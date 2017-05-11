Присутствие российского фотографа в Овальном кабинете сильно обеспокоило бывших сотрудников американских спецслужб

В то же время, в Белом доме сообщили, что присутствие фотографа не представляло угрозы.

Российский фотограф и его техника должны были пройти ту же процедуру проверки перед входом в Белый дом, что и американские журналисты

Продолжает набирать обороты истерия американских чиновников и военных по поводу "российской угрозы" и "шпиономании". На этот раз глубокую обеспокоенность выразили бывшие сотрудники американских спецслужб. Поводом для этого послужило то, что на встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Белый дом был допущен фотограф с российской стороны, сообщает в четверг газета "Вашингтон пост" По мнению собеседников издания, существовала угроза того, что с фотокамерами в Овальный кабинет могла быть скрытно пронесена прослушивающая аппаратура.Это потенциальная угрозой безопасности - заявили бывшие высокопоставленные сотрудники американских спецслужбБывший заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, отвечая на вопрос газеты о том, насколько здравым было решение позволить допустить российского фотографа в Овальный кабинет, что это конечно же не безопасно.По словам других представителей разведслужб США, стандартное сканирование посетителей Белого дома не всегда может выявить высокотехнологичное разведывательное оборудование.- сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.Остается только добавить, что будь фотографов хотя бы двое, да ни дай бог, с ними был бы репортер, Россию точно бы обвинили в открытии офиса ФСБ прямо в Овальном кабинете.