Курды провозгласили строительство «свободной Сирии» при поддержке США
Сирийские курды намерены при военной поддержке западной коалиции «построить свободную Сирию» передает РИА Новости заявление представителя курдского ополчения YPG Редура Хелиля.
Хелиль приветствовал решение США о поставке курдам «ограниченной партии оружия, необходимого для освобождения Ракии от группировки ИГ (запрещена в РФ)», хотя и назвал его «запоздалым».
Как сообщалось ранее, возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
Наши силы… провозглашают, что мы построим Сирию, где все люди будут жить вместе свободно, при поддержке сил международной коалиции побеждая темные силы,говорится в заявлении.
Хелиль приветствовал решение США о поставке курдам «ограниченной партии оружия, необходимого для освобождения Ракии от группировки ИГ (запрещена в РФ)», хотя и назвал его «запоздалым».
Несмотря на то, что решение Белого дома официально предоставить оружие YPG принято немного поздно, оно стало свидетельством доверия к нашим силам, сражающимся против ИГ и всех террористических бандгрупп… YPG доказала всему миру, особенно международным коалиционным силам, что это главная сила, борющаяся с терроризмом. До этого решения США наши силы долго испытывали нехватку (оружия),отмечается в заявлении.
Как сообщалось ранее, возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
Использованы фотографии: Reuters / Rodi Said
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти