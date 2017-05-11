«Антонов» и турецкая TAI договорились о разработке ударных БПЛА для ВСУ
Госпредприятие «Антонов» (Киев, Украина, входит в госкорпорацию «Укроборонпром») подписало меморандум о сотрудничестве с Turkish Aerospace Industries (TAI, Турция) в интересах разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных, для украинской армии, сообщает «Укроборонпром» .
Соглашение подписано в рамках 13-й Международной выставки военной техники IDEF-2017, которая проходит в Стамбуле (Турция).
Отмечается, что «Антонов» в кооперации с ведущими предприятиями Украины ведет разработку многоцелевого авиационного комплекса «Горлица». Это будет первый украинский тактический беспилотный комплекс, способный нести средства поражения. Презентация "Горлицы" состоялась 29 августа 2016 года на территории Киевского бронетанкового завода.
По данным "Укроборонпрома", беспилотный комплекс "Горлица" будет состоять из четырех беспилотников и наземной станции управления на базе грузовика КрАЗ. До конца года разработчики планируют начать летные испытания прототипа, а в следующем году провести военные испытания.
Согласно техническим характеристикам, беспилотник сможет подниматься на высоту до 5 км и находится в воздухе до семи часов.
TAI — турецкий технологический центр по проектированию, разработке, производству и интеграции, модернизации и послепродажному обслуживанию аэрокосмических систем. Компания имеет современное самолетостроительное производство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, которое обеспечивает широкие возможности производства, от изготовления деталей для сборки самолета до летных испытаний и поставки конечному потребителю
Соглашение подписано в рамках 13-й Международной выставки военной техники IDEF-2017, которая проходит в Стамбуле (Турция).
Отмечается, что «Антонов» в кооперации с ведущими предприятиями Украины ведет разработку многоцелевого авиационного комплекса «Горлица». Это будет первый украинский тактический беспилотный комплекс, способный нести средства поражения. Презентация "Горлицы" состоялась 29 августа 2016 года на территории Киевского бронетанкового завода.
По данным "Укроборонпрома", беспилотный комплекс "Горлица" будет состоять из четырех беспилотников и наземной станции управления на базе грузовика КрАЗ. До конца года разработчики планируют начать летные испытания прототипа, а в следующем году провести военные испытания.
Согласно техническим характеристикам, беспилотник сможет подниматься на высоту до 5 км и находится в воздухе до семи часов.
TAI — турецкий технологический центр по проектированию, разработке, производству и интеграции, модернизации и послепродажному обслуживанию аэрокосмических систем. Компания имеет современное самолетостроительное производство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, которое обеспечивает широкие возможности производства, от изготовления деталей для сборки самолета до летных испытаний и поставки конечному потребителю
Использованы фотографии: Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook
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