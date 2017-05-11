Астраханская судоверфь проводит испытания скоростного катера собственного проекта
Астраханская судоверфь "Альбатрос" в августе 2017 года проведет швартовные испытания композитного скоростного катера спецназначения SC-39 для ВМФ и силовых структур. Об этом FlotProm рассказал коммерческий директор компании Виталий Мелетьев.
ООО "Судостроительное судоремонтное предприятие "Альбатрос" (Астрахань) с 2016 года создает скоростной катер из композитных материалов специально для силовых структур собственного проекта 14-3. Компания представила макет катера и его характеристики на выставке "Армия-2016", проектом заинтересовались представители таможни, погранслужбы ФСБ и МЧС.
Длина проекта - 12,3 м, ширина - 3,4. Масса с грузом - 5,8 тонн, полезная нагрузка - около тонны. На SC-39 установят два мультитопливных морских дизеля компании Steyr мощностью по 292 л.с. каждый.
На катере установлено два топливных бака общей емкостью в 1120 литров, обеспечивающих запас хода в 560 миль (18 часов), а также два 400-литровых резервуара с пресной водой. Экипаж - два человека, судно также может взять на борт четверых пассажиров.
Максимальная скорость катера - 36 узлов - может быть увеличена по требованию заказчика. Как отметили на предприятии, в данном проекте упор делался на создание максимально удобного пространства для длительного обитания экипажа.
На судоверфи подчеркнули, что материалы корпуса - отечественные композиты - от стеклоткани до связующих элементов на основе эпоксидных смол. Корпус сделан по принципу сэндвич-конструкции, что значительно уменьшит вес и водоизмещение, одновременно увеличив полезную нагрузку. Это позволит брать на борт больше людей или топлива и придаст дополнительную плавучесть.
ООО "Судостроительное судоремонтное предприятие "Альбатрос" (Астрахань) с 2016 года создает скоростной катер из композитных материалов специально для силовых структур собственного проекта 14-3. Компания представила макет катера и его характеристики на выставке "Армия-2016", проектом заинтересовались представители таможни, погранслужбы ФСБ и МЧС.
Длина проекта - 12,3 м, ширина - 3,4. Масса с грузом - 5,8 тонн, полезная нагрузка - около тонны. На SC-39 установят два мультитопливных морских дизеля компании Steyr мощностью по 292 л.с. каждый.
К сожалению, в России таких двигателей не производят- рассказали на судоверфи. -
Их рабочий режим - 4000 оборотов в минуту, но ни один отечественный дизель таких характеристик не имеет. У двигателя также есть возможность дистанционной диагностики
На катере установлено два топливных бака общей емкостью в 1120 литров, обеспечивающих запас хода в 560 миль (18 часов), а также два 400-литровых резервуара с пресной водой. Экипаж - два человека, судно также может взять на борт четверых пассажиров.
Максимальная скорость катера - 36 узлов - может быть увеличена по требованию заказчика. Как отметили на предприятии, в данном проекте упор делался на создание максимально удобного пространства для длительного обитания экипажа.
На судоверфи подчеркнули, что материалы корпуса - отечественные композиты - от стеклоткани до связующих элементов на основе эпоксидных смол. Корпус сделан по принципу сэндвич-конструкции, что значительно уменьшит вес и водоизмещение, одновременно увеличив полезную нагрузку. Это позволит брать на борт больше людей или топлива и придаст дополнительную плавучесть.
Внутри сэндвич-панелей находится связующий элемент - специальный конструкционный пенопласт, который делает корпус плавучим. Его параметры рассчитаны так, что даже при затоплении всех отсеков судно не тонет- рассказал Виталий Мелетьев.
Использованы фотографии: ООО "Судостроительное судоремонтное предприятие "Альбатрос"
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