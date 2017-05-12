«Бессмертный полк». Как это было. Окончание
Итак, в 11 часов утра «Бессмертный полк» направился из старой Нахичевани, от площади Карла Маркса, к центру Ростова-на-Дону.
До 1928 года Ростов и Нахичевань были разными городами – в Ростове жили русские, украинцы и казаки, а в Нахичевани – армяне. Причем, среди них было много образованных людей, которые ратовали за процветание культуры, занимались благотворительностью, строили богоугодные заведения. Революция смешала, слила, объединила города, дала старым армянским улицам-линиям новые пролетарские названия, но дух той самой, интеллигентной, Нахичевани сохранился. Армяне, которые не могли присоединиться к шествию, махали из магазинов, с балконов, высовывались в окна – на ветру развевались флаги и яркие восточные платки.
«Не для меня цветут сады»
«Казаки-казаки! Едут-едут по Берлину наши казаки» - затянул кто-то в строю. И песню подхватили, понесли по рядам. «Казаки» были и с армянским акцентом, и с украинскими тягучими нотами, и азербайджанскими напевами. Потом грянули старый казачий романс «Не для меня цветут сады», затем кто-то растянул меха и по дороге полилось «Прощание славянки». Люди утирали слезы.
В «Бессмертном полку» я познакомилась с Владиславом Черкасским. Он нес портрет своего деда – Реминного Николая Александровича. Владислав – богатырь. Высокий, красивый, косая сажень в плечах. Оказалось, военный. Майор внутренних войск. На пенсии.
- У военных пенсия по-другому считается. Я в Чечне был, на Севере служил, потому рано и вышел, - объясняет он мне. – А выбрал военное дело из-за деда. Вот он, на фотографии. Идет со мной в «Бессмертном полку». Когда-то я с ним ходил, теперь он со мной. Извините, не могу говорить…
На глаза майора Черкасского набежали слезы. Вытер по-мужски, рукавом. Выдохнул в сторону. И дальше рассказывает. Что дед его сражался на Первом Украинском фронте, награжден орденом красного знамени, был тяжело ранен в Польше, после войны трудился до последнего дня своего.
- Он был командиром части, строил Байконур. И несмотря на то, что прошел такой сложный жизненный путь, был он человеком очень добрым. Всегда помогал своим служащим, а особенно любил детей! Меня больше всех! Не могу говорить, извините, - Владислав вспомнил детские годы, расчувствовался. Я решила больше не тревожить его душу расспросами.
Побег
«Бессмертный полк» вышел на Театральную площадь. Здесь раньше была граница двух донских городов. Пейзаж поменялся. Вместо добротных, богато украшенных, армянских домов пошли крепкие купеческие - ростовские. И люди были уже другие – все больше молодые. Студенты, школьники, кто-то даже толпу малышей привел.
Мое внимание привлек человек с тремя фотографиями. Звали его Иван Петрович Головин.
- Вот брат моего отца – Головин Николай Петрович, он Саур-Могилу освобождал. Там и погиб, - рассказывал он. – А это мой отец - Петр Петрович. Тоже погиб. Отец и его брат полегли в 30 км друг от друга. И я только через 70 лет нашел отцовское захоронение. В похоронке было указано – Куйбышевский район Ростовской области. А на самом деле он был похоронен в Донецкой области. Я нашел его могилу через сайт «Бессмертный полк». Карту получил, посмотрел путь, который он прошел. Прожил его историю будто. Спасибо Интернету, и людям, которые делают такое важное дело – возвращают нам могилы родных.
На третьей фотографии Головина был подполковник Артамонов Иван Сергеевич – муж сестры Ивана Петровича Головина. Он умер от ран уже после войны. Работал в комендатуре Берлина.
- Сестра моя была угнана в Германию, - рассказывал Головин. – Их с подругой прикрепили к хозяйке, немке. У той была большая ферма, работы много. Но она оказалась хорошей женщиной, человечной. Когда стало понятно, что победа на нашей стороне, выдала немка-хозяйка моей сестре и ее подруге два велосипеда и отпустила пленных девушек к нашим, на восток Германии. Подруги, конечно, поехали. Добрались, а там их встретила танковая рота. И ее командир Иван Артамонов. С первого взгляда он влюбился в мою сестру. Жаль, прожили они недолго. Рано он умер. Я тогда маленький еще был. Но историю эту помню.
