Трамп: Россия посмеивается в кулак...
После очередной волны конспирологии по поводу «возможных связей Трампа с Россией», образовавшейся на просторах американских СМИ, президент США решил высказаться по этому поводу. Трамп, которого теперь обвиняют в приглашении российского фотокорреспондента в Белый дом во время встречи с Сергеем Лавровым, в Твиттере сделал следующую запись:
Между тем Сергей Лавров прокомментировал будущий формат сотрудничества с Соединёнными Штатами. По словам министра иностранных дел России, Москва оставляет на усмотрение президента США то, в каком формате Вашингтону удобнее развивать американо-российские взаимоотношения.
Сергея Лаврова цитирует РИА Новости :
По словам главы российской дипломатии, Дональд Трамп во время встречи в Белом доме подтвердил настрой на нормализацию отношений США и РФ.
Россия, вероятно, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на куски из-за стремления Демпартии оправдаться за своё поражение на выборах.
Между тем Сергей Лавров прокомментировал будущий формат сотрудничества с Соединёнными Штатами. По словам министра иностранных дел России, Москва оставляет на усмотрение президента США то, в каком формате Вашингтону удобнее развивать американо-российские взаимоотношения.
Сергея Лаврова цитирует РИА Новости :
Всем известно, что президентская комиссия была весьма полезным инструментом, но учитывая то, что сейчас новая администрация, мы оставляем на усмотрение Дональда Трампа и его сотрудников вопрос о том, в каких формах удобнее отношения с Российской Федерацией развивать. Мы в предметном плане этой темы не касались.
По словам главы российской дипломатии, Дональд Трамп во время встречи в Белом доме подтвердил настрой на нормализацию отношений США и РФ.
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти