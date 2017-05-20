Wave Glider - морской беспилотник

В 2003 году бизнесмен Джозеф Рицци (Joseph “Joe” Rizzi) выбрал себе необычное увлечение — запись песен горбатых китов. С помощью своего соседа он собрал из каяка, аккумулятора, гидрофона и длинного кабеля устройство для того, чтобы слушать звуки океана из гостиной своего дома на побережье Гаваев. После долгих экспериментов друг Джозефа — инженер Роберт Хайн (Robert Hine) создал необычную двигательную установку.Сейчас Wave Glider – беспилотный робот в виде доски для серфинга, плавает по поверхности океана, использует энергию волн и солнца для своего движения и применяется нефтяными компаниями, учёными и военными в различных заданиях по всему миру. Всего компанией Liquid Robotics произведено около 350 экземпляров глайдера.Wive Glider имеет двухсекционную структуру. Корпус с рулевой установкой , литий-ионными батареями и солнечными панелями связан с подводной рамой кабелем длиной 8 метров. Крылья рамы совершают колебательные движения «подобно хвосту кита» и придают беспилотнику скорость около 2 км/ч. Дополнительный электрический микродвигатель используется как подруливающее устройство в сложных ситуациях. Отмечается хорошая устойчивость глайдера к штормовым условиям и способность автономного плавания до 1 года без технического обслуживания.Основой электронной начинки робота является открытая платформа от компании NVIDIA Jetson TK1. Все модули платформы (до 7 блоков в серверной стойке) и аккумуляторы находятся в боксах из углеволокна и титановых сплавов. Связь с центром управления ведётся через спутниковую систему Iridium. Глайдер может управляться оператором в режиме реального времени, двигаться по данным навигационной системы и по результатам обработки информации с датчиков.Технические характеристики Wave Glider SV3:Длина корпуса: 290см.Ширина корпуса: 67см.Вес корпуса: 122кг.Полезная нагрузка: до 45кг.Объём грузового отсека: 93литра.Мощность солнечных батарей — до 163W.Главным преимуществом открытой архитектуры является разнообразие подключаемых модулей и датчиков: видеокамеры, погодные станции, гидрофоны, температурные датчики, магнитометры, элементы подводной связи и акустического поиска. Например, компания «Шлюмберже» (Schlumberger), использует глайдеры для измерения сейсмической активности, магнитного поля и качества воды в районах глубоководного бурения, поиска утечек при добыче и транспортировке нефти. Морские беспилотники помогают бороться с похищениями людей и наркотрафиком.Конечно же, такие возможности Wave Glider не могли остаться незамеченными военными. Беспилотники принимают участие в морских учениях НАТО и решают следующие задачи: поиск подводных лодок, защита портов и гаваней, разведка и наблюдение, метеорология и связь. Отмечено присутствие глайдеров в спорных районах Южно-Китайского моря. Как пишут некоторые специалисты, «миссии, которые могут выполнять глайдеры, ограничены средствами и воображением». Стоимость одного Wave Glider составляет около 220 000$, но в этой сумме значительную долю занимают услуги компании Liquid Robotics по обслуживанию и управлению глайдером.Добавлю, что семейство автономных подводных и надводных самоходных платформ постоянно расширяется и совершенствуется. Wave Glider – один из многих, но очень заметный представитель флота морских беспилотников.