Жизнь после референдума в Крыму: взгляд украинца

И не случайно. С каждым годом вся эта «информационная война» со стороны Киева выглядит это все более убого. Крымско-татарских «активистов» на полуострове оказывается всего несколько десятков и все они члены террористических организаций (причем таковыми их считают большинство европейских стран). А еще они все это делают за деньги.Подавляющая часть бытовых проблем вызвана разнообразными блокадами со стороны самого Киева. И самое страшное для режима Порошенко, что «блокады» всегда приводят абсолютно противоположному результату. Вместо того, чтобы посеять в крымчанах неуверенность в завтрашнем дне, они их только сплачивают и делают еще большими патриотами России. А еще это способствует резкому росту популярности Путина. Сегодня он нигде так не популярен в России, как в Крыму (популярность просто зашкаливает).Представляю, что будет, когда…. но об этом как-то в следующий раз.Постепенно жизнь в Крыму налаживается. Построены новая ЛЭП и газопровод. На очереди мост и новые ТЭС, после ввода в строй которых проблемы полуострова окажутся в прошлом.Но это только одна сторона медали. Постепенно стали меняться и социальные аспекты жизни людей. Вместо государства, в котором коррупция проела все и вся, крымчане получили…. Нет, конечно не рай на земле. Хватает тут всего, в том числе и коррупции. Но подвижки есть и оно колоссальны.Интересное интервью записал недавно известный украинский журналист Руслан Коцаба с многодетной крымчанкой Ольгой. Он встретил свою бывшую соотечественницу, которая сейчас живет в Крыму и делится «мелочами жизни». И эти «мелочи», как ничто лучше показывают, какая пропасть на сегодня УЖЕ разделяет уровень жизни жителей Украины и Крыма. Причем, не только в материальном смысле.От себя хочу добавить. Я тоже сталкивался с российской медициной и уже неоднократно. И скажу, что несмотря на то, что далеко не все проблемы там решены, между ею и украинской уже есть непреодолимая пропасть И дело не только в том, что российские медики оснащены на голову лучше технически. А в том, что они реально относятся к гражданам и много человечнее. И особенно это видно на примерах «иностранцев».Один раз мне пришлось вызывать скорую помощь. В тот момент я находился на территории РФ как иностранец в режиме 90/90/90/90 дней. У меня не было медицинской страховки (хотя, каждый кто попадает на территорию России даже на 90 дней имеет на нее право). И тем не менее, мне была оказана помощь абсолютно бесплатно (думаю, даже в чем-то доктор ради меня нарушил инструкцию).Еще один еще более показательный пример. Попал я в Подмосковье в местную больницу с отитом. Узнав, что полиса у меня нет и что я из Украины, девушка на приеме «убила» 20 минут своего времени, пытаясь найти официальную возможность, чтобы у них в больнице мне была оказана помощь БЕСПЛАТНО (даже, несмотря на мои заверения, что в этом нет никакой необходимости). Найти такой возможности она не смогла и я никогда не забуду ее огорчения, что мне все-таки придется заплатить за прием 450 руб. из своего кармана.Но вернемся к Крыму. Как видим, крымчане, те которые просто люди, а не политики и растят своих детей, небезосновательно уверены, что дальше их жизнь будет становится только лучше. Им нравятся изменения и они от всей души желают украинцам, нет не кар небесных за безумные блокады «патриотов», а мира и добра. Они молятся за то, чтобы у их северных (с точки зрения Крыма) братьев было простое человеческое счастье, о чем украинка-крымчанка Ольга сказала в самом конце своего разговора с Русланом Коцабой.