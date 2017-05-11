ВВС США провели испытания новой мультиспектральной камеры MS-177 для RQ-4 Global Hawk
Американская компания Northrop Grumman совместно с ВВС США провела первые из серии испытаний новой мультиспектральной камеры MS-177, установленной на стратегическом беспилотном летательном аппарате RQ-4 Global Hawk. Первый полет с новой камерой беспилотник совершил в конце марта текущего года, передает "Nplus1" со ссылкой на Flightglobal
Мультиспектральные камеры необходимы для тщательной разведки местности. Они позволяют получать снимки в различных спектральных диапазонах, благодаря чему появляется возможность обнаружить, например, замаскированную технику. В мае прошлого года была представлена модернизированная камера SYERS-2C, способная получать изображения в десяти спектральных диапазонах вместо прежних семи.
Улучшенная камера может вести съемку в полном цвете, голубом, красном, зеленом, желтом, черном цветах, в видимом спектре, а также ближнем, среднем и дальнем диапазонах инфракрасного излучения. Переключение между режимами производится очень быстро. Все изображения передаются по спутниковому каналу со скоростью до 274 мегабит в секунду.
По данным компании United Technologies Aerospace Systems, разработавшей камеру MS-177, она отличается от SYERS-2C более высоким разрешением фотографий. Кроме того, объективы новой спектральной камеры не фиксированы и могут отклоняться вперед или назад по направлению полета на 25 градусов. Наконец, MS-177 способна вести видеосъемку.
Американские военные намерены списать все самолеты-разведчики U-2 Dragon Lady в 2019 году. Для того, чтобы не утратить разведывательные возможности этих самолетов, их оборудование планируется использовать на беспилотниках RQ-4B. Помимо SYERS-2 речь идет об оптической камере OBC. Это оборудование будет подвешиваться на Global Hawk через специальный переходный адаптер.
Беспилотник Global Hawk способен развивать скорость до 691 километра в час. Аппарат может находиться в воздухе около 32 часов. Для сравнения аналогичный параметр для U-2 составляет только 12 часов.
Мультиспектральные камеры необходимы для тщательной разведки местности. Они позволяют получать снимки в различных спектральных диапазонах, благодаря чему появляется возможность обнаружить, например, замаскированную технику. В мае прошлого года была представлена модернизированная камера SYERS-2C, способная получать изображения в десяти спектральных диапазонах вместо прежних семи.
Улучшенная камера может вести съемку в полном цвете, голубом, красном, зеленом, желтом, черном цветах, в видимом спектре, а также ближнем, среднем и дальнем диапазонах инфракрасного излучения. Переключение между режимами производится очень быстро. Все изображения передаются по спутниковому каналу со скоростью до 274 мегабит в секунду.
По данным компании United Technologies Aerospace Systems, разработавшей камеру MS-177, она отличается от SYERS-2C более высоким разрешением фотографий. Кроме того, объективы новой спектральной камеры не фиксированы и могут отклоняться вперед или назад по направлению полета на 25 градусов. Наконец, MS-177 способна вести видеосъемку.
Американские военные намерены списать все самолеты-разведчики U-2 Dragon Lady в 2019 году. Для того, чтобы не утратить разведывательные возможности этих самолетов, их оборудование планируется использовать на беспилотниках RQ-4B. Помимо SYERS-2 речь идет об оптической камере OBC. Это оборудование будет подвешиваться на Global Hawk через специальный переходный адаптер.
Беспилотник Global Hawk способен развивать скорость до 691 километра в час. Аппарат может находиться в воздухе около 32 часов. Для сравнения аналогичный параметр для U-2 составляет только 12 часов.
Использованы фотографии: globalsecurity.org
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