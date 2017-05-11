18:35 11 мая

«Антонов» и турецкая TAI договорились о разработке ударных БПЛА для ВСУ

Госпредприятие «Антонов» (Киев, Украина, входит в госкорпорацию «Укроборонпром») подписало меморандум о сотрудничестве с Turkish Aerospace Industries (TAI, Турция) в интересах разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных, для украинской армии, сообщает «Укроборонпром» .

Соглашение подписано в рамках 13-й Международной выставки военной техники IDEF-2017, которая проходит в Стамбуле (Турция).

Отмечается, что «Антонов» в кооперации с ведущими предприятиями Украины ведет разработку многоцелевого авиационного комплекса «Горлица». Это будет первый украинский тактический беспилотный комплекс, способный нести средства поражения. Презентация "Горлицы" состоялась 29 августа 2016 года на территории Киевского бронетанкового завода.


«Антонов» и турецкая TAI договорились о разработке ударных БПЛА для ВСУ


По данным "Укроборонпрома", беспилотный комплекс "Горлица" будет состоять из четырех беспилотников и наземной станции управления на базе грузовика КрАЗ. До конца года разработчики планируют начать летные испытания прототипа, а в следующем году провести военные испытания.
Согласно техническим характеристикам, беспилотник сможет подниматься на высоту до 5 км и находится в воздухе до семи часов.

TAI — турецкий технологический центр по проектированию, разработке, производству и интеграции, модернизации и послепродажному обслуживанию аэрокосмических систем. Компания имеет современное самолетостроительное производство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, которое обеспечивает широкие возможности производства, от изготовления деталей для сборки самолета до летных испытаний и поставки конечному потребителю

Использованы фотографии: Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook
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Комментарии 27

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  1. Приговор Сегодня, 17:15
    Вот только ударных беспилотников укро-нацистам и не хватало.
    Приговор
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:18
      Цитата: Приговор
      Вот только ударных беспилотников укро-нацистам и не хватало.

      Уверен , что просто документацию продали и специалистов (которые остались)..Если бы поставки сала в Турцию наладили, вот это была бы перемога..А так все на продажу ,что осталось от СССР
      ОТДЕЛ
      1. Zibelew Сегодня, 17:51
        Только укропы могут боевой самолёт назвать "Горлицей"! Безобидный голубь-то тут причем?
        Zibelew
    2. cniza Сегодня, 17:19
      Цитата: Приговор
      Вот только ударных беспилотников укро-нацистам и не хватало.


      Они бегут впереди паровоза :
      подписало меморандум


      Это , что то вроде протокола о намерениях не более.
      cniza
    3. Самаритянин Сегодня, 17:22
      Цитата: Приговор
      Вот только ударных беспилотников укро-нацистам и не хватало.

      wassat Ой-ли напугали...
      Хоть сейчас можете заказать аналогичный (Mugin Plus 4500) на алиэкспресс 204 901,00 руб.
      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 17:24
        В таком виде придёт, собирай-нехочу 8 кг полезной нагрузки laughing :
        Самаритянин
      2. Venceremos Сегодня, 18:17
        Цитата: Самаритянин
        Ой-ли напугали...

        Как сказать. На дворе не 14й,и нацист пошёл уже другой.
        К примеру,в июле 16го в районе "Алмазов" под Ясиноватой,укроповский беспилотник "срисовал" блиндаж,в который при обстреле "нырнули" наши ребята...
        Две 120х мины, и у нас в сводной роте трое "200",один "300".

        Страшно это.Поверьте, страшно.
        Venceremos
    4. bouncyhunter Сегодня, 17:23
      Цитата: Приговор
      Вот только ударных беспилотников укро-нацистам и не хватало.

      Ну , это ещё бабушка надвое сказала .
      Госпредприятие «Антонов» (Киев, Украина, входит в госкорпорацию «Укроборонпром») подписало меморандум о сотрудничестве с Turkish Aerospace Industries (TAI, Турция)

      Меморандум ещё не контракт , а просто выражение на бумаге "хотелок" .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 17:50
        Даже не хотелок , а намерений на хотелки.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:52
          Цитата: cniza
          Даже не хотелок , а намерений на хотелки.

