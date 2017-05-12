10:20 12 мая

Разведка США: Россия научилась воевать с минимальными потерями

Американская разведка высказалась по поводу проведения операции в Сирии, в которой участвуют российские военнослужащие. В докладе отмечается, что Россия «выработала методики ведения войны с минимальными потерями». Доклад, содержащий такого рода информацию, носит название «Оценка глобальных угроз».



Информационное агентство RNS приводит выдержку из доклада американской разведки:
Москва продемонстрировала, что она может поддерживать незначительные силы при высоких темпах операций в свободном, экспедиционном формате, минимизируя российские потери и экономические издержки. Москва, скорее всего, воспользуется своим вмешательством в Сирию в совокупности с попытками извлечь выгоду из опасений об усилении ИГ (запрещено в РФ) и угроз экстремизма для укрепления своей роли на Ближнем Востоке.



В докладе американской разведки говорится о том, что Кремль продолжит курс на модернизацию российской армии с целью дальнейшего сокращения числа потерь (как личного состава, так и экономических) при возможном участии в тех или иных конфликтах. При этом подчёркивается, что на модернизации Вооружённых сил РФ «не особенно отражаются упавшие цены на нефть».

Накануне директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил о том, что Россия для Соединённых Штатов является "угрозой номер один". По словам Коутса, Россия "использует своё влияние в киберпространстве для вмешательства в политические процессы в жизни других стран, включая страны Европы".

Использованы фотографии: Зарплаты Инфо
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. dik-nsk Сегодня, 08:11
    так не рожают - население и так уменьшается, приходится с минимальными учиться, шутка, если что для "уряк", хотя и грустная((
    dik-nsk
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:14
      Цитата: dik-nsk
      так не рожают - население и так уменьшается

      Так рожайте!..У вас сколько детей?
      IGOR GORDEEV
      1. cniza Сегодня, 08:18
        " Благосостояние и будущее народа зависит не от количества автомобилей на душу населения , а от количества детских колясок" и этого надо придерживаться.
        cniza
        1. yehat Сегодня, 09:23
          тут вопрос хитрее. формальное благосостояние индивидуумов тает с количеством колясок, а нации увеличивается.
          yehat
      2. dik-nsk Сегодня, 08:20
        вообще то тезис был в свете распространяемому либерастами мифу "русские всегда воюют заваливая противника собственными трупами", ну, типа съязвил над ними? так понятнее? постараюсь яснее в следующий раз hi
        У вас сколько детей?
        с какой целью интересуетесь?
        dik-nsk
        1. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:31
          Цитата: dik-nsk
          с какой целью интересуетесь?

          ваш коммент до правки был такой: "так не рожают - население и так уменьшается".
          Вот я и спросил, а сами то какой вклад сделали.
          ...ну, типа съязвил над ними? так понятнее?

          да, так понятнее laughing
          IGOR GORDEEV
    2. андрей юрьевич Сегодня, 08:15
      так вроде "бизнес инсайдер" намедни про "быструю маленькую войну" с Россией думал? мечтатели. если забыть про ЯО,и представить сухопутное вторжение...Ковпак,многое объяснил бы вам...дятлы...
      андрей юрьевич
    3. новичок Сегодня, 08:15
      глаза им колят наши успехи.
      новичок
      1. cniza Сегодня, 08:21
        Цитата: новичок
        глаза им колят наши успехи.


        Надо относится осторожно , когда враг тебя хвалит.
        cniza
        1. новичок Сегодня, 08:49
          согласен. но мы же сами видим успехи нашей армии.
          новичок
          1. cniza Сегодня, 08:53
            А мы должны жить по принципу - " сегодня рекорд - завтра норма".
            cniza
            1. новичок Сегодня, 08:56
              прекрасное определение!
              новичок
              1. андрей юрьевич Сегодня, 09:03
                Цитата: новичок
                прекрасное определение!
                Советское...
                андрей юрьевич
                1. новичок Сегодня, 09:07
                  советский=прекрасный!
                  новичок
                  1. андрей юрьевич Сегодня, 09:09
                    Цитата: новичок
                    советский=прекрасный!

