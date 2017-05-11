"Бессмертный полк" в Киеве. Провокатор выдаёт себя за корреспондента ТК "Россия24"

Это вообще что было? Я не то что бы злой. Я просто какой-то удивленно напряжённый. Идёт война три года. Декоммунизация. Отказываемся от всего советского. Российского. Не покупаем их товары. И тут собирается сброд (реально сброд) и идёт митингом.

Прошло празднование 9 мая, однако в очередной раз стоит обратить внимание на те народные торжества, которыми ознаменовался этот день на территории Украины. Несмотря на то, что украинские власти фактически проигнорировали День Победы, сотни тысяч жителей Украины в самых разных городах приняли участие в праздничных мероприятиях, включая и акцию «Бессмертный полк». По данным украинской Нацполиции, портреты своих родственников-ветеранов Великой Отечественной войны - по улицам населённых пунктов Украины несли более 850 тыс. человек. По подсчётам представителей движения, таких украинцев было не менее миллиона.Шествие в память о павших воинах старались сорвать не только радикалы-неонацисты, но и местные провокаторы. Представляем видео, которое снимается молодым человеком по имени Всеволод Филимоненко, объявляющим себя корреспондентом российского телеканала «Россия24» и передающим «приветы от Путина». Обращает на себя внимание тот факт, что большинство тех, с кем провокатор побеседовал, тепло отозвались как о братском народе России, так и о президенте РФ Владимире Путине. Примечательное видео:А это из блога украинского телеведущего, страдающего майданными тараканами в голове Михаила (Майкла) Щура, который назвал сотни тысяч вышедших на празднование 9 мая украинцев «сбродом»:Украинские политологи и политические эксперты предпринимают попытки объяснить, почему на фоне мощнейшей русофобии и антироссийской риторики, льющихся с экранов на Украине, в праздновании Дня Победы и акции «Бессмертный полк» в 2017 году участие приняли гораздо больше граждан, нежели в два-три предыдущих года. Один из украинских политологов – Василий Волга - в интервью изданию «ПолитНавигатор» заявил о том, что массовый выход людей на улицы и площади 9 мая – это сопротивление нацификации.