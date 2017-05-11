Турция представила новый многоцелевой вертолет
Одной из главных новинок на проходящей в Стамбуле военной выставке стал прототип многоцелевого вертолета Т625, представленный компанией Turkish Aerospace Industries (TAI), сообщает bmpd .
О завершении постройки первого прототипа было объявлено в начале мая, однако начало летных испытаний запланировано лишь на сентябрь 2018 года.
«Вертолет Т625 разрабатывается при головной роли TAI с 2010 года при правительственном финансировании в рамках программы Turkish Light Utility Helicopter (TLUH). Машина предназначена для коммерческого и военного применения. Ранее вертолет заявлялся как "пятитонный класс", однако теперь ему присвоен индекс "625", что официально расшифровывается как "шеститонный – двухдвигательный – пятилопастный". Официальное название для вертолета еще должно быть выбрано», – говорится в материале.
По словам конструкторов, Т625 является «100-процентнойя самостоятельной разработкой TAI», однако его облик близок к машинам Leonardo Helicopter, что «заставляет предположить участие последней, особенно в свете сотрудничества сторон по производству в Турции вертолета T129 (AW129)», отмечает автор.
На выставке вертолет представлен в коммерческом исполнении и имеет места для 12-ти пассажиров. Машины будут оснащаться двумя турбовальными двигателями LHTEC (Rolls-Royce/Honeywell) CTS800-4АТ взлетной мощностью по 1373 л.с.
О завершении постройки первого прототипа было объявлено в начале мая, однако начало летных испытаний запланировано лишь на сентябрь 2018 года.
«Вертолет Т625 разрабатывается при головной роли TAI с 2010 года при правительственном финансировании в рамках программы Turkish Light Utility Helicopter (TLUH). Машина предназначена для коммерческого и военного применения. Ранее вертолет заявлялся как "пятитонный класс", однако теперь ему присвоен индекс "625", что официально расшифровывается как "шеститонный – двухдвигательный – пятилопастный". Официальное название для вертолета еще должно быть выбрано», – говорится в материале.
По словам конструкторов, Т625 является «100-процентнойя самостоятельной разработкой TAI», однако его облик близок к машинам Leonardo Helicopter, что «заставляет предположить участие последней, особенно в свете сотрудничества сторон по производству в Турции вертолета T129 (AW129)», отмечает автор.
На выставке вертолет представлен в коммерческом исполнении и имеет места для 12-ти пассажиров. Машины будут оснащаться двумя турбовальными двигателями LHTEC (Rolls-Royce/Honeywell) CTS800-4АТ взлетной мощностью по 1373 л.с.
Использованы фотографии: bmpd
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