                    счастливое время...
                    андрей юрьевич
                    1. новичок Сегодня, 09:20
                      андрей юрьевич, эх да... моё детство прошло в СССР.
                      новичок
    4. krops777 Сегодня, 09:04
      Разведка США: Россия научилась воевать с минимальными потерями


      Чай, щи не лаптем хлебаем, тоже кое что умеем. soldier
      krops777
  2. mihey Сегодня, 08:18
    Ну так повелось испокон веков, а А.В. Суворов этот постулат очень кратенько изложил :)
    mihey
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:19
    Москва, скорее всего, воспользуется своим вмешательством в Сирию в совокупности с попытками извлечь выгоду из опасений об усилении ИГ (запрещено в РФ) и угроз экстремизма для укрепления своей роли на Ближнем Востоке.
    Нужно быть полным балбесом ,чтобы этим не воспользоваться.
    Наблюдатель2014
  4. Kot3713 Сегодня, 08:23
    Треснитесь матрасники
    Kot3713
  5. Großer Feldherr Сегодня, 08:23
    Очереной высер кого то там за океаном...они ведь и не знают, что испокон веков русские брали не числом, а умением.
    Großer Feldherr
  6. Kot3713 Сегодня, 08:24
    Сильнейшая армия США laughing
    Kot3713
    1. cniza Сегодня, 08:58
      Пожалуйста , перестаньте распространять эту блевотину , не возможно без тошноты зайти на ветку.
      cniza
    2. роман66 Сегодня, 09:35
      нет, ну это реальная угроза, страшнее , чем "томогавки"
      роман66
  7. zivXP Сегодня, 08:24
    Россия научилась воевать с минимальными потерями

    Хорошо было бы если это соответствует действительности.
    zivXP
  8. Андрей Лукьянов Сегодня, 08:37
    А вы сша, не используете?
    Андрей Лукьянов
  9. Alexey-74 Сегодня, 08:46
    Янки как всегда смотрят на потери, расходы, выгоду-невыгоду, через призму своего менталитета....им не понять, что жизнь солдата-воина на Руси всегда считалась наивысшей....но у русских есть понятие самопожертвование во имя победы и Родины. А то что модернизация идет полным ходом в армии России, так время такое настало.
    Alexey-74
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:50
    Я тащусь от этих дятлов. Голова у них болит, из-за того что есть хочется, и приходится долбить не переставая... И все об одном и том же. Дай денег, дай денег...
    А я вспоминаю награждение президентом парней из "сил специальных операций". Которые двумя отделениями отбили несколько атак сотен наемников в Сирии, положили чёртову прорву бармалеев, и не потеряли НИ ОДНОГО СВОЕГО! Вот это "демонстрашка"!
    Горный стрелок
  11. Шукшин Сегодня, 08:50
    Так было всегда.
    Нужно только разрушить либеральные мифы о Великой Отечественной Войне "Завалили трупами", это совершенно не так.
    Потери среди населения СССР 27 млн. человек, из них только 8 млн. человек военные. Остальные старики, женщины и дети с оккупированных территорий.
    Потери Германии и их союзников составили 23 млн. человек, притом, что практически все эти потери среди военных.
    Получается, что Гитлер и его кукловоды пытались закидать трупами СССР.
    Шукшин
    1. cniza Сегодня, 08:54
      Боятся они этой статистики.
      cniza
  12. vladimirvn Сегодня, 08:56
    Да, это уже не та армия, что была в Чечне, когда каждый день десятками ложили.
    vladimirvn
    1. Шукшин Сегодня, 09:54
      Это только в т.н. 1-ю Чеченскую. Тогда страной управляли американцы.
      Шукшин
  13. KIBL Сегодня, 09:20
    Опять какой-то дегенерат пустил СО2 в лужу!Россия всегда умела воевать малой кровью когда это было возможно и не надо ее учить Все эти басни,что Россия и СССР своих врагов заваливали трупами распространяют враги страны.Они не хотят знать историю своей Родины они хотят только заработать какие то дивиденды на очернение страны и народов её населяющих!Вот бы их всех прислонить к стеночке!Запад объявил нам войну,следовательно надо вести с врагами Родины как говориться по законам военного времени!
    KIBL
  14. protoss Сегодня, 09:30
    так было у кого научиться. сами американцы ввели моду на военные формирования, не относящиеся к вс страны, потери которых можно не считать и за действия которых можно не отвечать. вот и россия пошла по такому пути, проще и в итоге дешевле использовать всякие чвк, «добровольцев» и т.п., за них ни пенсии, ни страховки выплачивать не надо.
    protoss
Картина дня