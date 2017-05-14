Чудеса времен ВОВ остаются на совести тех, кто в них верит

Казанская икона Божьей Матери, спасающая Москву от захвата нацистами. Тайный визит Сталина к святой Матроне Московской. «Воздушный крестный ход» по приказу Верховного главнокомандующего. Эти и другие чудеса многие потомки победителей считают частью истории Великой Отечественной войны. Но как отличить правду от мифа?Распространенная легенда гласит: в конце 1941 года в самый разгар Битвы за Москву по приказу Сталина над городом был совершен «воздушный крестный ход» – столицу облетел самолет с иконой Богородицы и тем самым спас город. Известно и о других религиозных чудесах, якобы произошедших в годы ВОВ, среди которых – пророчество Матроны Московской, прозвучавшее во время встречи со Сталиным, и особая роль Казанской иконы Божьей Матери в обороне Ленинграда и Сталинградской битве. Естественно, в советской историографии обо всём этом не было и не могло быть упоминаний. Так откуда мы сегодня знаем о чудесах в годы Великой Отечественной? И почему одни в них верят, а другие отрицают?Еще в позднем СССР в самиздате ходили рассказы о Великой Отечественной войне, озаглавленные «Казанская икона Божьей Матери – благословение России и Петербургу» или «Чудеса от Казанской иконы Божьей Матери». Их авторство оставалось неизвестным вплоть до начала 90-х, но после крушения Союза выяснилось, что составителем являлся протоиерей Василий Швец. С 1993 года эти рассказы получили широкую известность, войдя в сборник «Россия перед вторым пришествием» православного журналиста и писателя Сергея Фомина.«Когда началась Великая Отечественная война, – писал Швец (цитата по книге Фомина), – патриарх Антиохийский Александр III обратился с посланием к христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи России... Промыслом Божиим для изъявления воли Божией и определения судьбы страны и народа России был избран друг и молитвенник за нее из братской Церкви – митрополит гор Ливанских Илия (Антиохийский патриархат)... Через трое суток бдения ему явилась в огненном столпе Сама Божия Матерь и объявила, что избран он, истинный молитвенник и друг России, для того, чтобы передать определение Божие для страны и народа Российского. Если все, что определено, не будет выполнено, Россия погибнет».«Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные академии и семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов и тюрем, должны начать служить. Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда – сдавать нельзя, – якобы сказала Богородица. – Пусть вынесут чудотворную икону Казанской Божией Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг не ступит на святую его землю. Это избранный город. Перед Казанскою иконою нужно совершить молебен в Москве; затем она должна быть в Сталинграде, сдавать который врагу нельзя. Казанская икона должна идти с войсками до границ России. Когда война окончится, митрополит Илия должен приехать в Россию и рассказать о том, как она была спасена».«Владыка, – продолжает Швец, – связался с представителями Русской церкви, с советским правительством и передал им все, что было определено... Сталин вызвал к себе митрополита Ленинградского Алексия (Симанского), местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) и обещал исполнить все, что передал митрополит Илия, ибо не видел больше никакой возможности спасти положение. Все произошло так, как и было предсказано. Не было сил, чтобы удержать врага... Из Владимирского собора вынесли Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней крестным ходом вокруг Ленинграда – город был спасен... После Ленинграда Казанская икона начала свое шествие по России. Да и Москва была спасена чудом... это истинное чудо, явленное молитвами и заступничеством Божией Матери... Затем Казанскую икону перевезли в Сталинград. Там перед ней шла непрестанная служба – молебны и поминовения погибших воинов. Икона стояла среди наших войск на правом берегу Волги, и немцы не смогли перейти реку, сколько усилий ни прилагали».«20 000 храмов Русской православной церкви было открыто в то время. Вся Россия молилась тогда! Молился даже Иосиф Сталин (об этом есть свидетельства)», – утверждает протоиерей.История, согласно которой в конце 1941 года Москву облетел самолет с иконой Богоматери, также получила широкое распространение благодаря писателю Фомину и протоиерею Швецу. Вот еще одна цитата из упоминавшегося выше рассказа: «Разгром немцев под Москвой – это истинное чудо, явленное молитвами и заступничеством Божией Матери... Волоколамское шоссе было свободно, и ничто не мешало немцам войти в Москву».