          И этот человек недавно назвал меня буквоедом ... wink
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:54
            Паша , это было давно... ну в общем нихр.. , ну ничего у них из этого не выйдет.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:57
              Цитата: cniza
              ну в общем нихр.. , ну ничего у них из этого не выйдет.

              Так я это уже по заголовку статьи ещё не читая понял . lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 18:14
                Ну да , там где Украина , там жо.. , там ничего не будет.
                cniza
    5. krops777 Сегодня, 17:39
      По данным "Укроборонпрома", беспилотный комплекс "Горлица" будет состоять из четырех беспилотников и наземной станции управления на базе грузовика КрАЗ. До конца года разработчики планируют начать летные испытания прототипа, а в следующем году провести военные испытания.

      А еще лет через 50 купить один образец в войска. laughing
      krops777
      1. Басарев Сегодня, 18:13
        Они правда думают, что турки расценят всерьёз их смехотворные потуги? Скорее в России примут на вооружение беспилотный разведывательный дирижабль!
        Басарев
  2. Толстоевский Сегодня, 17:16
    халяльный свинолёт?
    Толстоевский
    1. КобалТ Сегодня, 17:28
      И. Джеймс Ривз


      Аэросвин

      Мне б свинолёт, махнул бы я
      в чужие, дальние края—
      куда глядят глаза,
      в Швейцарию, где гор уют,
      в Италию, где все поют—
      и к ужину назад.

      Я б видел сверху желтый Нил,
      над океаном Тихим плыл,
      тайфунами гоним.
      В часы посадок окружабль
      народ мой дивный дирижабль,
      и восхищался б ним.

      И все кричали б: "Как же так,
      замест пропеллера пятак,
      с копытцами шасси?!.."
      Под стать герою и звезде
      известен стал бы я везде,
      где свин меня носил!
      КобалТ
    2. ЛукичЪ Сегодня, 18:13
      Цитата: Толстоевский
      халяльный свинолёт

      у них ещё разработки есть
      ЛукичЪ
      1. cniza Сегодня, 18:17
        Больше на сову пьяную похож. laughing
        cniza
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:19
    Туретчина нам ещё проблем принесёт.Фиг знает,что они там замышляют.Хитрые паразиты.Восток-дело тонкое.
    ВЕРЕСК
    1. Копчёный Сегодня, 17:30
      Не бздите. Украина уже столько наподписывала с Турцией, а в итоге ничего, что эту новость я даже читать не стал.
      Копчёный
  4. Swed Сегодня, 17:37
    Могу предложить пару камуфляжей со стелс технологиями: НЕДОРОГО!!! hi

    Swed
  5. APASUS Сегодня, 17:47
    Вот турки и нашим, и вашим!
    Вроде наши там с турками собирались замутить,но эти трех рублей не упустят
    APASUS
  6. Goodmen Сегодня, 17:52
    Что-то я не понял. А как же свежеиспечённый султан всея туркей? Непотребство такое пошто допустил? А как гарант на это реагирует интересно? Может хватит нам лебезить перед турками. Никогда они нам друзьями не были и не будут. А от партнёрства с такими партнёрами одни проблемы в последнее время...да и выгода, по большому счёту, в карманах олигархата оседает...
    Goodmen
  7. pjastolov Сегодня, 17:56
    Ну вот еще одни наши "союзники" пошли к скакунам lol
    pjastolov
  8. da Vinci Сегодня, 18:03
    Надо туркам С400 по-дружески продать, и АЭС в кредит построить! А че, может когда-то и халвы дадут! angry
    da Vinci
  9. rruvim Сегодня, 18:09
    Мне нравится: "УКРОБОРОНПРОМ". Звучит, однако drinks
    rruvim
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