Жириновский: Украинцы будут просить прощения на коленях! Сегодня, 10:39 Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский: Украинцы будут просить прощения на коленях! 1 Адаптивный Калаш Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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