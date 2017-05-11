Установлены дипломатические отношения между Южной Осетией и ДНР
В День Республики, который сегодня празднуется в ДНР, состоялось знаменательное для региона событие. Речь об установлении дипломатических отношений между Донецкой народной республикой и Южной Осетией. Напомним, что Южная Осетия является частично признанным государством. Независимость РЮО на данный момент признают в России, Венесуэле, Никарагуа и Науру.
Пресс-служба МИД ДНР (публикация ФАН ):
Пресс-служба президента РЮО сообщает о том, что Анатолий Бибилов поддержал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи как поддержал его своей подписью и глава ДНР Александр Захарченко.
Из документа:
Договор заключён до 2027 года с возможность продления сроков его действия.
Подписание документа состоялось во время посещения делегацией РЮО Донецка в День Республики. Во время торжеств по Донецку прошли около 50 тысяч жителей ДНР в рамках Марша мира. Правопорядок на улицах Донецка в течение дня обеспечивали около 700 сотрудников органов правопорядка.
Завтра свой День Республики отметят и в ЛНР.
Пресс-служба МИД ДНР (публикация ФАН ):
Протокол об установлении дипломатических отношений завершает процесс взаимного признания и регламентирует обмен дипломатическими представительствами на уровне посольств, что позволит повысить уровень взаимодействовать между министерствами.
Пресс-служба президента РЮО сообщает о том, что Анатолий Бибилов поддержал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи как поддержал его своей подписью и глава ДНР Александр Захарченко.
Из документа:
Договор заключен исходя из стремления поднять отношения между ДНР и РЮО на качественно новый уровень и с учётом коренных национальных интересов народов обоих государств.
Договор заключён до 2027 года с возможность продления сроков его действия.
Подписание документа состоялось во время посещения делегацией РЮО Донецка в День Республики. Во время торжеств по Донецку прошли около 50 тысяч жителей ДНР в рамках Марша мира. Правопорядок на улицах Донецка в течение дня обеспечивали около 700 сотрудников органов правопорядка.
Завтра свой День Республики отметят и в ЛНР.
Использованы фотографии: http://osinform.org/
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