21:28 11 мая

Установлены дипломатические отношения между Южной Осетией и ДНР

В День Республики, который сегодня празднуется в ДНР, состоялось знаменательное для региона событие. Речь об установлении дипломатических отношений между Донецкой народной республикой и Южной Осетией. Напомним, что Южная Осетия является частично признанным государством. Независимость РЮО на данный момент признают в России, Венесуэле, Никарагуа и Науру.

Пресс-служба МИД ДНР (публикация ФАН ):
Протокол об установлении дипломатических отношений завершает процесс взаимного признания и регламентирует обмен дипломатическими представительствами на уровне посольств, что позволит повысить уровень взаимодействовать между министерствами.

Пресс-служба президента РЮО сообщает о том, что Анатолий Бибилов поддержал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи как поддержал его своей подписью и глава ДНР Александр Захарченко.


Установлены дипломатические отношения между Южной Осетией и ДНР


Из документа:
Договор заключен исходя из стремления поднять отношения между ДНР и РЮО на качественно новый уровень и с учётом коренных национальных интересов народов обоих государств.


Договор заключён до 2027 года с возможность продления сроков его действия.

Подписание документа состоялось во время посещения делегацией РЮО Донецка в День Республики. Во время торжеств по Донецку прошли около 50 тысяч жителей ДНР в рамках Марша мира. Правопорядок на улицах Донецка в течение дня обеспечивали около 700 сотрудников органов правопорядка.

Завтра свой День Республики отметят и в ЛНР.

Использованы фотографии: http://osinform.org/
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Комментарии 25

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  1. Zibelew Сегодня, 20:09
    Надо признать ДНР и реализовать югоосетинский сценарий. А то укропы югославские сценарии предлагать начали.
    Zibelew
    1. Владыка Ситх Сегодня, 20:16
      В 17:18 Над районам Донецка сработало ПВО, сбили РСЗО Ураган. Подробности уточняются.
      Владыка Ситх
      1. Дембель77 Сегодня, 20:30
        Установлены дипломатические отношения между Южной Осетией и ДНР
        Очень рад за обе республики. Думаю, что для них обоих это очень важное событие в плане укрепления государственности. В добрый путь!
        Дембель77
      2. sabakina Сегодня, 20:39
        Сергей, приветствую. Ваш прогноз на конец мая не корректировался?
        sabakina
        1. Владыка Ситх Сегодня, 21:00
          Все по плану.
          Владыка Ситх
    2. МПК105 Сегодня, 20:20
      Особенно,ОЧЕНЬ не хотелось бы повторения Сербской Краины...Сербы тоже уверены там были-не прокатит,мол,Большая Сербия нас не бросит...
      МПК105
    3. Berg Berg Сегодня, 20:25
      признать но в исторических границах Новороссии Российской Империи !
      Berg Berg
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:11
    С чего то нужно начинать...Очень рад за ДНР и Южную Осетию! Это неплохо все,для начала
    ОТДЕЛ
    1. рич Сегодня, 20:55
      С чего то нужно начинать...
      рич
  3. doubovitski Сегодня, 20:17
    Теперь Южная Осетия вполне легально может оказывать ЛНР военную и финансовую помощь.
    Кстати. Такого понятия- как "частично признанная страна" не существует. Как, например- "частично беременной".
    doubovitski
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:43
      Цитата: doubovitski
      Теперь Южная Осетия вполне легально может оказывать ДЛНР военную и финансовую помощь.

      Вот это самое главное в данной ситуации! Госструктуры сформированы и уже можно экономические и военные отношения иметь ..официально! Киев опять в луже сидит... wassat
      ОТДЕЛ
      1. SARAH CONNOR Сегодня, 21:10
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: doubovitski
        Теперь Южная Осетия вполне легально может оказывать ДЛНР военную и финансовую помощь.

