15:25 11 мая

Минобороны Сербии показало модификацию танка М-84

Сербское военное ведомство опубликовало в «Фейсбуке» фотографию новой модификации танка М-84, ранее производившегося в Югославии, – М-84 АS1, сообщает bmpd .



На сайте сербского военно-промышленного объединения "Juгоимпорт-СДПР" содержится информация о данной модификации: «Модернизированный танк М-84 АS1оснащен круглосуточным прицелом DNNS 2ATK с инфракрасным прибором ночого видения, и опционно-цифровой системой управления огнем, боевой информационно-управляющей системой KIS M84, прибором наблюдения командира TOMS».


Минобороны Сербии показало модификацию танка М-84


Машина оснащена также «системой постановки активных помех в оптическом диапазоне SOFTKIL, динамической защитой 2 поколения, защитой двигателя от неправильных действий механика-водителя при предпусковой подготовке и пуске двигателя, средствами связи производства компании Thales, дистанционно управляемым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом».

Использованы фотографии: Минобороны Сербии, SDPR J.P. Yugoimport
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Комментарии 2

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 15:17
    кого-то он мне напоминает) молодцы сербы хоть не проюбили то что им досталось...
    Alex_Rarog
  2. рич Сегодня, 15:18
    Югославский ВПК возродился в Сербии. И это радует
    рич
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