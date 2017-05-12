Асад сравнил войну в САР с борьбой советского народа против фашизма

Война, которую вел ваш народ в то время, – это та же война, которую ведет наш народ сегодня. Разница только в названиях и различных средствах, однако содержание одинаковое,

Почему появился нацизм, чего он хотел? Он хотел господствовать в мире, исключить остальных. Сегодня наш народ ведет борьбу не только с террористами, но с теми, кто им покровительствует,