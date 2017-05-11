Климкин озвучил список просьб Украины к США
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин привез в Белый дом, где он встречался с президентом США Дональдом Трампом, пакет тезисов, одним из которых является призыв к Вашингтону придать Крыму невоенный статус, об этом пишет сегодня украинское издание "Вести"
Пакет тезисов, с которым Климкин приехал в США, состоит из четырех пунктов:
1. «невоенный и «неядерный» статус Крыма;
2. выполнение Минских соглашений в трактовке Киева, начиная с обеспечения безопасности и лишь после этого – политической части (в документе, подписанном украинской стороной, указан обратный порядок);
3. финансовая поддержка Украины со стороны США на 2017-2018 годы, в частности, в обороне;
4. встреча Трампа с украинским президентом Петром Порошенко.
Как сообщил изданию бывший член комитета Рады по иностранным делам Тарас Черновол, причастный к подготовке поездки Климкина, официальная встреча между Трампом и Порошенко состоится «в сроки, выгодные США». Черновол сказал, что официальный (а не рабочий) статус встречи крайне важен для Киева.
Летом прошлого года в Госдуме заявляли, что не видят причин размещать ядерное оружие в Крыму.
Напомним, Климкин призывал президента и вице-президента США Дональда Трампа и Майкла Пенса привлечь Соединенные Штаты к работе в «нормандском формате» для переговоров по Донбассу.
Пакет тезисов, с которым Климкин приехал в США, состоит из четырех пунктов:
1. «невоенный и «неядерный» статус Крыма;
2. выполнение Минских соглашений в трактовке Киева, начиная с обеспечения безопасности и лишь после этого – политической части (в документе, подписанном украинской стороной, указан обратный порядок);
3. финансовая поддержка Украины со стороны США на 2017-2018 годы, в частности, в обороне;
4. встреча Трампа с украинским президентом Петром Порошенко.
Как сообщил изданию бывший член комитета Рады по иностранным делам Тарас Черновол, причастный к подготовке поездки Климкина, официальная встреча между Трампом и Порошенко состоится «в сроки, выгодные США». Черновол сказал, что официальный (а не рабочий) статус встречи крайне важен для Киева.
Летом прошлого года в Госдуме заявляли, что не видят причин размещать ядерное оружие в Крыму.
Напомним, Климкин призывал президента и вице-президента США Дональда Трампа и Майкла Пенса привлечь Соединенные Штаты к работе в «нормандском формате» для переговоров по Донбассу.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Климкин
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