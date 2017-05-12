07:14 12 мая

Американский бомбардировщик найден на дне Финского залива

Как сообщает интернет-газета « Взгляд » со ссылкой на Yle, в ходе исследования дна Финского залива, где предполагается проложить газопровод «Северный поток – 2», был обнаружен американский бомбардировщик в исключительно хорошем состоянии.

Машина найдена на глубине 100 метров в западной части залива. Как утверждается, бомбардировщик «выглядел совершенно не поврежденным». Длина самолета составляет около 11 метров, размах крыльев – 18 метров. Находка представляет собой американский бомбардировщик Douglas DB-7 Boston / A-20 Havoc. Данный тип самолетов применялся в войне СССР.

Американский бомбардировщик найден на дне Финского залива



Самолет находится в километре от предполагаемой линии газопровода и не создаст помех при прокладке труб.

Со слов экспертов, находка является большой редкостью. При падении самолетов в море они обычно распадаются на множество частей.

Также было найдено деревянное торговое судно, затонувшее, в 18-м веке. Проблемным моментом являются снаряды, бомбы, мины и гранаты времен двух последних мировых войн. Ликвидации подлежат около 50 боеприпасов. Строительство газопровода планируется начать весной 2018 года.


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Комментарии 7

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  1. 210окв Сегодня, 06:06
    Пилоты наверное совершали вынужденную посадку.Интересно узнать судьбу членов экипажа..
    210окв
  2. Monster_Fat Сегодня, 06:28
    Судя по вашей мемуарной литературе советские военные и не парились со спасением летчиков совершивших посадку в море или сбитыми над ним-же. Причина-опасались дополнительных потерь при поиске и спасении, да и не ценили людей вообще-"бабы еще нарожают". А в армии США спасение сбитых над морем было приоритетной задачей и для этого привлекались как специальные службы так и все возможные силы в этом районе.
    Monster_Fat
    1. сибиралт Сегодня, 06:42
      Насмотрелись "Спасти рядового Райна"? Или где-то американцы ходили в штыковую?
      сибиралт
    2. Svarog51 Сегодня, 06:48
      А в армии США спасение сбитых над морем было приоритетной задачей и для этого привлекались как специальные службы так и все возможные силы в этом районе.

      Да, да, именно так, искали сбитых лётчиков, а нашли остатки экипажа "Индианополиса". Ну совершенно случайно, ведь никто не знал откуда и куда он следует. Были бы в Советской Армии такие службы, да с таким оснащением техникой, как в США - спасали бы, не взирая на любую опасность.
      Svarog51
  3. hydrox Сегодня, 06:33
    Таксебешный самолёт ...
    Нашим лётчикам, что на нём летали, этот аппарат запомнился разве что тем, что в его крыльях было закреплено с полтонны свинцовых литых антифлаттерных закладок, окрашенных в ярко-жёлтый цвет.
    Их разыскивали на самолётных свалках АРЗ, на пунктах утилизации (один такой был на аэродроме в Нерчинске), плавили, отливали в уголок, резали на мерные кусочки и затем выкатывали на специальных ручных приспособах в гусиную дробь и картечь - практически все прошедшие войну военные (сужу на примере лётчиков) становились охотниками, исключения были весьма редкими. Владимир Семёныч это подметил очень точно.
    hydrox
    1. тлауикол Сегодня, 07:02
      таксебешный самолет ? зачем тогда покупали ?

      «Бостоны» заслужили отличную репутацию у наших летчиков. Эти машины обладали хорошими по тому времени летными качествами. Они могли конкурировать с немецкой техникой в скорости и маневренности». Когда Б-3 появились на советско-германском фронте, они обгоняли наши новые Пе-2. Американский бомбардировщик отличался хорошей маневренностью и большим практическим потолком. Ему легко давались глубокие виражи, он свободно летал на одном моторе. Учитывая слабую подготовку летчиков, ускоренно выпущенных из училищ в годы войны, очень важны становились пилотажные качества самолета. Здесь «Бостон» был превосходен — прост и легок в управлении, послушен и устойчив на виражах. Взлет и посадка на нем выполнялись куда проще, чем на отечественном Пе-2.
      Моторы работали надежно, хорошо запускались, однако при весьма интенсивной эксплуатации не вырабатывали предписанный ресурс. Приходилось срывать поставленные американцами пломбы и менять поршни, цилиндры, поршневые кольца и подшипники. Но при этом следует учесть, что номинальный ресурс «райтов» превышал ресурс всех отечественных авиамоторов вдвое, а то и втрое.
      Кабины А-20 были просторны, и летчик, и штурман имели хороший обзор, они располагались в удобных креслах с бронезащитой. Кабина отапливалась, что после наших промерзлых СБ и Пе-2 казалось немыслимой роскошью.
      тлауикол
  4. igordok Сегодня, 06:39
    Американский бомбардировщик найден на дне Финского залива

    А я бы озаглавил по другому - Советский бомбардировщик, производства США, найден на дне Финского залива
    igordok
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