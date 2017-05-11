21:29 11 мая

Климкин озвучил список просьб Украины к США

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин привез в Белый дом, где он встречался с президентом США Дональдом Трампом, пакет тезисов, одним из которых является призыв к Вашингтону придать Крыму невоенный статус, об этом пишет сегодня украинское издание "Вести"

Пакет тезисов, с которым Климкин приехал в США, состоит из четырех пунктов:
1. «невоенный и «неядерный» статус Крыма;
2. выполнение Минских соглашений в трактовке Киева, начиная с обеспечения безопасности и лишь после этого – политической части (в документе, подписанном украинской стороной, указан обратный порядок);
3. финансовая поддержка Украины со стороны США на 2017-2018 годы, в частности, в обороне;

4. встреча Трампа с украинским президентом Петром Порошенко.



Как сообщил изданию бывший член комитета Рады по иностранным делам Тарас Черновол, причастный к подготовке поездки Климкина, официальная встреча между Трампом и Порошенко состоится «в сроки, выгодные США». Черновол сказал, что официальный (а не рабочий) статус встречи крайне важен для Киева.

Летом прошлого года в Госдуме заявляли, что не видят причин размещать ядерное оружие в Крыму.

Напомним, Климкин призывал президента и вице-президента США Дональда Трампа и Майкла Пенса привлечь Соединенные Штаты к работе в «нормандском формате» для переговоров по Донбассу.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Климкин
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Комментарии 45

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  1. Подрезчик Сегодня, 19:50
    Попробую угадать пункт #1:Деньги!!!!
    Подрезчик
    1. Zibelew Сегодня, 19:56
      А как же джавелины и другое вундерваффе.
      Zibelew
      1. vorobey Сегодня, 20:00
        Цитата: Zibelew
        А как же джавелины и другое вундерваффе.


        техника в руках индейца - металлолом.. request у них было уже три дорогущих контрбатарейных радара
        vorobey
        1. maxim947 Сегодня, 20:04
          Главное сейчас для украины, перед тем как просить, штаны одевать ширинкой назад
          maxim947
          1. vorobey Сегодня, 20:07
            Цитата: maxim947
            Главное сейчас для украины, перед тем как просить, штаны одевать ширинкой назад


            имея такую жену... не.. у климкина нет шансов... request
            vorobey
            1. Татьяна Сегодня, 20:25
              Из текста статьи
              Климкин призывал президента и вице-президента США Дональда Трампа и Майкла Пенса привлечь Соединенные Штаты к работе в «нормандском формате» для переговоров по Донбассу
              Ха! И что из этого призыва следует? Ведь США вместе с Ротшильдами и Рокфеллерами стояли и стоят за спинами Германии (Меркель) и Франции (Олланда)!
              Просто Климкин банально клянчит деньги от США для поддержания проамериканской фашистской хунты в Киеве! И какие-то деньги Киев обязательно получит - причём опять Маккейн на военном самолёте США наличные доллары Петрухе в Киев доставит!
              Татьяна
              1. cniza Сегодня, 20:30
                Цитата: Zibelew
                А как же джавелины и другое вундерваффе.


                Они поняли , что эти вещи им не помогают , поэтому лучше деньгами , это привычней , проще и легче осваивается.
                cniza
                1. Тралл Сегодня, 21:10
                  Климкин с Пауэр круче смотрелся smile
                  Тралл
        2. Кент0001 Сегодня, 20:25
          Даааа помню. Знатно их ухандохали. Часть сами. Часть с помощью ДНР.
          Кент0001
        3. Аскет Сегодня, 20:42
          Цитата: vorobey
          техника в руках индейца - металлолом.. request у них было уже три дорогущих контрбатарейных радара


          Анекдот в тему
          Поймали марсиане француза, американца и хохла. Забрали к себе на Марс. Стали проводить над ними опыты, через год земляне устали и просятся домой. Марсиане выслушали их жалобы и говорят: – Хорошо, поедете домой, только сначала, мы закроем вас в одиночные непроницаемые камеры на месяц, дадим вам по два железных круглых шара от подшипника, и кто придумает что можно сделать с этими шарами самое лучшее и интересное, тот полетит домой. Через месяц, как и условились пришли к французу, тот, весь в слезах, вернул шары, сказал, что ничего не придумал. Марсиане пошли к американцу, американец… исписал столько бумаги полезными способами использования железных шаров, что на Земле ему бы обязательно вручили Нобелевскую премию, марсиане посмотрели и говорят:
          -Летишь ты парень домой, так как знаем, что хохол и так ничего лучше не придумает, собирай сумки.
          Но для интереса пошли таки к хохлу. Через десять минут возвращаются к американцу и говорят:
          -Хохол летит, ты с французом остаёшься. Американец:
          -Как же так, что же это хохол такое придумал? Марсиане:
          -Не знаем, что он придумал, но один шарик он потерял, а второй поломал! request
          Аскет
          1. vorobey Сегодня, 21:22
            Цитата: Аскет
            Анекдот в тему


            аскет хотел возразить что это анекдот про русских... но.вынужден признать... про хохлов.. действительно в тему... один из трех поломали а второй потеряли laughing
            vorobey
    2. самый главный Сегодня, 19:57
      Цитата: Подрезчик
      Попробую угадать пункт #1:Деньги!!!!

