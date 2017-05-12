07:12 12 мая

Это безвиз, детка!..

Накануне произошло то, чего отдельные граждане Украины ожидали годами. Спросить: зачем конкретно ожидали, - вряд ли кто-то вразумительно ответит, но ожидали точно. Даже на майдан за это, говорят, выходили. И вот спустя 3 года и 3 месяца свершилось! Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для граждан Украины, анонсировав, что решение вступит в силу в ближайшее время. «Ближайшее время» – это 20 дней с 17 мая, когда документ пройдёт очередное (реально все сбились со счёта) евробюрократическое согласование, теперь между главами Европарламента и Евросовета.

Обращает на себя внимание тот факт, что евробюрократы и сами настолько устали от повестки украинского «безвиза», что принимали решение даже без обсуждения. А это доказывает ещё и факт безвиза как спущенной сверху директивы. Что ещё обращает на себя внимание, так это то, что украинский безвизовый вопрос евросоветчики решили рассмотреть на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства... Об Украине поговорили где-то между вопросом повышения эффективности удобрений и выловом кильки в Балтийском море. В общем, всё состоялось, вызвав поистине бурную радость в стане украинских майданных элит.

Это безвиз, детка!..



Признание возможности запустить безвизовый режим со стороны украинских европартнёров – это настоящий глоток воздуха для упомянутых укроэлит, у которых из постмайданных «перемог» - ров Яценюка, кредит от МВФ и ЛГБТ-Евровидение. Так что приняли в Евросовете решение в то время, когда дальше тянуть – смерти подобно. Причём для отдельных представителей украинских властей фраза «смерти подобно» выглядит вовсе даже не фигурой речи.

Ликование от Петра Порошенко в Фейсбуке:
ДА! Мы это сделали!!!
Только что Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия.
17 мая в Страсбурге - как мы договорились с нашими европейскими друзьями, - торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года на посту Президента.
Я бесконечно благодарен всем, благодаря кому смог выполнить одно из своих главных предвыборных обещаний.
Поздравляю вас, дорогие соотечественники, с этим историческим решением. Это - как будто возвращение домой после долгого и изнурительного путешествия... Возвращение к нашему общему европейскому дому. Мы порываем с постсоветским прошлым и всё больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства.
Цените свой украинский паспорт. И любите Украину!


Вот несколько комментариев от разных пользователей Фейсбука по поводу заявления Порошенко.

Станислав Сафонов (Украина):
А чему вы радуетесь? Все обнищали по самое не хочу, за что ездить. Зомби, чи шо?..


Вячеслав Запорожец (Украина):
Доход нашей семьи в месяц 6000 грн (мы пенсионеры, я работаю, к тому же) - что даст нам с женой этот "безвиз"? Как говорил мой дед - "Без штанів, за те в краватці...". Очень спасибо за такое достижение...


Дмитрий Бондаренко (Украина):
А толку?... Бабла в стране - 0!!! Зачем безвиз? Чтобы все депутаты могли беспрепятственно свалить?..


Есть, справедливости ради, и такие:

Руслан Завеля (Украина):
Украина – цэ Европа.


Юлия Ищенко (Украина):
Ура! Спасибо Петру Алексеевичу!


А что... действительно, спасибо... Теперь украинские граждане вдоволь насладятся европейскими красотами в качестве туристов. Ведь в ЕС в очередной раз особо подчеркнули, что в ЕС в формате безвиза граждане Украины смогут прибыть только в качестве туриста, причём по биометрическим паспортам, с суммой, исходя примерно из 100 евро в сутки, наличием кредитной карты банка, аккредитованного Евроцентробанком, гостиничной бронью и обратным билетом в свою европейскую «незалежную».

Ещё один обративший на себя внимание комментарий к радостной заметке Петра Порошенко:

Александр Логвиненко (Украина):
А теперь представьте картину: аэропорт, жаркая страна, Греция например. Вы с семьёй красиво идёте к куче окошек с зелёными надписями "For EU passports", а мошкара рядом толпится к окошку с красной табличкой "All pasports".


«Мошкара» - это из контекста граждане России, например.

Нет, украинцев, которые с кастрюлей на голове радостно встречали майдан, с их нынешней риторикой понять можно и даже нужно. Ведь безвиз – это такая «перемога», которую теперь же надо и посмаковать.

Только вот несколько слов о «мошкаре». Довелось понаблюдать за хоккейным матчем между Россией и Германией в Кёльне. Понаблюдать через экран телевизора. Те, кто тоже смотрел, слова подтвердят – на трибунах болельщиков с флагами российской сборной как минимум не меньше немецких. На секундочку: это Германия, Кёльн. А уж по активности «боления» можно было подумать, что дело не в Германии, а где-то в ледовом дворце спорта Москвы или Питера. Конечно, могли прийти и многочисленные представители русской диаспоры в ФРГ, чтобы поболеть за бывших соотечественников, но только по флагам можно было видеть всю российскую географию: от Сургута и Омска до Обнинска и Калининграда.

