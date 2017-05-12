«Бессмертный полк». Как это было. Окончание

«Казаки-казаки! Едут-едут по Берлину наши казаки» - затянул кто-то в строю. И песню подхватили, понесли по рядам. «Казаки» были и с армянским акцентом, и с украинскими тягучими нотами, и азербайджанскими напевами. Потом грянули старый казачий романс «Не для меня цветут сады», затем кто-то растянул меха и по дороге полилось «Прощание славянки». Люди утирали слезы.В «Бессмертном полку» я познакомилась с Владиславом Черкасским. Он нес портрет своего деда – Реминного Николая Александровича. Владислав – богатырь. Высокий, красивый, косая сажень в плечах. Оказалось, военный. Майор внутренних войск. На пенсии.- У военных пенсия по-другому считается. Я в Чечне был, на Севере служил, потому рано и вышел, - объясняет он мне. – А выбрал военное дело из-за деда. Вот он, на фотографии. Идет со мной в «Бессмертном полку». Когда-то я с ним ходил, теперь он со мной. Извините, не могу говорить…На глаза майора Черкасского набежали слезы. Вытер по-мужски, рукавом. Выдохнул в сторону. И дальше рассказывает. Что дед его сражался на Первом Украинском фронте, награжден орденом красного знамени, был тяжело ранен в Польше, после войны трудился до последнего дня своего.- Он был командиром части, строил Байконур. И несмотря на то, что прошел такой сложный жизненный путь, был он человеком очень добрым. Всегда помогал своим служащим, а особенно любил детей! Меня больше всех! Не могу говорить, извините, - Владислав вспомнил детские годы, расчувствовался. Я решила больше не тревожить его душу расспросами.«Бессмертный полк» вышел на Театральную площадь. Здесь раньше была граница двух донских городов. Пейзаж поменялся. Вместо добротных, богато украшенных, армянских домов пошли крепкие купеческие - ростовские. И люди были уже другие – все больше молодые. Студенты, школьники, кто-то даже толпу малышей привел.Мое внимание привлек человек с тремя фотографиями. Звали его Иван Петрович Головин.- Вот брат моего отца – Головин Николай Петрович, он Саур-Могилу освобождал. Там и погиб, - рассказывал он. – А это мой отец - Петр Петрович. Тоже погиб. Отец и его брат полегли в 30 км друг от друга. И я только через 70 лет нашел отцовское захоронение. В похоронке было указано – Куйбышевский район Ростовской области. А на самом деле он был похоронен в Донецкой области. Я нашел его могилу через сайт «Бессмертный полк». Карту получил, посмотрел путь, который он прошел. Прожил его историю будто. Спасибо Интернету, и людям, которые делают такое важное дело – возвращают нам могилы родных.На третьей фотографии Головина был подполковник Артамонов Иван Сергеевич – муж сестры Ивана Петровича Головина. Он умер от ран уже после войны. Работал в комендатуре Берлина.- Сестра моя была угнана в Германию, - рассказывал Головин. – Их с подругой прикрепили к хозяйке, немке. У той была большая ферма, работы много. Но она оказалась хорошей женщиной, человечной. Когда стало понятно, что победа на нашей стороне, выдала немка-хозяйка моей сестре и ее подруге два велосипеда и отпустила пленных девушек к нашим, на восток Германии. Подруги, конечно, поехали. Добрались, а там их встретила танковая рота. И ее командир Иван Артамонов. С первого взгляда он влюбился в мою сестру. Жаль, прожили они недолго. Рано он умер. Я тогда маленький еще был. Но историю эту помню.Пока мы шли с «Бессмертным полком», кто-то вспомнил, что если официально «отцом» этой акции считают пенсионера из Тюмени Геннадия Иванова, но в Ростовской области портреты фронтовиков по улицам пронесли впервые еще весной 1981-го. Дело было в станице Тацинской, там режиссер-постановщик Юлия Синельникова снимала юбилейный фильм об этих краях.Поскольку все мужчины Тацинской ушли на фронт и третья часть их осталась на полях сражений, в фильм решили ввести эпизод, когда женщины несут портреты своих погибших – мужей, сыновей, братьев. Черная скорбная вереница осталась на музейных фотографиях станицы. А спустя четыре года жители сами, уже без режиссера, прошли по улицам со снимками своих погибших земляков.Потом пришел 1986-ой год. Страна изменилась, люди занялись выживанием. И вот опять – «Бессмертный полк». Не важно, кто вывел его на улицы мира. Главное, что он есть!В этот, особенный для всех нас, день я познакомилась с внучкой Константина Михайловича Штомпеля.- В 21 год при обороне Севастополя дедушка потерял обе руки. Фотография, которую я сейчас держу – это одна из немногих фото, где он с двумя руками. После того, что с ним произошло, он прожил совершенно героическую жизнь, - рассказывала она. – Я воспринимаю ее как подвиг. Представьте, молодого, красивого, полного сил человека, который вдруг остается без рук! От суицида его спасли родные и невеста. Она оказалась настоящей русской женщиной, не бросила. Я помню протезы деда, крючки, которые мы прикрепляли к ним. Тогда я была ребёнком и мне было это все очень интересно, а дед не жаловался никогда. И только сегодня я понимаю, насколько ему было тяжело! Он приходил к нам на обед каждую среду и я прикручивала ему ложки и вилки... У дедушки было много наград, но все послевоенные, так как ранило его очень быстро, в самом начале войны, и сделать ничего особенно героического, он не успел. Ничего, кроме собственной жизни. Для меня он остался примером человеческого духа и стойкости. А вообще из его семьи, где было восемь человек, к концу войны осталось только четверо. И память обо всех них я несу сегодня в нашем Великом «Бессмертном полку».Свою историю рассказала мне и Валентина Ивановна Черных – почетный строитель дорог. На планке Валентины Ивановны тоже три фотографии.- Это дядя мой, Дмитрий Иноземцев, - показывает и рассказывает она. – Родился в рубашке. И я не фигурально выражаюсь. Так и есть – бабушка рассказывала. Еще тогда было понятно, что он будет счастливым. Ну вот – прошел всю войну, ни одного ранения. Хотя был в пехоте. После - Порт-Артур. Пришел – вся грудь в орденах! Красавец! Следующий на моем фото – папа. Иван Иноземцев. Он был пожарным военизированного полка. А следующий – дядя. Николай Медведев. Танкист. Имеет Орден Красной звезды. Был контужен…У Валентины Ивановны есть и личная история, связанная с немцами. В 1943 году, когда фашисты оккупировали Ростов, Валентина еще была грудным ребёнком. Маленькая, худенькая, комочек. По дворам области начали ходить немцы – собирать провизию. Люди боялись, прятались в подпол. Спряталась и мама Валентины. Прижимая к сердцу новорожденную, присела за бочку.Фриц, увидев ее со свертком, подумал, что прячет сало или запрещенные книги. Выдрал из руки комок и бросил на бочку. От удара крошка-Валя закричала.Что-то человеческое зашевелилось у немца. Махнул рукой и пошел. Больше этот подвал не обыскивали…Валя осталась жить и даже, сама того не ведая, помогла соседям.… История за историей сыпались на меня в этот майский день. И в каждой – семейная боль, и в каждой – гордость, и понимание того, что эта Победа далась нам самой тяжелой ценой.И мы должны помнить. И мы будем помнить. И мы не можем не помнить, потому что на каждой семье нашей бывшей страны эта война поставила свою тяжелую печать.В этом году в «Бессмертном полку» прошли несколько миллионов человек.