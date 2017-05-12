13:01 12 мая

Российский беспилотник ЮРИК будет представлен на московской вертолетной выставке

Российские конструкторы на выставке HeliRussia 2017, которая пройдет в Москве в конце мая, представят новый беспилотник с рабочим названием ЮРИК, передает ТАСС сообщение оргкомитета выставки.

Российский беспилотник ЮРИК будет представлен на московской вертолетной выставке
Архивное фото

«Новый аппарат получил проектное название БАС ЮРИК, что расшифровывается как беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции. HeliRussia 2017 станет премьерной для новой разработки выставкой, а действующий прототип аппарата может быть показан уже летом этого года. Серийное производство аппарата запланировано на 2018 год», – говорится в релизе.


Сообщается, что «это система мультикоптерного типа, которая отличается необычной аэродинамической компоновкой и алгоритмом полета: помимо привычных для беспилотников авиационных работ, ЮРИК способен проводить экстренную воздушную эвакуацию пострадавших на несколько километров от места происшествия».

Масса пустого БЛА около 110 кг, заявленная грузоподъемность – 120 кг, дальность полета должна составлять около 200 км. Отмечается также, что в систему аппарата «заложен потенциал выполнения автономных миссий даже в отсутствие сигнала GPS и ГЛОНАСС с использованием собственных систем геопозиционирования».

ЮРИК является совместной разработкой компании «Электроавтоматика» и НПО «Авиационно-космические технологии».

Использованы фотографии: Ладислав Карпов/ТАСС
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Комментарии 37

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  1. cniza Сегодня, 10:21
    Масса пустого БЛА около 110 кг, заявленная грузоподъемность – 120 кг, дальность полета должна составлять около 200 кг.


    Как это можно понять ? wassat laughing , куда лошадей гоним.
    cniza
    1. stas Сегодня, 10:23
      ЮРИК не патриотично, надо ВОВА или ДАМа.
      stas
      1. Чёрный Сегодня, 10:25
        Скоро будет всем "привет от Юрика" laughing
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 10:27
          Цитата: Чёрный
          Скоро будет всем "привет от Юрика" laughing


          Звучит обнадеживающе , если его назначение будет как ударник.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:34
            Цитата: cniza
            Звучит обнадеживающе , если его назначение будет как ударник.

            Вот только придётся его в "Физика" переименовать . По аналогии с юридическими и физическими лицами ... wink
            bouncyhunter
            1. Inok10 Сегодня, 10:52
              Цитата: bouncyhunter
              Вот только придётся его в "Физика" переименовать . По аналогии с юридическими и физическими лицами ...

              ... а, гы-гы ... зря ... аппарат - зверь 110 кг. собственного, полезная 120 кг. ... БАС ЮРИК - Беспилотная Автоматическая Система Юстировки Работ Исследуемой Конструкции ... и
              доп. инфа:
              Он представляет из себя мультикоптер и сможет не только приземлиться в любом месте, но и срочно эвакуировать раненого на расстояние в несколько километров от места происшествия. Кроме того, БПЛА сможет заниматься доставкой грузов и посылок. В разобранном состоянии аппарат сможет поместиться в микроавтобусе, а чтобы подготовить его к полёту потребуется не более 15 минут. Создатели планируют показать демонстратор на выставке Helirussia-2017, а действующий прототип — уже в июле этого года на МАКС-2017.
              «Дрон отличается от общепринятых квадро- и мультикоптеров необычной аэродинамической компоновкой и алгоритмом полета. После взлета аппарат разворачивается и переходит в горизонтальный полет, что обеспечивает высокую скорость и дальность полета. Летный образец беспилотника будет способен разгоняться до 200 километров в час при дальности полета до 100 километров. Вес летательного аппарата составит 110 килограммов, при этом он может транспортировать груз в 120 килограммов, что достаточно для перевозки одного раненого», - добавил конструктор.
              ... конструкция интересная ... при взлете и посадке балки винтов находится в вертикальном положении ... далее раскрывается как цветок и пошел горизонтальный полет ... фото модели ...
              Inok10
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:55
                Лёша , приветствую ! hi
                Цитата: Inok10
                ... а, гы-гы ... зря ...

                Так я же не стебаюсь , а радуюсь . Спасибо за дополнительную информацию . drinks
                bouncyhunter
                1. Inok10 Сегодня, 11:06
                  Цитата: bouncyhunter
                  Лёша , приветствую !

                  ... Привет, Паш ! ... hi
                  Цитата: bouncyhunter
                  Лёша , приветствую ! hi
                  Цитата: Inok10
                  ... а, гы-гы ... зря ...

                  Так я же не стебаюсь , а радуюсь . Спасибо за дополнительную информацию . drinks

                  ... Завсегда пожалуйста ... в данный момент представляется как эвакуатор и транспортный ... хотя пойдет и для РТР/РЭР/РЭБ или ту же РЛС «Фара-ПВ» прицепить ... дельная штуковина ...
                  Оснащение станции обеспечивает ведение комплексной и эффективной разведки участка местности в панорамном режиме, определение характера, вида объекта на удалении от 4 до 8 км и его координат для нанесения массированного артиллерийского и авиационного удара. Масса станции – 12 кг, она переносится одним человеком.
                  ...
                  hi
                  Inok10
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:09
                    Перспективно , как мне видится . good
                    bouncyhunter
                    1. Inok10 Сегодня, 11:18
                      Цитата: bouncyhunter
                      Перспективно , как мне видится . good

                      ... угу ... многофункциональный комплекс можно сделать ... содержимое ранца "Лорандит", "то" что таскает "Орлан" из состава "Леер" ... да и много чего в качестве выносного антенного поста ... hi
                      Inok10
                      1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
                        Модульность , расширяющая функционал всё больше завоёвывает позиции . Вот только есть мнение , что узкоспециализированные образцы вооружения и техники предпочтительнее .
                        bouncyhunter
                      2. Inok10 Сегодня, 11:48
                        Цитата: bouncyhunter
                        Вот только есть мнение , что узкоспециализированные образцы вооружения и техники предпочтительнее .

                        ... Паш, полет моей мысли не поднимался выше уровня батальон ... РТР/РЭР/РЭБ, радиолокационная разведка, плюс оптическая ... еще можно допустить использование в качестве ретранслятора на сильно пересеченной местности ... "Лорандит" в "буханке" помещается ... hi
                        Inok10
          2. К0щей Сегодня, 11:18
            думаю уронить бомбу может и сейчас)
            К0щей
        2. Комментарий был удален.
          1. Чёрный Сегодня, 10:31
            Стасик, ты чего, с утра уже принял? laughing
            Чёрный
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
              Цитата: Чёрный
              Стасик, ты чего, с утра уже принял? laughing

              hi Его уже в баню услали ... А что он там такого сморозил-то ? Не успел его комент прочитать ...
              bouncyhunter
              1. Чёрный Сегодня, 11:10
                Цитата: bouncyhunter
                А что он там такого сморозил-то ? Не успел его комент прочитать ...

                hi Поверь, ничего умного...так, влажные мечты либерастика. wink
                Чёрный
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:15
                  Цитата: Чёрный
                  Поверь, ничего умного...так, влажные мечты либерастика.

                  В таком случае - и сожалеть не стоит , пущай попарится , да с веничком ... yes
                  bouncyhunter
          2. -=ANTRAX=- Сегодня, 10:33
            детский сад...
            -=ANTRAX=-
          3. cariperpaint Сегодня, 10:34
            нельзя столько на грудь принимать. потом голова бо бо будет)
            cariperpaint
          4. gringo Сегодня, 10:39
            Маленькая до далекого космоса не долетит.
            ЕР не разбежится а перепрофилируется.
            gringo
      2. 210окв Сегодня, 10:51
        Несколько лет назад устанавливал в котельной один девайс..АТАС называется..Да,и это его предназначение-автоматический транслятор аварийных ситуаций...У разработчика хорошо с чувством юмора..
        Цитата: stas
        ЮРИК не патриотично, надо ВОВА или ДАМа.
        210окв
      3. svp67 Сегодня, 10:55
        Цитата: stas
        ЮРИК не патриотично, надо ВОВА или ДАМа.

        Ну не ново же, были уже и "юрчики" и "вовчики"
        svp67
        1. андрей юрьевич Сегодня, 11:15
          Цитата: svp67
          Цитата: stas
          ЮРИК не патриотично, надо ВОВА или ДАМа.

          Ну не ново же, были уже и "юрчики" и "вовчики"

          новости о достижениях "станции юнных техников"...через день.
          андрей юрьевич
      4. sychiov Сегодня, 11:15
        ЮРИК не патриотично, надо ВОВА или ДАМа.

        good laughing
        sychiov
      5. майор Юрик Сегодня, 11:28
        Цитата: stas
        ЮРИК не патриотично, надо ВОВА или ДАМа.


        А мне нравится! wassat
        майор Юрик
    2. новичок Сегодня, 10:34
      согласен масса и грузоподъёмность настораживают, видимо ошибка. меня умиляют названия нашего оружия: просто, естественно и красиво.
      новичок
    3. Комментарий был удален.
    4. андрей юрьевич Сегодня, 11:11
      Цитата: cniza
      Масса пустого БЛА около 110 кг, заявленная грузоподъемность – 120 кг, дальность полета должна составлять около 200 кг.

      Как это можно понять ? wassat laughing , куда лошадей гоним.

      что то у вас всё в кг....
      андрей юрьевич
  2. gridasov Сегодня, 10:34
    Анализируя общий массив информации можно сделать простой вывод . что ничего практически не делается в направлении совершенствования техники. Все "модернизируется " если не сказать просто перекрашивается в разные цвета и не более. Но более всего наблюдается отсутствие преемственности научной школы мыслить творчески и разносторонне. В общем все делают вид , что идет прогресс.И все больше появляется "ученых "рассчитывающих точные даты .....
    gridasov
    1. gringo Сегодня, 10:52
      Контора с говорящим названием названием НПО «Авиационно-космические технологии» делает принципиально новые летательные аппараты Беголет наз.
      gringo
      1. gridasov Сегодня, 10:59
        Если бы у нас не было чувства юмора , то было бы совсем грустно. Я воспринял все это как шутку.
        Вообще кто-либо понимает , что такое прорывные технологии и открытия? Очевидно . что нет. Поэтому и все реже об этом риторика. Если "НПО Акт" занимается разработкой "самокатов" на принципах движения открытых более 200 лет назад . то это не страшно. Страшно к чему это приведет. Т.е к точке , когда опять все нужно будет начинать сначала.
        gridasov
        1. gringo Сегодня, 11:00
          Это и есть шутка. laughing
          gringo
    2. Чёрный Полковник Сегодня, 11:11
      Проблема в том, что "старые" с опаской передают свой опыт "молодым", поскольку поднатаскав "молодого", где гарантия, что "старого" завтра не "попросят"?
      Чёрный Полковник
      1. gridasov Сегодня, 11:15
        Да, но как молодые ученые будут открывать новое если нет системных знаний с опорой на опыт практик прошлого . Это опять "технология шаг вперед и два назад"
        gridasov
  3. pjastolov Сегодня, 10:41
    Масса пустого БЛА около 110 кг, заявленная грузоподъемность – 120 кг, дальность полета должна составлять около 200 кг
    - да, ну км еще понятно - а в кг это как? recourse
    pjastolov
    1. gridasov Сегодня, 11:00
      Это такая мелочь на том уровне . что все смотрят на высокотехнологичное устройство и -слов нет
      gridasov
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 10:50
    А мне при прочтении названия вспомнился Гамлет... "Бедный ЮРИК..." laughing
    Вождь краснокожих
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:12
      Цитата: Вождь краснокожих
      А мне при прочтении названия вспомнился Гамлет... "Бедный ЮРИК..." laughing

      Цитата: Вождь краснокожих
      "Бедный ЮРИК..."

      в Израиле дополнят: "я знал его..."(С)
      андрей юрьевич
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