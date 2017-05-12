А зори здесь лживые

Ранее фильм «А зори здесь тихие…» образца 2015 года не смотрел. И не испытывал желания. Сегодня, накануне Дня Победы фильм крутят по центральному телевидению – я начал смотреть и ахнул!Начало фильма о том, как вместо пьющих зенитчиков-мужчин на станцию присылают зенитчиц девушек. Девушки обустраиваются на новом месте и треплют языками всякую чепуху, в том числе о своем командире.Боец Лиза Бричкина начинает возражать. И вот далее, следим глазами:- Влюбилась. Втюрилась наша Бричкина, - говорит Кирьянова. – Бричкина, девчонки в душку военного втюрилась.Бричкина уходит и грустит на лавочке. Далее начинается сцена. Которой я в этом фильме увидеть не ожидал, хотя бы пора уж привыкнуть.В кадре дорога, телеги, конвой НКВД, маленькая Лиза сидит на подводе. Голос за кадром сообщает:«Всю свою жизнь Лиза Бричкина прожила с ожиданием завтрашнего дня. Каждое утро её обжигало нетерпеливое предчувствие счастья. И только жизненные обстоятельства отодвигали эти ожидания с праздником на завтрашний день. Не убивали, не перечеркивали – отодвигали.Даже когда её вместе со всей семьей назвали врагами советской власти, отняли дом, хозяйство и с тысячами таких же крестьян-кулаков отправили в Сибирь. Даже тогда это не убило её веру в сияющее, счастливое завтра…»____________________________Кадры меняются, вместо обоза раскулаченных показывают могилы в снегу – у Бричкиной кто-то умер. Черно-белые цвета…А услышал это и сразу полез проверять первоисточник. Никакой этой хреновины про раскулаченную семью Лизы Бричкиной в книге Бориса Васильева нет.— Влюбилась! — торжествующе ахнула Кирьянова. — Втюрилась наша Бричкина, девочки! В душку военного втюрилась!— Бедная Лиза! — громко вздохнула Гурвич. Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес.Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина.— Ну чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина — от службы, и никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес как на крыльях.«После споем с тобой, Лизавета, — сказал старшина. — Вот выполним боевой приказ и споем...»Никакого конвоя, ни могил, ни Бричкиной, закутанной в тряпьё и явно не по погоде…Ради любопытства я посмотрел эпизод из фильма «А зори здесь тихие…» 1972 года. Там тоже есть вставка про мирную жизнь Бричкиной, которая в книге не описана.Вот фрагмент этой вставки. Её начало, голос за кадром от имени Лизы Бричкиной:«Мы на кордоне совсем одни жили. Отец лесник был. Мне мама всегда говорила:- Ты верь доченька. Может и придёт оно завтра счастье-то. Не обойдёт тебя стороной…"После этих слов в избу входит молодой человек…Никакой политики. Ни просоветской, ни антисоветской.То есть в 1972 году снять фильм без политической пропаганды было можно, а в 2015 – уже нельзя.Повторяю: при «совке» и «цензуре» и коммуняках снимать фильм без пропаганды, без политической заказухи – было можно.В свободной и демократической России – нельзя.Репрессии и НКВД должны быть в каждом фильме, в каждой книге, в каждой передаче!Значит российские власти всё ещё воюют с советским прошлым. У них война не закончилась. Они стали всесильными олигархами, но продолжают бояться!!!Я посмотрел кто сочинил эту хрень про раскулаченную Лизу Бричкину. Оказывается режиссер Ренат Давлетьяров – он же сценарист. Папа Давлетьярова в СССР был председателем комитета по нефти. Радостно встретил лихие девяностые и стал одним из руководителей «Роснефти», президентом ЗАО «Концерн Нефтепродукт».Младший брат режиссера-сценариста — Борис Давлетьяров — банкир, экс-владелец КБ «Международный Банк Развития». Живёт в Лондоне.Ну и Лиза Бричкина по представлениям этой семейки, конечно, репрессированная.Страшно жить с награбленным, вот и хочется показать, что те кто не давал тебе грабить были плохие, а самих ограбленных ты не ограбил, а осчастливил!Так как-то…