Это к тому, что "All pasports" сегодня проблемой является, судя по всему, исключительно для таких как тот Александр Логвиненко, комментирующий радость украинского президента по поводу безвиза...

Ну, в общем, за безвиз... Только многим придётся за безвиз, не чокаясь. Пока Пётр Алексеевич отмечает событие вместе с «англоязычной» женой, украинцы-работяги с заводов и шахт выходят на массовые забастовки – крупнейшие за последнее время на территории страны.
Забастовку начали тысячи шахтёров Кривого Рога. Инициативная группа сообщает о готовности объявить голодовку в связи с бедственным положением в отрасли.

Здесь нужно отметить, что шахтёры Кривого Рога добывают уголь в первую очередь для обеспечения работой металлургического комбината. Сам комбинат к Украине фактически не имеет прямого отношения. Он входит в группу «Арселор», зарегистрированную в Люксембурге. Гендиректор Криворожского металлургического комбината тоже к Украине отношения не имеет. Это Парамжит Калон, который встречает забастовку шахтёров, попивая виски в Лондоне.



Список требований от шахтёров шахт «Юбилейная» и им.Фрунзе:
1. Повысить тарифные ставки и оклады на 100%;
2. Выплачивать оздоровительные в размере средней заработной платы;
3. Не уменьшать количество дней в отпуске не по вине рабочего;
4. Вернуть выслугу лет поверхностным структурам;
5. Проводить индексацию заработной платы с учётом инфляции в стране.



Наблюдая за этим негодованием рабочих и шахтёров из британской столицы, г-н Калон, а также руководство Евраза и КЖРК говорит: это бизнес, друзья, ничего личного – зарплата у вас будет такой, какая входит в круг наших интересов. Мы – Европа, вы – Европа. Сами же в Европу шли. Вот и пришли.



На этом фоне – примечательная информация. Украина теперь входит в число стран, активно наращивающих экспорт лома чёрных металлов. Есть точные данные о поставках лома, к примеру, в Турцию. Так за первые три месяца 2017 года Украина нарастила экспорт лома аж в 3,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения – российский вывоз лома упал примерно на 42% за тот же период. Эксперты говорят о том, что этот показатель свидетельствует о переводе в состояние лома на Украине уже и того, что могло бы послужить для собственного производства. Но так как экономика Украины в реальности (а не на бумаге Порошенко и Гройсмана) продолжает активно сжиматься, распродавая активы иностранному бизнесу, то основной выход – пустить и страну на лом...

И тут под фанфары с зазывающими жестами в зелёных окошечках появляются греки, французы, немцы и прочие, размахивая табличками "For EU passports" – вы к нам с черметом или так?..
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. Зяблицев Сегодня, 06:06
    Плевать на хохлов!Сегодня пойду на службу, как обычно мимо Новой Голландии и с удовольствием буду наблюдать, как це европейцы, выгружаются из своих лоханок, что бы идти на стройку...Приехали в Россию работнуть, видимо для того, что бы завтра поехать на курорты в Баден-Баден по безвизу...Надо их будет сегодня поздравить с перемогой! laughing
    Зяблицев
  2. inkass_98 Сегодня, 06:41
    "Великая перемога, о которой так долго говорили бандеровцы, свершилась! Ура, побратимы"
    Вот такое заявление от Пети было бы кошерно. А теперь начнется лотерея у укропутешественников (добывших биометрический паспорт): завернут от границы обратно или пустят в волшебный Евросоюз.
    inkass_98
  3. yuriy55 Сегодня, 06:41
    Через Украину к нам никто не припрётся с "подарками"? Работы для ФСБ не прибавится? - Это то, что волнует меня...А на "безвиз" для Украины мне плевать с высокой Пизанской башни. Пусть Брюссель им хоть лицензии на отстрел и сжигание выдаёт...По барабану...Я живу в России и мне более важны внутренние проблемы...А за проблемы Украины пусть болит голова Порошенко, пока ещё есть чему болеть...
    yuriy55
  4. Waltasar Сегодня, 06:42
    Путешествие в европпу не дешёвое удовольствие (если удовольствие, не пробовал, мне и у нас интересных мест хватает) и те, кто может это себе позволить и шенген без проблем получат.
    По сути мало что изменилось. Теоретический возможность появилась, а на практике сильно ли вырастет поток туристов? Посмотрим.
    Waltasar
    1. pv1005 Сегодня, 07:01
      Цитата: Waltasar
      По сути мало что изменилось. Теоретический возможность появилась, а на практике сильно ли вырастет поток туристов? Посмотрим.

      Сильно вырастет только стоимость биометрического паспорта. yes yes
      pv1005
  5. Kenneth Сегодня, 06:51
    Не понял смысла умствований автора. Безвиз это плохо ? А что мы тогда вели переговоры о нем до известных событий.
    Kenneth
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