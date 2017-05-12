Сирийцы в боевых действиях снова задействовали БМП-2
В ходе ожесточенных боев в районе Дамаска подразделения республиканской гвардии Сирии стали активно применять БМП-2 российского производства, сообщает Вестник Мордовии .
«Дело в том, что в Сирии такой техники, к сожалению, не много, поэтому данные бронемашины берегут, применяя в исключительных случаях», – поясняет автор материала Роман Катков.
Российские боевые машины и на сей раз не подвели свои экипажи, обрушивая на боевиков настоящий шквал 30-миллиметровых снарядов. По данным автора, «противник понес существенный урон, а со стороны гвардейцев потерь в БМП в этот раз не зафиксировано».
Эти машины в республиканской гвардии доверяют только лучшим, самым опытным экипажам, которые на практике изучили все сильные и слабые стороны вверенной им техники.
Кроме того, бойцы прекрасно знают местность, на которой им приходится сражаться. В результате достигается максимальный эффект от применения БМП-2.
«Дело в том, что в Сирии такой техники, к сожалению, не много, поэтому данные бронемашины берегут, применяя в исключительных случаях», – поясняет автор материала Роман Катков.
Российские боевые машины и на сей раз не подвели свои экипажи, обрушивая на боевиков настоящий шквал 30-миллиметровых снарядов. По данным автора, «противник понес существенный урон, а со стороны гвардейцев потерь в БМП в этот раз не зафиксировано».
Эти машины в республиканской гвардии доверяют только лучшим, самым опытным экипажам, которые на практике изучили все сильные и слабые стороны вверенной им техники.
Кроме того, бойцы прекрасно знают местность, на которой им приходится сражаться. В результате достигается максимальный эффект от применения БМП-2.
Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones, twitter.com/MathieuMorant
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