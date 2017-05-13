Армагеддон в пользу третьих лиц

Для России варианты ядерного конфликта могут быть плохими и наихудшими, для США все сценарии фатальны. В любом случае в лидеры выйдут другие страны. Глобальной и американской элитам пора бы задуматься, стоит ли освобождать свое место под солнцем для чужих.Британский министр обороны заявил, что страна может пойти на применение СЯО (другого в распоряжении Лондона нет) «в экстренных случаях», даже если не будет угрозы собственно территории государства. Столь размытая формулировка позволяет нажать «красную кнопку» в любой кризисной ситуации. Президент США пообещал применить атомное оружие против КНДР в случае продолжения этой страной своей ядерной программы.Фактически лидеры ведущих стран Запада констатировали переход к качественно новому этапу экспансии: потерпев неудачу в попытках восстановить гегемонию с использованием «грубой» (применение американской армии Клинтоном и Бушем вопреки всем нормам международного права) и «мягкой» сил («арабская весна» Обамы и последующие события в регионе БСВ), они объявляют о решимости переделить мир в свою пользу. И готовы выложить последний козырь.Экс-президент США Обама обеспечил модернизацию американского ядерного щита для успешного контрсилового («обезоруживающего») и «обезглавливающего» удара по России и Китаю. Это стало достижимым после обновления американских ядерных блоков для БРПЛ «Трайдент». Их возможности точечного поражения особо защищенных объектов качественно повысились. Это делает реальным превентивное уничтожение основной части российского ядерного потенциала.Суть модернизации в оснащении боевых блоков W76-1/Mk4 баллистических ракет морского базирования «Трайдент» II D5 новыми взрывателями МС4700 – блоками индивидуального наведения, имеющими тротиловый эквивалент около 100 килотонн. Одна боевая часть ракеты может снаряжаться десятью такими блоками. МС4700 позволяет компенсировать перелет относительно цели путем более раннего подрыва над точкой удара. Оценка величины промаха ведется на высоте 60-80 км на основе сопоставления реального положения боеголовки и ее траектории с назначенным местом. На основе этого вносятся коррективы. По расчетам американских специалистов, это позволит повысить вероятность поражения российских шахтных ПУ до 0,86-0,99, из чего делается вывод: США получили возможность уничтожить все российские шахтные установки с расходом 272 таких блоков из имеющихся в наличии 506. При этом остаются еще 384 блока по 455 килотонн, в дальнейшем они могут использоваться для поражения заглубленных в скалы стратегических объектов или разрушения российских городов. Отмечая имеющиеся у нас проблемы с системой ПРН (противоракетного наблюдения), не обеспечивающей после распада СССР необходимую глубину и надежность контроля ракетных пусков на всех стратегически опасных направлениях, американцы констатируют, что сложилась ситуация, позволяющая США превентивным ядерным ударом уничтожить подавляющую часть потенциала СЯС РФ.Следует учесть и принятые на вооружение тактической авиации США и НАТО ядерные бомбы B61-12, обладающие высокой точностью поражения. По оценкам специалистов, вероятное отклонение от точки прицеливания не должно превышать показателей, характерных для систем обычного ВТО. Оборудованием для применения этих бомб дополнительно оснащены истребители F-16 и Tornado ВВС пяти натовских стран: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Турции. Такое же устанавливается на все поступающие на вооружение истребители F-35.Для ударов по площадям точность не нужна, значит, и тактическая авиация готовится участвовать в контрсиловом и «обезглавливающем» ударе. А с прибалтийских и норвежских аэродромов фронтовая авиация НАТО способна достать высокозащищенные объекты российских СЯС на значительной площади европейской части страны, в том числе и базы наших подлодок с МБР.Следует учесть, что под видом ПРО у границ РФ размещаются УВП Mk-41, которые позволяют использовать КР «Томагавк» в ядерном оснащении. С дальностью полета более 3000 км ракеты могут с высокой точностью поражать высокозащищенные цели на всей европейской России. Но дело не только в этих УВП. Общая емкость морских носителей «Томагавков» с ЯБ в ВМС США превысила несколько тысяч. Так что нанести ядерные удары высокой точности, образно говоря, от Калининграда до Владивостока американцы смогут. И надо помнить, что в радиолокационном поле системы ПВО РФ на малых и предельно малых высотах имеются бреши, особенно на северном стратегическом направлении (спасибо «реформаторам» 90-х и 2000-х). 15-ю самолетами ДРЛОиУ А-50 их не прикрыть.Сегодня США располагают 1367 боеголовками на стратегических носителях. А общий ядерный арсенал страны оценивается примерно в 5000 боеголовок. Даже полное его применение не приведет к «ядерной» зиме. Это признают и иностранные специалисты. В своих оценках они указывают, что поражение территории России 1200-1400 ядерными блоками вызовет лишь локальное понижение средней температуры на 1-2 градуса. То есть признается достижение победы в войне, а значит, и допустимость ее развязывания и ведения в условиях, когда иные виды оружия не дали результата.Как тут не вспомнить «миротворцев», добивавшихся глубоких сокращений ядерных потенциалов РФ и США. Именно они создали возможность для начала ядерной войны, с их подачи она обрела политический и военно-стратегический смысл. Ранее, когда потенциалы сторон по суммарной мощности ЯБЧ превышали нынешние в 20-30 раз, устраивать Армагеддон не имело смысла. Сегодня же атомный удар по мирным городам может стать реальностью. Иначе, как преступлением против человечества, деятельность «миротворцев» назвать нельзя. По глупости или злому умыслу они это делали, значения не имеет.Надо помнить и о наличии у Соединенных Штатов огромного арсенала ВТО стратегической дальности в обычном оснащении. КРМБ на вооружении ВМС США, имея дальность стрельбы до 1600 км (по другим данным до 2400 км), обеспечивают поражение цели БЧ 340-450 кг при КВО 5-10 метров. Эти ракеты американцы могут применять со всех современных кораблей и субмарин. Носители КР способны выпустить в одном ударе до 4200 ракет. Этого, по оценкам американских военных специалистов, достаточно, чтобы за 6 часов лишить способности сопротивляться крупное государство, нанеся ему неприемлемые потери в экономике. Если же речь идет о поражении российского ядерного потенциала, такой удар, надо полагать, способен почти полностью уничтожить наземную компоненту российской системы противоракетного наблюдения (ПРН), снести значительную часть сетей связи СЯС, особенно обеспечивающих доведение сигналов боевого управления на РПКСН, разрушить три авиабазы стратегической авиации с уничтожением большей части самолетов.Констатируем: решившись на контрсиловой превентивный удар с применением ВТО большой дальности, упомянутых 272 боеголовок 100-килотонного калибра с ракетных ПЛ, 200-300 ЯБЧ с самолетов стратегической и тактической авиации, а также ядерными КР «Томагавк» с морских носителей, США сегодня вполне могут рассчитывать на успех.Вероятный сценарий:1. В угрожаемый период натовцы будут контролировать акватории вероятного патрулирования РПКСН РФ группировками противолодочных сил с единственной целью – уничтожить наших стратегов в момент начала боевых действий. Одновременно там же появятся надводные корабли ВМС США с ракетами ПРО, если предполагается, что война начнется именно с нанесения массированных ударов по ядерным силам России.2. После непродолжительных боев с применением обычных вооружений по российским шахтным ПУ, РПКСН в базах, узлам связи с МСЯС, аэродромам стратегической авиации, арсеналам ЯО, РЛС загоризонтного наблюдения системы ПРН, повседневным (незащищенным) КП и ПУ, включенным в систему управления СЯС РФ, будет нанесен удар 2000-2500 КР «Томагавк» в неядерном оснащении. Обстрел может длиться от 2-3 до 5-6 часов.3. После попытки переговоров о капитуляции по России будет нанесен массированный ядерный «обезоруживающий» и «обезглавливающий» удар 150-200 блоками W76-1/Mk4 БРПЛ «Трайдент» II D5 и до 100 ядерных КР «Томагавк», которые должны будут уничтожить оставшийся стратегический потенциал РФ и систему управления им. Одновременно или с некоторой задержкой массированной атаке подвергнутся основные группировки ВС РФ, промышленные и административно-политические центры – для окончательного уничтожения нашей страны как геополитического субъекта. Всего на этот первый удар может быть израсходовано до 80% американского ядерного потенциала. Его общая продолжительность составит до двух часов.4. После выявления результатов будут наноситься сосредоточенные, групповые и одиночные ядерные удары по сохранившим боеспособность элементам СЯС и СОН ВС РФ с одновременным уничтожением уцелевших РПКСН противолодочными силами.