15:21 11 мая

Турция представила новый многоцелевой вертолет

Одной из главных новинок на проходящей в Стамбуле военной выставке стал прототип многоцелевого вертолета Т625, представленный компанией Turkish Aerospace Industries (TAI), сообщает bmpd .



О завершении постройки первого прототипа было объявлено в начале мая, однако начало летных испытаний запланировано лишь на сентябрь 2018 года.


«Вертолет Т625 разрабатывается при головной роли TAI с 2010 года при правительственном финансировании в рамках программы Turkish Light Utility Helicopter (TLUH). Машина предназначена для коммерческого и военного применения. Ранее вертолет заявлялся как "пятитонный класс", однако теперь ему присвоен индекс "625", что официально расшифровывается как "шеститонный – двухдвигательный – пятилопастный". Официальное название для вертолета еще должно быть выбрано», – говорится в материале.



По словам конструкторов, Т625 является «100-процентнойя самостоятельной разработкой TAI», однако его облик близок к машинам Leonardo Helicopter, что «заставляет предположить участие последней, особенно в свете сотрудничества сторон по производству в Турции вертолета T129 (AW129)», отмечает автор.



На выставке вертолет представлен в коммерческом исполнении и имеет места для 12-ти пассажиров. Машины будут оснащаться двумя турбовальными двигателями LHTEC (Rolls-Royce/Honeywell) CTS800-4АТ взлетной мощностью по 1373 л.с.

Использованы фотографии: bmpd
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Комментарии 7

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  1. bouncyhunter Сегодня, 13:59
    О завершении постройки первого прототипа было объявлено в начале мая, однако начало летных испытаний запланировано лишь на сентябрь 2018 года.

    Ну что же , будем посмотреть как он полетит . Если и впрямь самостоятельная разработка - честь и хвала .
    bouncyhunter
  2. Pivot Сегодня, 13:59
    Турки молодцы, я думаю Камовская касатка никогда в жизни не пойдёт в серию, наши чинуши уже получили откаты от французов и итальянке.
    Pivot
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:12
    Самостоятельная разработка? Турции? Ёкарный бабай! Откуда? Вертолёт-практически полная копия Леонардо.Движки Ролсовские.Авионика-англицкая. Когда это турки умудрились состряпать боле-менее похожее на самолёт или вертолёт своими силами?Склепать по чертежу можно и реактор.
    ВЕРЕСК
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:18
      Ну дайте чертеж Монголии, она сделает?
      DIVAN SOLDIER
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:23
        Не утрируйте. У Вас,похоже ,отношение к Монголии-как к конепасам. Немного не так.Там есть толковые инженеры.Спецы.Про реактор они знают.Был разговор пару лет назад.Они отказались.Их спецы люди не глупее нас.Некоторые у нас практику проходят.Толковые чучела,но-себе на уме.
        ВЕРЕСК
    2. Pivot Сегодня, 14:18
      Главное стремление у себя это склепать, а не у итальяшек для Роснефти прикупить.
      Pivot
  4. Pivot Сегодня, 14:51
    Заметьте если бы это новость была бы о новом вертолете из Украины сразу бы мухи на го...но слетелись.
    Pivot
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