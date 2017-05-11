18:35 11 мая

ВВС США провели испытания новой мультиспектральной камеры MS-177 для RQ-4 Global Hawk

Американская компания Northrop Grumman совместно с ВВС США провела первые из серии испытаний новой мультиспектральной камеры MS-177, установленной на стратегическом беспилотном летательном аппарате RQ-4 Global Hawk. Первый полет с новой камерой беспилотник совершил в конце марта текущего года, передает "Nplus1" со ссылкой на Flightglobal

Мультиспектральные камеры необходимы для тщательной разведки местности. Они позволяют получать снимки в различных спектральных диапазонах, благодаря чему появляется возможность обнаружить, например, замаскированную технику. В мае прошлого года была представлена модернизированная камера SYERS-2C, способная получать изображения в десяти спектральных диапазонах вместо прежних семи.

ВВС США провели испытания новой мультиспектральной камеры MS-177 для RQ-4 Global Hawk



Улучшенная камера может вести съемку в полном цвете, голубом, красном, зеленом, желтом, черном цветах, в видимом спектре, а также ближнем, среднем и дальнем диапазонах инфракрасного излучения. Переключение между режимами производится очень быстро. Все изображения передаются по спутниковому каналу со скоростью до 274 мегабит в секунду.

По данным компании United Technologies Aerospace Systems, разработавшей камеру MS-177, она отличается от SYERS-2C более высоким разрешением фотографий. Кроме того, объективы новой спектральной камеры не фиксированы и могут отклоняться вперед или назад по направлению полета на 25 градусов. Наконец, MS-177 способна вести видеосъемку.

Американские военные намерены списать все самолеты-разведчики U-2 Dragon Lady в 2019 году. Для того, чтобы не утратить разведывательные возможности этих самолетов, их оборудование планируется использовать на беспилотниках RQ-4B. Помимо SYERS-2 речь идет об оптической камере OBC. Это оборудование будет подвешиваться на Global Hawk через специальный переходный адаптер.

Беспилотник Global Hawk способен развивать скорость до 691 километра в час. Аппарат может находиться в воздухе около 32 часов. Для сравнения аналогичный параметр для U-2 составляет только 12 часов.

Использованы фотографии: globalsecurity.org
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 16:27
    Это все опасно для беззащитных..Ливии,Ирака..Там где есть серьезное ПВО-эта камера не более как последнее селфи..Хотя прогресс налицо.
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:28
      Да , чудеса враждебной техники постоянно совершенствуются . Хорошо что и мы на месте не сидим ...
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 16:42
        Цитата: bouncyhunter
        Да , чудеса враждебной техники постоянно совершенствуются . Хорошо что и мы на месте не сидим ...


        Но когда их попросили дать снимки по Боингу на Донбассе , у них не оказалось такой техники даже на спутниках , ну нет и все.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:44
          Цитата: cniza
          Но когда их попросили дать снимки по Боингу на Донбассе , у них не оказалось такой техники даже на спутниках , ну нет и все.

          Да всё тут понятно - на снимках ясно было бы видно кто сбил , поэтому и техники почему-то не оказалось ...
          bouncyhunter
    2. Владимир 38 Сегодня, 16:32
      Вот в этом мы мы отстаем, нужно догонять..
      Владимир 38
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:34
      Цитата: 210окв
      Это все опасно для беззащитных..Ливии,Ирака..Там где есть серьезное ПВО-эта камера не более как последнее селфи..Хотя прогресс налицо.

      Уж не знаю, матрасы упор на БПЛ делают конкретный...А если их тысячи будут , тут никакая ПВО не спасет! А денег у них много...Задачка нашим Кулибиным в НИИ ВПК! Надеюсь найдем простое и дешевое решение !
      ОТДЕЛ
      1. krops777 Сегодня, 17:43
        Уж не знаю, матрасы упор на БПЛ делают конкретный...А если их тысячи будут , тут никакая ПВО не спасет! А денег у них много...Задачка нашим Кулибиным в НИИ ВПК! Надеюсь найдем простое и дешевое решение !


        Да костер разожжем делов то, дров у нас много. good
        krops777
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:09
          Цитата: krops777
          Да костер разожжем делов то, дров у нас много

          Ну для ракет с инфракрасным излучением пойдет .. wassat С лесами, джунглями у матрасов опыт борьбы есть(Вьетнам) , так что не нужно надеяться на леса как в ВОВ Налетит куча БПЛА и будем опять как зайцы бегать (в 41 -ом так было) Так что не до смеха мужики. soldier
          ОТДЕЛ
      2. twincam Сегодня, 18:01
        мощный электромагнитный импульс решает данную проблему.
        twincam
  2. rruvim Сегодня, 16:34
    Молодцы! Холодцы...
    rruvim
  3. pjastolov Сегодня, 16:34
    Ну теперь то уже не скажут - плохие разведданные laughing
    pjastolov
  4. rruvim Сегодня, 17:03
    Хотя... Мультиспектральная камера уже у нас стоит на ТУ-шке, по программе "открытое небо".
    rruvim
    1. рич Сегодня, 18:06
      Там вроде - гиперспектральные камеры. Хотя может это одно и тоже
      рич
      1. rruvim Сегодня, 18:12
        Одно и тоже. + ИК диапазон.
        rruvim
  5. Цой Сегодня, 17:36
    Все изображения передаются по спутниковому каналу со скоростью до 274 мегабит в секунду.


    Мне бы такой канал для интернета... laughing
    Цой
    1. twincam Сегодня, 18:02
      агрегируй 3 по 100мб/с, и будь збагоен. ))
      twincam
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