Награждены офицеры авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"

В ходе совещания командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов подвел итоги боевой подготовки и воинской дисциплины на флоте за зимний период обучения и вручил государственные награды 10 офицерам.

Как сообщает новостное агентство «Интерфакс-АВН», офицеры авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", участвовавшие в походе к берегам Сирии, получили государственные награды.- пояснили в пресс-службе Северного флота.Дальний поход корабельной авианосной группы Северного флота в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" состоялся с 2016 на 2017 год.Впервые в боевых условиях проявил себя отечественный авианосец. С 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года экипажи кораблей и палубные лётчики принимали участие в нанесении ударов по объектам террористов на территории Сирии. Состоялось 420 боевых вылетов, в ходе которых было уничтожено более 1250 опорных пунктов, штабов, скоплений живой силы и бронетехники боевиков, складов с боеприпасами и оружием и мастерских по их производству.