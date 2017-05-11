Курды провозгласили строительство «свободной Сирии» при поддержке США

Наши силы… провозглашают, что мы построим Сирию, где все люди будут жить вместе свободно, при поддержке сил международной коалиции побеждая темные силы,

Несмотря на то, что решение Белого дома официально предоставить оружие YPG принято немного поздно, оно стало свидетельством доверия к нашим силам, сражающимся против ИГ и всех террористических бандгрупп… YPG доказала всему миру, особенно международным коалиционным силам, что это главная сила, борющаяся с терроризмом. До этого решения США наши силы долго испытывали нехватку (оружия),