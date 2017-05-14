Итоги недели. «Наши павшие — как часовые…»

Кого развели?

Сегодня пойду на службу, как обычно мимо Новой Голландии и с удовольствием буду наблюдать, как цеевропейцы выгружаются из своих лоханок, что бы идти на стройку... Приехали в Россию работнуть, видимо, для того, что бы завтра поехать на курорты в Баден-Баден по безвизу... Надо их будет сегодня поздравить с перемогой!

Уж точно, эта "перемога" на число укроработяг в Подмосковье не повлияет.

Другой вопрос, это может повлечь введение визового режима Уробандеровщины с Россией, о необходимости которого давно твердит вся российская общественность.

Да плевать всем на путешествия: едут работать. И многие-остаться навсегда. Главное-попасть туда, а там масса лазеек "зацепиться."



Пример Молдова: 1,1 млн из 3,5 съездили в ЕС за годы безвиза, 120 тыс остались там НАВСЕГДА.

Люди бегут от нищеты, безработицы - в поисках достойной жизни.



Но как ЕС решился пустить к себе укронацистов - это удивительно. Видно, сами себя зазомбировали своей же ложью о "демократической" Руине. Ничего, "майдановцы" быстро пополнят криминалитет их стран.

Идеология культа личности

Очередная медаль "за измену"...

Это метка, где засел враг. Причем название самой премии уже говорит об этом. Противник премировал СВОЕГО ГЕРОЯ, который продавал и предавал страну десять лет.



Но меня больше злит не это, а то, на чьи деньги этот позорный для нас памятник был выстроен...на деньги народа, которого этот пьяный деятель предал с потрохами. Причем эта постройка случилась в наши дни. И я бы хотел задать вопрос главе государства: ВАМ ЗА ЭТО НЕ СТЫДНО?

Мне больше понравилось предложение создать Сталин-центр! В Москве или рядом с какой-либо правительственной дачей, где бывал Сталин. И Н.Михалков вполне мог бы стать руководителем соответствующего фонда, а потом и руководителем музея. Я даже готов денежку для этого дела перечислить! Молодое поколение должно знать нашу историю!

«Сотрудники заявили, что Михалков, хотя и находился в музее, но со всей его экспозицией не ознакомился, «осмотрев лишь два зала из восьми».

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Чтобы узнать вкус фекалий необязательно съедать всю тарелку, достаточно чайной ложки.

Звучные названия

Пусть наш новый авианосец хоть хреном моржовым назовут, лишь бы он был построен. Но пока это - прекрасное далеко.

Надо на эту "Пи Пи Ся" защиту в виде какого-нибудь ЗРК "Хуан Дон".

На борт иероглиф нанеся

Из порта вышел «Пи-пи-сЯ»?

А может и «Пи-пИ-ся»!

Над остальными высясь!

фигвам

Быстро двигаясь, скользя

по волнам играя,

грозный, мощный Пи-пи-ся,

мили проплывает,

и не стоит на пути

у него болтаться,

с Пи-пи-сёй такой большой

можно доиграться.

Где логика

Потому что Правда всегда на нашей стороне! Причем, по жизни:



"ГСВГ (Группа советских войск в Германии). Водитель говновоза выехав из части на немецкую улочку, нечаянно "зацепил" ехавшего на велосипеде немецкого дедушку. Дед скончался.

В части построение на плацу. Бедолага-водила стоит с опущенной головой посреди плаца. Комполка с трибуны орёт, тыча в него пальцем:

- Старый немец! Пенсионер! Во время войны был танкистом в "СС" "Дохлая башка"! Несколько раз был подбит и горел в "Тигре"! Попал в плен! Прошел все ужасы советских лагерей! Чудом полуживой вернулся домой! И вот! 40 лет спустя у порога собственного дома в родном городе погибает под колесами советского говновоза! КАК ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ?

Тишина. Полкан вытирает лоб и орёт басом:

- Я называю - это б... ВОЗМЕЗДИЕ!"

Мы вообще нелогичная нация... всю историю. мы и живём нелогично...при самых больших ресурсах - всё время выживаем...

Почему русские так нелогично воюют?

Это очевидно. Каждая армия пытается действовать своей "сильной стороной" Немцы-педантичные и расчетливые. Англичане - жестокие и хитрые и т.д. Вот нам и остается смекалка и действия за гранью логики.