Естественный вопрос: способны ли наши СЯС обеспечить ядерное сдерживание и не допустить неприемлемых потерь? Ведущие российские военные эксперты и Минобороны отвечают: да. Разберемся.Россия располагает примерно 1800 ядерными боеголовками на 508 стратегических носителях, а также 2000 единиц тактического ЯО. РВСН на начало 2017 года имели около 300 ПУ МБР, в том числе 46 тяжелых Р-36М2 «Воевода», около 30 МБР УР-100Н УТТХ, 72 ПГРК РТ-2ПМ «Тополь», 60 РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (шахтного базирования), 78 ПГРК РС-24 «Ярс» и еще 18 таких ракет шахтного базирования. Всего на МБР РВСН может располагаться до 1000 боевых блоков, из которых до 400 относятся к среднему классу (500-750 кт), остальные – к малому (в пределах 100-150 кт). ВМФ РФ располагает 10 боеспособными РПКСН. В их числе 5 – пр. 667БРДМ с БРПЛ Р-29РМУ2«Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер» (80 ПУ), 2 – проекта 667БДР с БРПЛ Р-29Р (32 ПУ), 3 – проекта 955 с БРПЛ Р-30 «Булава» (48 ПУ). Всего на подводных стратегах может размещаться до 700 ядерных боевых блоков преимущественно малого калибра – до 100 кт.Стратегическая авиация России располагает 32 боеспособными бомбардировщиками Ту-95МС (каждый может нести 6 ядерных КР Х-555) и 14 Ту-160 (12 Х-555). В тактическом арсенале – до 500 ЗУР с ЯБЧ, до 500 КР и УР класса «воздух-поверхность» (по преимуществу относительно старые ракеты ДА с дальностью стрельбы в пределах 300-400 км) и около 500 ядерных боеголовок ВМФ, в том числе для ПКР БД в ядерном оснащении и КРМБ «Гранат». Остальное – боеголовки тактических ракет РВиА СВ, а также ядерных бомб.ПУ МБР РВСН расположены в 11 позиционных районах трех ракетных армий, РПКСН располагают 5-ю ВМБ СФ и ТОФ, а стратегическая авиация базируется на трех аэродромах. Всего – 19 районов и объектов базирования наших СЯС. Немного, и с началом боевых действий они станут первоочередными объектами удара. Однако в момент начала угрожаемого периода ПГРК РВСН и большая часть РПКСН будут рассредоточены в районы боевого предназначения. Сложнее со стратегической авиацией – для нее нужны аэродромы первого класса с большой ВПП и необходимой инфраструктурой. Таких в России мало, все они окажутся целями первых ударов.Сеть КП, откуда можно вести управление СЯС, достаточно развита, имеет хорошую фортификационную и конструктивную защиту. Кроме того есть система «Периметр», которая позволяет нанести ответный ядерный удар по агрессору даже при полном уничтожении управления СЯС. Так что в этом отношении у нас, можно считать, все в порядке – спасибо СССР. Но есть проблемы с доведением информации до РПКСН в районах боевого предназначения. Узлов связи всего несколько, и они весьма уязвимы даже для обычного оружия, особенно их антенные поля. И систему ПРН нельзя признать обладающей хорошей боевой устойчивостью – РЛС загоризонтного наблюдения весьма уязвимы даже для неядерного ВТО.Не стоит думать, что эти проблемы только у России. У США ситуация даже хуже – у них нет системы «Периметр».Насколько реализуемы возможности имеющихся арсеналов? Рассмотрим варианты развития ситуации.Первый – наиболее благоприятный для нас: после выявления подготовки США к атомному нападению на Россию нанесение упреждающего ядерного удара по Соединенным Штатам и их союзникам для уничтожения их СЯС и экономического потенциала. В этом случае до объектов поражения дойдут почти все боевые блоки, и США прекратят свое существование. Удар 800-900 ББ (остальные уйдут по объектам военной инфраструктуры) по зонам наиболее плотного заселения вызовет огромные жертвы – до 30-40 миллионов человек непосредственно после удара и примерно вдвое больше в течение полугода-года. При этом США, располагая развитой системой ПРН, вполне смогут нанести ответно-встречный ядерный удар большей частью своего арсенала. Однако такое