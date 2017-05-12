12:55 12 мая

Абсолютное оружие имени Шойгу: русская революция в военном деле

Правда ли, что пресловутое «оружие на новых физических принципах» уже создано русскими учеными и готово встать на вооружение нашей армии и флота? Правда ли, что Сирию уже поделили на зоны влияния между Россией, Турцией, Ираном и США? Правда ли, что Москва копит военную мощь для воссоздания Российской империи?




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Комментарии 3

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  1. gridasov Сегодня, 11:12
    Физики в сомнении , что все происходит так как это представляется современными теориями. Когда же об этом говорят сторонние от науки люди , то это мягко говоря смешно
    gridasov
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:19
      ВВП сказал-в уставе не ищи...а душенова более не вставляйте... а то,ржём над иностранными фриками,а тут своих выставляем на ВО-где материться нельзя,а душенова-можно."мечтам запада о военном преимуществе над Москвой-сбыться не суждено"(С)- как жаль,что мы- на Урале ... recourse laughing
      андрей юрьевич
      1. gridasov Сегодня, 11:29
        Но ведь стоит признать и то , что все перспективные разработки , о которых так много и наивно говорят, не имеют ни какой научной теоретической обоснованности , не говоря о том , что это имеет предпосылки быть воплощено в реальности. Методов и технологий получения высокой и сверхвысокой плотности , будем говорить энергии , так и нет ,Значит нет ни движителей , ни элементной базы новых эл. магнитных устройств . Значит нет и всего остального по уровням применения в целевых устройствах. Гиперскоростные ЛА это красивая иллюзия . Роботизированные многофункциональные комплексы это иллюзия потому , что нет ни математических основ управления большими инфо . данными , ни устройств их обеспечивающих. .И ТД.
        gridasov
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