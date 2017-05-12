12:53 12 мая

В Черном море начались учения Румынии, США и Великобритании

Более 700 военнослужащих из Румынии, Великобритании и США начали четырехдневные учения в румынских территориальных водах, которые продлятся до 15 мая. Об этом сообщило Радио Румынии, передает ТАСС

Румынский фрегат Regele Ferdinand ("Король Фердинанд"), морские тральщики Lt. Dimitrie Nicolescu ("Лейтенант Димитрие Николеску") и Lupu Dinescu ("Лупу Динеску") вместе с американским эсминцем USS Oscar Austin ("Оскар Остин") проведут маневры по борьбе с подводными лодками и против угроз с суши.

В Черном море начались учения Румынии, США и Великобритании

румынский фрегат Regele Ferdinand


Также запланированы боевые противовоздушные учения. В роли неприятеля выступят два самолета МиГ-21 "Лансер" ВВС Румынии и два истребителя Typhoon британских ВВС.


американский эсминец USS Oscar Austin


Цель учений - повышение уровня подготовки экипажей кораблей-участников и укрепление способности к взаимодействию между странами НАТО, участвующими в маневрах, а также между различными категориями сил стран-участниц.

Эсминец "Оскар Остин" класса Arleigh Burke оснащен ракетными установками Tomahawk, системами морской артиллерии и запуска торпед, позволяющими уничтожать неприятеля на расстоянии более 1000 км.
Американский корабль прибыл в порт Констанца в четверг для однодневной стоянки, его экипаж нанесет визиты в командование румынских ВМС и учреждения местной администрации.


Использованы фотографии: yandex.ru/images›корабли НАТО
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Комментарии 12

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  1. Чёрный Сегодня, 11:45
    ...румыны это сила.. их главное к американским и английским воякам близко не подпускать..обворуют laughing или выпросят чего....
    Чёрный
    1. хрыч Сегодня, 11:46
      Цитата: Чёрный
      ...румыны это сила..

      Зато Додон, но не царь, поехал на парад
      хрыч
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:54
        В Черном море начались учения Румынии, США и Великобритании
        вот фиг вам, а не увольнительные...расчётам "Береговых Комплексов"....и ВКС в работе. а чо...Служба! soldier smile
        андрей юрьевич
        1. Svarog51 Сегодня, 12:06
          Опять исключительные решили "поклацать затворами" в Чёрном море. Типа Кука нашего Дональда не стршно напугали - мы опять нарисовались. no
          Svarog51
    2. роман66 Сегодня, 12:03
      ждем сообщений о столкновениях, раз уж пошла такая пьянка
      роман66
  2. HAM Сегодня, 11:52
    Эх,МАРИНЕСКУ на них нет!!----""Dimitrie Nicolescu ("Лейтенант Димитрие Николеску") и Lupu Dinescu ("Лупу Динеску") "
    HAM
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:08
      Цитата: HAM
      Эх,МАРИНЕСКУ на них нет!!----""Dimitrie Nicolescu ("Лейтенант Димитрие Николеску") и Lupu Dinescu ("Лупу Динеску") "

      щас румыны и молдованки,будут в кровь биться,чей Маринеску...
      андрей юрьевич
  3. роман66 Сегодня, 12:02
    а чего безвизовцев не позвали? обидно за вмф Вкраины
    роман66
    1. Чёрный Сегодня, 12:04
      Цитата: роман66
      а чего безвизовцев не позвали?

      Они пАлАмались laughing
      Чёрный
      1. роман66 Сегодня, 12:05
        и резиновые крейсера?!
        роман66
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:11
    В роли неприятеля выступят два самолета МиГ-21

    Против кого воевать собрались? Ну это их дело. Выше правильно писали, что и наши в очередной раз потренируются на реальных целях из этой сборной солянки.
    rotmistr60
  5. К0щей Сегодня, 12:18
    мда... 21 миги? а ничего менее древнего предложить не смогли? тот же ф-15, например...
    К0щей
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