На этом месте Фомин дает сноску: «Как гласит московское предание, чудотворная икона Тихвинской Божией Матери из храма Тихона в Алексеевском была обнесена самолетом вокруг Москвы. Столица была спасена, а 9 декабря 1941 года освобожден Тихвин».А дальше Швец пишет: «Затем Казанскую икону перевезли в Сталинград».Возможно, именно из-за такой подачи материала в истории о «воздушном крестном ходе» 1941 года впоследствии возникло столько путаницы. В ней по сей день фигурирует то Тихвинская икона, то Казанская.Православный писатель Николай Блохин утверждал, что еще ребенком лично слышал историю про облет Москвы с Тихвинской иконой – такой рассказ прозвучал в разговоре отца Блохина с Главным маршалом авиации Александром Головановым. «Он (Голованов) рассказывал, что, мягко говоря, удивился, услышав приказ Сталина, – говорил Блохин в своих интервью. – Метель жуткая, в нескольких метрах ничего не видно – а ему надо лететь на американском «Дугласе» вокруг Москвы... Решил штурмана не брать: лучше он один разобьется. И чего там штурманить, когда все равно не видно ничего? Но ему дали очень интересных пассажиров – священника с иконой и тремя женщинами. Тогда он говорит батюшке: «Вообще-то так: полет наш непредсказуем – вы понимаете? Я знаю, что вы добровольцы, но...». – «Милок, – отвечает батя, – какая непредсказуемость? С нами Царица Небесная!»... Взлетел. И вдруг заметил, что в самолете необычно тихо. Посмотрел: моторы работают, а шума почти нет... Ясно слышны голоса священника и певчих: «Царица моя преблагая, надежда моя Богородице...». А по радио голос из Кремля: «Саша, сделай погромче...». Сталин любил церковное пение, об этом рассказывали его приближенные после смерти вождя».По словам Блохина, при этом разговоре присутствовал Василий Сталин, который «подтверждал историю об облете Москвы с чудотворной иконой, которую рассказывал Голованов; наверное, слышал о ней от отца или его приближенных».Сегодня в прессе также можно встретить ссылки на воспоминания Валентина Владимирова, который в 1941 году служил в охране Кремля. «Когда я стоял однажды на посту у Боровицких ворот, – вспоминает он, – мимо проехала машина с тремя священниками с бородами и крестами, и лишь позже выяснилось, зачем. Через несколько дней самолет «Дуглас» поднялся в воздух с иконой Казанской Божьей Матери и трижды облетел Москву. Затем состоялся крестный ход вдоль оборонительных сооружений. То ли по случайному изменению в погоде, то ли действительно по велению высших сил, но тут же началось резкое похолодание и повалил густой снег».В преддверии 72-й годовщины Победы информагентства распространили рассказ 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Киндюка, который заявил, что лично участвовал в выполнении секретного задания Сталина – облета Москвы самолетами с иконами на борту. Правда, по версии ветерана, в миссии были задействованы шесть учебно-тренировочных «трехместных» самолетов И-16 и двенадцать священников с небольшими иконами в руках.Вновь обратимся к сборнику Сергея Фомина «Россия перед Вторым Пришествием». Впервые он увидел свет в 1993 году, был отпечатан в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, впоследствии многократно переиздавался и все издания выходили, как указано в биографии автора, по благословению архимандрита Кирилла (Павлова) и протоиерея Николая (Гурьянова). То есть перед нами вполне солидное православное издание, чем и объясняется повышенное внимание к нему.В этой работе, в частности, сказано: «Блаженная Матрона Димитриевна Никонова в 1939–1940 гг. говорила: «Ну что, вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война накануне. Конечно, много народу погибнет, но наш русский народ победит». Бесспорным фактом является приезд к ней в Царицыно в октябре 1941 г. И. В. Сталина. Блаженная сказала ему: «Красный петух победит. Победа будет за тобой. Из начальства один ты не выедешь из Москвы».Фомин ссылается на «Сказание о житии блаженной старицы Матушки Матроны» (составитель З.В. Жданова, 1993 год) издания Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря. Там приводится воспоминание одного из близких Матроны: «Мой дядя, Никита Ермаков, работал во время войны в Кремле, подвозил продукты. Когда немцы приблизились к Москве, вот-вот возьмут, то Сталин готовился к выезду из Москвы. Мой дядя сумел к нему подойти и сказать, что есть такая блаженная мать Матрона, прозорливая, которая может сказать Вам, как поступить: уезжать или нет. И дал адрес. К ней он приезжал, она сказала: «Русский народ победит, победа будет за тобой. Из начальства один ты не выедешь из Москвы».Другой рассказ об этом событии звучит так: «Еще Матрона как-то сказала мне и всем людям, которые были рядом (а это было в 1939–1940 году): «Ну, что, вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война накануне. Конечно, много народу погибнет, но наш русский народ победит». Люди рассказывают, что Сталин был у Матроны, она ему не велела уезжать из Москвы, похлопала его по правому плечу и сказала: «Красный петух победит». Она во время войны в Царицыно жила».Третье упоминание Сталина в житии Матроны Московской звучит так: «Были другие предсказания... Как-то сказала: «Кто знает, может, Господь и простит Сталина! Он сам пленник». Я спросила: «У кого?» Она: «У Кагановича и всех Тех!»... Это было сказано Матушкой в 1943 году. Потом она часто говорила мне: «Не горюй, скоро всю 58-ю статью распустят, не будет того, что было»... Я спрашивала: «Матушка, а когда это будет?» – После войны! Сначала уберут Сталина, потом после него будут правители один хуже другого. Растащат Россию».В 1999 году Матрона Московская стала местночтимой святой Московской епархии, а в 2004 году состоялось ее общецерковное прославление. Тогда же и выяснилось, что, по выражению специалиста по древнерусским житиям Андрея Зайцева, «ей катастрофически не повезло с житием». «Народное почитание Матроны было огромным, – писал Зайцев. – Чудесные исцеления и помощь немало этому способствовали. А вот канонического жития с проверкой фактов жизни и объяснением духовного смысла подвига блаженной перед канонизацией составлено не было».«Сказание о житии блаженной старицы Матушки Матроны» было подвергнуто резкой критике со стороны Синодальной комиссии по канонизации. В итоге был составлен канонический текст жития, в котором были устранены «исторически недостоверные и богословски искаженные сведения о святой». В частности, исчезли все упоминания о Сталине.Даже в православных СМИ можно найти немало критических (а в рамках блогов – остро критических) публикаций о встрече Матроны Московской со Сталиным, о секретной операции по облету Москвы с иконой Богоматери и об истории, рассказанной в свое время протоиереем Василием Швецом.Православный журнал «Фома» корректно сообщает: «Один из мифов гласит, что осенью 1941 года к блаженной Матроне тайно приезжал сам «отец народов» Иосиф Сталин... Историки Московской духовной академии специально изучали эту гипотезу и пришли к однозначному выводу: такого события не было... Вот слова на эту тему уважаемого пастыря и богослова, насельника Сретенского монастыря в Москве иеромонаха Иова (Гумерова): «...Попытка представить жестокого гонителя Церкви верующим христианином и благодетелем Церкви опасна и может принести только духовный вред».Многочисленные публикации практически одними и теми же словами утверждают, что облет Москвы с иконой Тихвинской Божией Матери был попросту невозможен: «Доподлинно известно, что в 1941 году православная святыня находилась в Тихвинском краеведческом музее, поскольку все городские храмы ранее были закрыты большевиками. Немцы захватили Тихвин 8 ноября 1941 года, перед оставлением города они вывезли икону в тыл и передали ее в Риге главе Псковской православной миссии митрополиту Сергию (Воскресенскому). После окончательного отступления гитлеровцев икона покинула нашу страну и вернулась в Россию лишь в 2004 году».В сетевых публикациях о корректности подчас забывают вовсе. О многом говорят уже заголовки. Например, такой: «Разоблачение национал-коммунистических мифов истории: облет Москвы с Тихвинской иконой 8 декабря 1941 года».Действительно, и «Чудеса» протоиерея Василия Швеца, и рассказы о «воздушном крестном ходе» по приказу «отца народов», и житие Матроны Московской от Ждановой можно при желании трактовать как создающие определенный образ Сталина. Не обязательно положительный, просто сложный и не однозначно отрицательный. И это порождает острую полемику в церковных и околоцерковных кругах.Священник Николай Булгаков, первый или, по крайней мере, один из первых публикаторов в печатной прессе (еще в 1991 году) «Чудес» Василия Швеца, в 2011 году писал: «Слово о Казанской иконе стало широко публиковаться. Но и сегодня можно услышать рассуждения о том, что это сказание – якобы «благочестивый миф». Причем «основанием» для таких утверждений бывает лишь: «это невозможно», «нет документов»... У предания документов по определению быть не может. Впрочем, и у писания тоже может их не быть. Ни печатей, ни подписей, ни «единиц хранения» у очень многих исторических источников, как известно, не было».Документов действительно нет. Историческая наука здесь не помощник. Это вопрос веры.