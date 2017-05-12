07:11 12 мая
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А зори здесь лживые



Ранее фильм «А зори здесь тихие…» образца 2015 года не смотрел. И не испытывал желания. Сегодня, накануне Дня Победы фильм крутят по центральному телевидению – я начал смотреть и ахнул!
Начало фильма о том, как вместо пьющих зенитчиков-мужчин на станцию присылают зенитчиц девушек. Девушки обустраиваются на новом месте и треплют языками всякую чепуху, в том числе о своем командире.

Боец Лиза Бричкина начинает возражать. И вот далее, следим глазами:

- Влюбилась. Втюрилась наша Бричкина, - говорит Кирьянова. – Бричкина, девчонки в душку военного втюрилась.

Бричкина уходит и грустит на лавочке. Далее начинается сцена. Которой я в этом фильме увидеть не ожидал, хотя бы пора уж привыкнуть.
В кадре дорога, телеги, конвой НКВД, маленькая Лиза сидит на подводе. Голос за кадром сообщает:
«Всю свою жизнь Лиза Бричкина прожила с ожиданием завтрашнего дня. Каждое утро её обжигало нетерпеливое предчувствие счастья. И только жизненные обстоятельства отодвигали эти ожидания с праздником на завтрашний день. Не убивали, не перечеркивали – отодвигали.
Даже когда её вместе со всей семьей назвали врагами советской власти, отняли дом, хозяйство и с тысячами таких же крестьян-кулаков отправили в Сибирь. Даже тогда это не убило её веру в сияющее, счастливое завтра…»
______________
Режисссер и сценарист Давлетьяров раскулачил Бричкину со страху! Он художник, он так видит!
______________

Кадры меняются, вместо обоза раскулаченных показывают могилы в снегу – у Бричкиной кто-то умер. Черно-белые цвета…

А услышал это и сразу полез проверять первоисточник. Никакой этой хреновины про раскулаченную семью Лизы Бричкиной в книге Бориса Васильева нет.

Фрагмент в книжке коротенький. Вот он:

— Влюбилась! — торжествующе ахнула Кирьянова. — Втюрилась наша Бричкина, девочки! В душку военного втюрилась!
— Бедная Лиза! — громко вздохнула Гурвич. Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес.
Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина.
— Ну чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?
Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина — от службы, и никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес как на крыльях.
«После споем с тобой, Лизавета, — сказал старшина. — Вот выполним боевой приказ и споем...»

Это всё!

Никакого конвоя, ни могил, ни Бричкиной, закутанной в тряпьё и явно не по погоде…

Ради любопытства я посмотрел эпизод из фильма «А зори здесь тихие…» 1972 года. Там тоже есть вставка про мирную жизнь Бричкиной, которая в книге не описана.

Вот фрагмент этой вставки. Её начало, голос за кадром от имени Лизы Бричкиной:
«Мы на кордоне совсем одни жили. Отец лесник был. Мне мама всегда говорила:
- Ты верь доченька. Может и придёт оно завтра счастье-то. Не обойдёт тебя стороной…"

После этих слов в избу входит молодой человек…
Никакой политики. Ни просоветской, ни антисоветской.
То есть в 1972 году снять фильм без политической пропаганды было можно, а в 2015 – уже нельзя.

Повторяю: при «совке» и «цензуре» и коммуняках снимать фильм без пропаганды, без политической заказухи – было можно.
В свободной и демократической России – нельзя.

Репрессии и НКВД должны быть в каждом фильме, в каждой книге, в каждой передаче!

Значит российские власти всё ещё воюют с советским прошлым. У них война не закончилась. Они стали всесильными олигархами, но продолжают бояться!!!

Я посмотрел кто сочинил эту хрень про раскулаченную Лизу Бричкину. Оказывается режиссер Ренат Давлетьяров – он же сценарист. Папа Давлетьярова в СССР был председателем комитета по нефти. Радостно встретил лихие девяностые и стал одним из руководителей «Роснефти», президентом ЗАО «Концерн Нефтепродукт».
Младший брат режиссера-сценариста — Борис Давлетьяров — банкир, экс-владелец КБ «Международный Банк Развития». Живёт в Лондоне.

