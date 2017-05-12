Разведка США: Россия научилась воевать с минимальными потерями

Москва продемонстрировала, что она может поддерживать незначительные силы при высоких темпах операций в свободном, экспедиционном формате, минимизируя российские потери и экономические издержки. Москва, скорее всего, воспользуется своим вмешательством в Сирию в совокупности с попытками извлечь выгоду из опасений об усилении ИГ (запрещено в РФ) и угроз экстремизма для укрепления своей роли на Ближнем Востоке.

Американская разведка высказалась по поводу проведения операции в Сирии, в которой участвуют российские военнослужащие. В докладе отмечается, что Россия «выработала методики ведения войны с минимальными потерями». Доклад, содержащий такого рода информацию, носит название «Оценка глобальных угроз».Информационное агентство RNS приводит выдержку из доклада американской разведки:В докладе американской разведки говорится о том, что Кремль продолжит курс на модернизацию российской армии с целью дальнейшего сокращения числа потерь (как личного состава, так и экономических) при возможном участии в тех или иных конфликтах. При этом подчёркивается, что на модернизации Вооружённых сил РФ «не особенно отражаются упавшие цены на нефть».Накануне директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил о том, что Россия для Соединённых Штатов является "угрозой номер один". По словам Коутса, Россия "использует своё влияние в киберпространстве для вмешательства в политические процессы в жизни других стран, включая страны Европы".