07:18 12 мая

Трамп: Россия посмеивается в кулак...

После очередной волны конспирологии по поводу «возможных связей Трампа с Россией», образовавшейся на просторах американских СМИ, президент США решил высказаться по этому поводу. Трамп, которого теперь обвиняют в приглашении российского фотокорреспондента в Белый дом во время встречи с Сергеем Лавровым, в Твиттере сделал следующую запись:
Россия, вероятно, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на куски из-за стремления Демпартии оправдаться за своё поражение на выборах.


Трамп: Россия посмеивается в кулак...


Между тем Сергей Лавров прокомментировал будущий формат сотрудничества с Соединёнными Штатами. По словам министра иностранных дел России, Москва оставляет на усмотрение президента США то, в каком формате Вашингтону удобнее развивать американо-российские взаимоотношения.


Сергея Лаврова цитирует РИА Новости :
Всем известно, что президентская комиссия была весьма полезным инструментом, но учитывая то, что сейчас новая администрация, мы оставляем на усмотрение Дональда Трампа и его сотрудников вопрос о том, в каких формах удобнее отношения с Российской Федерацией развивать. Мы в предметном плане этой темы не касались.


По словам главы российской дипломатии, Дональд Трамп во время встречи в Белом доме подтвердил настрой на нормализацию отношений США и РФ.



Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 13

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  1. Владимирец Сегодня, 06:49
    "Россия, вероятно, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на куски из-за стремления Демпартии оправдаться за своё поражение на выборах."

    Россия посмеивается в кулак, глядя, как один фотограф весь Белый дом на уши поставил. yes
    Владимирец
    1. viktor. Сегодня, 06:57
      Было бы ещё смешнее если по прибытию в Россию, фотографу награду вручили. wassat
      viktor.
      1. demo Сегодня, 07:11
        Если и вручат, то на закрытом награждении.
        demo
        1. viktor. Сегодня, 07:13
          а может открыто и пригласив амер фотографов? laughing
          viktor.
    2. сибиралт Сегодня, 06:59
      Лавров филигранно переправил мяч на поле Трампа. Игра начинается с нуля.
      сибиралт
      1. Владимирец Сегодня, 07:04
        Цитата: сибиралт
        Лавров филигранно переправил мяч на поле Трампа. Игра начинается с нуля.

        Лавров переправил им мяч, а в Белом доме кто с клюшкой, кто в боксерских перчатках, кто на лошади.
        Владимирец
        1. Аскет Сегодня, 07:12
          Цитата: Владимирец
          Лавров переправил им мяч, а в Белом доме кто с клюшкой, кто в боксерских перчатках, кто на лошади.

          У них в основном бейсбольная бита в почете...в прямом и переносном смысле
          Аскет
  2. Александр 3 Сегодня, 06:54
    Мнительные американцы,всё им кажется и придумывать мастаки.
    Александр 3
  3. soroKING Сегодня, 06:56
    в какой кулак? ржём в полный голос wassat
    soroKING
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:57
    Россия, вероятно, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на куски из-за стремления Демпартии оправдаться за своё поражение на выборах.

    А, что сказал по сути правильно. То, что его достали американские СМИ понятно. Лишь бы он не доставал Россию, а начал думать головой по отношению к нашей стране.
    rotmistr60
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:59
    Россия, вероятно, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на куски из-за стремления Демпартии оправдаться за своё поражение на выборах.
    Да ,ладно в кулак.Ржём в открытую.Ибо надо быть полным даунитохромосомо чтобы уже такую фигню (про фотографа) придумывать.И ещё большим остолопом чтобы верить.А то что они там друг друга люто любят.Пускай развлекаются.Пусть ещё штурманут Трамповский Белый Дом до кучи.
    Наблюдатель2014
  6. kolkulon Сегодня, 07:01
    ы своего президента сами В.В на крючёк подвесили и он это знает.
    kolkulon
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:06
    Ну вообще, "под столом" laughing Лавров и Захарова просто "потроллили" журналистов.
    Но больше всего мне понравилось интервью ВВП, когда он перед хоккейным матчем... Путин как раз держался молодцом, а вот пресс-секретарь, переводя ... Еле сдерживался, чтобы не заржать в голос...
    Горный стрелок
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