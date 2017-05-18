Сокровища тамплиеров: замок Жизор (часть третья)

В 1862 году замок, ставший собственностью города, признали историческим памятником, после чего сюда зачастили художники писать с него свои акварели и делать гравюры. Появились смотрители, гиды, в замок начали привозить экскурсантов. Даже Вторая мировая война и та не затронула этого места. Ну… идет где-то там и идет.Муниципальный парк и ворота в замок.План замка Жизор: 1 – мотт; 2 – донжон; 3 – подъем на мотт; 4 – капелла; 5 – колодец; 6 – большой двор; 7 – главные ворота; 8 – «Башня Узников»; 9 – барбакан; 10 – внешняя стена; 11 – маленькие ворота для вылазок; 12 – «Чертова башня»; 13 – запасные ворота; 14 – каземат; 15 – городская стена; 16 – ров.Так было и в 1944 году, когда в Жизоре работал сторожем (а заодно еще и гидом) некий господин Роже Ломуа. Ну, и конечно, что он не мог не рассказывать туристам и о самом замке, и о его связи с тамплиерами. А где тамплиеры – там, конечно, и клад. Да и как это может быть, чтобы в таком вот маленьком городке, стоящим рядом с таким местом, не было бы слухов о кладе, якобы зарытом в недрах холма, на котором высится замок. В общем, Роже решил, что дыма без огня не бывает и как-то раз ночью начал раскапывать старый замковый колодец, давно уже засыпанный землей. Он углубился в него на 3 м и обнаружил уходящую куда-то вглубь холма галерею. Радости его, наверно, не было предела. Вот только добром это дело для него не кончилось.Донжон замка на насыпи производит очень сильное впечатление, причем особенно почему-то вблизи!Случился обвал, и Ломуа получил перелом ноги и лишь с большим трудом смог выбраться на поверхность. Но его это не остановило. Едва лишь нога у него срослась, как вместе с другом Роже вновь полез в загадочный подземный ход. Копали они несколько дней и вот на глубине 16 м они обнаружили пустую камеру 4 х 4 м и затем еще одну обложенную камнем галерею. Причем Роже знал о существовании под замком подземелий и даже водил в них туристов. Вот только открытые на этот раз ходы с этими подземельями не были связаны. То есть оказалось, что холм под замком Жизор буквально изрыт глубокими подземными коридорами. Но кто и когда, а главное – зачем их прорыл? Известно, что многие замки крепости имели подземные ходы, выходящие за пределы их стен, чтобы по ним владелец замка и его приближенные могли бы тайно из него спастись, либо для нанесения неожиданного удара в тыл осаждающих. Но здесь получалось, что все ходы были внутри насыпного холма! Подземного хода наружу обнаружено не было!В Средние века на территории замка находились различные хозяйственные и жилые постройки, от которых сохранились лишь подземные сооружения, которые открыты для посещений туристами. Понятно, что сегодня там ничего таинственного нет. По сути дела, это погреба и подвалы, где в прохладе хранились бочки с вином и с порохом, соленое мясо в ларях и всякие прочие продовольственные запасы.В очередной раз к своим изысканиям Роже Ломуа приступил в марте 1946 года. Пройдя по обнаруженной им с приятелем боковой галерее, он смог спуститься под землю на 21 м, то есть ниже основания холма. Здесь перед ним оказалась каменная стена. Ломуа пробил в ней отверстие и попал в обширное подземелье – самую настоящую капеллу, выстроенную в романском стиле, длиной приблизительно 30 м, шириной 9 м и высотой около 4,5 м. В дальнем ее конце он увидел каменный алтарь и над ним балдахин, а вдоль стен стояли статуи двенадцати апостолов и самого Христа. Затем Ломуа обнаружил в часовне 19 каменных саркофагов около 2 м в длину каждый и не менее 30 больших старинных комодов, каждый около 2,5 м в длину, 1,8 м в высоту и 1,6 м в ширину, стоявших на полу. Но открыть их у Ломуа, по его словам, так и не получилось.Когда король Филипп Август перестраивал замок, он приказал на стыке стен города и передового барбакана построить мощную круглую башню, впоследствии названную Tour du Prisonnier («Башня узников»). Вход в нее был устроен так, что войти в нее можно было, только поднявшись на стену, около главных ворот.