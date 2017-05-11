Присутствие российского фотографа в Овальном кабинете сильно обеспокоило бывших сотрудников американских спецслужб
Продолжает набирать обороты истерия американских чиновников и военных по поводу "российской угрозы" и "шпиономании". На этот раз глубокую обеспокоенность выразили бывшие сотрудники американских спецслужб. Поводом для этого послужило то, что на встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Белый дом был допущен фотограф с российской стороны, сообщает в четверг газета "Вашингтон пост" .
По мнению собеседников издания, существовала угроза того, что с фотокамерами в Овальный кабинет могла быть скрытно пронесена прослушивающая аппаратура.
Это потенциальная угрозой безопасности - заявили бывшие высокопоставленные сотрудники американских спецслужб
Бывший заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, отвечая на вопрос газеты о том, насколько здравым было решение позволить допустить российского фотографа в Овальный кабинет, что это конечно же не безопасно.
По словам других представителей разведслужб США, стандартное сканирование посетителей Белого дома не всегда может выявить высокотехнологичное разведывательное оборудование.
Остается только добавить, что будь фотографов хотя бы двое, да ни дай бог, с ними был бы репортер, Россию точно бы обвинили в открытии офиса ФСБ прямо в Овальном кабинете.
По мнению собеседников издания, существовала угроза того, что с фотокамерами в Овальный кабинет могла быть скрытно пронесена прослушивающая аппаратура.
Это потенциальная угрозой безопасности - заявили бывшие высокопоставленные сотрудники американских спецслужб
Бывший заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, отвечая на вопрос газеты о том, насколько здравым было решение позволить допустить российского фотографа в Овальный кабинет, что это конечно же не безопасно.
По словам других представителей разведслужб США, стандартное сканирование посетителей Белого дома не всегда может выявить высокотехнологичное разведывательное оборудование.
В то же время, в Белом доме сообщили, что присутствие фотографа не представляло угрозы.- сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
Российский фотограф и его техника должны были пройти ту же процедуру проверки перед входом в Белый дом, что и американские журналисты
Российский фотограф и его техника должны были пройти ту же процедуру проверки перед входом в Белый дом, что и американские журналисты
Остается только добавить, что будь фотографов хотя бы двое, да ни дай бог, с ними был бы репортер, Россию точно бы обвинили в открытии офиса ФСБ прямо в Овальном кабинете.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›шпиономания
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти