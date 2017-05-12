Российский беспилотник ЮРИК будет представлен на московской вертолетной выставке
Российские конструкторы на выставке HeliRussia 2017, которая пройдет в Москве в конце мая, представят новый беспилотник с рабочим названием ЮРИК, передает ТАСС сообщение оргкомитета выставки.
Архивное фото
«Новый аппарат получил проектное название БАС ЮРИК, что расшифровывается как беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции. HeliRussia 2017 станет премьерной для новой разработки выставкой, а действующий прототип аппарата может быть показан уже летом этого года. Серийное производство аппарата запланировано на 2018 год», – говорится в релизе.
Сообщается, что «это система мультикоптерного типа, которая отличается необычной аэродинамической компоновкой и алгоритмом полета: помимо привычных для беспилотников авиационных работ, ЮРИК способен проводить экстренную воздушную эвакуацию пострадавших на несколько километров от места происшествия».
Масса пустого БЛА около 110 кг, заявленная грузоподъемность – 120 кг, дальность полета должна составлять около 200 км. Отмечается также, что в систему аппарата «заложен потенциал выполнения автономных миссий даже в отсутствие сигнала GPS и ГЛОНАСС с использованием собственных систем геопозиционирования».
ЮРИК является совместной разработкой компании «Электроавтоматика» и НПО «Авиационно-космические технологии».
«Новый аппарат получил проектное название БАС ЮРИК, что расшифровывается как беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции. HeliRussia 2017 станет премьерной для новой разработки выставкой, а действующий прототип аппарата может быть показан уже летом этого года. Серийное производство аппарата запланировано на 2018 год», – говорится в релизе.
Сообщается, что «это система мультикоптерного типа, которая отличается необычной аэродинамической компоновкой и алгоритмом полета: помимо привычных для беспилотников авиационных работ, ЮРИК способен проводить экстренную воздушную эвакуацию пострадавших на несколько километров от места происшествия».
Масса пустого БЛА около 110 кг, заявленная грузоподъемность – 120 кг, дальность полета должна составлять около 200 км. Отмечается также, что в систему аппарата «заложен потенциал выполнения автономных миссий даже в отсутствие сигнала GPS и ГЛОНАСС с использованием собственных систем геопозиционирования».
ЮРИК является совместной разработкой компании «Электроавтоматика» и НПО «Авиационно-космические технологии».
Использованы фотографии: Ладислав Карпов/ТАСС
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти