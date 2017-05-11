Астраханская судоверфь проводит испытания скоростного катера собственного проекта

К сожалению, в России таких двигателей не производят

Их рабочий режим - 4000 оборотов в минуту, но ни один отечественный дизель таких характеристик не имеет. У двигателя также есть возможность дистанционной диагностики

Внутри сэндвич-панелей находится связующий элемент - специальный конструкционный пенопласт, который делает корпус плавучим. Его параметры рассчитаны так, что даже при затоплении всех отсеков судно не тонет