверить оружие в реальных боевых условиях. Надо ей пользоваться.
    Стилет_71
  5. лысова Сегодня, 14:13
    Честно говоря,это не пулемёт, а Сорокопятка - сильная штуковина.
    лысова
    1. gringo Сегодня, 14:35
      А КПВТ тогда что артилерия резерва ставки?
      gringo
      1. лысова Сегодня, 14:55
        А ты с него стрелял? Разработка 1943 года. Он Афган прошёл,Чеченскую республику- я их всех уважаю. Я не ругаюсь - я констатирую факт.
        лысова
        1. gringo Сегодня, 15:06
          чей то так фамильярно?Ну так то стрелял, правда из КПВ две очереди всего по три,из остального настрел есть но тоже небольшой. Просто если КОРД сорокопятка, то логично было бы предположить что КПВ как минимум гаубица 152мм.
          gringo
  6. kolkulon Сегодня, 14:29
    Цитата: LostCoast
    Цитата: Рабинович
    Хватит вооружать наших врагов sad
    А не тавор-ли в руках у нациков lol

    Вроде как "малюк"
    kolkulon
    1. LostCoast Сегодня, 14:37
      На аватарке у вас малюк laughing
      LostCoast
    2. gringo Сегодня, 14:54
      Это Форт 222
      gringo
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 14:35
    КОРД только видел.В войсковой части .Спецназа.Даже подойти не разрешили.Только-метров 5.Спецы надулись от значимости как жабы в болоте.Охранники,блин.
    ВЕРЕСК
Картина дня