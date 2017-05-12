Это безвиз, детка!..

ДА! Мы это сделали!!!

Только что Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия.

17 мая в Страсбурге - как мы договорились с нашими европейскими друзьями, - торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года на посту Президента.

Я бесконечно благодарен всем, благодаря кому смог выполнить одно из своих главных предвыборных обещаний.

Поздравляю вас, дорогие соотечественники, с этим историческим решением. Это - как будто возвращение домой после долгого и изнурительного путешествия... Возвращение к нашему общему европейскому дому. Мы порываем с постсоветским прошлым и всё больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства.

Цените свой украинский паспорт. И любите Украину!

А чему вы радуетесь? Все обнищали по самое не хочу, за что ездить. Зомби, чи шо?..

Доход нашей семьи в месяц 6000 грн (мы пенсионеры, я работаю, к тому же) - что даст нам с женой этот "безвиз"? Как говорил мой дед - "Без штанів, за те в краватці...". Очень спасибо за такое достижение...

А толку?... Бабла в стране - 0!!! Зачем безвиз? Чтобы все депутаты могли беспрепятственно свалить?..

Украина – цэ Европа.

Ура! Спасибо Петру Алексеевичу!

А теперь представьте картину: аэропорт, жаркая страна, Греция например. Вы с семьёй красиво идёте к куче окошек с зелёными надписями "For EU passports", а мошкара рядом толпится к окошку с красной табличкой "All pasports".

Накануне произошло то, чего отдельные граждане Украины ожидали годами. Спросить: зачем конкретно ожидали, - вряд ли кто-то вразумительно ответит, но ожидали точно. Даже на майдан за это, говорят, выходили. И вот спустя 3 года и 3 месяца свершилось! Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для граждан Украины, анонсировав, что решение вступит в силу в ближайшее время. «Ближайшее время» – это 20 дней с 17 мая, когда документ пройдёт очередное (реально все сбились со счёта) евробюрократическое согласование, теперь между главами Европарламента и Евросовета.Обращает на себя внимание тот факт, что евробюрократы и сами настолько устали от повестки украинского «безвиза», что принимали решение даже без обсуждения. А это доказывает ещё и факт безвиза как спущенной сверху директивы. Что ещё обращает на себя внимание, так это то, что украинский безвизовый вопрос евросоветчики решили рассмотреть на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства... Об Украине поговорили где-то между вопросом повышения эффективности удобрений и выловом кильки в Балтийском море. В общем, всё состоялось, вызвав поистине бурную радость в стане украинских майданных элит.Признание возможности запустить безвизовый режим со стороны украинских европартнёров – это настоящий глоток воздуха для упомянутых укроэлит, у которых из постмайданных «перемог» - ров Яценюка, кредит от МВФ и ЛГБТ-Евровидение. Так что приняли в Евросовете решение в то время, когда дальше тянуть – смерти подобно. Причём для отдельных представителей украинских властей фраза «смерти подобно» выглядит вовсе даже не фигурой речи.Ликование от Петра Порошенко в Фейсбуке:Вот несколько комментариев от разных пользователей Фейсбука по поводу заявления Порошенко.Есть, справедливости ради, и такие:А что... действительно, спасибо... Теперь украинские граждане вдоволь насладятся европейскими красотами в качестве туристов. Ведь в ЕС в очередной раз особо подчеркнули, что в ЕС в формате безвиза граждане Украины смогут прибыть только в качестве туриста, причём по биометрическим паспортам, с суммой, исходя примерно из 100 евро в сутки, наличием кредитной карты банка, аккредитованного Евроцентробанком, гостиничной бронью и обратным билетом в свою европейскую «незалежную».Ещё один обративший на себя внимание комментарий к радостной заметке Петра Порошенко:«Мошкара» - это из контекста граждане России, например.Нет, украинцев, которые с кастрюлей на голове радостно встречали майдан, с их нынешней риторикой понять можно и даже нужно. Ведь безвиз – это такая «перемога», которую теперь же надо и посмаковать.Только вот несколько слов о «мошкаре». Довелось понаблюдать за хоккейным матчем между Россией и Германией в Кёльне. Понаблюдать через экран телевизора. Те, кто тоже смотрел, слова подтвердят – на трибунах болельщиков с флагами российской сборной как минимум не меньше немецких. На секундочку: это Германия, Кёльн. А уж по активности «боления» можно было подумать, что дело не в Германии, а где-то в ледовом дворце спорта Москвы или Питера. Конечно, могли прийти и многочисленные представители русской диаспоры в ФРГ, чтобы поболеть за бывших соотечественников, но только по флагам можно было видеть всю российскую географию: от Сургута и Омска до Обнинска и Калининграда.Это к тому, что "All pasports" сегодня проблемой является, судя по всему, исключительно для таких как тот Александр Логвиненко, комментирующий радость украинского президента по поводу безвиза...Ну, в общем, за безвиз... Только многим придётся за безвиз, не чокаясь. Пока Пётр Алексеевич отмечает событие вместе с «англоязычной» женой, украинцы-работяги с заводов и шахт выходят на массовые забастовки – крупнейшие за последнее время на территории страны.Забастовку начали тысячи шахтёров Кривого Рога. Инициативная группа сообщает о готовности объявить голодовку в связи с бедственным положением в отрасли.Здесь нужно отметить, что шахтёры Кривого Рога добывают уголь в первую очередь для обеспечения работой металлургического комбината. Сам комбинат к Украине фактически не имеет прямого отношения. Он входит в группу «Арселор», зарегистрированную в Люксембурге. Гендиректор Криворожского металлургического комбината тоже к Украине отношения не имеет. Это Парамжит Калон, который встречает забастовку шахтёров, попивая виски в Лондоне.Список требований от шахтёров шахт «Юбилейная» и им.Фрунзе:Наблюдая за этим негодованием рабочих и шахтёров из британской столицы, г-н Калон, а также руководство Евраза и КЖРК говорит: это бизнес, друзья, ничего личного – зарплата у вас будет такой, какая входит в круг наших интересов. Мы – Европа, вы – Европа. Сами же в Европу шли. Вот и пришли.На этом фоне – примечательная информация. Украина теперь входит в число стран, активно наращивающих экспорт лома чёрных металлов. Есть точные данные о поставках лома, к примеру, в Турцию. Так за первые три месяца 2017 года Украина нарастила экспорт лома аж в 3,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения – российский вывоз лома упал примерно на 42% за тот же период. Эксперты говорят о том, что этот показатель свидетельствует о переводе в состояние лома на Украине уже и того, что могло бы послужить для собственного производства. Но так как экономика Украины в реальности (а не на бумаге Порошенко и Гройсмана) продолжает активно сжиматься, распродавая активы иностранному бизнесу, то основной выход – пустить и страну на лом...И тут под фанфары с зазывающими жестами в зелёных окошечках появляются греки, французы, немцы и прочие, размахивая табличками "For EU passports" – вы к нам с черметом или так?..