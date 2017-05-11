18:39 11 мая

Присутствие российского фотографа в Овальном кабинете сильно обеспокоило бывших сотрудников американских спецслужб

Продолжает набирать обороты истерия американских чиновников и военных по поводу "российской угрозы" и "шпиономании". На этот раз глубокую обеспокоенность выразили бывшие сотрудники американских спецслужб. Поводом для этого послужило то, что на встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Белый дом был допущен фотограф с российской стороны, сообщает в четверг газета "Вашингтон пост" .

По мнению собеседников издания, существовала угроза того, что с фотокамерами в Овальный кабинет могла быть скрытно пронесена прослушивающая аппаратура.

Это потенциальная угрозой безопасности - заявили бывшие высокопоставленные сотрудники американских спецслужб


Присутствие российского фотографа в Овальном кабинете сильно обеспокоило бывших сотрудников американских спецслужб


Бывший заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, отвечая на вопрос газеты о том, насколько здравым было решение позволить допустить российского фотографа в Овальный кабинет, что это конечно же не безопасно.

По словам других представителей разведслужб США, стандартное сканирование посетителей Белого дома не всегда может выявить высокотехнологичное разведывательное оборудование.

В то же время, в Белом доме сообщили, что присутствие фотографа не представляло угрозы.
Российский фотограф и его техника должны были пройти ту же процедуру проверки перед входом в Белый дом, что и американские журналисты
- сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

Остается только добавить, что будь фотографов хотя бы двое, да ни дай бог, с ними был бы репортер, Россию точно бы обвинили в открытии офиса ФСБ прямо в Овальном кабинете.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›шпиономания
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Комментарии 11

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  1. cniza Сегодня, 18:11
    Остается только добавить, что будь фотографов хотя бы двое, да ни дай бог, с ними был бы репортер, Россию точно бы обвинили в открытии офиса ФСБ прямо в Овальном кабинете.


    Истерики , пора из окон прыгать.
    cniza
    1. vkl.47 Сегодня, 18:16
      Неспакойнаяяяяя.успакой ты меня.Самара городок....
      vkl.47
    2. hirurg Сегодня, 18:19
      ----По мнению собеседников издания, существовала угроза того, что с фотокамерами в Овальный кабинет могла быть скрытно пронесена прослушивающая аппаратура.
      Детский сад что ли?
      Нет слов!
      Лично был на приеме в ... году. Знаю.)))
      Не в обвальном кабинете.)))
      hirurg
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:35
        По мнению собеседников издания, существовала угроза того, что с фотокамерами в Овальный кабинет могла быть скрытно пронесена прослушивающая аппаратура.

        При чём здесь фотокамера, если фотографом был Путин? wassat
        СРЦ П-15
    3. рич Сегодня, 18:32
      По мнению собеседников издания, существовала угроза того, что с фотокамерами в Овальный кабинет могла быть скрытно пронесена прослушивающая аппаратура.

      А угроза того, что русский фотограф, был заранее специально заражен туберкулезом не рассматривалась?
      рич
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:12
    Не зря боятся янки..! КГБ это основа осталась в России...
    ОТДЕЛ
  3. rruvim Сегодня, 18:14
    Это был фотограф из МОССАД bully
    rruvim
  4. Стройбат запаса Сегодня, 18:16
    Всю службу безопасности в отставку! Без выходного пособия!Как они вообще пропустили в "святая святых демократии" этих УЖАСНЫХ русских! Фотограф везде спецаппаратуру раскидал, а Лавров вообще мог нафиг всё заминировать!!!! wassat
    Стройбат запаса
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 18:19
    Чего ж они такие заполошные то ? А? Или уже как аборигены боятся, что русский фотограф украдет их души? laughing
    КОТ БАЮН
  6. Laksamana Besar Сегодня, 18:32
    Захарова назвала истерику американских СМИ «интеллектуальной агонией»:
    Laksamana Besar
  7. ochakow703 Сегодня, 18:39
    Маразм крепчал...
    ochakow703
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