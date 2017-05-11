СБ РФ: Растёт угроза использования террористами химоружия на территории России
Большое интервью в честь 25-летия Совета безопасности России дал помощник секретаря СБ РФ Алексей Павлов. В ходе интервью он рассказал, с какими основными угрозами Россия сталкивается сегодня, с какими будет сталкиваться в дальнейшем, и как этим угрозам противодействует.
По словам Алексея Павлова, системная работа органов госбезопасности позволила за последние пять лет сократить число преступлений террористической направленности в 10 раз. При этом представитель СБ РФ посетовал на то, что на данный момент фактически слаба межгосударственная правовая база, которая могла бы позволить бороться с пропагандой терроризма и экстремизма.
РИА Новости приводит заявление Алексея Павлова:
На этом фоне обращает на себя внимание подписанный президентом РФ указ против анонимности в Интернете. В тексте указа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей Глобальной сети и их безответственность и безнаказанность. Планируется создать специальную систему, гарантирующую личную безопасность пользователей, конфиденциальность их данных.
Из заявления Алексея Павлова о противодействии терроризму:
При этом Алексей Павлов отметил, что последние события говорят о всё более явной готовности террористов использовать и химическое оружие.
Советник секретаря Совбеза РФ:
По словам Алексея Павлова, системная работа органов госбезопасности позволила за последние пять лет сократить число преступлений террористической направленности в 10 раз. При этом представитель СБ РФ посетовал на то, что на данный момент фактически слаба межгосударственная правовая база, которая могла бы позволить бороться с пропагандой терроризма и экстремизма.
РИА Новости приводит заявление Алексея Павлова:
Сохраняются сложности в противодействии идеологии терроризма, распространяемой через сеть Интернет. Они определяются, прежде всего, глобальным и международным характером информационно-телекоммуникационного пространства. Поэтому для пресечения террористической и экстремистской пропаганды в Интернете необходимо развивать международное сотрудничество в этой сфере, создать соответствующую межгосударственную правовую базу, выработать действенные механизмы практической реализации такого взаимодействия, уйти от так называемых "двойных стандартов".
На этом фоне обращает на себя внимание подписанный президентом РФ указ против анонимности в Интернете. В тексте указа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей Глобальной сети и их безответственность и безнаказанность. Планируется создать специальную систему, гарантирующую личную безопасность пользователей, конфиденциальность их данных.
Из заявления Алексея Павлова о противодействии терроризму:
С 2012 по 2016 годы в ходе проведения специальных мероприятий и контртеррористических операций на Северном Кавказе при оказании вооруженного сопротивления уничтожено более 1200 бандитов, среди которых 201 бандглаварь. Задержано более 3600 членов бандподполья, склонено к отказу от противоправной деятельности 304 боевика и их пособников.
При этом Алексей Павлов отметил, что последние события говорят о всё более явной готовности террористов использовать и химическое оружие.
Советник секретаря Совбеза РФ:
Неоднократные факты применения отравляющих веществ и высокотоксичных химикатов международными террористическими группировками свидетельствуют о росте угрозы использования химических и отравляющих веществ в террористических целях на территории Российской Федерации. Это ставит на повестку дня вопрос об упреждающих мерах, направленных на выявление, предупреждение и пресечение доступа террористов к ядерным, радиоактивным, химическим и биологическим материалам.
Использованы фотографии: РуАН