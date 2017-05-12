Советские и русские солдаты в Африке в годы Второй мировой войны

В годы Второй мировой войны ожесточенные сражения происходили и на севере африканского континента. Здесь, в песках Сахары и на средиземноморском побережье схлестнулись между собой войска итало-германской коалиции и силы союзников, в первую очередь британцев. Советский Союз участия в боевых действиях на африканском континенте в силу географического положения не принимал, однако, как удалось установить историкам, наши соотечественники все же успели поучаствовать в Африканской войне.Можно выделить несколько категорий русских и советских людей, принимавших участие в боевых действиях против итало-германских войск на африканском континенте. Во-первых, это были эмигранты и дети эмигрантов из Российской империи, которые еще до войны или в начале Второй мировой войны стали кадровыми военнослужащими британской или французской армий. Наибольшее количество эмигрантов и их потомков служило во Французском Иностранном легионе. Во-вторых, это были выходцы из Российской империи, проживавшие в странах Средиземноморья и с началом войны оказавшиеся в составе войск союзников. В-третьих, это были советские военнопленные, которые содержались в германских лагерях для военнопленных на территории Северной Африки.История участия русских и советских солдат в боевых действиях на севере Африки известна плохо. Ее приходится буквально восстанавливать по крупицам, и колоссальная роль в этой нелегкой и благородной задаче принадлежит нескольким энтузиастам — профессиональным историкам и историкам — «любителям». Они смогли установить имена некоторых русских, советских военнослужащих, а также военнослужащих армий союзников, имевших русских предков.К первой группе (военнослужащие армий союзников) можно отнести, например, капитана Джордж Майкл Александр Уэрнера, служившего в британском уланском полку. Несмотря на английскую фамилию, некоторое отношение к России он все же имел — доводился праправнуком самому Александру Сергеевичу Пушкину. Его мать Анастасия в 1917 году вышла замуж за английского барона Гарольда Уэрнера и осталась в Англии. Джордж Уэрнер был ее единственным сыном. В декабре 1942 года он погиб в Северной Африке в возрасте 25 лет.К этой же категории участников войны в Северной Африке можно отнести и подполковника Димитрия Георгиевича Амилахвари — Зедгинидзе (1906-1942). Потомок старинного грузинского княжеского рода Амилахвари, Димитрий доводился внуком российскому генералу от кавалерии Ивану Амилахори. Он родился в 1906 году в Базоркино (ныне это село Чермен Пригородного района Республики Северная Осетия — Алания). Когда в Грузии победила советская власть, семья Зедгенидзе-Амилахвари бежала в соседнюю Турцию, а оттуда выехала в 1922 году во Францию. Даже на чужбине она не захотела прерывать старинную традицию воинской службы своих мужчин. В 1924 году 18-летний Димитрий поступил в знаменитое французское военное училище Сен-Сир, а в 1926 году начал службу во Французском Иностранном легионе.В 1927 году князь получил французское гражданство и женился на княжне Ирине Дадиани (1904-1944), тоже представительнице старинного грузинского аристократического рода. Димитрий принимал участие в боевых действиях французских колониальных войск в Марокко. Когда началась Вторая мировая война, князь Димитрий Амилахвари принимал участие в боевых действиях против гитлеровцев и итальянцев в самых разных уголках мира. Он воевал в Норвегии в составе французского экспедиционного корпуса, принимавшего участие в Норвежской кампании, затем был эвакуирован в Англию, где присоединился к движению «Сражающаяся Франция». Затем офицер вернулся в Африку, сражался в Эритрее, затем в Ливии — против итало-германских войск. 24 октября 1942 года 35-летний подполковник погиб в сражении при Эль-Аламейне. В 1955 г. Димитрий Амилахвари посмертно получил орден Почетного легиона. Сейчас в Грузии он тоже считается национальным героем. В Гори, где жил род отца Димитрия Амилахвари, в память о грузинском офицере — подполковнике французской армии установлена памятная стела.Ко второй категории российских и советских людей, принимавших участие в борьбе с гитлеровцами в жарких странах Северной Африки, можно отнести С.