10:18 12 мая

Сирийские Су-22 наносят упреждающие удары по боевикам

Во вторник Сирийские Арабские ВВС начали крупную воздушную операцию на севере провинции Хама, приступив к бомбардировкам контролируемых вооружёнными группировками городов Латамна и Кафр-Зита.






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Комментарии 1

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 08:20
    старики работают...( в бой идут одни "старики"?) 30 лет назад,уже казались раритетом,рядом с СУ-24... понимаю, "фантомы" в японии тоже живут,но,модернизированы неоднократно,а СУшки-сомневаюсь...хотя...я то откуда знаю,может и их наши маленько "прошили". а по фото-ностальжи...первое что я увидел когда спустился по трапу по прибытии в славную ГСВГ....- СУ-7б (как оказалось,раньше понятия не имел))) "лицо" почти одинаковое с СУ-22 (экспортный вариант СУ-17) 17й с изменяемой геометрией крыла). первая мысль-как эта "труба" летает...? потом,позже, увидел,услышал-проникся. а на полигонах,уже небыло таких вопросов. soldier
    андрей юрьевич
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