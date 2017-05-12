10:19 12 мая

Французский десантный катер сорвал международные учения у берегов Гуама

Начальник штаба ВМС США в Тихоокеанском регионе Джефф Гримес сообщил СМИ об инциденте во время учений в районе острова Гуам. В военно-морских маневрах принимают участие военнослужащие США, Британии, Франции и Японии. По последним данным, в ходе подготовки к начальному этапу учений по высадке десанта и патрулированию городских кварталов, французский десантный катер сел на мель. В итоге пришлось переходить к операции по вызволению морпехов, которая осложнена высокими волнами и сильным ветром у берегов Гуама.

Французский десантный катер сорвал международные учения у берегов Гуама


ТАСС приводит заявление Джеффа Гиммеса, который руководить учениями:
На данный момент мы взаимодействуем с нашими коллегами, включая Береговую охрану, Агентство по охране окружающей среды Гуама, Национальное управление по изучению океана и атмосферы, и другие федеральные, местные ведомства и заинтересованные стороны с тем, чтобы разобраться в ситуации. Кроме того, я отдал приказ остановить все операции, связанные с этими учениями, пока мы не закончим проводить оценку ситуации, так как сейчас мы собираем факты.



Сообщается, что десантный катер ВМС Франции направлялся к берегу с борта вертолётоносца «Мистраль», участвующего в маневрах. На борту «Мистраля» находились не только французские, но и американские морские пехотинцы.

Во время движения к берегу не были учтены данные по наличию коралловых рифов у берегов Гуама, что и привело к тому, что катер оказался на мели, а экипаж и десант пришлось вызволять силами других участников маневров. В итоге учения, не успев начаться, превратились в спасательную операцию.

Использованы фотографии: Defence.Ru
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Комментарии 13

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  1. Стройбат запаса Сегодня, 08:43
    У них что, проверка зоны высадки никогда не проводится? Как можно посадить десантный катер на мель вообще? Бухой капитан не смотрел лоцию?
    Стройбат запаса
    1. НасРать Сегодня, 08:48
      Представляю, как бы дело обернулось в боевой обстановке .. laughing
      НасРать
      1. denssss Сегодня, 09:04
        войну на паузу бы поставили)))
        denssss
      2. nizhegorodec Сегодня, 09:45
        Цитата: НасРать
        Представляю, как бы дело обернулось в боевой обстановке ..

        Выкинули бы транспарант типа: "Please don't shoot, I suffer disaster, save!" ну, и ещё на двенадцати основных языках, включая Русский (крупными буквами)
        nizhegorodec
    2. dik-nsk Сегодня, 08:50
      видимо несогласованность действий союзников - привыкли хозяину в рот смотреть не думая
      dik-nsk
    3. новичок Сегодня, 09:03
      Стройбат запаса, не не производится. они ж исключительные: не чуют землю под ногами, ну или дно под килем.
      новичок
    4. nadezhiva Сегодня, 09:44
      Цитата: Стройбат запаса
      У них что, проверка зоны высадки никогда не проводится? Как можно посадить десантный катер на мель вообще? Бухой капитан не смотрел лоцию?

      Это Путин риф выставил. И капитана напоил. Ещё не напечатали? И в интернете не написали? Странно... wink
      nadezhiva
  2. Alexey-74 Сегодня, 09:03
    Рекогносцировку проводить надо местности....!!!!!!!!! laughing
    Alexey-74
  3. Evgen2x Сегодня, 09:08
    Ну такой вот исключительный десант, это риф виноват на самом деле, почему не уступил дорогу?? флаг не разглядел??))
    Evgen2x
    1. mihey Сегодня, 09:14
      Кто ж мог предположить, что риф (по личному указанию одного весьма известного лица) за несколько часов можно вырастить в нужное время и в нужном месте? wink
      mihey
  4. Svarog51 Сегодня, 09:25
    Как в фильме "Волга-Волга" - Да я здесь все мели наперечёт знаю!.. Вот первая! wassat
    Может ребята обещали капитану к обеду устриц на отмели насобирать, да моненько не расчитали. good
    Svarog51
  5. Злой 55 Сегодня, 09:37
    Вот это фокус..Не успели русские хакеры поднять стакан коньяка за почти затопленный рыболовецкой шхуной у берегов Кореи америГАДский крейсер, еле спасшуюся от дикого судна-мутанта-каботажника в Средиземном море новейшую итальянскую подлодку, так ещё и маленьким пальцем правой ступни умудрились загнать на рифы Хранцузский десантный катер..Госдеп рвёт, не спит и мечет молнии..Значит, кого-то из наших инфоспецов опять арестуют за бугром по неясным мотивам для нужд Госдепа..
    Злой 55
  6. faterdom Сегодня, 09:56
    Мистраль - штука такая. Тонкая. Сердюков вон очень хотел купить, так и то, сначала продали, потом не продали.
    faterdom
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