10:12 12 мая

ВМС США: российский Су-27 пролетел в семи метрах от американского самолёта

Российский истребитель 9 мая пролетел в семи метрах от разведывательного самолета Военно-морских сил США над акваторией Черного моря, передает РИА Новости сообщение телеканала NBC.



Как сообщила каналу представитель ВМС США Памела Кунце, российский истребитель «Су-27 сблизился с P-8A Poseidon, когда американский самолет выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве над Черным морем».


При этом, по ее словам, командир американского самолёта оценил «взаимодействие двух воздушных судов как безопасное и профессиональное».

Телеканал обратил внимание на то, что раньше после каждого подобного случая американские военные обвиняли россиян в непрофессионализме, даже когда дистанция между самолетами оказывалась значительно больше.

Представитель ВМС пояснила, что расстояние между двумя военными самолетами является «не единственным параметром, исходя из которого можно оценивать риски такого сближения».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 31

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  1. cniza Сегодня, 08:23
    При этом, по ее словам, командир американского самолёта оценил «взаимодействие двух воздушных судов как безопасное и профессиональное».


    Стыдно стало за прошлые вопли.
    cniza
    1. Zibelew Сегодня, 08:25
      В День Победы...помню,помню.....матрасы военно морской парад в Питере испортили....
      правительство Санкт-Петербурга потратило на подготовку морской части парада около 4 миллионов рублей. Деньги пошли на установку швартовых бочек для кораблей в Неве и оплату внеурочной работы портовых служб по ночной расстановке кораблей в Неве 3 мая. Покинувшие город 6 мая военные корабли Балтийского флота не вернулись к 9 мая
      Zibelew
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:32
        Цитата: Zibelew
        В День Победы...помню,помню.....матрасы военно морской парад в Питере испортили....
        правительство Санкт-Петербурга потратило на подготовку морской части парада около 4 миллионов рублей. Деньги пошли на установку швартовых бочек для кораблей в Неве и оплату внеурочной работы портовых служб по ночной расстановке кораблей в Неве 3 мая.

        мутное дело...как и времена. похоже деньги считают только те,что ,Людям дать....остальное-мелочь...
        андрей юрьевич
        1. роман66 Сегодня, 09:15
          а они-то причем, штатники эти? фарватер минировали?
          роман66
          1. Zibelew Сегодня, 09:18
            Цитата: роман66
            а они-то причем, штатники эти? фарватер минировали?

            25 апреля на эстонскую авиабазу Эмари приземлились два самолета пятого поколения F-35 А. С 3 мая по 11 мая в латвийской Лиепае гостят четыре корабля НАТО. В Гданьский залив прибыл ракетный эсминец USS Carney (DDG 64), чье вооружение составляют, в том числе, пусковые системы «Иджис» на 90 крылатых ракет, часть из которых может оказаться «Томагавками».
            8 мая в Прибалтике стартовали трехнедельные учения «Весенний шторм», где задействовано около 9 тысяч военнослужащих Эстонии, государств – союзников по НАТО и партнеров.
            Zibelew
            1. роман66 Сегодня, 09:20
              нуу, а парад-то причем? пусть себе развлекаются
              роман66
              1. Чёрный Сегодня, 09:48
                Что-то Штаты в последнее время слишком часто стали говорить о профессионализме российских летчиков, при Обаме было ровным счетом наоборот. К чему бы это? smile
                Чёрный
            2. AUL Сегодня, 09:55
              пусковые системы «Иджис» на 90 крылатых ракет
              А можно поподробнее про пусковые системы «Иджис» на 90 крылатых ракет?
              AUL
          2. андрей юрьевич Сегодня, 09:25
            Цитата: роман66
            а они

            вот чем русские отличаютя от "нерусских"-мы наш сарказм и юмор,понимаем с полу-намёка...а вам,нужно-СЛОВО.
            андрей юрьевич
            1. роман66 Сегодня, 09:26
              я голландец только на работе, дома то я русский
              роман66
    2. INVESTOR Сегодня, 08:42
      P-8A Poseidon, когда американский самолет выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве над Черным морем».

