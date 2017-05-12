Абсолютное оружие имени Шойгу: русская революция в военном деле

Правда ли, что пресловутое «оружие на новых физических принципах» уже создано русскими учеными и готово встать на вооружение нашей армии и флота? Правда ли, что Сирию уже поделили на зоны влияния между Россией, Турцией, Ираном и США? Правда ли, что Москва копит военную мощь для воссоздания Российской империи?