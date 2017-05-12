10:20 12 мая

Системы РЭБ становятся приоритетом для ВС РФ

Согласно информации РИА Новости , советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев сообщил о том, что отечественный ВПК планирует в ближайшее время существенно увеличить выпуск военной техники для нужд радиоэлектронной борьбы. Прирост должен составить 20-30 процентов.

Проводимая реорганизация предприятий КРЭТ позволяет серьезно увеличить производство техники РЭБ. При этом благодаря участию серийных заводов в изготовлении опытных образцов значительно сократится время, необходимое для освоения крупносерийного производства новых изделий.





Реорганизация состоит, в частности, в учреждении в 2016 году на базе Калужского научно-исследовательского радиотехнического института КРЭТ кластера авиационной РЭБ. В течение текущего года предполагается создание кластеров систем корабельного и наземного базирования на базе Таганрогского научно-исследовательского института связи и ВНИИ "Градиент" соответственно.
Ожидается, что специализация предприятий на конкретных направлениях позволит перейти к более интенсивному развитию отечественной РЭБ, так как российские оружейники получат возможность одновременно работать над целым семейством технических средств для нужд всех видов и родов Вооруженных сил.

Как полагают эксперты, системы РЭБ в недалекой перспективе станут ключевым звеном в деле защиты страны от агрессии потенциального неприятеля, имеющего качественное вооружение.

В прошедшем году предприятия, входящие в КРЭТ, в рамках государственного оборонного заказа по дивизиону РЭБ выполнили работ на 26,7 млрд. руб. Были переданы в ВС РФ, в том числе досрочно, комплексы "Красуха-С4", станции помех "Ртуть-БМ", "Рычаг-АВ", "Витебск", комплексы индивидуальной защиты "Хибины-М".


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Комментарии 15

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  1. 31rus4 Сегодня, 08:04
    Уважаемые,все правильно,но нужно идти дальше,поднимать в воздух,космос ,разрабатывать индивидуальную защиту для техники,пока не связаны договорами.Не верю ,что США не видят в нашем РЭБ угрозы,значит будут контр меры
    31rus4
    1. cniza Сегодня, 08:14
      К сожалению , это один из двигателей прогресса.
      cniza
  2. mitrich Сегодня, 08:05
    Главное, что бы у заклятых партнёров противоядия на это всё не было. Иначе, эффективность может быть сомнительной. Особенно, если на это серьезно полагаться в реальной боевой обстановке.
    mitrich
  3. Papapg Сегодня, 08:05
    В 21 веке, когда без "гаджета" и в туалет не ходят, такое решение считаю абсолютно правильным, как классик сказал - "верной дорогой идете, товарищи!".
    Papapg
    1. НЕКСУС Сегодня, 09:12
      Цитата: Papapg
      В 21 веке, когда без "гаджета" и в туалет не ходят, такое решение считаю абсолютно правильным, как классик сказал - "верной дорогой идете, товарищи!".

      При этом пока мы одни из лидеров в этом деле и терять это лидерство нам никак нельзя.
      НЕКСУС
  4. кедр Сегодня, 08:15
    Зрим в корень. Радио-электронная борьба- это по факту - радио-электронная война.
    Электромагнитное: низкочстотное, высокочастотное, ионосферное, лучевое и прочее, ранее фантастическое, оружие выходит на авансцену войн 21 века. Встречайте, уважаемые.
    кедр
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:19
      Цитата: кедр
      фантастическое, оружие выходит на авансцену войн 21 века. Встречайте, уважаемые.

      Так дело дойдет до "лучей" или волн, подавляющих нервную систему человека.
      IGOR GORDEEV
      1. Хагалаз Сегодня, 09:28
        Уже дошло. И применяется.
        Хагалаз
  5. кедр Сегодня, 08:22
    Цитата: IGOR GORDEEV
    Цитата: кедр
    фантастическое, оружие выходит на авансцену войн 21 века. Встречайте, уважаемые.

    Так дело дойдет до "лучей" или волн, подавляющих нервную систему человека.


    Ужё. Дошло...
    кедр
  6. Farid05 Сегодня, 08:24
    Давно пора. Это гораздо разумнее чем тратить деньги на постройку никому не нужных авианосцев.
    Farid05
  7. Vita VKO Сегодня, 08:27
    Комплексы РЭБ могут намного эффективнее нейтрализовать системы ЕвроПРО. Причем в отличии от Искандеров работа комплекса РЭБ не будет разрушительной и являтся поводом для боевых действий. Просто в направлении границ России американские системы ПРО перестанут работать. И это может существенно охладить западных политиков, уверенных в своей безнаказанности.
    Vita VKO
    1. Вадим237 Сегодня, 08:54
      "Комплексы РЭБ могут намного эффективнее нейтрализовать системы ЕвроПРО". Это каким образом?
      Вадим237
      1. Vita VKO Сегодня, 09:09
        Цитата: Вадим237
        Это каким образом?

        Стандартно, поставить помехи. Или вы думаете, что системы ПРО неуязвимы для помех? Физику, которую описывают формулы радиолокации и противорадиолокации отменить невозможно.
        Vita VKO
  8. RASKAT Сегодня, 09:12
    Отличная новость, Красуха конечно хороший комплекс но уж больно громоздкий и мультизадачный, такой наверное стоит разворачивать в армейских группировках. А вот в полки и дивизии нам бы что по легче и по дешевле. Что нибудь на базе Тигра или ГАЗона, Для таких комплексов много задач не требуется, глушить связь в радиусе нескольких десятках километров (хотя бы в 30-50км) и в таком же радиусе засекать и выводить из строя БПЛА.
    RASKAT
  9. faterdom Сегодня, 10:03
    Значит эффективность в ходе последних конфликтов подтвердилась на сто процентов, и даже стали видны новые задачи. Это асимметричный ответ такой - как за относительно небольшие деньги при хороших мозгах нейтрализовывать целые классы ударных и иных дорогостоящих вооружений, отбрасывая их к уровню второй мировой войны, ведь только на обычный снаряд с каким-либо химическим взрывателем нельзя воздействовать РЭБ. Или на оптическую буссоль и дальномер. На все более сложное - вполне возможно.
    faterdom
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