Н. Еникеева. В прошлом лейтенант Черноморского флота, уроженец Севастополя Еникеев вместе с «белыми» покинул Россию. Он обосновался в Тунисе, где устроился преподавателем теоретической механики в российский Морской корпус в Бизерте. Однако потом Морской корпус был закрыт и бывшему офицеру российского императорского флота пришлось искать работу. Он устроился в аккумуляторную мастерскую, а затем добился более серьезной должности — стал начальником электротехнической службы торгового порта г. Туниса.Когда началась Вторая мировая война, немолодой уже С.Н. Еникеев решил вспомнить молодость и службу на флоте. Он поступил в Военно-морские силы Франции, получил звание капитан-лейтенанта и был назначен старшим механиком военно-морской базы по ремонту подводных лодок. Но уже через год службы Еникеев отравился хлором. Его демобилизовали из военно-морских сил и списали на берег. Его сын, П.С. Еникеев, служил на французской военно-морской лодке «Сфакс», потопленной подлодкой германского флота в районе Касабланки. Уже после демобилизации с флота, Еникеев-старший был вынужден работать электромехаником и ремонтировать немецкие подводные лодки в порту Бизерты. Здесь он и решил отомстить за смерть сына. Опытный механик был направлен чинить электродвигатель немецкой подводной лодки «У-602». И смог сделать так, что при полном ходе произошло бы замыкание обоих электромоторов. 23 апреля 1943 года «У-602» затонула вместе с экипажем. Так старый русский моряк отомстил за гибель сына — военного моряка французского флота.Третья категория — советские военнопленные в Африке. Ученый-историк Владимир Беляков пишет, что не менее 200-300 наших соотечественников принимали участие в боевых действиях на территории Северной Африки. Другой историк, А.З. Егорин, приводит численность советских военнопленных, отправленных в Африку на строительство укреплений и иные тяжелые фортификационные работы. Речь идет примерно о 22 тысячах человек. Советских военнопленных, угнанных в африканские лагеря, даже прозвали «белыми рабами Роммеля». Их заставляли строить объекты военной инфраструктуры, использовали в качестве носильщиков в трудовых батальонах. Большинство советских военнопленных, угнанных в Африку, погибли — они умерли от болезней, сахарской жары, не выдержали бесчеловечного обращения конвоиров.Известно, что после разгрома Африканской армии Роммеля, командование союзников приняло решение собрать оставшихся в живых советских военнопленных в батальон, который доставили сначала в Иран, а затем — в Советский Союз. Но и на родине этих многострадальных людей ждала непростая судьба. Почти все они были арестованы и отправлены в советские лагеря.После того, как английскими войсками были разгромлены итало-германские войска в Тунисе, Северная Африка стала плацдармом для последующей высадки войск союзников на юге Европы. Для усиления англо-американских войск, в Северную Африку были переброшены подразделения из польской армии генерала В. Андерса, сформированные на советской территории и включавшие в себя не только польских военнослужащих, но и русских, украинцев, белорусов, евреев, литовцев, проживавших на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. К февралю 1942 года армия Андерса насчитывала уже 73 тысячи военнослужащих. Сам командующий не желал воевать на восточном фронте и сумел добиться от советского командования разрешения на вывод своих подразделений в Иран. Более того, Андерс сумел защитить русских, украинцев, белорусов и евреев, которые служили в его армии и были гражданами Советского Союза. Им также разрешили продолжить службу в этом формировании.С сентября 1942 г. армия Андерса действовала в Ираке, где ей было поручено выполнение обязанностей по охране очень важных в стратегическом отношении нефтепромыслов в районе Мосула и Киркука. Именно из Ирака подразделения армии Андерса были переброшены в Египет. Командование союзных войск не собиралось использовать польскую армию в североафриканских баталиях, однако рассчитывало на помощь Андерса в боевых действиях в Италии. Поэтому в Египте из частей армии Андерса и подразделений Карпатской бригады началось формирование 2-го польского корпуса, который в феврале 1944 г. был переброшен в Италию. К армии Андерса присоединилось и немало освобожденных союзниками советских военнопленных. До сих пор на английских военных кладбищах в этой стране покоятся наши соотечественники с украинскими, белорусскими, русскими и еврейскими фамилиями.