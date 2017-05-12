Сирийские Су-22 наносят упреждающие удары по боевикам Сегодня, 08:11 Во вторник Сирийские Арабские ВВС начали крупную воздушную операцию на севере провинции Хама, приступив к бомбардировкам контролируемых вооружёнными группировками городов Латамна и Кафр-Зита. 2 ВКС РФ продолжают применять объемно-детонирующие боеприпасы в Сирии Возмездие Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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