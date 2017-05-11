18:33 11 мая

"Бессмертный полк" в Киеве. Провокатор выдаёт себя за корреспондента ТК "Россия24"

Прошло празднование 9 мая, однако в очередной раз стоит обратить внимание на те народные торжества, которыми ознаменовался этот день на территории Украины. Несмотря на то, что украинские власти фактически проигнорировали День Победы, сотни тысяч жителей Украины в самых разных городах приняли участие в праздничных мероприятиях, включая и акцию «Бессмертный полк». По данным украинской Нацполиции, портреты своих родственников-ветеранов Великой Отечественной войны - по улицам населённых пунктов Украины несли более 850 тыс. человек. По подсчётам представителей движения, таких украинцев было не менее миллиона.

Шествие в память о павших воинах старались сорвать не только радикалы-неонацисты, но и местные провокаторы. Представляем видео, которое снимается молодым человеком по имени Всеволод Филимоненко, объявляющим себя корреспондентом российского телеканала «Россия24» и передающим «приветы от Путина». Обращает на себя внимание тот факт, что большинство тех, с кем провокатор побеседовал, тепло отозвались как о братском народе России, так и о президенте РФ Владимире Путине. Примечательное видео:




А это из блога украинского телеведущего, страдающего майданными тараканами в голове Михаила (Майкла) Щура, который назвал сотни тысяч вышедших на празднование 9 мая украинцев «сбродом»:
Это вообще что было? Я не то что бы злой. Я просто какой-то удивленно напряжённый. Идёт война три года. Декоммунизация. Отказываемся от всего советского. Российского. Не покупаем их товары. И тут собирается сброд (реально сброд) и идёт митингом.


Украинские политологи и политические эксперты предпринимают попытки объяснить, почему на фоне мощнейшей русофобии и антироссийской риторики, льющихся с экранов на Украине, в праздновании Дня Победы и акции «Бессмертный полк» в 2017 году участие приняли гораздо больше граждан, нежели в два-три предыдущих года. Один из украинских политологов – Василий Волга - в интервью изданию «ПолитНавигатор» заявил о том, что массовый выход людей на улицы и площади 9 мая – это сопротивление нацификации.


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Комментарии 30

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  1. Тралл Сегодня, 15:45
    На кол без вазелина этого "корреспондента".
    Тралл
    1. hirurg Сегодня, 16:03
      Никогда, никогда они-провокаторы не действовали и не говорили напрямую. Никогда они не говорили правду, и тем более в глаза.
      Они всегда действовали за чужой спиной и тихо смеялись где-то в уголке. В этом их сцыкливая суть. А когда их прижмешь к стенке, взяв за горло, на полу образуется жидкая, вонючая лужа. И некогда боевое тело превращается в нечто аморфное и противное.
      hirurg
      1. Николай С. Сегодня, 16:05
        Типичное поведение иезуитов из МинСтеця, а то и СБУ. На донбасских форумах у них инструкция выдавать себя за жителей Донбасса, здесь - за русских. Жёны офицеров.
        Вот только почему киевляне ведутся на явно провокационные вопросы? Они не знают, что наших корреспондентов уже давно не пускают на Украину, тем более, с каналов "Россия"?
        Николай С.
        1. Вас Влад Сегодня, 16:23
          Цитата: Николай С.
          Вот только почему киевляне ведутся на явно провокационные вопросы? Они не знают, что наших корреспондентов уже давно не пускают на Украину, тем более, с каналов "Россия"

          Я не думаю что их в такие тонкости посвещают!Специально стравливают нас и стравливают, любыми доступными способами!
          Вас Влад
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:05
      Гадко и мерзко...И сколько там таких провокаторов очкастых? По лицу видно либераст с ехидной мордо й
      ОТДЕЛ
      1. Комментарий был удален.
    3. Венд Сегодня, 16:32
      Цитата: Тралл
      На кол без вазелина этого "корреспондента".

      Да он сам себя на кол посадил, представившись от "России 24" и получив благодарность от жителей Киева. А потом получив в бубен, за тупость. По работе и награда
      Венд
    4. Тринадцатый Сегодня, 17:12
      Цитата: Тралл
      На кол без вазелина этого "корреспондента".



      Как то не по европейски получится... Правильнее наверное будет с вазелином.
      Тринадцатый
    5. ЛукичЪ Сегодня, 17:41
      Цитата: Тралл
      На кол без вазелина этого "корреспондента".

