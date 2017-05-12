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Киев вышел на парад. Это Путин виноват!
В состоявшейся 9 мая акции «Бессмертный полк» участвовало почти 10 миллионов граждан из 50 государств. Масштаб прошедшего шествия не оставил равнодушным даже официальный Киев, который нашел свои объяснения возросшего интереса к памятному маршу.
Напомним, акция «Бессмертный полк» стала ежегодным мероприятием, направленным на сохранение памяти о поколении Великой Отечественной войны. Как указали российские и зарубежные СМИ, в этом году значительно возросло число людей, пришедших отдать дань уважения погибшим фронтовикам. Кроме того, список стран-участников шествия пополнился еще на 17 государств.
Одним из немногих, кто продолжает выступать ярым противником проводимого марша, остается действующее руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко. Так, в праздник Великой Победы украинский лидер выступил с жесткой критикой «Бессмертного полка», заявив, что мероприятие направлено «не для того, чтобы почтить память защитников, а для того, чтобы российской экспансии в соседних странах помогали не только живые». Иными словами, господин Порошенко в очередной раз решил намекнуть общественности про так называемую «руку Кремля», которая, по мнению Киева, является виновником творящегося в стране хаоса.
Парадоксально, но, если сравнить слова президента Украины с публикацией некого Дмитрия Флорина «Провал победы и победа маразма в Москве», размещенной на нескольких украинских сайтах, заявлению Петра Порошенко можно присвоить ярлык «сдержанной новости». Так, анализируя причины интереса жителей российской столицы к акции «Бессмертный полк», журналист пришел к выводу, что большинство участников вышло на шествие по приказу Президента России Владимира Путина. При этом главным аргументом, которым руководствовался автор, стали погодные условия. «Против Путина восстала даже погода» - пишет журналист Флорин. Стоит отметить, представитель медиапространства Украины, мягко говоря, не стеснялся в выражениях, назвав несколько раз памятный марш «жалким зрелищем».
Не вызывает удивлений, что опубликованный материал получил десятки негативных комментариев интернет-пользователей, многие из которых незамедлительно поставили диагноз автору текста. «Более тупого бандеровского бреда не читал. Даже не расстроился, просто смешно. Автор - идиот!» - написал посетитель сайта по имени Юрий.
Как бы то ни было, граждане Украины не только словом выразили недовольство действиями официального Киева и подконтрольных ему СМИ. Несмотря на угрозы и провокации со стороны местных радикалов, тысячи жителей Николаева, Одессы, Харькова, Днепропетровска, Киева и других городов вышли на улицы с фотографиями своих предков, победивших 72 года назад нацизм. Данный факт позволяет сделать один положительный вывод: в стране осталось немало людей, которых действующее украинское руководство «не уберегло» от «руки Кремля», мешающей Украине идти в светлое европейское будущее.
Автор: Владимир Сергеев
В состоявшейся 9 мая акции «Бессмертный полк» участвовало почти 10 миллионов граждан из 50 государств. Масштаб прошедшего шествия не оставил равнодушным даже официальный Киев, который нашел свои объяснения возросшего интереса к памятному маршу.
Напомним, акция «Бессмертный полк» стала ежегодным мероприятием, направленным на сохранение памяти о поколении Великой Отечественной войны. Как указали российские и зарубежные СМИ, в этом году значительно возросло число людей, пришедших отдать дань уважения погибшим фронтовикам. Кроме того, список стран-участников шествия пополнился еще на 17 государств.
Одним из немногих, кто продолжает выступать ярым противником проводимого марша, остается действующее руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко. Так, в праздник Великой Победы украинский лидер выступил с жесткой критикой «Бессмертного полка», заявив, что мероприятие направлено «не для того, чтобы почтить память защитников, а для того, чтобы российской экспансии в соседних странах помогали не только живые». Иными словами, господин Порошенко в очередной раз решил намекнуть общественности про так называемую «руку Кремля», которая, по мнению Киева, является виновником творящегося в стране хаоса.
Парадоксально, но, если сравнить слова президента Украины с публикацией некого Дмитрия Флорина «Провал победы и победа маразма в Москве», размещенной на нескольких украинских сайтах, заявлению Петра Порошенко можно присвоить ярлык «сдержанной новости». Так, анализируя причины интереса жителей российской столицы к акции «Бессмертный полк», журналист пришел к выводу, что большинство участников вышло на шествие по приказу Президента России Владимира Путина. При этом главным аргументом, которым руководствовался автор, стали погодные условия. «Против Путина восстала даже погода» - пишет журналист Флорин. Стоит отметить, представитель медиапространства Украины, мягко говоря, не стеснялся в выражениях, назвав несколько раз памятный марш «жалким зрелищем».
Не вызывает удивлений, что опубликованный материал получил десятки негативных комментариев интернет-пользователей, многие из которых незамедлительно поставили диагноз автору текста. «Более тупого бандеровского бреда не читал. Даже не расстроился, просто смешно. Автор - идиот!» - написал посетитель сайта по имени Юрий.
Как бы то ни было, граждане Украины не только словом выразили недовольство действиями официального Киева и подконтрольных ему СМИ. Несмотря на угрозы и провокации со стороны местных радикалов, тысячи жителей Николаева, Одессы, Харькова, Днепропетровска, Киева и других городов вышли на улицы с фотографиями своих предков, победивших 72 года назад нацизм. Данный факт позволяет сделать один положительный вывод: в стране осталось немало людей, которых действующее украинское руководство «не уберегло» от «руки Кремля», мешающей Украине идти в светлое европейское будущее.
Автор: Владимир Сергеев
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