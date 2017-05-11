Минобороны Сербии показало модификацию танка М-84
Сербское военное ведомство опубликовало в «Фейсбуке» фотографию новой модификации танка М-84, ранее производившегося в Югославии, – М-84 АS1, сообщает bmpd .
На сайте сербского военно-промышленного объединения "Juгоимпорт-СДПР" содержится информация о данной модификации: «Модернизированный танк М-84 АS1оснащен круглосуточным прицелом DNNS 2ATK с инфракрасным прибором ночого видения, и опционно-цифровой системой управления огнем, боевой информационно-управляющей системой KIS M84, прибором наблюдения командира TOMS».
Машина оснащена также «системой постановки активных помех в оптическом диапазоне SOFTKIL, динамической защитой 2 поколения, защитой двигателя от неправильных действий механика-водителя при предпусковой подготовке и пуске двигателя, средствами связи производства компании Thales, дистанционно управляемым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом».
На сайте сербского военно-промышленного объединения "Juгоимпорт-СДПР" содержится информация о данной модификации: «Модернизированный танк М-84 АS1оснащен круглосуточным прицелом DNNS 2ATK с инфракрасным прибором ночого видения, и опционно-цифровой системой управления огнем, боевой информационно-управляющей системой KIS M84, прибором наблюдения командира TOMS».
Машина оснащена также «системой постановки активных помех в оптическом диапазоне SOFTKIL, динамической защитой 2 поколения, защитой двигателя от неправильных действий механика-водителя при предпусковой подготовке и пуске двигателя, средствами связи производства компании Thales, дистанционно управляемым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом».
Использованы фотографии: Минобороны Сербии, SDPR J.P. Yugoimport
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