Ну и Лиза Бричкина по представлениям этой семейки, конечно, репрессированная.
Страшно жить с награбленным, вот и хочется показать, что те кто не давал тебе грабить были плохие, а самих ограбленных ты не ограбил, а осчастливил!
Так как-то…
Автор: Анатолий Гусев
Первоисточник: http://gusev-a-v.livejournal.com/674624.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social


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Комментарии 20

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  1. nik-karata Сегодня, 05:43
    Что-то не допонимаю...... а причём тут "Военное Обозрение"? Или это Трамп виноват)...
    nik-karata
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:55
      Цитата: nik-karata
      Что-то не допонимаю...... а причём тут "Военное Обозрение"? Или это Трамп виноват)...

      понятие " воспитание молодого поколения" вам знакомо? так вот,на таких "киношедеврах" вырастут не защитники Родины, а недоумки... Гвоздь в голову всем "режисссёрам" выпускающим ремейки,на Фильмы ,советского периода о войне... да и за переделку комедий Рязанова,тоже убивать надо...
      андрей юрьевич
      1. krops777 Сегодня, 06:17
        Гвоздь в голову всем "режисссёрам" выпускающим ремейки,на Фильмы ,советского периода о войне... да и за переделку комедий Рязанова,тоже убивать надо...


        Раньше посмотришь в титры, там консультант генерал-майор такой то, да и фронтовики актеры были, а сейчас что? чернуха, по-ха лишь бы бабло отмыть, последний, лет так за десять хороший фильм я смотрел не в тему ВОВ, благодаря усилиям Алексея Леонова "Время первых" действительно стоящий фильм.
        krops777
      2. Зяблицев Сегодня, 06:29
        Практически 80 % нашей творческой "интеллигенции" из мира кино, телевидения и журналистики - пида...И дело не в том, что нет консультантов или еще чего то! Это целенаправленная политика разрушения устоев общества и подмены понятий. Идет тихая, ползучая агрессия!
        Зяблицев
        1. Ингвар 72 Сегодня, 07:02
          Цитата: Зяблицев
          пида...

          Волей неволей вспоминаются монументальные труды Григория Климова, объясняющего этот "феномен".
          Цитата: Зяблицев
          Это целенаправленная политика
          Окна Овертона. hi
          Ингвар 72
    2. Uncle Lee Сегодня, 05:56
      Фильм-то о войне ! А фильм "А зори здесь тихие" в Китае является культовым. Только не последний, выкидыш. Поэтому я нонешние фильмы "про войну" я не смотрю - я помню настоящих фронтовиков, да и батя всю войну прошел. А то что сейчас лепят, мастрячат и втуливают - откровенная лажа!
      Uncle Lee
      1. василий50 Сегодня, 06:30
        Эта *экранизация* с очевидностью показывает что для этих новых *титанов духа* все остальные, практически всё население страны, убогие и недалёкие, поскольку на самого педераста от культуры смотрят как на убогого. А ему внушали что он *элита духа* и может переврать литературное произведение или просто вставить собственную невменяемость везде где пожелает.
        василий50
      2. 210окв Сегодня, 06:40
        История моей семьи..Дед отказался вступать в колхоз..Далее по либералистической "истории" он должен был сгноен в ГУЛаге...Ничего подобного!Уехал в город и построил там дом...Хотя дом в селе пришлось бросить..
        Цитата: Uncle Lee
        Фильм-то о войне ! А фильм "А зори здесь тихие" в Китае является культовым. Только не последний, выкидыш. Поэтому я нонешние фильмы "про войну" я не смотрю - я помню настоящих фронтовиков, да и батя всю войну прошел. А то что сейчас лепят, мастрячат и втуливают - откровенная лажа!
        210окв
  2. Михаил м Сегодня, 05:56
    Отстаёт сценарист от евротренда. Старшина обязан быть гонимым коммунистами геем, пара девушек лесбиянками. И без негритянки (а лучше ещё и латиносов добавить) для политкорректности не обойтись. Тогда бы и на оскара можно номинировать. Ой, извиняюсь, ещё инвалида и транссексуала забыл, благо количество персонажей позволяет, и их можно не совмещать в одном лице. Без этого никак нельзя.
    Михаил м
    1. Uncle Lee Сегодня, 05:59
      А где пьянка, водка из самовара и медведь с балалайкой ?
      Uncle Lee
      1. Михаил м Сегодня, 06:03
        Пьяный медведь-гей? Предлагаю запатентовать идею. Это даже для мирового кинематографа свежая идея.
        Михаил м
        1. Uncle Lee Сегодня, 06:25
          Цитата: Михаил м
          медведь-гей