      Какое к черту "штатное задание"?? Совсем обнаглели, снуют где хотят у наших границ, в тысячах километрах от своего улья. am
      INVESTOR
      1. PSih2097 Сегодня, 09:15
        Цитата: INVESTOR
        P-8A Poseidon, когда американский самолет выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве над Черным морем».
        Какое к черту "штатное задание"?? Совсем обнаглели, снуют где хотят у наших границ, в тысячах километрах от своего улья. am

        А кто нашим мешает тоже самое? аналоги посейдона есть? есть...
        Ту-142М3

        Ил-38
        PSih2097
      2. роман66 Сегодня, 09:15
        ну хоть гадить под себя перестали laughing
        роман66
  2. ydjin Сегодня, 08:24
    Устали выставлять себя трусами? Теперь решили показать героизм и неустрашимость американс пайлотс?! laughing
    ydjin
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:34
      Цитата: ydjin
      Устали выставлять себя трусами? Теперь решили показать героизм и неустрашимость американс пайлотс?! laughing

      Лавров там был...сказал всё ОК. ну и успокоились...
      андрей юрьевич
  3. Kot3713 Сегодня, 08:30
    Экипаж написал рапорт на увольнение и требует психолога
    Kot3713
  4. Rokossovsky Сегодня, 08:39
    Так то на фото Су-35С...
    Rokossovsky
    1. PSih2097 Сегодня, 09:17
      Цитата: Rokossovsky
      Так то на фото Су-35С...

      а у них они объединены под одним названием -- Flanker и без разницы на модификацию...
      PSih2097
      1. Alex_59 Сегодня, 10:00
        Цитата: PSih2097
        Так то на фото Су-35С..

        Так то на фото именно Су-27.
        http://russianplanes.net/id130171
        Модернизированный до СМ, RF-93731, 54-красный.
        Alex_59
        1. Rokossovsky Сегодня, 10:07
          Цитата: Alex_59
          Цитата: PSih2097
          Так то на фото Су-35С..

          Так то на фото именно Су-27.
          http://russianplanes.net/id130171
          Модернизированный до СМ, RF-93731, 54-красный.

          hi
          Добрый день Алексей.
          Вынужден не согласиться!
          http://bmpd.livejournal.com/2358587.html
          Rokossovsky
      2. Rokossovsky Сегодня, 10:01
        Цитата: PSih2097
        а у них они объединены под одним названием -- Flanker и без разницы на модификацию...

        Ага! Редакторам ВО,которые публикуют фото к новости,тоже без разницы?
        Rokossovsky
  5. vladimirvn Сегодня, 08:52
    Ой! "А что это вы тут делаете, кино-то давно уже кончилось". (х/ф.""Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен")
    vladimirvn
  6. Rey_ka Сегодня, 08:52
    А кто там с рулеткой на крыле стоял?
    Rey_ka
    1. twincam Сегодня, 09:11
      ага ))) тоже всегда забавляли подобные измерения )))
      это так же как с самолетом арафлота летевшим в тайланд и попавшим в воздушную яму: "самолет провалился/упал на 200 метров" )))))))))))))))) я плаколъ laughing tongue
      twincam
  7. новичок Сегодня, 08:53
    высший пилотаж нашего лётчика. для наших вкс это обычная тренировка. tongue
    новичок
  8. Farid05 Сегодня, 08:55
    профилактика хорошая вещь.
    Farid05
  9. Сергей956 Сегодня, 09:00
    Что делали американцы в Чёрном море? Оно закрытое, США не является Причерноморским государством. Это не Тихий океан, где могут летать самолёты любых государств.
    Сергей956
    1. роман66 Сегодня, 09:17
      они считают себя принавсеморским государством
      роман66
    2. КобалТ Сегодня, 09:59
      Цитата: Сергей956
      Что делали американцы в Чёрном море

      Измеряли на каком расстоянии от них пролетит русский истребитель.... Итог: 6 метров 27 сантиметров 14 миллиметров..... Элементарно Ватсон!
      КобалТ
  10. KIBL Сегодня, 09:27
    Теперь перед каждым вылетом американским лётчикам ставят мощную клизму,ибо техническому персоналу надоело отмывать кабины американских военных самолётов от пилотские жидких фекалий ,после встречи с русскими перехватчиками.
    KIBL
    1. AUL Сегодня, 09:59
      Всего один туалетный комментарий? Странно, я ожидал больше...
      Мельчает народ!
      AUL
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