Трамп: Россия посмеивается в кулак...

Россия, вероятно, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на куски из-за стремления Демпартии оправдаться за своё поражение на выборах.

Всем известно, что президентская комиссия была весьма полезным инструментом, но учитывая то, что сейчас новая администрация, мы оставляем на усмотрение Дональда Трампа и его сотрудников вопрос о том, в каких формах удобнее отношения с Российской Федерацией развивать. Мы в предметном плане этой темы не касались.