18:39 11 мая

Астраханская судоверфь проводит испытания скоростного катера собственного проекта

Астраханская судоверфь "Альбатрос" в августе 2017 года проведет швартовные испытания композитного скоростного катера спецназначения SC-39 для ВМФ и силовых структур. Об этом FlotProm рассказал коммерческий директор компании Виталий Мелетьев.

ООО "Судостроительное судоремонтное предприятие "Альбатрос" (Астрахань) с 2016 года создает скоростной катер из композитных материалов специально для силовых структур собственного проекта 14-3. Компания представила макет катера и его характеристики на выставке "Армия-2016", проектом заинтересовались представители таможни, погранслужбы ФСБ и МЧС.




Длина проекта - 12,3 м, ширина - 3,4. Масса с грузом - 5,8 тонн, полезная нагрузка - около тонны. На SC-39 установят два мультитопливных морских дизеля компании Steyr мощностью по 292 л.с. каждый.

К сожалению, в России таких двигателей не производят
- рассказали на судоверфи. -
Их рабочий режим - 4000 оборотов в минуту, но ни один отечественный дизель таких характеристик не имеет. У двигателя также есть возможность дистанционной диагностики


На катере установлено два топливных бака общей емкостью в 1120 литров, обеспечивающих запас хода в 560 миль (18 часов), а также два 400-литровых резервуара с пресной водой. Экипаж - два человека, судно также может взять на борт четверых пассажиров.

Максимальная скорость катера - 36 узлов - может быть увеличена по требованию заказчика. Как отметили на предприятии, в данном проекте упор делался на создание максимально удобного пространства для длительного обитания экипажа.

На судоверфи подчеркнули, что материалы корпуса - отечественные композиты - от стеклоткани до связующих элементов на основе эпоксидных смол. Корпус сделан по принципу сэндвич-конструкции, что значительно уменьшит вес и водоизмещение, одновременно увеличив полезную нагрузку. Это позволит брать на борт больше людей или топлива и придаст дополнительную плавучесть.

Внутри сэндвич-панелей находится связующий элемент - специальный конструкционный пенопласт, который делает корпус плавучим. Его параметры рассчитаны так, что даже при затоплении всех отсеков судно не тонет
- рассказал Виталий Мелетьев.

Использованы фотографии: ООО "Судостроительное судоремонтное предприятие "Альбатрос"
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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 16:50
    То то и оно..Двигатели не наши..Катер с виду неплох,а с дизелями напряг.И что дальше?Свои проектировать и строить или руками разводить?Конечно можно их оформить как прогулочные..Но свои то делать надо!
    210окв
    1. barclay Сегодня, 17:01
      К сожалению, в России таких двигателей не производят
      И не только таких. Чем только наша "Двигателестроительная корпорация" занимается? Все "реорганизуется да перевооружается", а в итоге - что ни суденышко, то с импортными силовыми установками.
      barclay
      1. _Ugene_ Сегодня, 17:21
        Цикл разработки нового двигателя как правило составляет пять-семь лет. Может и на дольше затянуться. Так как только сейчас стали задумываться об этом (из за проблем с Украиной) то даже при наличии финансирования это будет очень не скоро.
        _Ugene_
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:13
      Значит единичные экземпляры создадут и судя по внешнему виду, думаю генералитет на рыбалку будут доставлять..Я надеялся полностью наш, но увы! winked
      ОТДЕЛ
    3. Самаритянин Сегодня, 17:15
      Цитата: 210окв
      SC-39

      Если пушку убрать... идеальная яхта для среднего бизнесмена laughing
      Похоже на то и рассчитан! drinks drinks drinks
      Самаритянин
    4. Владимирец Сегодня, 17:15
      Цитата: 210окв
      То то и оно..Двигатели не наши..Катер с виду неплох,а с дизелями напряг.И что дальше?Свои проектировать и строить или руками разводить?Конечно можно их оформить как прогулочные..

      Судя по названию, движкам и облику, катер предназначен для продажи за бугор. yes Только что это за смешная скорость в 36 узлов для такой "скоростной" посудины? belay
      Владимирец
      1. vadsonen Сегодня, 18:25
        что это за смешная скорость в 36 узлов

        Но и движки там чахлые - суммарная мощность лишь 600 лошадей. У прогулочных катеров (моторных яхт) и по 2000 бывает.
        vadsonen
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:01
    Ух-ты!Очередной линкор!
    ВЕРЕСК
    1. Армата Сегодня, 17:37
      Цитата: ВЕРЕСК
      Ух-ты!Очередной линкор!

      Да не линкор. Удивляет обтекаемость фраз (в России таких двигателей не выпускают). Да в России не выпускают двигателей Steyr. Мультитоплевные высокооборотные движки делают. Переделать под морские нужды как 2 пальца (требования не на много жёстче) было бы желания размещать заказы на Родине. 36 узлов (меня сейчас порвёт, если учесть что перешли уже 60,зато мы там телевизор поставили для комфорта). Когда то зарезали 3 проекта малотоннажных судов для ФСБ из за (черезмерному вниманию уделяемого комфорту экипажа и десанта. Что значительно уменьшает полезную площадь, утяжеляет машину). Ну и перейдём к дистанционной диагностике. ЭТО ЧТО? ПРИБОРЫ ПОКАЗЫВАЮТ СОСТОЯНИЕ СУДНА ПО РЯДУ ПАРАМЕТРОВ НА МОНИТОРЕ КАПИТАНА? Дебилы, это уже давно используется на всех мало мальски оснащённых рыбачих баркасах. Или имели в виду то-что дежурный по порту видит все параметры судна находящегося на дежурстве? Стеклоткань и эпоксидка. Твою мать я в конце 80 в эленге на ВИЗе из этого кампозита отечественного клеил кадеты, для пущей важности хоть написали бы кевлар и полиамидные смолы. Ну и чтоб добить. Между панелей находится СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕНОПЛАСТ, да пофиг на материал, радует следующие, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАВУЧЕСТЬ. Т.е. без пенопласта плавучесть около 0. При побитии вашего композита (для тех кто не знает, при разрушении эпоксидного связующего данного комазита, сама стеклоткань напитает столько воды, что мама не горюй) во всех отсеках, никакой пенопласт не спасёт (если только там не 100 мм пенопласта).
      Армата
  3. Приговор Сегодня, 17:13
    Сколько можно ныть? Двигатели не наши, комплектующие не наши, материалы не наши... хватит уже. Когда люди поймут, что не возможно чтобы всё и всегда было наше. Проект наш, конструкторская мысль наша, производственные мощности, кадры, желание разрабатывать и изготавливать подобную технику - наше. Вот что по настоящему ценно. Будет это - будут и дизели собственные, и комплектующие, и материалы со временем. А если кто-то хочет, чтобы у него абсолютно всё было здесь и сейчас да ещё и лучшего качества, тот просто человек, оторванный от реальности.
    Приговор
    1. 31rus4 Сегодня, 17:22
      Уважаемый Приговор,именно все что касается вооружения и стратегически важной продукции должно быть свое.В противном случае полная зависимость от импорта и тогда не нужна будет не конструкторская мысль,ни разработки ибо воплотить все это просто не сможем и так доля импорта очень велика
      31rus4
    2. Армата Сегодня, 18:32
      Цитата: Приговор
      конструкторская мысль наша,

      Где здесь конструктора и их мысль? Тупая блочная сборка весьма посредственного качества. Конструкторских нововведений 0, собственных мыслей 0. Всё тупо слизано, своровано, куплено у других.
      Армата
  4. max51423 Сегодня, 17:24
    Самое главное в статье забыли опубликовать-цена данного катера.
    max51423
  5. Умник Сегодня, 17:37
    Корабли в рф делают все меньше и меньше
    Умник
    1. рич Сегодня, 18:23
      И не только у нас. Тот же Иран сообщил об наличии у него противокарабельного морского дрона длиной всего 40 см. и вооруженного только автономным электронным детонатором. Наши подобные испытания вроде на Каспии проводили.
      рич
  6. Монархист Сегодня, 17:51
    И Астрахань потянулась за" армейским пирогом". Отечественные композитные материалы - конечно хорошо,но побей меня сатана лопатой если они много"откусят":я не вижу чем их катер лучше"раптора"или"мангуста"(?). Эти катера уже идут в серийном производстве,а"альбатрос" пока ещё в макете да ещё немецкими дизелями.
    Каюсь я не помню ТТХ"Раптора",а искать в"Вике" лень, по-моему он скоростью уступает"альбатросу",но в конце концов это не гоночный катер и если дать"Корд"он заставит любого гоньщика остановиться. Здоровья 12,7 мм еще не кому не добавили
    Монархист
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:56
      Цитата: Монархист
      И Астрахань потянулась за" армейским пирогом".

      А почему бы и не потянуться то? Производство потянет за собой спрос и необходимость думать над тем,чтоб отечественное воять.В данном случае движки. Идея хорошая. Глядишь и двигателистов наших за живое заденет и они зашевелятся.
      НЕКСУС
      1. Армата Сегодня, 18:36
        Цитата: НЕКСУС
        А почему бы и не потянуться то? Производство потянет за собой спрос и необходимость думать над тем,чтоб отечественное воять.В данном случае движки. Идея хорошая. Глядишь и двигателистов наших за живое заденет и они зашевелятся.

        Их не надо шевелить. Для примера взять УДМЗ. Купили фактически целую линию у MTU. Думали заинтересовать своей продукцией. Итог, продукция на фиг никому не нужна (кроме ремонтных судов), завод отошёл к СИАЛу.
        Армата
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 17:59
    В августе проведёт испытания.Хорошему линкору-хорошый пролив.По одному катеру усодобляемся.Зашибись живём.Предвижу вопросы.Отвечаю сразу-это моё мнение.
    ВЕРЕСК
  8. APASUS Сегодня, 18:08
    Есть подозрение в том что это проект пропихивают по "знакомству".Просто если убрать эту нелепую башню с пулеметом это окажется\ нормальная прогулочная яхта!
    APASUS
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