Американский бомбардировщик найден на дне Финского залива
Как сообщает интернет-газета « Взгляд » со ссылкой на Yle, в ходе исследования дна Финского залива, где предполагается проложить газопровод «Северный поток – 2», был обнаружен американский бомбардировщик в исключительно хорошем состоянии.
Машина найдена на глубине 100 метров в западной части залива. Как утверждается, бомбардировщик «выглядел совершенно не поврежденным». Длина самолета составляет около 11 метров, размах крыльев – 18 метров. Находка представляет собой американский бомбардировщик Douglas DB-7 Boston / A-20 Havoc. Данный тип самолетов применялся в войне СССР.
Самолет находится в километре от предполагаемой линии газопровода и не создаст помех при прокладке труб.
Со слов экспертов, находка является большой редкостью. При падении самолетов в море они обычно распадаются на множество частей.
Также было найдено деревянное торговое судно, затонувшее, в 18-м веке. Проблемным моментом являются снаряды, бомбы, мины и гранаты времен двух последних мировых войн. Ликвидации подлежат около 50 боеприпасов. Строительство газопровода планируется начать весной 2018 года.
Машина найдена на глубине 100 метров в западной части залива. Как утверждается, бомбардировщик «выглядел совершенно не поврежденным». Длина самолета составляет около 11 метров, размах крыльев – 18 метров. Находка представляет собой американский бомбардировщик Douglas DB-7 Boston / A-20 Havoc. Данный тип самолетов применялся в войне СССР.
Самолет находится в километре от предполагаемой линии газопровода и не создаст помех при прокладке труб.
Со слов экспертов, находка является большой редкостью. При падении самолетов в море они обычно распадаются на множество частей.
Также было найдено деревянное торговое судно, затонувшее, в 18-м веке. Проблемным моментом являются снаряды, бомбы, мины и гранаты времен двух последних мировых войн. Ликвидации подлежат около 50 боеприпасов. Строительство газопровода планируется начать весной 2018 года.
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