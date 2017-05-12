«Инженерный спецназ» будет усилен

Как показывает опыт современных войн и локальных конфликтов, ареной боев становятся не только городские постройки, но и заводы, электростанции и даже аэропорты. Тактические действия в городе хорошо известны и описаны в боевых уставах, а военнослужащие имеют специальные навыки. Но для боя в техногенной местности требуется особая подготовка. На таких объектах сложная конструкция зданий и помещений, трубопроводы, электрические линии. Бой идет на очень близких дистанциях. Зачастую противник находится на расстоянии двух-трех метров. Поэтому нужны не простые пехотинцы, а подготовленные специалисты, которые разбираются в инженерном деле и умеют не хуже спецназа штурмовать постройки и помещения.

Минобороны РФ увеличит количество инженерных подразделений штурма и разграждения. До недавнего времени в армии был всего один такой батальон, сейчас же планируется их создание в каждой инженерно-саперной бригаде, сообщают Известия В войсках саперы-штурмовики уже получили прозвище «инженерный спецназ». По своей подготовке они не уступают бойцам спецподразделений. При этом инженеры оснащены самой современной техникой. В бой они идут в специальных костюмах максимальной степени защиты.Согласно информации военного ведомства, «решение об увеличении количества инженерных рот и батальонов штурма и разграждения было принято в конце прошлого года». В настоящее время уже началось формирование новых подразделений.По замыслу военных, в каждом военном округе должна быть инженерно-саперная бригада, а в каждой армии – инженерно-саперный полк. В состав бригад войдут батальоны «инженерного спецназа», а полки пополнятся ротами саперов-штурмовиков.Правда, процесс формирования новых подразделений может растянуться на годы – офицеров «инженерного спецназа» начали готовить на базе Тюменского высшего военно-инженерного училища только в 2014 году. Курсы для рядовых и сержантов открыли в 2015-ом.Независимый военный эксперт Антон Лавров:Сообщается, что «первый инженерный батальон штурма и разграждения был сформирован в конце 2014 года в составе 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады резерва Верховного главнокомандующего». Фактически он стал экспериментальным. На его базе отрабатывались тактика действий «инженерного спецназа», программа боевой подготовки и организационно-штатная структура.