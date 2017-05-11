Установлены дипломатические отношения между Южной Осетией и ДНР

Протокол об установлении дипломатических отношений завершает процесс взаимного признания и регламентирует обмен дипломатическими представительствами на уровне посольств, что позволит повысить уровень взаимодействовать между министерствами.



Договор заключен исходя из стремления поднять отношения между ДНР и РЮО на качественно новый уровень и с учётом коренных национальных интересов народов обоих государств.