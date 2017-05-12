Системы РЭБ становятся приоритетом для ВС РФ

Проводимая реорганизация предприятий КРЭТ позволяет серьезно увеличить производство техники РЭБ. При этом благодаря участию серийных заводов в изготовлении опытных образцов значительно сократится время, необходимое для освоения крупносерийного производства новых изделий.

Согласно информации РИА Новости , советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев сообщил о том, что отечественный ВПК планирует в ближайшее время существенно увеличить выпуск военной техники для нужд радиоэлектронной борьбы. Прирост должен составить 20-30 процентов.Реорганизация состоит, в частности, в учреждении в 2016 году на базе Калужского научно-исследовательского радиотехнического института КРЭТ кластера авиационной РЭБ. В течение текущего года предполагается создание кластеров систем корабельного и наземного базирования на базе Таганрогского научно-исследовательского института связи и ВНИИ "Градиент" соответственно.Ожидается, что специализация предприятий на конкретных направлениях позволит перейти к более интенсивному развитию отечественной РЭБ, так как российские оружейники получат возможность одновременно работать над целым семейством технических средств для нужд всех видов и родов Вооруженных сил.Как полагают эксперты, системы РЭБ в недалекой перспективе станут ключевым звеном в деле защиты страны от агрессии потенциального неприятеля, имеющего качественное вооружение.В прошедшем году предприятия, входящие в КРЭТ, в рамках государственного оборонного заказа по дивизиону РЭБ выполнили работ на 26,7 млрд. руб. Были переданы в ВС РФ, в том числе досрочно, комплексы "Красуха-С4", станции помех "Ртуть-БМ", "Рычаг-АВ", "Витебск", комплексы индивидуальной защиты "Хибины-М".