Жизнь до и после Победы
Пока мы шли с «Бессмертным полком», кто-то вспомнил, что если официально «отцом» этой акции считают пенсионера из Тюмени Геннадия Иванова, но в Ростовской области портреты фронтовиков по улицам пронесли впервые еще весной 1981-го. Дело было в станице Тацинской, там режиссер-постановщик Юлия Синельникова снимала юбилейный фильм об этих краях.
Поскольку все мужчины Тацинской ушли на фронт и третья часть их осталась на полях сражений, в фильм решили ввести эпизод, когда женщины несут портреты своих погибших – мужей, сыновей, братьев. Черная скорбная вереница осталась на музейных фотографиях станицы. А спустя четыре года жители сами, уже без режиссера, прошли по улицам со снимками своих погибших земляков.
Потом пришел 1986-ой год. Страна изменилась, люди занялись выживанием. И вот опять – «Бессмертный полк». Не важно, кто вывел его на улицы мира. Главное, что он есть!
В этот, особенный для всех нас, день я познакомилась с внучкой Константина Михайловича Штомпеля.
- В 21 год при обороне Севастополя дедушка потерял обе руки. Фотография, которую я сейчас держу – это одна из немногих фото, где он с двумя руками. После того, что с ним произошло, он прожил совершенно героическую жизнь, - рассказывала она. – Я воспринимаю ее как подвиг. Представьте, молодого, красивого, полного сил человека, который вдруг остается без рук! От суицида его спасли родные и невеста. Она оказалась настоящей русской женщиной, не бросила. Я помню протезы деда, крючки, которые мы прикрепляли к ним. Тогда я была ребёнком и мне было это все очень интересно, а дед не жаловался никогда. И только сегодня я понимаю, насколько ему было тяжело! Он приходил к нам на обед каждую среду и я прикручивала ему ложки и вилки... У дедушки было много наград, но все послевоенные, так как ранило его очень быстро, в самом начале войны, и сделать ничего особенно героического, он не успел. Ничего, кроме собственной жизни. Для меня он остался примером человеческого духа и стойкости. А вообще из его семьи, где было восемь человек, к концу войны осталось только четверо. И память обо всех них я несу сегодня в нашем Великом «Бессмертном полку».
Свою историю рассказала мне и Валентина Ивановна Черных – почетный строитель дорог. На планке Валентины Ивановны тоже три фотографии.
- Это дядя мой, Дмитрий Иноземцев, - показывает и рассказывает она. – Родился в рубашке. И я не фигурально выражаюсь. Так и есть – бабушка рассказывала. Еще тогда было понятно, что он будет счастливым. Ну вот – прошел всю войну, ни одного ранения. Хотя был в пехоте. После - Порт-Артур. Пришел – вся грудь в орденах! Красавец! Следующий на моем фото – папа. Иван Иноземцев. Он был пожарным военизированного полка. А следующий – дядя. Николай Медведев. Танкист. Имеет Орден Красной звезды. Был контужен…
У Валентины Ивановны есть и личная история, связанная с немцами. В 1943 году, когда фашисты оккупировали Ростов, Валентина еще была грудным ребёнком. Маленькая, худенькая, комочек. По дворам области начали ходить немцы – собирать провизию. Люди боялись, прятались в подпол. Спряталась и мама Валентины. Прижимая к сердцу новорожденную, присела за бочку.
Фриц, увидев ее со свертком, подумал, что прячет сало или запрещенные книги. Выдрал из руки комок и бросил на бочку. От удара крошка-Валя закричала.
Что-то человеческое зашевелилось у немца. Махнул рукой и пошел. Больше этот подвал не обыскивали…
Валя осталась жить и даже, сама того не ведая, помогла соседям.
… История за историей сыпались на меня в этот майский день. И в каждой – семейная боль, и в каждой – гордость, и понимание того, что эта Победа далась нам самой тяжелой ценой.
И мы должны помнить. И мы будем помнить. И мы не можем не помнить, потому что на каждой семье нашей бывшей страны эта война поставила свою тяжелую печать.
В этом году в «Бессмертном полку» прошли несколько миллионов человек.
До 1928 года Ростов и Нахичевань были разными городами – в Ростове жили русские, украинцы и казаки, а в Нахичевани – армяне. Причем, среди них было много образованных людей, которые ратовали за процветание культуры, занимались благотворительностью, строили богоугодные заведения. Революция смешала, слила, объединила города, дала старым армянским улицам-линиям новые пролетарские названия, но дух той самой, интеллигентной, Нахичевани сохранился. Армяне, которые не могли присоединиться к шествию, махали из магазинов, с балконов, высовывались в окна – на ветру развевались флаги и яркие восточные платки.
«Не для меня цветут сады»
«Казаки-казаки! Едут-едут по Берлину наши казаки» - затянул кто-то в строю. И песню подхватили, понесли по рядам. «Казаки» были и с армянским акцентом, и с украинскими тягучими нотами, и азербайджанскими напевами. Потом грянули старый казачий романс «Не для меня цветут сады», затем кто-то растянул меха и по дороге полилось «Прощание славянки». Люди утирали слезы.
В «Бессмертном полку» я познакомилась с Владиславом Черкасским. Он нес портрет своего деда – Реминного Николая Александровича. Владислав – богатырь. Высокий, красивый, косая сажень в плечах. Оказалось, военный. Майор внутренних войск. На пенсии.
- У военных пенсия по-другому считается. Я в Чечне был, на Севере служил, потому рано и вышел, - объясняет он мне. – А выбрал военное дело из-за деда. Вот он, на фотографии. Идет со мной в «Бессмертном полку». Когда-то я с ним ходил, теперь он со мной. Извините, не могу говорить…
На глаза майора Черкасского набежали слезы. Вытер по-мужски, рукавом. Выдохнул в сторону. И дальше рассказывает. Что дед его сражался на Первом Украинском фронте, награжден орденом красного знамени, был тяжело ранен в Польше, после войны трудился до последнего дня своего.
- Он был командиром части, строил Байконур. И несмотря на то, что прошел такой сложный жизненный путь, был он человеком очень добрым. Всегда помогал своим служащим, а особенно любил детей! Меня больше всех! Не могу говорить, извините, - Владислав вспомнил детские годы, расчувствовался. Я решила больше не тревожить его душу расспросами.
Побег
«Бессмертный полк» вышел на Театральную площадь. Здесь раньше была граница двух донских городов. Пейзаж поменялся. Вместо добротных, богато украшенных, армянских домов пошли крепкие купеческие - ростовские. И люди были уже другие – все больше молодые. Студенты, школьники, кто-то даже толпу малышей привел.
Мое внимание привлек человек с тремя фотографиями. Звали его Иван Петрович Головин.
- Вот брат моего отца – Головин Николай Петрович, он Саур-Могилу освобождал. Там и погиб, - рассказывал он. – А это мой отец - Петр Петрович. Тоже погиб. Отец и его брат полегли в 30 км друг от друга. И я только через 70 лет нашел отцовское захоронение. В похоронке было указано – Куйбышевский район Ростовской области. А на самом деле он был похоронен в Донецкой области. Я нашел его могилу через сайт «Бессмертный полк». Карту получил, посмотрел путь, который он прошел. Прожил его историю будто. Спасибо Интернету, и людям, которые делают такое важное дело – возвращают нам могилы родных.
На третьей фотографии Головина был подполковник Артамонов Иван Сергеевич – муж сестры Ивана Петровича Головина. Он умер от ран уже после войны. Работал в комендатуре Берлина.
- Сестра моя была угнана в Германию, - рассказывал Головин. – Их с подругой прикрепили к хозяйке, немке. У той была большая ферма, работы много. Но она оказалась хорошей женщиной, человечной. Когда стало понятно, что победа на нашей стороне, выдала немка-хозяйка моей сестре и ее подруге два велосипеда и отпустила пленных девушек к нашим, на восток Германии. Подруги, конечно, поехали. Добрались, а там их встретила танковая рота. И ее командир Иван Артамонов. С первого взгляда он влюбился в мою сестру. Жаль, прожили они недолго. Рано он умер. Я тогда маленький еще был. Но историю эту помню.
Жизнь до и после Победы
Пока мы шли с «Бессмертным полком», кто-то вспомнил, что если официально «отцом» этой акции считают пенсионера из Тюмени Геннадия Иванова, но в Ростовской области портреты фронтовиков по улицам пронесли впервые еще весной 1981-го. Дело было в станице Тацинской, там режиссер-постановщик Юлия Синельникова снимала юбилейный фильм об этих краях.
Поскольку все мужчины Тацинской ушли на фронт и третья часть их осталась на полях сражений, в фильм решили ввести эпизод, когда женщины несут портреты своих погибших – мужей, сыновей, братьев. Черная скорбная вереница осталась на музейных фотографиях станицы. А спустя четыре года жители сами, уже без режиссера, прошли по улицам со снимками своих погибших земляков.
Потом пришел 1986-ой год. Страна изменилась, люди занялись выживанием. И вот опять – «Бессмертный полк». Не важно, кто вывел его на улицы мира. Главное, что он есть!
В этот, особенный для всех нас, день я познакомилась с внучкой Константина Михайловича Штомпеля.
- В 21 год при обороне Севастополя дедушка потерял обе руки. Фотография, которую я сейчас держу – это одна из немногих фото, где он с двумя руками. После того, что с ним произошло, он прожил совершенно героическую жизнь, - рассказывала она. – Я воспринимаю ее как подвиг. Представьте, молодого, красивого, полного сил человека, который вдруг остается без рук! От суицида его спасли родные и невеста. Она оказалась настоящей русской женщиной, не бросила. Я помню протезы деда, крючки, которые мы прикрепляли к ним. Тогда я была ребёнком и мне было это все очень интересно, а дед не жаловался никогда. И только сегодня я понимаю, насколько ему было тяжело! Он приходил к нам на обед каждую среду и я прикручивала ему ложки и вилки... У дедушки было много наград, но все послевоенные, так как ранило его очень быстро, в самом начале войны, и сделать ничего особенно героического, он не успел. Ничего, кроме собственной жизни. Для меня он остался примером человеческого духа и стойкости. А вообще из его семьи, где было восемь человек, к концу войны осталось только четверо. И память обо всех них я несу сегодня в нашем Великом «Бессмертном полку».
Свою историю рассказала мне и Валентина Ивановна Черных – почетный строитель дорог. На планке Валентины Ивановны тоже три фотографии.
- Это дядя мой, Дмитрий Иноземцев, - показывает и рассказывает она. – Родился в рубашке. И я не фигурально выражаюсь. Так и есть – бабушка рассказывала. Еще тогда было понятно, что он будет счастливым. Ну вот – прошел всю войну, ни одного ранения. Хотя был в пехоте. После - Порт-Артур. Пришел – вся грудь в орденах! Красавец! Следующий на моем фото – папа. Иван Иноземцев. Он был пожарным военизированного полка. А следующий – дядя. Николай Медведев. Танкист. Имеет Орден Красной звезды. Был контужен…
У Валентины Ивановны есть и личная история, связанная с немцами. В 1943 году, когда фашисты оккупировали Ростов, Валентина еще была грудным ребёнком. Маленькая, худенькая, комочек. По дворам области начали ходить немцы – собирать провизию. Люди боялись, прятались в подпол. Спряталась и мама Валентины. Прижимая к сердцу новорожденную, присела за бочку.
Фриц, увидев ее со свертком, подумал, что прячет сало или запрещенные книги. Выдрал из руки комок и бросил на бочку. От удара крошка-Валя закричала.
Что-то человеческое зашевелилось у немца. Махнул рукой и пошел. Больше этот подвал не обыскивали…
Валя осталась жить и даже, сама того не ведая, помогла соседям.
… История за историей сыпались на меня в этот майский день. И в каждой – семейная боль, и в каждой – гордость, и понимание того, что эта Победа далась нам самой тяжелой ценой.
И мы должны помнить. И мы будем помнить. И мы не можем не помнить, потому что на каждой семье нашей бывшей страны эта война поставила свою тяжелую печать.
В этом году в «Бессмертном полку» прошли несколько миллионов человек.
Автор: Светлана Хлыстун
Использованы фотографии: фото автора
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