Отмена Сталиным праздника Победы не более чем предательский миф

Сталин не праздновал 9 мая, а пафосные торжества в этот день появились во времена правления «дорогого Леонида Ильича». Таково краткое содержание исторического мифа, который появился в начале 90-х годов, пережил второе рождение в «нулевых» и до сих пор регулярно транслируется в СМИ накануне Дня Победы. Но кому выгодно распространение этого мифа? И как все обстояло на самом деле?Рождением этого мифа мы обязаны Владимиру Резуну – советскому военному разведчику, который в 1978 году нарушил присягу, бежал в Великобританию и вновь «всплыл» уже в 80-х как писатель-историк Виктор Суворов. Работая в жанре ревизионизма, в своих книжках он последовательно проводил тезис о том, что Советский Союз виновен в развязывании Второй мировой войны. Якобы Иосиф Сталин, как и любой большевик, всецело охваченный идеей мировой революции, готовил «экспорт революции» в Европу. То есть нападение на Германию. А Адольф Гитлер 22 июня 1941 года лишь упредил его.Перу Суворова принадлежат многие «открытия», воспринимаемые сегодня как исторический анекдот, начиная с «автострадных танков» (по литере «А» в заводской классификации; это невзирая на то, что сеялки имели в той же классификации ту же литеру) и заканчивая «самолетами-шакалами», призванными добивать противника. Он же распространял абсурдное утверждение о том, что СССР разрабатывал исключительно «наступательные вооружения».Среди прочего Суворов утверждал следующее: «Никакого «дня победы» при Сталине установлено не было. Первая годовщина разгрома Германии – 9 мая 1946 года – обычный день, как все. И 9 мая 1947 года – обычный день. И все остальные юбилеи. Если выпадало на воскресенье, не работали в тот день, а не выпадало – вкалывали. Нечего было праздновать... Праздновать товарищу Сталину было нечего и радоваться не было повода. Вторая мировая война была проиграна. Сталин это знал. И все его ближайшие соратники это знали и понимали».Почему проиграна? Потому что не была реализована основная цель – экспорт в Европу мировой революции.Суворов был по-своему убедителен, его книжки с самого начала 90-х широко издавались в России. И при фактическом отсутствии критики получили не просто своего читателя, но и определенный слой сторонников излагаемой перебежчиком теории.Однако начало «нулевых» в России сопровождалось ренессансом научно-популярной и публицистической литературы. Не остался без внимания критики и Суворов – были детально разобраны все его ляпы в области военной истории. В то же время, что гораздо важнее, разностороннему рассмотрению подверглись идеи и концепции самих лидеров большевизма.По Марксу социалистическая революция должна была произойти в первую очередь в промышленно развитых странах. Ленин организовывал революцию в расчете на скорую победу пролетариата стран Европы, который поможет отсталому российскому рабочему выйти на требуемый уровень. При этом «вождь мирового пролетариата» писал, что нельзя перенести революцию в другое государство, тем более нельзя принести ее на штыках армии – для нее должны вызреть внутренние предпосылки. То есть дискуссия шла не в области экспорта, а вокруг того, ждать ли и далее мировую революцию или строить страну, опираясь на собственные силы.Победил в итоге Сталин с концепцией построения социализма в отдельно взятой стране. Можно ли в этих условиях предположить, что Сталин вдруг втайне от всех встал на прямо противоположную позицию и решил экспортировать революцию в страны Европы? Вряд ли. Так концепция Резуна-Суворова оказалась дискредитирована с идеологической точки зрения.Попала под удар и фактологическая сторона. В частности, историки извлекли из архивов и предъявили «суворовцам» Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года «Об объявлении 9 мая Праздником Победы». Казалось бы, на этом вопрос должен быть снят. Но на деле дискуссия только начиналась.После 1991 года военные парады 9 мая на Красной площади были отменены. В 1995 году, к 50-летию Победы, парад вынесли из центра Москвы на Поклонную гору. И лишь в 2008 году Владимир Путин возродил традиционное празднование 9 мая. Это вызвало широкое обсуждение в либеральных СМИ, где возрождение парада Победы критиковалось с точки зрения пробок в столице, неудобства для простых москвичей и лишних затрат. Зачем, мол, бряцать ржавым оружием, если можно раздать эти деньги пенсионерам?Чуть позже возрождение праздника Победы стали трактовать как проявление имперских амбиций современной России, демонстрации империализма, милитаризма и отсутствия минимальных намерений покаяться за советское тоталитарное прошлое. И здесь как нельзя кстати пришелся разысканный в архивах Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года об отмене выходного дня 9 мая. Так миф трансформировался и обрел новый вид – «Сталин в 1947 году отменил празднование Дня Победы».О том, зачем это понадобилось «отцу народов», написаны многочисленные статьи и околоисторические работы. Например, высказывалось предположение, что советскому вождю не давали покоя лавры Георгия Жукова, маршала Победы. Но со временем все концепции пришли к общему знаменателю, и на сегодня объяснение сталинского поступка чаще всего выглядит так:Сталин хорошо помнил страшное лето 1941-го, когда Красная армия разбежалась и сдалась в плен. Он знал, что завалил трупами русских людей все поля сражений. Он знал, что настоящие фронтовики никогда ему этого не простят. И те, кто действительно воевал, никогда не рассказывали о войне (им было страшно даже вспоминать о ней), уж тем более не стали бы праздновать День Победы. Только при Леониде Брежневе из величайшей трагедии страны сделали «праздник».В таком виде концепция «Сталин отменил День Победы» популяризировалась в блогосфере и накануне нынешнего праздника.Но обратимся к советской печати. 9 мая 1948 года передовицы газет публиковали Приказ министра вооруженных сил Союза ССР, в котором говорилось:«Сегодня советский народ и его Вооруженные силы отмечают третью годовщину со дня великой победы над фашистской Германией... Приветствую и поздравляю вас с третьей годовщиной победы... В ознаменование праздника победы над Германией приказываю: сегодня, 9 мая, произвести салют в столице нашей Родины – Москве, столицах союзных республик, а также в Калининграде, Львове и городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе, Одессе – тридцатью артиллерийскими залпами».Спустя два дня газета «Труд» публиковала репортажи о праздничных мероприятиях в городах страны. В Москве – «в день третьей годовщины победы над фашистской Германией столица нашей Родины оделась в праздничный наряд...». В Ленинграде – «государственные флаги алеют над проспектами, площадями, заполненными народом...». В Севастополе – «с утра тысячи севастопольцев устремились к Сапун-горе...».Аналогично – тридцатью артиллерийскими залпами, в соответствии с приказами Военного министра Союза ССР – страна салютовала победителям 9 мая 1949-го, 1950-го, 1951-го, 1952-го и других годов. Поздравления с праздником Победы публиковались в этот день на передовицах центральных советских газет. Пресса традиционно сообщала о торжественном убранстве улиц и площадей, о приуроченных к всенародному празднику торжественных собраниях на предприятиях, о концертах и праздничных вечерах.Мог ли Советский Союз каким-то чудесным образом не заметить, что Сталин еще в 1947 году отменил празднование Дня Победы? Разумеется, нет.Сталин (точнее, Президиум Верховного Совета СССР) празднование Дня Победы не отменял. Постановление 1947 года говорило о другом – о переносе выходного дня с 9 мая на 1 января. При этом 9 мая по-прежнему официально оставался «Днем всенародного торжества – праздником Победы».Отмена выходного дня не равнозначна отмене праздника. В Советском Союзе Новый год официально праздновался с 1935 года, но выходным днем не являлся. 23 февраля, День Советской армии, был официальным праздником, но никогда не был выходным. 8 марта официально праздновалось с 1921 года, оставаясь рабочим днем.Вообще, календарь 1947 года для многих россиян может оказаться настоящим открытием. Во-первых, в нем шестидневная рабочая неделя – суббота еще не являлась выходным днем. Во-вторых, в нем всего шесть «красных дат», то есть праздников, которые одновременно являлись выходными. Это 22 января (День памяти В.И. Ленина и событий 9 января 1905 года), 1–2 мая (День всемирного праздника трудящихся), 9 мая (День Победы, повторимся, перестал быть выходным с 1948 года), 3 сентября (День Победы над Японией, который до сих пор официально является государственным праздником, но тоже перестал быть выходным с 1948 года), 7–8 ноября (годовщина Великой Октябрьской социалистической Революции) и 5 декабря (День сталинской Конституции). Все. Никаких новогодних каникул, никаких майских праздничных декад.Это было бедное на выходные и праздники время. Это было время послевоенного восстановления народного хозяйства. Некогда было отдыхать.Только в 1956 году постепенно начали сокращать рабочий день, который с предвоенных лет был восьмичасовым, а окончательный переход на семь часов завершился уже в 1960-х. В 1965 году День Победы вновь был объявлен выходным днем. И только в 1967 году была введена пятидневная рабочая неделя. Таким образом, ничего особенно странного в отмене выходного дня 9 мая при сохранении за этой датой статуса государственного праздника для того времени не было.