      А дальше будет пункт 2: ещё деньги!!!
      пункт 3: опять деньги!!!!
      пункт 4: снова деньги!!!!
      ....ну и так далее, пока не получат пенделя.
      самый главный
      1. Монос Сегодня, 20:09
        Цитата: самый главный
        Цитата: Подрезчик
        Попробую угадать пункт #1:Деньги!!!!

        А дальше будет пункт 2: ещё деньги!!!
        пункт 3: опять деньги!!!!
        пункт 4: снова деньги!!!!
        ....ну и так далее, пока не получат пенделя.

        Монос
        1. Alekseits Сегодня, 20:27
          Ай молодец! good
          Alekseits
        2. Svarog51 Сегодня, 20:40
          Фамилия у художника о многом говорит. Заботятся ущербные друг о друге.
          Svarog51
          1. skylare Сегодня, 21:26
            Чем же вам дауны-то не угодили? Они как раз, в основном, безвредные, чего не скажешь о руководстве нынешней Украины.
            skylare
    3. vorobey Сегодня, 19:59
      Цитата: Подрезчик
      Попробую угадать пункт #1:Деньги!!!!


      цитата.. Пакет тезисов, с которым Климкин приехал в США, состоит из четырех пунктов:
      1. «невоенный и «неядерный» статус Крыма;

      и тут гарантом выступил Краснознаменный Черноморский Флот wink никаких других военных а тем более с ядреным оружием там больше не будет
      vorobey
      1. Подрезчик Сегодня, 21:24
        Все так, статью читал. #4 преднамеренно переименовал с попыткой показать, что приехали за деньгами, а так скромненько поставили на последнее место. Значит не получилось...
        Подрезчик
    4. kapitan92 Сегодня, 19:59
      Цитата: Подрезчик
      Попробую угадать пункт #1:Деньги!!!!

      А Вы для начала статью прочитайте, там все пункты указаны. hi
      kapitan92
    5. Самаритянин Сегодня, 20:02
      Цитата: Подрезчик
      Попробую угадать пункт #1:Деньги!!!!

      Не угадал Климкин. ... с бизнесменами так нельзя - они жмоты... их надо заинтересовать - картину красивую и бизнес план, тогда будет разговор...
      Самаритянин
    6. Владимир 38 Сегодня, 20:07
      Огласите весь список..Деньги то потом отрабатывать придется и возможно против нас.
      Владимир 38
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:20
        Цитата: Владимир 38
        Огласите весь список..Деньги то потом отрабатывать придется и возможно против нас.

        Плата все как обычно...и во все времена за нашу историю ..Тут однозначно и проверено уже!
        ОТДЕЛ
    7. pvv113 Сегодня, 21:05
      Не угадал!!! laughing Деньги во всех пунктах!!!
      pvv113
  2. МПК105 Сегодня, 19:58
    А что сразу не список требований...Требовать у них лучше получается-им весь мир должен,и,желательно,ВСЁ и СРАЗУ...
    МПК105
    1. vorobey Сегодня, 20:03
      Цитата: МПК105
      А что сразу не список требований...Требовать у них лучше получается-им весь мир должен,и,желательно,ВСЁ и СРАЗУ...


      вы че .. трошки думайте як холоп може у пана вымагати..
      vorobey
      1. МПК105 Сегодня, 20:13
        Какие же они холопы-в розовых снах своих,как минимум,повелители Галактики...Зря,что-ли,Море копали-...
        МПК105
        1. vorobey Сегодня, 20:25
          великие люди.. древняя цивилизация... а жесты не меняются..

          vorobey
    2. Терский Сегодня, 20:12
      Цитата: МПК105
      А что сразу не список требований...

