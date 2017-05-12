10:16 12 мая

Арктическая мотострелковая бригада 80 ОМСБр

80-я отдельная мотострелковая бригада (арктическая) (80 омсбр(а)) — российская арктическая мотострелковая бригада в составе береговых войск Северного флота ВМФ России. Дислоцируется бригада в посёлке Алакуртти, Мурманской области. 80 омсбр(а) была создана 31 декабря 2014 года, боевое знамя вручено 17 января 2015 командующим Северным флотом адмиралом Владимиром Королёвым командиру бригады полковнику Илье Павловскому.




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