развитие событий следует признать скорее невероятным. Во-первых, своевременно, объективно и достоверно вскрыть подготовку именно к ядерному нападению со стороны США будет весьма сложно, если вообще возможно. Всегда будут оставаться сомнение и желание разрешить кризис переговорами, в крайнем случае, обойтись неядерными силами. Во-вторых, угроза ответно-встречного или даже ответного ядерного удара (у США основной ядерный потенциал размещен на ПЛАРБ, пока неуязвимых для нашего флота, поэтому ответный удар будет лишь на 40-45 процентов слабее превентивного) нанесет России чудовищный ущерб, особенно в людях. В-третьих, чтобы решиться на такую акцию, пусть и объективно необходимую, лидеру и его команде надо иметь соответствующую психологическую готовность. В-четвертых, и это главное, наша элита связана с Западом духовно и материально – там капиталы, недвижимость, иные активы, детки, родня. Бить по ним ядерным оружием? Наконец нельзя забывать, что «пятая колонна» Запада до сих пор чрезвычайно влиятельна в нашем политическом руководстве. Так что будут пытаться максимально оттягивать принятие рокового решения даже при очевидной необходимости.Второй вариант: упреждающий ядерный удар осуществляется при уничтожении противником наших ССС (стратегических сил сдерживания) обычным оружием. Предполагается, что российское руководство приняло решение о том, что с момента поражения хотя бы нескольких элементов наших ССС, в частности – одного РПКСН или ПУ МБР, аэродрома стратегической авиации, Россия наносит противнику массированный ядерный удара всеми СЯС. Это также достаточно благоприятный вариант для нашей страны. Противником будет нейтрализована лишь малая часть нашего ядерного потенциала – не более 10-12 процентов. Последствия такого удара для США будут столь же катастрофичны, как и в первом варианте. Однако остается угроза неизбежного ответного или ответно-встречного удара. Никуда не исчезает и «элитный» фактор. Сценарий можно признать возможным, но маловероятным.Третий вариант: нанесение ответно-встречного ядерного удара. В нем может быть использовано, по различным оценкам, от 40-50 до 70-75 процентов российского ядерного потенциала. Последствия для США также будут катастрофичными. Целей достигнут от 700-900 до 1300-1400 боеголовок, из которых основная часть поразит экономические объекты и административно-политические центры – бить по пустым ПУ МБР и отработавшим КП бессмысленно.Для США и России обмен ударами в этом случае будет катастрофичным. Наши потери в течение полугода-года составят до 100 миллионов человек, американские – почти втрое больше. Фактически Соединенные Штаты останутся без населения. Однако «элитный» фактор, прямой саботаж отдельных влиятельных фигур из «пятой колонны» делает этот вариант лишь весьма вероятным в случае ядерного нападения на Россию.Четвертый вариант: нанесение ответного ядерного удара. В этом раскладе до целей на территории США смогут дойти, по разным оценкам и при различных условиях, от 16-18 до 25-30 процентов исходного числа российских боевых блоков. Уцелеют и пустят свои БР четверть ПГРК и 2-4 РПКСН. Часть ББ поразит объекты военной инфраструктуры США, однако в основном удар придется по объектам экономики и административно-политическим центрам – всего от 200-250 до 350-400 боевых блоков. Будет уничтожена значительная, но не вся, часть американской экономики, погибнут 20-25 миллионов человек, в том числе 8-9 миллионов – сразу после удара. Россия такой ущерб смогла бы выдержать и сохраниться как государство. США – вряд ли, слишком развращено население, атомизировано общество и каждый человек, населенный пункт, округ, штат будут стремиться выжить любой ценой, в том числе и за счет соседа или изоляции от более невезучих сограждан. Истеблишмент окончательно и безвозвратно потеряет управление страной.Этот вариант по совокупности факторов надо признать наиболее вероятным в ядерной войне с США. При этом «элитный» фактор уже не сработает – помешает проснувшийся инстинкт самосохранения, и военное командование даст команду нанести удар. По крайней мере, скажет свое слово «Периметр». Надо подчеркнуть, что для США, несмотря на то, что их потери будут значительно меньше наших, этот вариант также окажется фатальным.