12:59 12 мая

Жириновский: Украинцы будут просить прощения на коленях!

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский: Украинцы будут просить прощения на коленях!




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 5

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  1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 10:51
    Просить будут,но не у россиян... Лет этак через 100 может и начнут...Возможно...
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. Венд Сегодня, 11:07
      Цитата: КИБЕРНИНДЗЯ
      Просить будут,но не у россиян... Лет этак через 100 может и начнут...Возможно...

      Будут просить у россиян, но не украинцы, а свидомые на всю голову пЫтриоты и гораздо раньше, чем вам хотелось бы. А провокаторы и либероиды забьются по щелям и будут дрожать от страха.
      Венд
    2. андрей юрьевич Сегодня, 11:07
      устарела бабка.. переформатировано всё...
      андрей юрьевич
  2. svp67 Сегодня, 11:12
    Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский: Украинцы будут просить прощения на коленях!
    Жириновский конечно отличается высоким уровнем сбывшихся предсказаний, но честно мне НЕ ХОЧЕТСЯ видеть украинцев на коленях, да еще и просящих у нас прощение... Они не у нас, а у своих предков прощение просить должны и много работать, что бы восстановить то, что так легко поломали
    svp67
  3. Mik13 Сегодня, 12:38
    Вот жеж....
    Какое, прошу пардону, альтернативно мыслящее существо придумало к статье заголовок?
    Вот кто-то сходил по ссылке и посмотрел, что на самом деле сказал Жириновский и в каком контексте?
    А тут слова не то что из контекста выдернули, так еще и преврали.
    Если бы такое исполнили на каком-нибудь киевском телеканале - было бы понятно, но Военное Обозрение... Это даже не позор - это признание в нетрадиционной новостной ориентации.

    Грустно такое видеть. Был неплохой ресурс, а из-за таких вещей неуклонно скатывается на дно. Очень жаль.
    Mik13
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