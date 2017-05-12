CNN: Самолёт президента США мог взорваться

Президентский самолёт мог воспламениться и взорваться в воздухе по халатности механиков.

Телеканал, который президентом США Дональдом Трампом именуется «фейк-ньюс», (речь о CNN) вышел с материалом о якобы угрозе для борта номер один. В эфире телеканала вышел репортаж, в котором было объявлено, что один из двух президентских «Боингов» мог взорваться. Речь о самолёте Boeing VC-25, который, как заявлено, не должным образом проверили механики авиапроизводителя.Из сообщения:В материале говорится, что о халатности механиков из ремонтного кластера в Сан-Антонио стало известно после того, как он ней сообщил руководству один из представителей бригады технического обслуживания. Компании пришлось в срочном порядке проводить дополнительные работы с кислородным оборудованием «Боинга». Заявлено, что ущерб самолёту оценили в 4 млн долларов.При этом CNN ссылается на некий отчёт федеральных властей и заявляет об опасности для Трампа. Самое интересное заключается в том, что, мягко говоря, не совсем понятно, причём здесь именно Дональд Трамп, ведь сам же CNN сообщает о проведении работ по техобслуживанию авиалайнера ещё в апреле прошлого года. А тогда у руля США был Барак Обама.Украинские СМИ, охотно подхватив тему, напомнили, что Киев предлагал Трампу сделать в качестве американского борта №1 один из самолётов предприятия «Антонов», которое не так давно было переведено в структуры украинской оборонки. Трамп на предложение никак не отреагировал.