      а лучше этим отдать
      ЛукичЪ
  2. Venceremos Сегодня, 15:45
    массовый выход людей на улицы и площади 9 мая – это сопротивление нацификации


    Так и есть. Мало этого,конечно... Но хоть так.
    Venceremos
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:53
      Не все превратились в баранов и забыли свою историю . Есть ещё здравомыслящие люди в многострадальной Украине . И это позволяет теплиться надежде ...
      bouncyhunter
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:34
        Цитата: bouncyhunter
        Не все превратились в баранов и забыли свою историю . Есть ещё здравомыслящие люди в многострадальной Украине . И это позволяет теплиться надежде ...

        Все правильно , судя по количеству "Бессмертного полка"на Украине (почти миллион) ,не все еще потеряно ..Будем надеяться на лучшее, как бы нас не травили друг с другом!
        ОТДЕЛ
  3. 210окв Сегодня, 15:46
    Сброд??Сброд-это ты со свидомыми,Майкл Щур..
    210окв
    1. Venceremos Сегодня, 16:07
      Цитата: 210окв
      Сброд??Сброд-это ты со свидомыми,Майкл Щур..

      Майклом,видать нарекли "родитель№1 и №2",а вот Щуром его предков народ назвал...
      Видать весь род его такой.

      Щур,по русски-крыса
      Venceremos
      1. рич Сегодня, 17:43
        Это чего получается - МИККИ ЩУР? Два в одном. Однако, очень символично
        рич
      2. Комментарий был удален.
  4. DEZINTO Сегодня, 15:49
    Да это вообще конченный неадекват с острой незалежностью головного мозга. Видел его видео ещё пару лет назад. Любитель докопаться до бабушек у церкви.

    Почему он ещё не ведущий на центральных каналах украины непонятно, такой талант пропадает...
    DEZINTO
  5. Герман 4223 Сегодня, 15:50
    Люди молодцы!!!
    Герман 4223
    1. Venceremos Сегодня, 16:33
      Цитата: Герман 4223
      Люди молодцы!!!

      Потихоньку пробуждаются.

      А нам,между прочим ТРИ ГОДИКА исполнилось !
      (11 мая 2014 года в Донбассе прошёл референдум о независимости от Украины)
      Вот второй национальный праздник,первый,всегда был и таким будет-День Победы в ВОВ

      Жаль,ВО об этом забыло.

      ...
      Venceremos
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:37
        Цитата: Venceremos
        Жаль,ВО об этом забыло.

        Неправда Ваша . Вот ссылка : https://topwar.ru/115352-v-dnr-den-respubliki.htm
        l
        bouncyhunter
        1. Venceremos Сегодня, 17:44
          Для bouncyhunter :

          Приношу извинения ВО. Зашёл на сайт позже публикации,не заметил...
          Venceremos
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:47
            Цитата: Venceremos
            Зашёл на сайт позже публикации,не заметил...

            С кем не бывает . С Праздником ! soldier drinks
            bouncyhunter
            1. Venceremos Сегодня, 18:00
              Цитата: bouncyhunter
              С Праздником !

              Спасибо. От всех спасибо.

              В Донецке праздничная демонстрация к третьей годовщине. И мне в честь праздника увольнительная выпала soldier
              Venceremos
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 15:56
    А пристрелить удода.Чего-то я не в ту сторону поехал.
    ВЕРЕСК
  7. ЛукичЪ Сегодня, 15:57
    Идёт война три года. Декоммунизация. Отказываемся от всего советского. Российского. Не покупаем их товары.

    ... и сходим с ума от от Русского языка. от вида Георгиевской ленты впадаем в дикую ярость, а они нас за это ещё и обзывают фашистами и бьют sad sad sad
    ЛукичЪ
  8. Сварог 32 Сегодня, 16:00
    Можно и с вазелинчиком
    Сварог 32
  9. Alexey RA Сегодня, 16:02
    Если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешает история, если вам мешают названия городов и улиц, то это значит, что вы строите свое государство на чужой территории
    ©
    Alexey RA
  10. stranik Сегодня, 16:04
    Концовка нормальная, замесили бандеровского журналюгу..
    stranik
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:37
      Цитата: stranik
      Концовка нормальная, замесили бандеровского журналюгу..

      Вполне возможно ,что это инсценировка была..
      ОТДЕЛ
  11. rruvim Сегодня, 16:11
    Менты Окраинские в конце "хорошо" с ним разобрались...
    rruvim
  12. Хубун Сегодня, 17:44
    а мне как то горько стало, люди со всей душой к этому козлу
    Хубун
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:52
      Цитата: Хубун
      а мне как то горько стало, люди со всей душой к этому козлу

      Это все из методичек запада , плюнуть в душу и унизить нас..
      ОТДЕЛ
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