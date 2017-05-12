10:13 12 мая

CNN: Самолёт президента США мог взорваться

Телеканал, который президентом США Дональдом Трампом именуется «фейк-ньюс», (речь о CNN) вышел с материалом о якобы угрозе для борта номер один. В эфире телеканала вышел репортаж, в котором было объявлено, что один из двух президентских «Боингов» мог взорваться. Речь о самолёте Boeing VC-25, который, как заявлено, не должным образом проверили механики авиапроизводителя.

Из сообщения:
Президентский самолёт мог воспламениться и взорваться в воздухе по халатности механиков.


CNN: Самолёт президента США мог взорваться



В материале говорится, что о халатности механиков из ремонтного кластера в Сан-Антонио стало известно после того, как он ней сообщил руководству один из представителей бригады технического обслуживания. Компании пришлось в срочном порядке проводить дополнительные работы с кислородным оборудованием «Боинга». Заявлено, что ущерб самолёту оценили в 4 млн долларов.

При этом CNN ссылается на некий отчёт федеральных властей и заявляет об опасности для Трампа. Самое интересное заключается в том, что, мягко говоря, не совсем понятно, причём здесь именно Дональд Трамп, ведь сам же CNN сообщает о проведении работ по техобслуживанию авиалайнера ещё в апреле прошлого года. А тогда у руля США был Барак Обама.

Украинские СМИ, охотно подхватив тему, напомнили, что Киев предлагал Трампу сделать в качестве американского борта №1 один из самолётов предприятия «Антонов», которое не так давно было переведено в структуры украинской оборонки. Трамп на предложение никак не отреагировал.

Использованы фотографии: aviado.ru
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Комментарии 21

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  1. Владимирец Сегодня, 07:28
    "Киев предлагал Трампу сделать в качестве американского борта №1 один из самолётов предприятия «Антонов»"

    Ага, из Ан-2 переделают. yes
    Владимирец
    1. victorsh Сегодня, 07:32
      Ни Киев,ни Трамп не достойны Ан-2.
      victorsh
      1. Злой543 Сегодня, 07:38
        Украинские власти типа прогнулись со своим предложением
        Злой543
        1. dik-nsk Сегодня, 07:46
          самолёт мог воспламениться и взорваться в воздухе по халатности механиков.
          уфф, а я уж думал опять российские хакеры laughing
          dik-nsk
          1. андрей юрьевич Сегодня, 07:48
            только поезд...только хардкор! как товарищ Ын ! laughing
            андрей юрьевич
      2. сибиралт Сегодня, 07:50
        Придется Трампу на встречу с Путиным добираться на авианосце. laughing
        сибиралт
        1. андрей юрьевич Сегодня, 08:46
          Цитата: сибиралт
          Придется Трампу на встречу с Путиным добираться на авианосце. laughing

          what чезез порты Беларуси? lol
          андрей юрьевич
  2. kolkulon Сегодня, 07:30
    Уже в открытую угрожают.Вообще охамели.
    kolkulon
  3. Spartanez300 Сегодня, 07:31
    Зря Трамп отказался от подложенной " свиньи по украински". laughing
    Spartanez300
  4. Altona Сегодня, 07:33
    Ненавистного Дональда Трампа должны были взорвать ленивые механики из Сан-Антонио, но виноваты в этом русские хакеры. laughing laughing
    Altona
    1. Лесник Сегодня, 07:39
      Ох уж эти русские! И до авиамехаников добрались! wassat
      Лесник
      1. avg-mgn Сегодня, 08:09
        Жаль, что США отказались от Киевского предложения по "Антонову". За Трампа прицепом Американцы точно грохнули бы Порошенко. И Русские хакеры не при делах. LOL.
        avg-mgn
  5. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:34
    Начинается в "деревне утро"! Так дело и до "дела" может дойти (шаловливые црушные ручки).
    IGOR GORDEEV
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:55
    Киев предлагал Трампу сделать в качестве американского борта №1 один из самолётов предприятия «Антонов»,
    Трамп на предложение никак не отреагировал.

    Наблюдатель2014
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:00
    Это они общественное мнение готовят? Вспомнили времена Кеннэди? wassat
    Это же амеровская фишка - убирать неугодных президентов руками спецслужб, маскируя их "русским следом". Освальд же жил в СССР, жена - русская. Там его подготовили так, что из винтовки с болтовым затвором несколько выстрелов за пару секунд - и все в цель. А потом и самого грохнули, уже после ареста. И все "шито-крыто"!
    Другие времена, другие способы. Самолёт ВЗОРВЁТСЯ, из-за "русских хакеров", не иначе, которые внедрятся в мозг американских механиков ( родом из Мексики, полагаю?) wassat
    Горный стрелок
    1. Олег147741 Сегодня, 08:24
      А потом и самого грохнули, уже после ареста. И все "шито-крыто"!

      В Америке спец службы не не службе государства, а на службе их олигархов и скрытых правителей. Официальная власть это марионетки-говорящие головы!
      Олег147741
      1. AUL Сегодня, 09:50
        А вот у нас всё совсем не так!
        AUL
  8. mitrich Сегодня, 08:10
    СНН верить, себя не уважать. Северо корейские газеты и то больше правды пишут. Несут фейкньюсы только пургу всякую.
    mitrich
  9. HAM Сегодня, 08:15
    Скоро "сольют" и некролог в W.P. Заставляют Трампа пересесть на АН,чтоб наверняка,ну пьющие укроповские механики,ПРЕДЛАГАЮТ СВОИ УСЛУГИ В ЛИКВИДАЦИИ Дональдика..
    HAM
  10. Stas157 Сегодня, 09:38
    Киев предлагал Трампу сделать в качестве американского борта №1 один из самолётов предприятия «Антонов»

    Милости просим! Приезжайте к нам на Колыму.))) Нет, уж лучше вы к нам!
    Stas157
  11. Брови Брежнева Сегодня, 09:59
    Русские поломали кислородную систему smile
    Брови Брежнева
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