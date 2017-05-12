12:55 12 мая

Сирийцы в боевых действиях снова задействовали БМП-2

В ходе ожесточенных боев в районе Дамаска подразделения республиканской гвардии Сирии стали активно применять БМП-2 российского производства, сообщает Вестник Мордовии .

Сирийцы в боевых действиях снова задействовали БМП-2


«Дело в том, что в Сирии такой техники, к сожалению, не много, поэтому данные бронемашины берегут, применяя в исключительных случаях», – поясняет автор материала Роман Катков.


Российские боевые машины и на сей раз не подвели свои экипажи, обрушивая на боевиков настоящий шквал 30-миллиметровых снарядов. По данным автора, «противник понес существенный урон, а со стороны гвардейцев потерь в БМП в этот раз не зафиксировано».



Эти машины в республиканской гвардии доверяют только лучшим, самым опытным экипажам, которые на практике изучили все сильные и слабые стороны вверенной им техники.

Кроме того, бойцы прекрасно знают местность, на которой им приходится сражаться. В результате достигается максимальный эффект от применения БМП-2.

Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones, twitter.com/MathieuMorant
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Комментарии 16

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  1. НасРать Сегодня, 10:54
    Заметка на "полях", что ли? Скорее всего текст был об обстановке в Сирии( Дамаск), а это всего лишь выжимка из текста, о БМП-2... Я это так понимаю.
    НасРать
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:05
      во всяком случае,то,что новую технку доверяют проверенным экипажам-правильно.
      андрей юрьевич
  2. 210окв Сегодня, 10:56
    Пусть применяют что угодно..Лишь бы быстрее этих уродов к гуриям отправили..
    210окв
    1. роман66 Сегодня, 10:59
      да чего-то никак не кончаются, гидра игиловская
      роман66
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:18
        Цитата: роман66
        да чего-то никак не кончаются, гидра игиловская

        Так ведь рыба гниёт с головы . Пока есть спонсоры - бармалеи не переведутся ...
        bouncyhunter
  3. svp67 Сегодня, 10:58
    Ну сам Бог велит туда БМПТ "Терминатор" на очередной этап войсковых испытаний направить...в любой модификации
    svp67
    1. НасРать Сегодня, 11:07
      не мешало бы,... но в экипажах наших ребят, не хотелось бы видеть...
      НасРать
      1. svp67 Сегодня, 11:09
        Цитата: НасРать
        не мешало бы,... но в экипажах нашил ребят, не хотелось бы видеть...

        ну есть варианты...
        svp67
        1. НасРать Сегодня, 11:11
          Эти "Варианты" учить надо! Методика применения -опять таки своеобразная...
          НасРать
      2. pjastolov Сегодня, 11:11
        Так с начало надо местных обучить - и на испытания, и им помощь, и нам результат bully
        pjastolov
        1. К0щей Сегодня, 11:29
          pjastolov, мне кажется овчинка выделки не стоит. местные слишком любят бросать все по принципу: чуть-что, так сразу; плюс лезть куда не надо. навряд ли у них танки доверяют не обученным экипажам, а терять их они любят.
          К0щей
      3. Svarog51 Сегодня, 11:25
        Тут без вариантов, испытания только наши могут провести. НаписАть отчёт об испытании и рекомендации к дальнейшему применению надо на русском. Да и как сирийцам объяснить то, чего пока и сами не знаем.
        Svarog51
    2. 31rus4 Сегодня, 11:11
      Уважаемый svp67,вот как раз в том виде котором сейчас бмпт в Сирии делать нечего,а вот штурмовые орудия времен ВО ИСУ самое то,тактика выпаривания здание,за зданием не эффективна ,нужно полностью уничтожать объект вместе с врагами или ставим на танк бомбомет кал 300мм,хорошо бронируем ,выстрел с такой установки гарантированно уничтожает любой опорный пункт,а дальше уже зачистка с помощью имеющихся средств
      31rus4
      1. НасРать Сегодня, 11:14
        Соглашусь. Метод взятия городов, советскими войсками в ВОВ отработан. И он эффективный.
        НасРать
      2. svp67 Сегодня, 11:20
        hi
        Цитата: 31rus4
        Уважаемый svp67,вот как раз в том виде котором сейчас бмпт в Сирии делать нечего,
        По мне так, задачи борьбы с "бабахами" и то, что сейчас делает БМП-2, вполне по силам БМПТ и еще больше, она вполне в состоянии прикрыть своей броней пехоту, даже от РПГ и ПТРУР.
        Цитата: 31rus4
        или ставим на танк бомбомет кал 300мм,хорошо бронируем ,выстрел с такой установки гарантированно уничтожает любой опорный

        Так есть же и уже хорошо зарекомендовал, там же


        Есть еще ...очень недурственно себя в наших "пунических" войнах себя зарекомендовал, особенно в боях за город.


        svp67
        1. _Ugene_ Сегодня, 11:55
          Судя по видео кучность стрельбы у солнцепека никакая, плюс минус километр ракеты ложатся. Их только массированными залпами смысл есть применять.
          _Ugene_
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