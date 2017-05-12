ВМС США: российский Су-27 пролетел в семи метрах от американского самолёта
Российский истребитель 9 мая пролетел в семи метрах от разведывательного самолета Военно-морских сил США над акваторией Черного моря, передает РИА Новости сообщение телеканала NBC.
Как сообщила каналу представитель ВМС США Памела Кунце, российский истребитель «Су-27 сблизился с P-8A Poseidon, когда американский самолет выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве над Черным морем».
При этом, по ее словам, командир американского самолёта оценил «взаимодействие двух воздушных судов как безопасное и профессиональное».
Телеканал обратил внимание на то, что раньше после каждого подобного случая американские военные обвиняли россиян в непрофессионализме, даже когда дистанция между самолетами оказывалась значительно больше.
Представитель ВМС пояснила, что расстояние между двумя военными самолетами является «не единственным параметром, исходя из которого можно оценивать риски такого сближения».
Как сообщила каналу представитель ВМС США Памела Кунце, российский истребитель «Су-27 сблизился с P-8A Poseidon, когда американский самолет выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве над Черным морем».
При этом, по ее словам, командир американского самолёта оценил «взаимодействие двух воздушных судов как безопасное и профессиональное».
Телеканал обратил внимание на то, что раньше после каждого подобного случая американские военные обвиняли россиян в непрофессионализме, даже когда дистанция между самолетами оказывалась значительно больше.
Представитель ВМС пояснила, что расстояние между двумя военными самолетами является «не единственным параметром, исходя из которого можно оценивать риски такого сближения».
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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