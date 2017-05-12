Французский десантный катер сорвал международные учения у берегов Гуама

На данный момент мы взаимодействуем с нашими коллегами, включая Береговую охрану, Агентство по охране окружающей среды Гуама, Национальное управление по изучению океана и атмосферы, и другие федеральные, местные ведомства и заинтересованные стороны с тем, чтобы разобраться в ситуации. Кроме того, я отдал приказ остановить все операции, связанные с этими учениями, пока мы не закончим проводить оценку ситуации, так как сейчас мы собираем факты.

Начальник штаба ВМС США в Тихоокеанском регионе Джефф Гримес сообщил СМИ об инциденте во время учений в районе острова Гуам. В военно-морских маневрах принимают участие военнослужащие США, Британии, Франции и Японии. По последним данным, в ходе подготовки к начальному этапу учений по высадке десанта и патрулированию городских кварталов, французский десантный катер сел на мель. В итоге пришлось переходить к операции по вызволению морпехов, которая осложнена высокими волнами и сильным ветром у берегов Гуама. ТАСС приводит заявление Джеффа Гиммеса, который руководить учениями:Сообщается, что десантный катер ВМС Франции направлялся к берегу с борта вертолётоносца «Мистраль», участвующего в маневрах. На борту «Мистраля» находились не только французские, но и американские морские пехотинцы.Во время движения к берегу не были учтены данные по наличию коралловых рифов у берегов Гуама, что и привело к тому, что катер оказался на мели, а экипаж и десант пришлось вызволять силами других участников маневров. В итоге учения, не успев начаться, превратились в спасательную операцию.