Винтовки для страны банкиров (часть 2)

Итак, Швейцария – маленькая страна в центре Европы, имеющая небольшую армию, устойчивую экономику и традиционно придерживающаяся нейтралитета (с 1814 г.), оказалась первым европейским государством, которое преодолело инерцию мышления и сумело внедрить несколько революционных разработок в области малокалиберного стрелкового оружия. Ну, а деньги? Деньги у швейцарцев всегда были. Они, собственно говоря, есть всегда и у всех. Другое дело, что не все умеют ими правильно пользоваться!Греческие повстанцы, один из которых держит карабин Веттерли явно итальянского происхождения.Причем отметим, что именно швейцарцы еще в 1851 году первыми начали использовать оружие калибра в 4 линии (10,4 мм). А уже в 1867 году первыми в Европе позаботились о том, чтобы их армия получила на вооружение винтовку, оснащенную подствольным магазином. Для сравнения, в армии России тогда же приняли на вооружение игольчатую винтовку Карле, а три года спустя однозарядную винтовку Бердана №1. Правда, понятно, что масштабы тут разные, но все-таки кому в то время приходилось чаще воевать, а значит и оружие использовать не для парадов, а по назначению? Впрочем, примеру швейцарцев в то время не последовали и другие европейские державы, армии которых по-прежнему обходились «однозарядками».И вот тут винтовка Веттерли приглянулась… итальянцам. В Италии на вооружение в это время состояла игольчатая винтовка системы Каркано калибра 17,5 мм. Можно себе представить, сколько весила ее пуля и каково было из нее стрелять? Между тем в других европейских странах винтовки уменьшенного калибра стали доминирующим типом оружия: в Германии – это «Маузер», в Голландии – «Бомон» (или «Бьюмонд»), Бельгия вооружилась винтовкой Комблена, а Россия – Бердана № 2. Поэтому не отставать решили и итальянцы и… почему-то выбрали за образец именно винтовку Ф. Веттерли.Итальянский образец винтовки Веттерли 1870 года. Музей армии в Стокгольме.Винтовка Веттерли-Витали обр.1870/87 гг. Музей армии в Стокгольме.Новая итальянская винтовка планировалась естественно казнозарядной, с патроном калибра 10,4 мм и с металлической гильзой, но… не магазинной, а однозарядной, чтобы не расходовать слишком уж много патронов. Таким образом система Ф. Веттерли потеряла главное свое преимущество – высокую скорострельность. В 1872 году итальянцы приняли на вооружение две модификации винтовки Веттерли: пехотную винтовку и более короткий кавалерийский карабин. Длина последнего, называвшегося «мушкетон Веттерли», составляла 928 мм, а вес 2,95 кг. Калибр, пуля, пороховой заряд у патрона были аналогичными швейцарской винтовке. Вот только патрон применялся не с кольцевым, а с центральным воспламенением. Затем в нем же заряд бездымного пороха изменили на бездымный, а свинцовую пулю заменили пулей с латунной оболочкой весом 15,8 г. В целом итальянские военные новой, образца 1872 года, винтовкой были удовлетворены: нет магазина – значит баланс оружия улучшился, к тому же она стала много дешевле в производстве и намного проще в эксплуатации.Правая стенка ствольной коробки на модели 1869 г.Та же стенка на модели 1869/71 г.Однако прогресс военной техники в конце XIX века был настолько стремительным, что уже вскоре, а именно в 1887 году, винтовку системы Веттерли 1871 года пришлось усовершенствовать, что и было сделано конструктором Витали, который приспособил ее под сконструированный им серединный магазин. Так получилась винтовка Веттерли-Витали модели 1871–1887 гг. Причем, хотя она и стала магазинной, но уступала уже появившимся винтовкам Ли и Манлихера, поскольку снаряжалась 4 патронами из обоймы, сделанной из дерева и жести. И устроена она была так, что деревянная планка закрывала ее как раз сверху, поэтому заряжать ее магазин приходилось сначала, вставляя в него всю эту обойму целиком, а затем извлекая его за прикрепленную к нему сверху веревочку. Понятно, что такая конструкция была далека от совершенства, но винтовка все-таки была магазинной и более легкой, чем базовый швейцарский образец. Однако сами швейцарцы этим изыском не соблазнились, а продолжали последовательно совершенствовать винтовку Веттерли.