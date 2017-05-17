Сокровища тамплиеров: замок Жизор (часть вторая)

У англичан есть забавная поговорка «Много рук делают лучше!» Забавная – потому что руки-то разные и в реальной жизни это совсем не так. Однако «тренд» понятен, как и у нашей поговорки – «Одна голова хорошо, а две лучше». И, кстати, наша поговорка умнее, хотя головы тоже… к сожалению, встречаются разные. Ну, а к чему такое предисловие? А к тому, что на сайте TOPWAR есть и «руки», готовые помочь, есть и «головы», советы которых очень ценны. Вот вышел у меня материал про сокровища тамплиеров, а затем к нему планировался еще один. А мне посоветовали развернуть эту тему в несколько разноплановых материалов и даже подсказали, как это лучше всего сделать. Осталось сесть, заглянуть в Сеть и в некоторые книги и начать писать. И опять же – сам для себя в процессе этой работы узнал много нового, интересного и полезного, что в дальнейшем можно будет использовать. Предлагалась следующая подача материалов:Замок Жизор.Замок Вальдекруа.Приорат Сиона.Версия с Ливонским орденом.Затем еще, как минимум, четыре-пять версий.Интересно, не правда ли? Ну, и в соответствии с этими пожеланиями мы и начнем наше путешествие «не выходя из-за компьютера» по разным странам, хранящим (возможно!) тайны могущественного когда-то ордена тамплиеров. И начнем мы его с замка Жизор, причем рассказ пойдет одновременно и о самом этом замке, который является очень интересным объектом средневековой военной архитектуры, и о его не совсем обычной истории…Вот таким выглядит внутренняя часть замка Жизор в Нормандии. Это типичный английский мотт – то есть замок на конической искусственной насыпи. Она представляет собой насыпной холм конической формы и имеет высоту 20 м и диаметр 70 м у основания и 25 на вершине. К воротам ведет спиральный подъем, удобный для всадника. Внутри стен мотта находятся также замковая капелла и снабжавший его водой колодец.Считается, что этот замок очень древний и построен еще в IX столетии. Нужен же он именно здесь был потому, что Эпт, у которой он стоит, на протяжении нескольких веков служила границей между владениями французских и английских феодалов в Нормандии. Поэтому и с той, и с другой стороны здесь было выстроено множество замков, однако Жизор был наиболее важным, поскольку был выстроен на вершине холма и господствовал над долиной Эпта. То есть он контролировал сразу два пути из Парижа в Руан: речной и сухопутный.А вот так Жизорский замок выглядит с восточной стороны с высоты птичьего полета. Впечатляет, не правда ли? Внешняя стена с башнями, потом внутренняя, еще и на холме. Причем пространство между этими стенами практически всегда было незастроенным. Почему? А потому, что замок рассматривался как место сбора рыцарского войска и здесь должны были располагаться шатры и палатки прибывших. Он же мог служить и надежным убежищем для войска, отступившего сюда после поражения в сражении. По оценке историков, внутри кольца стен могли одновременно находиться до 1000 воинов. В то время, наверное, это было поистине феерическое зрелище…И нет ничего удивительного, что до самого XV столетия этот замок являлся вожделенным объектом владения, как со стороны англичан, так и французов, которые поочередно отбивали его друг у друга. Так, в 945 году король Франции Людовик IV Заморский потерял Жизор, который захватили англичане. Но уже в 1066 году другому французскому королю, Филиппу I (кстати, сыну короля Генриха I и княгини Анны Ярославны – дочери Ярослава Мудрого), удалось отобрать его у Вильгельма, то бишь Гийома Завоевателя, хотя и ненадолго.Вид на замок с севера. В прошлом и он, и его окрестности не были столь зелеными.В 1087 году новый король Англии Вильгельм II Рыжий решает перестроить Жизор. Именно при нем и насыпается искусственный холм 14-метровой высоты, а уже на нем возводится укрепление из… дерева! Правда, Вильгельм II так и умер, не успев увидеть свое детища, но строительство замка продолжил Генрих I. В 1090 году владельцем замка сделался рыцарь Тибо де Пайен — племянник того самого Гуго де Пайена, который как раз орден тамплиеров и основал. Вот так судьба замка Жизор и пересеклась с судьбой этого ордена...Вот он, этот холм и возведенная на нем твердыня с восьмиугольным донжоном с дозорной башней.Именно Тибо де Пайен сделал его каменным. Холм еще больше увеличили в размерах; а на его вершине построили октагональную в плане каменную цитадель. Руководил строительством замка архитектор Роберт Беллем, а помогал ему некто Лефруа, строивший замки для тамплиеров в Беллеме и Ноже-ле-Ротруа. Когда в 1128 году замок был готов, его почтил своим посещение и сам Гуго де Пайен. Считается, что именно в замке Жизор, сидя под старинным вязом, прославленный аббат Бернард Клервоский (1090—1153), оставивший потомкам очень яркие описания того, что собой представляли «новые братья», и написал устав ордена. И был этот устав суров. Очень суров! Да и как могло быть иначе, если предназначался он, судя по его же словом, едва ли не для преступников, коих следовало всеми силами удалять из Европы на Восток.Жизор очень рано начал привлекать внимание любителей древностей и художников-романтистов. Одна из фотографий начала ХХ века, изображающая башню Узников.Гравюра с руинами замка Жизор работы Виктора Адольфа Мальте-Брюна (1816 – 1889), выполненная им в 1882 г.В 1116 году на вершине холма был построен восьмиугольный донжон, который сохранился вплоть до наших дней. В 1120 году новый замок успешно выдержал первую осаду, после которой в 1123 году было решено выстроить вокруг него еще мощную стену из камня.Сейчас здесь кругом цветы…С замком связано немало трагических страниц истории… Британии. Так, в 1119 году в Жизоре при содействии папы римского Каликста II и в его присутствии встретились короли Англии и Франции Генрих I и Людовик VI, чтобы уладить свои противоречия миром. Но возвращаясь в Англию, корабль, на котором плыл единственный сын Генриха и английская королева – его мать, потерпел крушение, и они погибли. Ну, а сам король Генрих именно у стен Жизора в 1135 году нашел свою смерть – был убит стрелой из лука.Одна из башен внешней оборонительной стены. Понятно, что в то далекое от нас время в ней не было таких больших окон, а были лишь узкие бойницы для лучников.После этого в 1144 году Жизор вновь перешел под руку французского короля Людовика VII. Чтобы прекратить многолетние распри между Францией и Англией, архиепископ Кентерберийский Томас Бекетт в 1155 году начал переговоры о бракосочетании принца Генриха, сына Генриха II Плантагенета, с принцессой Маргаритой, дочерью Людовика VII, которые по достижению совершеннолетия должны были вступить в брак и этим самым послужить делу мира. В качестве приданного за дочкой-невестой Людовик VII отдал своему свату замок Жизор, а на все время до заключения брака замок должен был находиться на попечении рыцарей Храма.Ворота в замок, через которые в него сегодня попадают туристы.В 1161 году юные принц и принцесса наконец-то достигли возраста, который позволил сочетать их законным браком, после чего замок сделался собственностью короля Генриха II, который как раз и закончил его строительство. В тот же год Генрих II и Людовик VII в замке Жизор подписали договор о союзе, однако он так и не стал залогом длительной дружбы между Англией и Францией. Едва только в 1180 году французским королем стал Филипп II Август, как вражда между ними вспыхнула с новой силой. Впрочем, не сразу…Дело в том, что опять-таки именно в окрестностях Жизора король Филипп-Август и английский принц Ричард (ставший в впоследствии королем Ричардом Львиное Сердце) тайно встречались, вместе строя интриги против Генриха II. Более того, именно в 1188 году в Жизоре архиепископ Гийом Тирский в присутствии и Филиппа-Августа, и английского короля Генриха II призвал обоих европейских монархов к участию в Третьем крестовом походе, который в том же 1188 году и начался, но только английских рыцарей в поход повел уже другой король — молодой Ричард Львиное Сердце. Ну, а получив трон, король Ричард первое время поддерживал с Филиппом-Августом вполне добросердечные отношения.На верхней площадке мотта, окруженной стеной с единственными, довольно узкими воротами находится донжон восьмигранной формы и диаметром около 10 м. Внутри он разделен на четыре этажа. С восточной стороны к нему в XIV в. была пристроена дозорная башня с винтовой лестницей внутри.Но Филипп-Август возвратился из похода значительно раньше Ричарда (в 1192 году он попал в плен к Леопольду Австрийскому) и, сославшись на договор между двумя королями, заключенный между ними на острове Сицилия, потребовал отдать Жизор ему. Комендант замка выполнить это требование отказался, и 20 июля 1193 года французская армия взяла Жизор штурмом.Естественно, что такое отношение к нему со стороны вчерашнего союзника обидело Ричарда до глубины души, и он тут же начал против него военные действия. Военное счастье сопутствовало англичанам, которые быстро отвоевали сразу несколько замков в Нормандии. Жизор в это время являлся штаб-квартирой Ричарда и останься он там, возможно, все пошло бы по-другому, но в 1199 году Ричард его покинул и отправился лично руководить осадой замка Шалю, где он был смертельно ранен стрелой из арбалета. Ну, а Жизор и все его окрестности в этот же год были окончательно присоединены к Франции.Вот он, король Ричард, за несколько мгновений до того, как его поразит роковая стрела! Кадр из фильма «Возвращение Робин Гуда» (1976 г.). Впрочем, в трактовке режиссера стрела была выпущена совсем не из арбалета, а просто брошена рукой одноглазого старика!В 1307 году король Франции Филипп Красивый провел никем не ожидавшуюся и очень хорошо спланированную операцию против руководства ордена тамплиеров. Все они были арестованы и развезены по разным замкам, где и содержались под усиленной охраной. В Жизоре тамплиеров также арестовали и заточили в круглую башню внешней стены, где в заключении несколько тамплиеров высокого ранга находились до 1314 года. Сегодня о тех событиях говорит ее название – «Башня Узников». Правда, в годы Второй мировой войны она серьезно пострадала, но все же на стенах в помещениях ее второго и третьего ярусов сохранились сделанные тамплиерами надписи.В качестве опорного пункта замок Жизор играл важную роль во время Столетней войны. Тогда, в 1419 году, он был взят войсками герцога Кларенса после трехдневной осады. После этого англичане сразу же принялись его укреплять, поскольку слабость его укреплений против появившихся бомбард была уже очевидна. Но в 1449 году Карлу VII удалось вернуть себе и Нормандию, и замок Жизор, и с этой поры у своих стен вражеских солдат он уже не видел. То есть, видел, конечно, но уже в веке ХХ! А в 1599 году замок и вовсе исключили из списка действующих французских крепостей, потому как перед пушками он устоять уже не мог!Однако так уж получилось, что история замка Жизор на этом отнюдь не закончилась.Продолжение следует…