Решение проблемы советских военнопленных требовало более близкого взаимодействия советского и союзного командования. Поэтому в Каир был направлен офицер связи по репатриации военнопленных — майор Анисим Карасов. Дело в том, что Египту было суждено стать перевалочным пунктом по репатриации советских военнопленных из Италии на родину — через Центральную Европу, где шли боевые действия, наладить репатриацию было невозможно. До конца 1944 г. в Египет доставили 5694 человека. Обеспечение продовольствием и обмундированием взяла на себя английская сторона.Кстати, о жизни советских военнопленных в египетских лагерях для репатриируемых сохранились достаточно интересные воспоминания — их оставил азербайджанец Сулейман Велиев, писатель, который тоже служил в Красной армии, попал в плен и был репатриирован из Италии в Египет. Он находился в лагере Джинейфа, где по инициативе советского офицера связи майора Анисима Карасова был сформирован полк. Более того, 7 ноября 1944 г. на плацу лагеря был проведен военный парад. Вчерашние советские военнопленные маршировали в честь очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В январе 1945 года в Каир прибыла новая советская военная миссия под руководством полковника М. Ставрова, которой предстояло завершить процесс репатриации бывших военнопленных. Через Палестину, Сирию и Ирак советских граждан доставляли в Иран — и далее в Советский Союз.Как свидетельствуют исторические документы, репатриация бывших советских военнопленных из Египта в Советский Союз была завершена к апрелю 1945 года. Среди репатриантов были вчерашние партизаны, сражавшиеся в Италии в составе местных итальянских антифашистских партизанских отрядов. Надо отметить, что присутствие бывших советских военнопленных в Египте отложило определенный отпечаток на отношения между двумя странами. В Египте постепенно возрастал интерес к Советскому Союзу, к социализму.По иронии, в годы Второй мировой войны Гамаль Абдель Насер и другие египетские национальные социалисты, которые позже будут сотрудничать с Советским Союзом и проведут в Египте революцию, ориентировались на гитлеровскую Германию и прямо восхищались итальянским фашизмом и германским национал-социализмом. Наоборот, король Фарук и его окружение сотрудничали с британскими властями и, соответственно, были настроены против Германии. Когда 15 мая 1944 года в кинотеатре «Опера» в Каире демонстрировался документальный фильм «Сталинград», на его просмотр прибыла вся верхушка египетской военной и политической элиты во главе с самим королем Фаруком. Повлияло пребывание в Северной Африке и на советских военнослужащих. Например, азербайджанский писатель Сулейман Велиев (на фото), которому довелось побывать в Египте и Ираке, впоследствии написал под воздействием своих впечатлений «Арабские рассказы».Египет в годы Второй мировой войны был не единственной североафриканской страной, где находились советские военнопленные. Так, еще после разгрома интернациональных бригад в Испании, сражавшихся против франкистов в гражданской войне, 156 граждан Советского Союза — добровольцев-интернационалистов — оказались на территории Алжира. Туда их перебросили из Франции, в которую отступили многие антифашисты после поражения республиканцев в гражданской войне в Испании. Часть советских граждан была размещена в городе Джельфа на склоне Атласских гор.Когда в Алжире высадились англо-американские войска, они первоначально не предпринимали каких-либо действий по освобождению советских военнопленных, и те продолжали находиться в своем лагере. Лишь в марте 1942 года советские военнопленные были переселены в крепость Кафарелли, а затем им разрешили выходить в город за покупками. 14 июня 1943 года советские интернационалисты были через Египет, Ирак и Иран репатриированы в Советский Союз. Кроме советских граждан, в СССР были отправлены и другие добровольцы-интернационалисты, не являвшиеся выходцами из республик Советского Союза. Это были 40 человек, включая 15 немецких антифашистов, а также выходцев из Венгрии, Польши, Чехословакии и Франции. В Алжире оказался и Б.Н. Фридман, который в сентябре 1943 года сбежал из лагеря для военнопленных на Корсике, присоединился к корсиканским партизанам, а затем перебрался в Алжир.История полной трагедий и лишений эпопеи советских и русских людей в Северной Африке в годы Второй мировой войны еще ждет своего полноценного исследования. Остается лишь отметить, что даже здесь, на далеком южном побережье Средиземного моря и в песках Сахары, многие наши соотечественники оставались доблестными воинами, сражаясь против гитлеровцев и их союзников, пусть и в рядах британских или французских войск.