Выбравшись из подземелья на свет божий любитель-кладоискатель пошел прямиком в мэрию и честно все рассказал. Однако ему почему-то никто не поверил. Ни у одного из чиновников мэрии не набралось достаточно смелости, чтобы слазить под землю и проверить правдивость рассказа Ломуа. Но два человека — его родной брат и один армейский офицер все же полезли в подземелье, но вот достичь капеллы они почему-то так и не смогли.Еще одни, вторые по величине ворота, оборудованные подъемной решеткой, расположены на северной стороне замка.А тем временем власти города заявили, что своими самодеятельными раскопками Ломуа мог повредить фундамент замка и тем самым повредить исторический памятник. После этого его уволили и больше уже в замок не пускали. Но он так и не отказался от своего намерения добраться до загадочной капеллы и в 1952 году сумел-таки убедить вложить деньги в это предприятие двух богатых горожан. Узнав об этом, власти Жизора согласились дать разрешение на проведение поисков лишь при условии получения 80% всех найденных сокровищ, что не принесло бы никакой прибыли, поэтому оба инвестора сразу пошли на попятную.Вот он какой – подземный копатель Роже Ломуа.С тех пор загадочную капеллу искали и не один раз. Наличие неизвестных ранее подземных ходов под замком Жизор было подтверждено, но вот обнаружить таинственный зал со всеми его статуями, саркофагами и сундуками так никому больше и не удалось. Нашлись люди, утверждающие, что кто-то когда-то и неизвестно где, но точно в старинных архивах, нашел рисунок этой капеллы, явно относящийся ко времени Средневековья. Тут же возникли и легенды, утверждающие, что здесь, как раз под замком Жизор, с XIV века хранятся самые важные секреты и все сокровища ордена тамплиеров...А вот это вроде бы то, что он нашел под землей!Так есть там клад тамплиеров или это все досужие россказни, направленные на то, чтобы привлечь в Жизор побольше туристов? И действительно ли в внутри холма под замком скрыта таинственная капелла, украшенная скульптурами и набитая саркофагами и загадочными комодами-сундуками? Возможно, что когда-нибудь кто-то и найдет ответы на все эти вопросы. Пока же только то и можно сказать: если эта подземная капелла реально существует, то она никак с орденом тамплиеров связана быть не может.Капелла замка, сохранившаяся до нашего времени. Восточный неф.Ведь замок Жизор был дан рыцарям-храмовникам лишь во временное управление и только на три года: с 1158 по 1161 год. А раз так, то какой был им смысл затевать в нем масштабное строительство и укрывать что-нибудь важное там, откуда их в любое время могли попросить? Просто история Жизора и без тайн тамплиеров была достаточно бурной и насыщенной, и вполне возможно, что кто-нибудь из его многочисленных владельцев пожелал скрыть в нем некую тайну и ради этого нарыл под замком подземелья? Как бы там ни было – вот замечательное приложение средств для наших сегодняшних нуворишей.Двор замка со всех сторон окружает ров и стена высотой 10 м, которая соединяется со стеной города, вернее с тем, что он нее сегодня осталось. Стена укреплена многочисленными башнями круглой, U-образной, четырех- и пятиугольной формы. Вот это круглая башня, получившая название «Чертовой».Пятиугольная башня внешней стены.Приезжаешь в Жизор, идешь в мэрию и обещаешь все раскопать за свои деньги, все открытое отдать в процентном отношении 80 к 20, но при этом оповещаешь об этом ВВС, SВC, NВS и другие телерадиокомпании и продаешь им право на проведенные тобой в подземелье съемки, а издательству «Penguin» право на книгу: «Как я нашел сокровища тамплиеров» (или «не нашел», разницы особой тут нет) и пишешь книгу о широкой русской душе, тяге к приключениям, истории тамплиеров, с детства привлекавшей г-на Имярек, словом про все то, что сейчас на Западе называют «живая история». А дальше «подземелья», «обвалы», «капелла» – словом, в любом случае это будет бестселлер, которых станет маслом по сердцу любому человеку «с деньгами», мечтающему о некоем ином общественном признании, а не только лишь о роли «денежного мешка».Наверное, забавно жить в доме, позади которого высится вот такая «историческая башня», но для сегодняшних жизорцев это обыденность.