Лет 5 назад читал интересную статью, о пребывании в русской школе еврейских учителей (из Израиля) и комментарии русского психолога. Точно воспроизвести не смогу, но суть в том, что приезжие учили, что самое главное - это жизнь и для кого ты ее хочешь сохранить (любовь в общем). Проведя психологическую игру с детьми и они остались удивлены результатом - дети не берегли свою жизнь. Для них было важно не то, ради чего они могли сохранить свою жизнь, а то ради чего они готовы были свою жизнь отдать.



Мне самому было это в некоторой степени непонятно, но посмотрев и на свое детство, и на все те лучшие наши фильмы о войне (и не только) я понял, что в конце концов русский солдат мыслит другими категориями. Вокруг него образовывается круг людей - сослуживцев, с которыми он общается, делит невзгоды и трудности и когда они начинают погибать - включается принцип: они отдали жизнь (в том числе и за него) - заплатили самую высокую цену и если не "вернуть должок" - это неправильно, это предательство. Прежде всего, предательство своих боевых друзей. Потому что непосредственно в бою понятия Родины, Отечества слишком глобальны хотя и бесспорно присутствуют, а свои - здесь рядом. Они не поймут, если отступить. Не поддержать.



Не могу сказать, что это единственно верная мысль, но очень похожа на правду.

Танки, танки

Сосед танкист за рюмкой чая сколько раз вспоминал Грозный -"жуть, мол, мы для Гуляй-поля, не для города"...Потом покурит - "и в город ТОЖЕ надо, ибо пехоте без нас-НИКАК..."

Так-то оно так, но и пехота должна танкоопасные цели ликвидировать. Взаимодействие должно быть однако...

Теоретически да. Но вот Нострадамуса к каждому подразделению не приставишь. Попробуй угадать в руинах, где, что и как, откуда что и когда полетит.

У нас показывают умение вождения по пересеченной местности и преодоление препятствий, у них - умение давить гражданские автомобили. Не удивительно, что украинцы продвинулись на этом этапе. Интересно другое. Команды двух стран, которые уже якобы "воюют" с Россией и в мечтах делят нашу территорию, на последних местах.

Жим-жим

Похоже, они все у вас во власть через бокс попадают.

Жива УКРАИНА! Жива! Есть ещё порох в пороховницах! Не перевелись смелые люди на этой земле! Дай бог силы, смелости, воли и помощи от людей не равнодушных борцам за ПРАВДУ!

Я на днях сцепился в сетке с одним рагулём, и он как обычно обозвал меня "рабом сами знаете кого". И тут я понял - так нам и надо. Из русских, а особенно советских, действительно очень плохие хозяева. Поляки точно знали как обращаться с этим хуторским рагульём. У них даже слово для них емкое есть - bydlo. И действительно. Коммунисты рагулизировали имперские русские города, стали тянуть в их вонючие хутора свет и газ. Строить там ГЭС ,АЭС, заводы и прочие плюшки. Тащить селючих рагулей в университеты Харькова и Киева. А нужно было обращаться с ними так, как поляки. Пусть бы они пасли свиней и растили хлеб и провожали пана в последний путь стоя на коленках .А если что не так, то драть им чубы и лупить палкой по горбу. Ну посмотрите сами, во что они превратили индустриальную республику? Правильно - в вонючий хутор. Поляки глядят на нас и головой качают - плохие из нас хозяева...

Пока мы рассуждаем о патриотизме и либерализме...

(с) Но самое интересное, никто не желает посмотреть на ГОЗ для ВПК. На то, на сколько снижены заказы для российской армии. А значит, сколько ранее уже "запланированных" работ и исследований застопорились. Производство медленно, но переходит на привычный "голодный паёк". (с)



Ничего не скажешь - мощнейший аргумент. Но он почему-то ни слова не сказано, что корни этой проблемы кроются в колониальной (сырьевой) экономике, вписанной в Западный рынок и всецело зависящей от доллара. Мы можем сколько угодно мусолить тему о патриотах и пятой колонне - противоположных полюсах одного процесса, и то, и другое плохо потому, что не являются "Золотой серединой". Это касается всего, и промышленности и производства, и гособоронзаказа, а также всех без исключения сфер жизни общества, но пока мы живём в капиталистическом укладе социально - экономических взаимоотношений, Государственную Идеологию которого провозгласили в 1991-м году - "Обогащайся, кто может и как может", все "пламенные" и непламенные речи - сотрясание воздуха...

Всепропальщики и ура-патриоты не наносят никакого вреда ВПК, в отличие от коррумпированных руководителей этих предприятий.

"Народ, не желающий кормить свою армию, будет вынужден кормить чужую" - золотые слова Наполеона Бонапарта.



Еще с Петровских времен для создания боеспособной армии русский народ был вынужден чем-то жертвовать. Вспомните про колокола с храмов, переплавленные в пушки. И так было всегда, пока был у народа Хозяин. И не важно, кем тот хозяин был, Царем или Генсеком. Во все времена лучшее шло для армии, пока не наступил горбачёвско-ельциновский период и его последствия. Точнее "последыши", которые занимают административно-управленческие посты, в том числе и ВПК, и Рособоронэкспорте и т.д.

Как последние боглодиты

Ответ один в срочном порядке вводить в строй новейшие разработки, статус-6, БЖРК и т.д. Только так можно остудить горячие бошки американских колхозников, пардон-с, ковбоев.

"Можем ли мы выиграть в войне с НАТО? Конечно, нет,"

........А может ли НАТО выиграть у России? Конечно нет.

Это и называется "нанесение недопустимого ущерба" А его мы нанести можем, даже в самой негативной, для России, ситуации.

Американское ПРО никогда не испытывалось на работу при массовом старте ракет. Были единичные пуски с непредсказуемыми результатами, то попадут, то мимо. Да ещё и в тепличных условиях - известно время и место пуска, траектория, конечная цель и даже радиомаяки. И даже при таком раскладе не всё выходило гладко. Десять ракет никто не проверял, а если взлетит сразу сотня, и не одна. Целью этих показух было выколачивание денег для дальнейшего распила. Так что не нужно раньше времени впадать в панику, никакой системы ПРО у американцев нет. Если бы система была, американцы вели себя совсем по другому, более нагло. У них есть отдельные элементы с завышенными для прессы характеристиками, как и на всё американское вооружение. Главное противника запугать, а своих успокоить.

Готовность игнорировать

Не следует поднимать волну. Это вброс от арабской «Аль-Арабии», которая контролируется Эмиратами и саудитами, заинтересованными вбить клин в отношения России и Израиля. Надо подождать комментариев израильского правительства.

Проблема в том, что теоретически Израиль может любой склад вооружения, автоколонну и т. д. объявить частью процесса передачи оружия шиитским радикалам и бомбануть по ним, и доказывать никому ничего не будет.

Золотые слова!

Никто не смеет (кроме США) запретить Израилю бомбить Сирию, с которой находится в состоянии войны.

Забавна позиция России в этой истории, дружим и с Асадом, и с евреями… которые этого Асада потихоньку прищучивают. Всё-таки большая политика со всеми этими многоходовочками слишком сложна для нас, простых смертных.

Момент «тотального господства»

F-35 уже является визитной карточкой, своеобразным тизером для диванных столкновений.

Ни дня без новостей об Израиле!

У F-35I больше нет применения, кроме как против Ирана.

Победил Макрон, но и Ле Пен не проиграла

Французский народ сделал свой выбор. Значит, на данный период ему нужней Макрон, чем Ле Пен.

Если бы победила Ле Пен, Франция мирно бы вышла из ЕС.

Уцелел ли бы ЕС после ухода Англии и Франции? Вряд ли. Потому что тогда бы побежали Италия, Греция. А одна Германия кормить всю оставшуюся толпу не стала бы.

Но вот Ле Пен проиграла. Это значит, что эскалация напряжённости будет нарастать. Беженцы и либералы своего добьются, и этот котёл рванёт. Вопрос только, когда.

А значит, Франция как главный бузотёр Европы будет выходить из ЕС уже не мирно.

Так что победителем на выборах Франции можно назвать США. За этим они и создавали ИГИЛ — разрушить ЕС как наиболее опасного конкурента. Евро начал занимать место доллара, а такое простить они не могли.

Очень понравилось мнение, высказанное вчера на «Boulevard Voltaire»: «Le peuple n’a pas encore assez souffert pour se rebeller»: «Народ ещё недостаточно настрадался, чтобы восстать».

С Новым годом, с новым счастьем!

Необходимо объединяться, как и десяткам других стран, разделенных англосаксами. Объединение Сев. и Юж. Кореи — страшный сон для японцев и др. С одной стороны, высокоразвитая промышленность, с другой — море рабочей силы. Эффект очевиден. Япония отойдет уже на третий план в регионе, с соответствующей потерей доли экспорта.

Опыт объединения есть. А союзники против угроз США нам пригодятся. Не стоит игнорировать и изолировать народы. В наших силах и возможностях сделать правильные выводы и помогать корейским народам найти общие точки соприкосновения.

С чего вы взяли, что объединенная Корея будет нам союзником, тем более против США, что мы такое можем дать объединенной Корее, чтобы она взяла курс на интеграцию сотрудничества с РФ, а не с КНР и США?

Не креативный товарищ, не креативный. Первую открытку надо было послать Трампу, вот бы разговоров было. А ещё лучше Порошенко, того бы точно кондратий хватил.

Несмотря на зверства

Югославский сценарий — это разделение страны. Он сам-то понял, что сказал? Или он думает, что дело ограничится бомбардировкой? Вот только в Югославии бомбили столицу Белград. Это призыв бомбить Киев?

Это он к бомбометанию, разделу страны, оккупации и этнической сегрегации призывает. Только, из опыта Югославии, следует бомбить Киев, если уж брать в точности по аналогии!

М-да-а, у этого Ельченко справка из дурдома имеется, надеюсь. Украина с каким-то упорством стремится "демократизировать" свою страну иностранными войсками и стать Ливией или Ираком, или пестрым конгломератом каких-то этнических анклавов.

Встреча была хорошей

Встреча состоялась, батарейки для рации, деньги и инструкции переданы.

А новые явки и пароли???

А о чем поговорили? Или сейчас новый тренд — проехать десять тысяч километров и загадочно помолчать?..

Договорились договариваться и дальше.

О солдатах забыли

Подобные аналитические или полуаналитические выкладки всегда предшествуют принятию решения на нападение. Примерно так же и в таких же тонах обсуждался «блицкриг» перед 1941 годом. Американцы учли неудачи немцев, учтены и уточнены планы по уничтожению населения будущими оккупантами, тем более собственное упоение техническим превосходством не хуже наркотика, совсем как у нацистов перед нападением.

Только в новом блицкриге со стороны НАТО и США тараном будут выступать ударные беспилотники, крылатые ракеты и дальнобойные планирующие бомбы.

Технику сравнили, а людей? Забыли "нелогичного" русского солдата.

Ради памяти

Нашим недругам всё в России не нравится: обороноспособность укрепляется — плохо; народ уважает своего президента — плохо; военнослужащие на параде идут с улыбкой — плохо; наши девушки на параде "неправильно одеты" — тоже плохо. Да что ни возьми, всё ПЛОХО. Интересно, а хорошее что-нибудь есть?! Всё учат нас и учат. С кем дружить, кого любить (ЛГБТ), что есть, что пить… А пошли они все на три весёлые русские буквы!

Так что же надо сделать Путину, чтобы его похвалили "партнерские" СМИ: помочиться перед камерами на колесо президентского самолета, подирижировать натовским оркестром, постучать деревянными ложками по голове помощника? Все это уже видели в исполнении ЕБН. Посчитают плагиатом. Вернуть Крым — станут презирать за слабость. Остается начать новый развал армии и довести до полного завершения. Возможно, заслужит пару незлых тихих слов.

Интересная и волнующая статья.

Путин имеет право "узурпировать" и "эксплуатировать" этот праздник по одной причине: его отец воевал.

Точка.

Чем руководствуется Путин, ежегодно произнося речь на Красной площади Москвы — человеческими чувствами или корыстными побуждениями привлечь электорат на свою сторону, — это пусть останется на его совести.

Шествие Бессмертного полка — проявления уважения к тем, кто вольно или невольно, обдуманно или неосознанно, но ценой своей крови, своей жизни оказал помощь в победе над врагом. Это дань уважения и почета всем тем, кто раздавил гадину.

Военные парады на главной площади страны — это не угроза внешнему врагу, а визуальное подтверждение для народов России возможности нашего государства не дать еще раз прийти на нашу землю страшному горю и беде — ВОЙНЕ!

А вот США празднуют день открытия Америки.

Чему радоваться?

Что празднуется?

Прибытие сотен тысяч оглоедов из Старого Света, которые с помощью передовой военной техники того времени с целью наживы уничтожили миллионы человек коренного населения!

Разрушение храмов, уклада жизни, уничтожение культуры и традиций.

Заражение болезнями и спаивание местного населения.

И в апофеозе — резервации для бывших собственников.

И кто это празднует?

Потомки ирландцев, итальянцев, африканцев и т.п.

А Колумб был испанцем.

Вот и весь короткий ответ на претензии.

*«Наши павшие — как часовые…» - фраза из песни Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя»

Накануне произошло то, чего отдельные граждане Украины ожидали годами. Спросить: зачем конкретно ожидали, - вряд ли кто-то вразумительно ответит, но ожидали точно. Даже на майдан за это, говорят, выходили. И вот спустя 3 года и 3 месяца свершилось! Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для граждан Украины.Пётр Лексеич Порошенко на радостях заявил, что у него теперь «развод» с Российской империей – избавился, мол, он от ненавистного ярма, а потому Украина зашагает в светлое будущее в формате безвизового режима. Развод действительно состоялся, вот только больше всё это напоминает очередной развод украинского народа, который оболванили настолько, что отмена евровизы в биометрическом паспорте ставится превыше реального развития собственной страны, потерявшей десятки тысяч погибшими и миллионы эмигрировавшими в Россию, Польшу, Германию, далее везде.Коллектив «Ельцин-центра» во главе с директором Диной Сорокиной получил первый приз в номинации на премию им.Кеннета Хадсона как лучший музей Европы.В общем и целом, это «мыло-мочало» Михалкова против «Ельцин-центра» и «Ельцин-центра» против Михалкова изрядно поднадоело. Можно и дальше тыкать рогами (или чем там ещё) друг в друга, но вопрос это не решит. А вопрос в том, что у нас страна, как нам сообщили ещё в 1991-м, свободна от всяких идеологий. А «Ельцин-центр» просто-таки откровенно попахивает идеологией культа личности. Никита Сергеевич, так может того... через суд?.. Ведь нарушают же... Ну а если суд признает, что никакой идеологии культа личности нет, тогда можно смело переходить к строительству «Сталин-центра». Как вариант.В Китае с большим размахом готовы отметить скорый ввод в эксплуатацию авианосца. Речь идёт о военном корабле проекта 001А. Победителем интернет-голосования признано название 皮皮虾, что в англоязычной транскрипции обозначается как «pipixia». В русскоязычном звучании читается это название «Пи Пи Ся» с главным ударением на последнем слоге.Страшно себе представить, что было бы, если варианты названий военной техники обсуждались в ходе интернет-голосования у нас – в России. Хотя и без интернет-голосования фантазии у наших военных и производителей вооружений хватает. «Буратино» и «Акация» - это уже проза... А ведь есть и вообще названия-шедевры: метеорологическая «Улыбка», наручники «Нежность», реактивный снаряд «Ласка», ну или роботизированный «Нахлебник». А вы всё «Пи Пи Ся» да «Пи Пи Ся»...«Мне просто интересно, как Россия смогла побеждать всегда? Извините, но, судя по историческим документам, вы никогда не были богатыми настолько, чтобы могли себе купить хорошую армию. Я смотрел документы 1812 года. Я смотрел документы 1941 года. Я смотрел документы 90-х годов прошлого века. Я смотрю сообщения наших аналитиков о результатах русской экономики сегодня. Совсем непонятно».Ага, а вы там за бугром сидите и ждёте, когда это Россия начнёт «логично» воевать. Например, введёт войска на Украину, увязнет по самые э-э-э в Сирии контингентом по численности афганского. Хватит, господа-партнёры! Если раньше воевали не логично, то теперь нас вообще, простите, хрен поймёшь... Сами порой не понимаем... А уж на вашем месте логику в наших действиях искать вообще не стоило бы – утомительное это дело.В середине апреля сирийская армия лишилась одного из танков Т-72М1. Как выясняется, в ходе маневров в городской застройке танки срывают свои бортовые экраны с усиленной защитой. В итоге они становятся крайне уязвимыми даже для старых вариантов противотанковых гранат, поражающих без особых препятствий относительно тонкую броню. Кроме того, судя по всему, бронемашина застряла в развалинах, в связи с чем экипаж покинул её.Пока эксперты устанавливали причину гибели «уголкового» Т-72М1 в Сирии, доблестные украинские танкисты на Т-64 упражнялись в умении давить легковые автомобили на натовском танковом биатлоне. Раздавили знатно – обошли поляков, заняв предпоследнее место. Обратило внимание, что главные белые «лыцари» мира – из США - смогли набрать баллов только на третье место, пропустив вперёд австрийцев и немцев на «Леопардах». Кстати, поляки тоже были на «Леопардах», но польские экипажи, видимо, далеки от навыков экипажа танка «Рыжий» с его Шариком, потому – в хвосте, ну или под хвостом...Несмотря на запреты, на провокации, на шабаш неонацистов, длящийся уже три года, на Украине все-таки отметили 9 Мая – День Победы. Сотни тысяч людей вышли на улицы с портретами своих отцов, дедов, прадедов…Бандеровских потомков ошарашил тот факт, что для празднования 9 мая в этом году на улицы городов вышли более миллиона граждан Украины. Мало того, если ещё в прошлом году людей били исключительно бандеровцы, то теперь крепко по зубам доставалось и самим отморозкам, выходившим под своими чёрно-красными стягами. Воевать со стариками и женщинами – это у них на генном уровне, а вот когда перед кучками радикалов – миллионы потомков поколения победителей - уже жим-жим...Если прямо сейчас зайти на страницы любого СМИ патриотической или военно-политической направленности, обязательно найдёте одну, а то и несколько статей об отставании наших оборонщиков в... Дальше можете вставлять всё, что угодно. В строительстве кораблей. В модернизации авиатехники. В создании новых самолётов. В задержке перевооружения наших ВС на новые "Арматы".Факт в том, что пока мы продолжаем делить самих себя на ура-патриотов, ультралибералов, «ватников-запутинцев» или «белоленточников-антипутинцев», эХвективные менеджеры такой ерундой не занимаются. Они продолжают эХвективно спускать на тормозах даже вполне себе прорывные инициативы, погружая их в бюрократическую клоаку и выуживая выделенные на их реализацию бюджетные средства.США уже развернули большие силы и средства для нанесения БГУ по России, но, ожидая ядерного ответа в случае их применения, не вполне уверены в достаточной эффективности и достаточном количестве своих противоракет. В то же время, как представляется, как бы ни усиливали США свою ПРО, нейтрализовать российский ядерный ответ им не удастся даже тогда, когда, кроме сегодняшних 700 противоракет, они доведут состав своей ПРО до уровня 2-3 противоракеты на каждую нашу ядерную боеголовку.Господа, господа... Стыдно, господа! И товарищи, тоже стыдно! Да дайте же вы, в конце-то концов, нашим американским партнёрам заработать на расставлении систем ПРО. Нам же с вами было доходчиво пояснено: не против, мол, это вас (то есть нас) – это всё против иранской ядерной угрозы и нашествия центурианских цефалоподов и боглодитов. Вот и вкладываются они в деатомайзеры и карбонайзеры, которые с охотой ставят у себя румыны с поляками – а как без охоты, особенно когда тебя никто не спрашивает...Ну, а то, что наши американские партнёры сами ведут себя как последние боглодиты - факт, с которым нам жить. Потому от своих деатомайзеров и не отказываемся...Телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что Израиль уведомляет российские власти о готовности игнорировать несколько зон деэскалации, создаваемых в Сирии. Напомним, что над четырьмя районами деэскалации на основании договорённостей, достигнутых в Астане, могут быть созданы в том числе и бесполётные зоны. В материале «Аль-Арабии» утверждается, что израильское руководство обеспокоено созданием в Сирии зон деэскалации по ряду причин. Отмечается, что договорённости, достигнутые в Астане, «Израиль никак не касаются».С другой стороны, Израиль выражает удовлетворение созданием зоны деэскалации в районе сирийско-израильской и сирийско-иорданской границ.В этом районе, напомним, сосредоточены несколько тысяч боевиков различных террористических группировок, включая и группировки, аффилированные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). При этом Израиль настаивает, чтобы в Сирии была создана ещё и буферная зона, углубляющаяся на несколько километров территории и свободная от любых вооружённых групп, включая и сирийские правительственные силы. Интересно, кто будет создавать эту буферную зону, если правительственные силы, по мнению Израиля, должны держаться подальше от границы?Всё больше и больше новостей приходит относительно продвижения малозаметных многофункциональных истребителей семейств F-35A/B/C на американском и евразийском рынках вооружений, а также на рынке вооружений Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на все известные тактико-технические недостатки данных машин (среди них отмечаются низкая угловая скорость разворота, малый боевой радиус действия в 800-1100 км, максимальная скорость до 1,65М и сверхзвуковая крейсерская скорость всего в 1300 км/ч), «Lightning-II» продолжают уверенно занимать важнейшие оперативно-тактические сектора в военно-воздушных силах дружественных американскому режиму стран. Так, к примеру, британское подразделение компании MBDA при поддержке «Lockheed Martin» проводит работы по интеграции УРВВ «Meteor» и другого перспективного ракетно-бомбового вооружения в программное обеспечение Block 4, которое к 2024 году получат F-35B Королевского ВМФ Великобритании, развёрнутые на авианосце «Queen Elizabeth». В Штатах же основной объём испытательных мероприятий по F-35A/B уже выполнен, и ВМС сфокусировали внимание на доводке до совершенства основной палубной версии F-35C, отличающейся большими площадью крыла, маневренностью, радиусом действия, но худшими скоростными показателями. F-35C предназначен исключительно для флота и Корпуса морской пехоты США и на экспорт не поступает.Как отмечает обозреватель Евгений Даманцев, развёртывание на авиабазе «Неватим» двух усиленных эскадрилий из 50 F-35A «Adir» значительно усилит боевой потенциал Военно-воздушных сил Израиля.В частности, благодаря мощному бортовому радару с АФАР AN/APG-81 и малой радиолокационной сигнатуре в 0,2-0,3 кв. м «Адиры» обеспечат «Хель Хаавир» некоторые преимущества в выполнении задач по завоеванию превосходства в воздухе на отдельных воздушных направлениях, а также во внезапных скрытных ударных операциях.С другой стороны, момента «тотального господства», озвученного недавно Нетаньяху, израильским ВВС не видать как своих ушей. Более того, для полноценного оперирования во всём Переднеазиатском регионе эскадрильи «Адиров» потребуется постоянная поддержка со стороны воздушных танкеров KC-707 «Saknai», ведь боевой радиус F-35A в 1,5 раза меньше, чем у оснащённого конформными топливными баками F-16I «Sufa». Тель-Авив же дорос лишь до точечных авиаударов исподтишка по подразделениям «Хезболлы», оказывающим огромную поддержку в уничтожении «ИГ» (запрещено в РФ) на сирийской земле.Эммануэль Макрон во Франции выиграл у евроскептика Марин Ле Пен со счётом 66 : 34. Марин поздравила Эммануэля и заявила, что «продолжит сражение». Основания для этого есть: 34% полученных ею голосов — это почти двукратный рост влияния «Национального фронта».Франция получила консенсусного президента: за него предложили голосовать почти все бывшие конкуренты Макрона и Ле Пен, объединившиеся против последней. Ближайшие годы покажут, не превратится ли соотношение 66 : 34 в 50 : 50 — примерно такое же, которое возникло в США на выборах 2016 года, когда фигура победителя Трампа, за которого проголосовало на несколько миллионов избирателей меньше, чем за Клинтон, стала символом раскола общества.Пока же говорить о будущей политике Макрона смысла нет. Ясно только одно: ежели он пойдёт по пути Олланда, то скоро и его рейтинг составит четыре процента.Ким Чен Ын, разославший в разные страны поздравления с Новым годом по лунному календарю, первую свою открытку отправил в адрес президента Путина. Это дало повод иным заграничным экспертам утверждать, что вождь северных корейцев рассчитывает на помощь Москвы в том случае, если Китай пойдёт на поводу у США и усилит санкции против КНДР.Несмотря на всё это и несмотря на разногласия с Соединёнными Штатами, эксперты говорят, что Россия вряд ли резко увеличит торговлю с Пхеньяном. Причина — недостаток валюты и «общая ненадёжность». «Любая торговля с Северной Кореей должна субсидироваться, — говорит Андрей Ланков, эксперт по Северной Корее из Сеульского университета Кукмин. — Я не вижу, чтобы российское правительство тратило свои сокращающиеся валютные резервы на поддержку режима, который оно презирает и воспринимает как неизлечимо неблагодарный и склонный к рискованному авантюризму».В заключение отметим, что КНДР призвала Южную Корею положить конец вражде между государствами.«Печально, что на сегодняшний день отношения между Северной и Южной Кореей были деформированы консервативными группами, которые, будучи у власти в течение последних 10 лет, возродили былой период конфронтации и максимальное политическое и военное соперничество между одной и той же расой», — цитирует сообщение северокорейской газеты «RT» .Пхеньян призвал положить конец противостоянию разделённых стран и открыть эпоху сотрудничества.Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в ходе выступления на заседании Совета Безопасности призвал ООН и ЕС принять активное участие в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве, как это было в ситуации с бывшей Югославией.«Такие усилия ЕС доказали свою эффективность в бывшей Югославии, где, несмотря на огромные страдания, многочисленные жертвы и чудовищные зверства, все конфликты теперь в основном разрешены», — заявил Ельченко.По-видимому, кто-то желает Украине ещё больше зверств, ещё больше жертв и страданий, которые дипломатично называются «усилиями». «Эффективность» этих «усилий», вероятно, должна выразиться в полном подавлении Юго-востока. Об этом дипломат не говорит, но мы можем догадаться: не в Киеве же он видит будущие «многочисленные жертвы и чудовищные зверства». Возможен, видимо, и второй вариант: отделение от Украины ЛНР и ДНР. По югославскому сценарию.Президент США Дональд Трамп встретился с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым в Вашингтоне. Перед встречей Сергей Лавров заметил, что «всех накопившихся проблем за один присест точно не решить». Ранее сообщалось, что в ходе встречи с представителями высших властей США будут обсуждаться темы Сирии, Донбасса и российско-американских отношений.Трамп прокомментировал встречу с Сергеем Лавровым. По словам президента США, «наша встреча была очень хорошей».Подводя итоги переговоров с президентом США, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что была достигнута договорённость о решении международных проблем сообща.Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что лидеры двух государств повстречаются на саммите G20 в июле.Эксперты считают, что военное техническое превосходство находится на стороне вооружённых сил США. Поэтому в случае войны с русскими американцы победят. Китайцев американцы победят тоже. Другие аналитики запросто рассуждают о «маленькой победоносной» войне. Третьи первым двум возражают: мол, у Кремля найдётся чем ответить.Логан Най, чья статья вышла в «The Business Insider», сравнил военную мощь РФ, США и КНР.По истребителям-невидимкам лидируют США с F-22. Причина ясна: F-35 пока имеет проблемы, а китайские и российский небесные соперники F-22 скорее абстракция, нежели реальность. По танкам экспертам признал «ничью». ВМС США — «бесспорный мировой чемпион».Странно, но о русских и китайских солдатах эксперт не сказал ни слова. Видимо, в XXI веке живая сила в расчёт не берётся.Другие эксперты указывают также на российские «активные меры», на которые Запад по каким-то причинам не может ответить. Среди этих «мер» перечисляются кибератаки, пропаганда, дезинформация, запугивание и политическое вмешательство. НАТО пока мало что может противопоставить этим «активным мерам», считает Харлан Уллман, ст. советник Атлантического совета в Вашингтоне. Альянс застрял в двадцатом веке, и умной политике Кремля он противостоять не может.В западных изданиях увидели в нынешнем праздновании Дня Победы «культ личности» Путина, негласный старт его предвыборной кампании, легитимацию кремлёвского «режима» и даже «триумф» власти. Впрочем, далеко не все так считают: находятся и те, кто расхожим мнениям возражает.Штефан Шолль в газете «Frankfurter Rundschau» рассказал о «Бессмертном полке» за границей: в Торонто, Тель-Авиве, Риме, Аугсбурге. Франкфурте, Берлине… Ранее мероприятие прошло в Вашингтоне, Валенсии и Освенциме. Акция приурочена к 72-й годовщине победы СССР над Германией.По мнению Шолля, акция «оценивается неоднозначно». К примеру, московский историк Андрей Зубов считает, что «сначала советское, а затем российское руководство украло у граждан их историю. И теперь люди начинают возвращать себе память о родственниках, сражавшихся на той войне». По словам историка, государство «прибирает к рукам» движение с целью «представить победу 1945 года как собственный триумф».Однако Яна Заугарова (Jana Saugarowa), организовавшая марш в Берлине, говорит, что участники берлинского шествия действуют по доброй воле. Также она сетует на то, что Запад старается переписать историю войны: её сына, ученика немецкой школы, учат тому, что ту войну «выиграли американцы».Многие западные репортёры и аналитики (и не только западные) изображают марш «Бессмертного полка» и сам День Победы как праздничные мероприятия, которые в угоду Путину приватизировал Кремль. 9 Мая подаётся как дата, удобная для пропаганды «культа личности» Путина и прославления «режима», прибравшего к рукам «триумф». Прежде аполитичный марш «Бессмертного полка» тоже якобы стал политическим действом, устраиваемым во славу кремлёвского вождя.Журналисты, правда, не догадались спросить у марширующих: ради Путина или ради памяти они вышли на улицы?