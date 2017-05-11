18:33 11 мая

СБ РФ: Растёт угроза использования террористами химоружия на территории России

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Большое интервью в честь 25-летия Совета безопасности России дал помощник секретаря СБ РФ Алексей Павлов. В ходе интервью он рассказал, с какими основными угрозами Россия сталкивается сегодня, с какими будет сталкиваться в дальнейшем, и как этим угрозам противодействует.

По словам Алексея Павлова, системная работа органов госбезопасности позволила за последние пять лет сократить число преступлений террористической направленности в 10 раз. При этом представитель СБ РФ посетовал на то, что на данный момент фактически слаба межгосударственная правовая база, которая могла бы позволить бороться с пропагандой терроризма и экстремизма.

РИА Новости приводит заявление Алексея Павлова:
Сохраняются сложности в противодействии идеологии терроризма, распространяемой через сеть Интернет. Они определяются, прежде всего, глобальным и международным характером информационно-телекоммуникационного пространства. Поэтому для пресечения террористической и экстремистской пропаганды в Интернете необходимо развивать международное сотрудничество в этой сфере, создать соответствующую межгосударственную правовую базу, выработать действенные механизмы практической реализации такого взаимодействия, уйти от так называемых "двойных стандартов".



На этом фоне обращает на себя внимание подписанный президентом РФ указ против анонимности в Интернете. В тексте указа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей Глобальной сети и их безответственность и безнаказанность. Планируется создать специальную систему, гарантирующую личную безопасность пользователей, конфиденциальность их данных.

Из заявления Алексея Павлова о противодействии терроризму:
С 2012 по 2016 годы в ходе проведения специальных мероприятий и контртеррористических операций на Северном Кавказе при оказании вооруженного сопротивления уничтожено более 1200 бандитов, среди которых 201 бандглаварь. Задержано более 3600 членов бандподполья, склонено к отказу от противоправной деятельности 304 боевика и их пособников.


При этом Алексей Павлов отметил, что последние события говорят о всё более явной готовности террористов использовать и химическое оружие.

СБ РФ: Растёт угроза использования террористами химоружия на территории России


Советник секретаря Совбеза РФ:
Неоднократные факты применения отравляющих веществ и высокотоксичных химикатов международными террористическими группировками свидетельствуют о росте угрозы использования химических и отравляющих веществ в террористических целях на территории Российской Федерации. Это ставит на повестку дня вопрос об упреждающих мерах, направленных на выявление, предупреждение и пресечение доступа террористов к ядерным, радиоактивным, химическим и биологическим материалам.



Использованы фотографии: РуАН
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Комментарии 12
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  1. cniza Сегодня, 16:11 Новый
    При этом Алексей Павлов отметил, что последние события говорят о всё более явной готовности террористов использовать и химическое оружие.


    Павлов Вы сошли с ума или это Вы дадите террористам химическое оружие.
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    cniza
    1. Монос Сегодня, 17:42 Новый
      Цитата: cniza
      Павлов Вы сошли с ума или это Вы дадите террористам химическое оружие.

      Да нет, Виктор. Угроза реальна. Любой учитель химии может сделать десяток хим. отравляющих веществ из подручных материалов. Очистные, опять же, в каждом городе есть, а там хлор...
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      Монос
      1. рич Сегодня, 17:54 Новый
        Существует также реальная опасность самодельного "грязного оружия" и биологического оружия
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        рич
      2. arnar114 Сегодня, 18:06 Новый
        Совершенно с Вами согласен. У нас военные бросили водонасосную станцию, а на хлораторной лежала кубовая цистерна с жидким хлором. На ней был поврежден клапан , поэтому не возможно его было слить, но для организации газовой атаки вполне сгодится .
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        arnar114
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:13 Новый
    Все может быть, территория огромная многонациональная..И все же спецслужбы у нас неплохо работают,на опережение..
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    ОТДЕЛ
  3. 210окв Сегодня, 16:14 Новый
    Угроза действительно существует.Безусловно необходим контроль и охрана на опасных объектах и она осуществляется.Тут есть слабое звено(это моё мнение)..За деньги можно купить почти всё опять же за деньги можно это все доставить..
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    210окв
  4. Bronevick Сегодня, 16:20 Новый
    Как они это сделают, ведь мы уничтожили всё химическое оружие, а самостоятельно они врятли его изготовят?
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    Bronevick
    1. Шалтай Сегодня, 16:47 Новый
      Цитата: Bronevick
      Как они это сделают, ведь мы уничтожили всё химическое оружие, а самостоятельно они врятли его изготовят?

      Недостаточно разве примеров применения отравляющих веществ террористами ? В промышленности и даже сельском хозяйстве применяются опасные вещества , кое-где например при производстве мороженного . Недавно была заметка , что в Алеппо нашли 15 бочек опасного вещества , которое кстати может изготовить практически любой дилетант .
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      Шалтай
    2. bk316 Сегодня, 16:47 Новый
      самостоятельно они врятли его изготовят?

      Это смотря что зарин вряд ли, а иприт легко.
      Да и почему именно БОВ - всякой дряни химической производится немеренно, остается надеяться на органы.
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      bk316
  5. yuriy55 Сегодня, 16:38 Новый
    Реальная угроза - создание аварии на химическом производстве. Не уверен, что вневедомственная охрана может что-то противопоставить террористам. Пример - нападение на подразделение Национальной Гвардии...А хим. оружие - это серьёзно. Умельцы могут приготовить что-то, как японская "Аум-Сенрикё":
    Зари́новая ата́ка в токи́йском метро́ (яп. 地下鉄サリン事件 Тикатэцу сарин дзикэн) — террористический акт с применением отравляющего вещества зарина, произошёл 20 марта 1995 года на станциях «Касумигасэки» и «Нагататё».
    Погибло, по разным данным, от 10 до 12 человек (по другим данным 13[1] и 27[2]), более 5000 (по другим данным более 6300 человек[1]) получили отравления различной степени тяжести[3][4][5]. Атака была организована неорелигиозной деструктивной сектой «Аум Синрикё»[5].
    В пяти скоординированных атаках преступники проткнули пакеты с зарином, обёрнутые в газеты, и распылили газ в метрополитене[4].

    Одна надежда - бдительность спецслужб...
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    yuriy55
  6. DPN Сегодня, 17:54 Новый
    Преждевременное запугивание Россиян , будем надеяться что спец службы не зря хлеб едят.
    Возможно это единственная служба ,где не говорят ,что таких за воротами до хрена.
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    DPN
  7. APASUS Сегодня, 18:27 Новый
    Уровень террористической опасности всегда был достаточно высок в России.На данный момент технология совершения теракта просто изменилась.Ну а говорить о доступности хлора смешно.Это и так по всем инструкциям материал который должен находиться на учете и многих служб.
    Знаю место где леспромхоз развалился и оставил на берегу водохранилища пару тонн таких пестицидов ,что попади они в воду отравят пол Москвы .
    Вот такого не должно быть в принципе!!!
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    APASUS
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