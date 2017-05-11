СБ РФ: Растёт угроза использования террористами химоружия на территории России

Сохраняются сложности в противодействии идеологии терроризма, распространяемой через сеть Интернет. Они определяются, прежде всего, глобальным и международным характером информационно-телекоммуникационного пространства. Поэтому для пресечения террористической и экстремистской пропаганды в Интернете необходимо развивать международное сотрудничество в этой сфере, создать соответствующую межгосударственную правовую базу, выработать действенные механизмы практической реализации такого взаимодействия, уйти от так называемых "двойных стандартов".

С 2012 по 2016 годы в ходе проведения специальных мероприятий и контртеррористических операций на Северном Кавказе при оказании вооруженного сопротивления уничтожено более 1200 бандитов, среди которых 201 бандглаварь. Задержано более 3600 членов бандподполья, склонено к отказу от противоправной деятельности 304 боевика и их пособников.

Неоднократные факты применения отравляющих веществ и высокотоксичных химикатов международными террористическими группировками свидетельствуют о росте угрозы использования химических и отравляющих веществ в террористических целях на территории Российской Федерации. Это ставит на повестку дня вопрос об упреждающих мерах, направленных на выявление, предупреждение и пресечение доступа террористов к ядерным, радиоактивным, химическим и биологическим материалам.