          Очень сложно ! Придется искать ему пару. Или еще несколько медведёв-геёв для создания шведской семьи...
          Uncle Lee
          1. Михаил м Сегодня, 06:46
            Выход прост.Именно одинокий медведь-гей позволит сценаристу показать мучения его души в поисках пары. И развить линию притеснения свободы личности в условиях сталинского террора, непримиримого к извращенцам. Статья за мужеложество в УК действовала исправно. Все коллеги валят лес в лагерях, преобразуя неуёмную сексуальную энергию в общественно полезный продукт.
            Михаил м
  3. Шурале Сегодня, 06:06
    Родина должна знать имена своих героев. Ренат Давлетьяров - ещё одно имя в моем списке "cenzored"
    Шурале
  4. kartalovkolya Сегодня, 06:07
    Цитата: nik-karata
    Что-то не допонимаю...... а причём тут "Военное Обозрение"? Или это Трамп виноват)...

    Да при том,что фильм снят о нашей Великой Отечественной Войне,но снят так,что начинаешь сомневаться в адекватности авторов! Конечно многим хочется снять такое, за что непременно на Западе "почешут за ухом" (а может и денюжку дали или дадут),но осквернять память народную это очень подло! Я родился в СССР,учился,служил в Советской Армии и считаю те годы самыми лучшими и спокойными годами своей жизни: была уверенность в завтрашнем дне и совершенно не думалось о том как придется жить на пенсии ,потому что знал Государство позаботится! А теперь вспомним 90-е годы,когда вот эти "авторы" и их покровители втоптали всё лучшее в грязь, разрушив нашу Родину! Да о чём тут можно говорить,правильно определил название этой поделки автор публикации,назвав его "...А зори здесь лживые..."!Но стоит напомнить этим "киноделягам" слова одного умного человека о том,что если выстрелить в прошлое из пистолета,то ответ можно получить из пушки! И ещё хочу напомнить о том,что дьявол скрывается в деталях... АТрамп и вовсе тут не при чём,ведь у него и своих проблем выше крыши!
    kartalovkolya
  5. zoolu300 Сегодня, 06:11
    Да у творчески одаренных личностей в кинематографе РФ все через опу. Уже раза 3 переснимали "Тихий Дон", но по сравнению с советским вариантом все они смотрятся как полная лажа.
    zoolu300
  6. урман Сегодня, 06:22
    Страшно жить с награбленным, вот и хочется показать, что те кто не давал тебе грабить были плохие, а самих ограбленных ты не ограбил, а осчастливил!\\\\\\\\\
    За один этот абзац поставил статье плюс
    Можно бы было поставил бы 100 +
    урман
  7. ДВ Комс Сегодня, 06:42
    Пробовал посмотреть эту новую залипуху, не смог. Как то после первых 15 минут возникло стойкое ощущение брезгливости и отвращения. Переключил комп на фильм 1972 года и посмотрел с удовольствием сопереживая героям. Это действительно шедевр. Уже давно назрело создание комиссии по цензуре за историческими, да и другими картинами из профессионалов, историков, психологов, социологов.
    ДВ Комс
  8. народник Сегодня, 06:54
    Собирался написать, что это всё отвратительная и мерзкая вражеская пропаганда. Да, в сущности так и есть!
    Вы спросите, «А причём здесь гарант? Он может и кина не смотрел?»
    Отвечу - « Наверняка, весь этот подлый кинематограф существует с его благословения. Иначе и быть не может за 17-то лет.
    народник
  9. Flinky Сегодня, 07:01
    Просто берегите своих детей от просмотра подобного говна.
    Flinky
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