      Они пусть с начала этот выучат наизусть, ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ЕС К УКРАИНЕ yes laughing Наше Вам, hi !
      Терский
      1. МПК105 Сегодня, 20:24
        Не царское это дело!!!Учить там чёй то,да наизусть ещё...ЩАЗ...И Вам Наше hi drinks
        МПК105
  3. APASUS Сегодня, 20:06
    Интересный пункт ,то что касаемо не ядерного статуса Крыма.
    Как это американцы смогут обыграть интересно ? Ведь они хранят ядерное оружие в ряде стран ,а еще переделывают самолеты стран НАТО под использование ядерным оружием,то есть практически нарушают закон о нераспространении .Хотя конечно ,еще не изобрели тот закон который американцы не смогли бы нарушить ,подтверждая свою исключительность.
    APASUS
  4. Горный стрелок Сегодня, 20:09
    Список просьб? Список требований - а то забаловал президент. Помощь "обрезал", не уважает вообще wassat
    Горный стрелок
    1. Аскет Сегодня, 20:40
      Цитата: Горный стрелок
      Помощь "обрезал", не уважает вообще

      На эротические 69% вэтом есть что то от глубокого троллинга belay
      Аскет
  5. samarin1969 Сегодня, 20:13
    Климкин прибыл с "предложениями"...Ха!...За инструкциями...
    Поразительно, как СМИ начали резко увеличивать сюжеты про Донбасс. Даже РБК отметился репортажем "на грани цензуры"... "Большой привет" всем, кто ванговал, что Трамп переложил "украинский вопрос" на фрау Меркель..........................................
    .
    samarin1969
  6. Lester7777 Сегодня, 20:29
    ...список просьб Украины к США:
    -Батька!!! Гроши!!!
    Lester7777
  7. Aandrewsir Сегодня, 20:31
    lА сделал ли Климкин минет Трумпу по поручению Порошенко и от имени украинских патриотов?
    Aandrewsir
  8. rruvim Сегодня, 20:32
    Заходит Климкин к Трампу в овальный кабинет. На чистом английском "Я Климкин!" Трамп: "А Клим Чугункин. Читал... читал... Кусаться не будете? Пока нас фотографируют..." И на всякий случай позвал "помощников"... yes
    rruvim
  9. Клон Сегодня, 20:54
    Все больше убеждаюсь в правоте высказывания о том, что современные "скачущие" украинцы (во всяком случае, очень многие из тех, кто истерит на тему СУГС) не были рождены на Украине, а попросту вывалились из параллельной реальности. Вывалились и продолжают вести себя так, как привыкли у себя "дома" : гадить под дверь собственной квартиры, но настойчиво обвинять в этом самых близких и, надо признаться, очень терпеливых соседей.
    И ведь, главное, им совсем не стыдно из года в год "стоять на паперти" с протянутой рукой... Во имя чего???
    Не понимаю.
    Клон
  10. victorrat Сегодня, 20:56
    Судя по тому, как Климкин отожрался перед визитом, что одна пуговица и та вот-вот отлетит- не надеется. Так хоть понадкусать, что дают.
    victorrat
  11. Клон Сегодня, 21:02
    Цитата: APASUS
    Как это американцы смогут обыграть интересно ?

    Ну, для американцев это-то как раз и не проблема при их-то "маккейнах"... ежели на полном серьезе собираются наши морские порты контролировать. fellow Как там в старину говорили: ".... думкой богатеет".
    Клон
  12. faterdom Сегодня, 21:11
    У Трампа есть один интересный полуостров, которому он пообещал неядерный статус. Только пока не выходит ничего с этим статусом. А уж деньги раздавать на всякую лабуду Трамп привычки и раньше не имел. Остается только "приверженность минским соглашениям" - от тут консенсус, как и с Лавровым.
    faterdom
    1. vorobey Сегодня, 21:20
      Цитата: faterdom
      У Трампа есть один интересный полуостров


      немного поправлю... этот полуостров есть у нас а не у трампа.. wink поэтому
      Цитата: faterdom
      не выходит ничего с этим статусом.
      vorobey
  13. rruvim Сегодня, 21:16
    Обратно вбегает Климкин в Овальный кабинет. Помощники Трампа не могут его удержать. Трамп: "В чём дело Клим?". Климкин - "Сотовый телефон потерял..." Трамп (радостно) "Да его Коми нашёл и унёс, если поспешишь - догонишь!". drinks
    rruvim
  14. 1536 Сегодня, 21:22
    Клим Чугункин попутал рамсы насчет Крыма, потому что какой у него "статус" будет решать Российская Федерация, так как Республика Крым - это её субъект - часть России.
    Надоели эти клоунады в Вашингтоне! (Кстати, обратную сторону крышки письменного стола Д.Трампа проверили?)
    1536
    1. vorobey Сегодня, 21:26
      Цитата: 1536
      (Кстати, обратную сторону крышки письменного стола Д.Трампа проверили?)


      и даже хлоркой все протерли.. wink
      vorobey
    2. rruvim Сегодня, 21:28
      Проверяют постоянно часы с "Орланом"... hi
      rruvim
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