В 1878 году на вооружение принимается пехотная винтовка с несколькими «косметическими штрихами» в области дизайна – в частности, с нее убрали крышку магазина, увеличили до 1200 м дальность стрельбы по прицелу и также придумали совершенно жуткий тесачный штык с пилообразной заточкой по обуху, заменивший использовавшийся до этого штык игольчатый. Уже тогда стало очевидно, что патрон с кольцевым воспламенением устарел, но… швейцарцы не стали его заменять вплоть до 1889 года, когда сменили и патрон, и винтовку на новую систему Шмидта-Рубина калибром 7.5-мм.Винтовка 1871 года.Окончательной версией швейцарской винтовки Веттерли стала модель 1881 года. Внешне она мало чем отличалась от предыдущего образца, но только ряд ранее изготовлявшихся для нее деталей из железа теперь стали делать из стали. Это изменение в металле улучшило общее качество отделки винтовки модели 1881 по сравнению с моделью 1878 и более ранними винтовками, но это разница, которую трудно заметить, если они не находятся рядом друг с другом. Наиболее очевидным изменением в модели 1881 года был усовершенствованный прицел системы «Шмидт», на котором целик с V-образной прорезью мог выдвигаться так, что позволяло вести огонь на 1600 метров. Опять-таки был выпущен штуцер с двумя спусковыми крючками и улучшенным качеством ствола. Новшеством стало то, что ударно-спусковой механизм легко извлекался для чистки. Для этого достаточно было отвинтить один винт и снять скобу ограждения. Передний крючок требовал минимального усилия на спуске, задний был более грубым. Причем всего таких штуцеров было выпущено 7538!Штуцер 1881 года.В боях с винтовками Веттерли швейцарской армии воевать не пришлось. А вот их итальянские «коллеги» где только не стреляли, начиная от Эфиопии и Красной Пресни и вплоть до полей Второй мировой войны!И чем все продолжилось?К 1889 году швейцарцам стало понятно, что свой приоритет в области стрелкового оружия они полностью потеряли, а их когда-то самая лучшая по скорострельности винтовка требованиям времени уже не отвечает. Кроме того, она стреляла патронами на дымном порохе, тогда как в соседней Франции уже приняли на вооружение 8-мм патрон с зарядом из нового бездымного пороха. Однако, когда есть деньги и нет непосредственной угрозы войны, то почему бы и не подойти к делу весьма обстоятельно? Так швейцарцы и сделали. На протяжении ряда лет профессор физик Фридрих-Вильгельм Хеблер работал над винтовками уменьшенного калибра, подбирая к ним пули, патроны, пороха, после чего, основываясь на его опытах, оружейник Рудольф Шмидт и Эдвард Рубин сконструировали винтовку образца 1889 г. под патрон 7,5×53,5 мм с бутылочной гильзой с кольцевой проточкой и без закраины. Следует отметить, что на то время среди линейки патронов калибра 7-8 мм, принятых на вооружение, это был самый малокалиберный патрон. Меньше него были только 6,5 и 7 мм патроны.Швейцарские солдаты позируют с винтовками Шмидт-Рубин 1889 г.Новая винтовка Шмидта-Рубина имела ствол длиной 780 мм и три, а не четыре правосторонних нареза, какие были на винтовке Веттерли. Пуля имела металлическую оболочку только в своей передней части, а ведущая ее часть, как и раньше была изготовлена из свинца в традиционной бумажной обертке. Вес ее составлял 13,75 г. Заряд бездымного пороха 2 г. Пуля развивала начальную скорость в 620 м/сек. Масса винтовки была для швейцарцев традиционно большой – 4200 г, (а со штыком – 4630 г.) и длинной – 1300 мм без штыка и 1600 со штыком! Всего было выпущено 212000 винтовок образца 1889 г.Устройство винтовки Шмидт-Рубин 1889 г.Винтовка Шмидт-Рубин 1889 г.Затвор винтовки Шмидт-Рубин 1889 г.Но самое главное, что конструкторы сумели сохранить на ней боекомплект от винтовки Веттерли, для чего оснастили ее двухрядным магазином оригинального устройства на 12 патронов, в котором расположили патроны в шахматном порядке. Магазин мог извлекаться, но, кроме того, на правой стороне ствольной коробки имелся рычажок (отсечка затвора), отводивший его на 5 мм вниз. Сделано это было, чтобы сохранять в нем патроны, и стрелять экономным огнем по одному патрону. На обеих стенках магазина было сделано по три отверстия, позволявшие видеть, сколько патронов в магазине осталось. А еще четыре продолговатых отверстия были предусмотрены в нижней части магазина, чтобы через них вываливался попавший в него мусор.Патрон и пули к винтовке Шмидт-Рубин 1889 г.Заряжался он из обоймы на шесть патронов в два приема. Последнее было не очень-то и удобно, но наличие 12-зарядного магазина делало это новое оружие традиционно скорострельным.Штык в винтовке 1889 г.Продолжение следует…