13:01 12 мая

«Инженерный спецназ» будет усилен

Минобороны РФ увеличит количество инженерных подразделений штурма и разграждения. До недавнего времени в армии был всего один такой батальон, сейчас же планируется их создание в каждой инженерно-саперной бригаде, сообщают Известия .

«Инженерный спецназ» будет усилен


В войсках саперы-штурмовики уже получили прозвище «инженерный спецназ». По своей подготовке они не уступают бойцам спецподразделений. При этом инженеры оснащены самой современной техникой. В бой они идут в специальных костюмах максимальной степени защиты.


Согласно информации военного ведомства, «решение об увеличении количества инженерных рот и батальонов штурма и разграждения было принято в конце прошлого года». В настоящее время уже началось формирование новых подразделений.

По замыслу военных, в каждом военном округе должна быть инженерно-саперная бригада, а в каждой армии – инженерно-саперный полк. В состав бригад войдут батальоны «инженерного спецназа», а полки пополнятся ротами саперов-штурмовиков.

Правда, процесс формирования новых подразделений может растянуться на годы – офицеров «инженерного спецназа» начали готовить на базе Тюменского высшего военно-инженерного училища только в 2014 году. Курсы для рядовых и сержантов открыли в 2015-ом.

Независимый военный эксперт Антон Лавров:

Как показывает опыт современных войн и локальных конфликтов, ареной боев становятся не только городские постройки, но и заводы, электростанции и даже аэропорты. Тактические действия в городе хорошо известны и описаны в боевых уставах, а военнослужащие имеют специальные навыки. Но для боя в техногенной местности требуется особая подготовка. На таких объектах сложная конструкция зданий и помещений, трубопроводы, электрические линии. Бой идет на очень близких дистанциях. Зачастую противник находится на расстоянии двух-трех метров. Поэтому нужны не простые пехотинцы, а подготовленные специалисты, которые разбираются в инженерном деле и умеют не хуже спецназа штурмовать постройки и помещения.


Сообщается, что «первый инженерный батальон штурма и разграждения был сформирован в конце 2014 года в составе 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады резерва Верховного главнокомандующего». Фактически он стал экспериментальным. На его базе отрабатывались тактика действий «инженерного спецназа», программа боевой подготовки и организационно-штатная структура.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. Uryukc Сегодня, 11:25
    Идея не нова, но я только за.

    https://topwar.ru/2249-shturmovye-brigady.html
    Uryukc
    1. svp67 Сегодня, 11:38
      Цитата: Uryukc
      Идея не нова, но я только за.

      Ага, "ШИБРиков" возрождают, ну так норм, они здорово в той войне много хорошего сделали для Победы.
      svp67
  2. pjastolov Сегодня, 11:26
    Начали создавать терминаторов soldier
    pjastolov
    1. Svarog51 Сегодня, 11:31
      Во время Великой Отечественной их "бронегрызами" прозвали. Они специализировались вот такие объекты брать: soldier
      Svarog51
      1. gringo Сегодня, 11:45
        Это башня ПВО? Их по моему не смогли штурмом взять они сдались после капитуляции.
        gringo
        1. Svarog51 Сегодня, 11:57
          Это я в качестве примера привёл. Если бы гарнизоны не сдались, то взять их штурмом только штурмовым бригадам было бы под силу.
          Svarog51
          1. gringo Сегодня, 12:04
            Так то да только зачем их штурмом брать. Так намного проще и быстрее
            gringo
            1. Svarog51 Сегодня, 12:13
              Там стены такие, что и этим долго пришлось бы возиться. И после пробития, всё равно штурмовать бы пришлось.
              Svarog51
              1. gringo Сегодня, 12:15
                Может и так.
                gringo
    2. Самаритянин Сегодня, 11:42
      Цитата: pjastolov
      Начали создавать терминаторов soldier

      Давно работают над этим...и получается! soldier
      Самаритянин
  3. 31rus4 Сегодня, 11:30
    Уважаемые,опыт ВО показывает правильность в подходе создания таких частей.Но кроме хорошей экипировки нужна и техника соответствующая .Смотрел учения и был удивлен,прекрасно экипированные бойцы выдвигались на штурм на бтр-82,причем в плотную к обьекту,ну и где логика,где опыт прошедших войн
    31rus4
    1. mojohed2012 Сегодня, 11:34
      Тоже смотрел учения. Видите ли, тактика подхода к объекту штурма может быть разная. Если есть возможность, то можно бойцов подвести вплотную. Если возможности нет, то они пробиваются от укрытия к укрытию. Насчет БТР - согласен. Вот им бы придать БМП на базе Арматы с максимальной защитой - вот тогда да!
      mojohed2012
      1. tchoni Сегодня, 11:42
        Судя по последнему параду, т15 , что называется, "не пошла".
        tchoni
    2. gringo Сегодня, 11:37
      На канале "Звезда" показывали эти учения для военной приемки. В фильме "Человек с бульвара капуцинов" в похожей ситуации главный герой сказал -" Это называется монтаж".
      У бойцов Яалом бульдозеры есть. А нашим наверно Тайфуны выдадут. Хотя кто их знает чего там в штабе придумают.Есть же ИМР всякие.
      gringo
      1. svp67 Сегодня, 11:41
        Цитата: 31rus4
        Смотрел учения и был удивлен,прекрасно экипированные бойцы выдвигались на штурм на бтр-82,причем в плотную к обьекту,ну и где логика,где опыт прошедших войн

        Учтен, частично. Есть в запасе и такая машина

        svp67
    3. tchoni Сегодня, 11:41
      Совершенно с вами согласен. В таком подразделении тяжолый БТР типа "намера" смотрелся бы куда уместнее.
      tchoni
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