        Вот это самое главное в данной ситуации! Госструктуры сформированы и уже можно экономические и военные отношения иметь ..официально! Киев опять в луже сидит... wassat

        А если еще дипотношения с КНДР установит, можно и северокорейских добровольцев встречать....будут Донбасс защищать....
        SARAH CONNOR
  4. Горный стрелок Сегодня, 20:18
    Ну вот! Теперь мощный ВПК Южной Осетии и поставит необходимое военное снаряжение и технику в ДНР laughing А что?
    Горный стрелок
    1. kapitan92 Сегодня, 20:27
      И в Науру тоже! laughing
      kapitan92
      1. Paranoid50 Сегодня, 21:27
        Цитата: kapitan92
        И в Науру тоже!

        Тоже вариант. Крошечное островное гос-во в Тихом океане. До Калифорнии и Гавайских не шибко далеко. yes
        Paranoid50
    2. Смог Сегодня, 20:36
      Цитата: Горный стрелок
      А что?

      Так тут недавно в тынете прочитал, что в ЮО уже и СУ-35 с КА-52 серийно выпускают.Да и Армату вот вот на поток поставят.Про Т72Б3М вообще молчу....... laughing
      Смог
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:46
        Цитата: Смог
        Цитата: Горный стрелок
        А что?

        Так тут недавно в тынете прочитал, что в ЮО уже и СУ-35 с КА-52 серийно выпускают.Да и Армату вот вот на поток поставят.Про Т72Б3М вообще молчу....... laughing

        Нужно будет , будут выпускать ВСЕ что нужно! Не переживайте вы так за Киев bully
        ОТДЕЛ
        1. Смог Сегодня, 20:55
          Цитата: ОТДЕЛ
          Не переживайте вы так за Киев

          Да избави Бог за этих чудиков на букву м переживать! Это пусть они в куеве переживают!
          Смог
    3. doubovitski Сегодня, 20:47
      Цитата: Горный стрелок
      Ну вот! Теперь мощный ВПК Южной Осетии и поставит необходимое военное снаряжение и технику в ДНР laughing А что?

      Наверно, они уже наладили конвейерную сборку Т-72, "Калибов" и "Коалиций". Возможно, помощь талантливых крестьян поможет резко удешевить производство Т-90. Что-то у наших они получились дороговатыми.
      doubovitski
  5. Владимир 38 Сегодня, 20:19
    А как же Белорусы, почему сиськи мнут?
    Владимир 38
  6. УВБ Сегодня, 20:27
    Я считал что дипотношения ЮО и ДНР давно установлены, как и с ЛНР, ещё в 2014 году, когда главой ЛНР был В. Болотов
    Указ Президента Южной Осетии «О признании Луганской Народной Республики» 18.6.2014
    Учитывая волеизъявление народа и обращение Верховного Совета Луганской Народной Республики к Президенту Республики Южная Осетия о признании суверенитета Луганской Народной Республики, поддержанное Парламентом Республики Южная Осетия, постановляю:
    1. Признать Луганскую Народную Республику в качестве суверенного независимого государства.
    2. Министерству иностранных дел Республики Южная Осетия провести переговоры об установлении дипломатических отношений с Луганской Народной
    Республикой и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами. 3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
    Президент Республики Южная Осетия Л. ТИБИЛОВ г. Цхинвал, 18 июня 2014 г.

    Источник: http://rusvesna.su/news/1403202207
    УВБ
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:08
      Цитата: УВБ
      Я считал что дипотношения ЮО и ДНР давно установлены,

      Сейчас уже официально, с молчаливого согласия Москвы! Теперь уже и войну можно объявить, Киеву..))) (шутка и все же..))
      ОТДЕЛ
  7. Громобой Сегодня, 20:30
    Москва бы тоже приехала на этот праздник дипломатии,но это противоречит минским соглашениям. stop
    Громобой
    1. doubovitski Сегодня, 20:49
      Цитата: Громобой
      Москва бы тоже приехала на этот праздник дипломатии,но это противоречит минским соглашениям. stop

      Разве неофициальные встречи могут быть осуждены мировым сообществом?
      doubovitski
  8. Kgv Kgv Сегодня, 21:25
    БЫВШУЮ украину расчленят как бог черепаху , тут и сомнений быть не может
    Kgv Kgv
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