13:02 12 мая

Асад сравнил войну в САР с борьбой советского народа против фашизма

Президент Сирии Башар Асад сравнил войну, ведущуюся на территории его страны, с борьбой СССР против фашизма в годы Великой отечественной войны, передает РИА Новости .



Война, которую вел ваш народ в то время, – это та же война, которую ведет наш народ сегодня. Разница только в названиях и различных средствах, однако содержание одинаковое,
сказал Асад в интервью белорусскому телевидению в День Победы.


Президент заявил, что «терроризм как инструмент используют западные государства, которые руководствуются нацистским менталитетом», направленным на превращение остальных государств и народов «в рабов».

По его словам, «фон одинаковый, и война одна и та же».

Почему появился нацизм, чего он хотел? Он хотел господствовать в мире, исключить остальных. Сегодня наш народ ведет борьбу не только с террористами, но с теми, кто им покровительствует,
сказал Башар Асад.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Использованы фотографии: пресс-служба президента Сирии
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Комментарии 15

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  1. КОТ БАЮН Сегодня, 12:03
    С большего Асад прав. Название другое, а верхние и исполнители принципиально ничем не отличаются.
    КОТ БАЮН
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:09
      Асад сравнил войну в САР с борьбой советского народа против фашизма
      ..только наши все сражались,а у них-половина дома сидит,или на рынках...
      андрей юрьевич
      1. Irokez Сегодня, 12:15
        Тут скорей всего не 1941-1945, а как в гражданскую и с Немцами Первая Мировая. В Сирии там тоже гуляй поле и мировые интересы держав.
        Irokez
        1. supertiger21 Сегодня, 12:54
          Асад всё правильно говорит! Отличие лишь в том, что вместо немцев - американцы, японцев - израильтяне, а мелких фашистов вроде финнов, венгров, румын - блок НАТО.
          supertiger21
      2. tatarin_ru Сегодня, 12:16
        у них-половина дома сидит,или на рынках...


        И я про тоже . Асад ну дык скажи "Вставай страна народная , вставай на смертный путь и пр."
        Пока что похоже на войну России с фашизмом за пределами СССР
        tatarin_ru
      3. Zibelew Сегодня, 12:35
        Так Асад и не собирается мобилизацию проводить. В Сирии скорее гражданская война с мощной подпиткой извне. Но "антанта" в этом случае будет поразнообразнее.
        Zibelew
  2. viktor. Сегодня, 12:05
    Почему появился нацизм?? Нацизм появится снова с ещё более яростной силой и снова в Германии только объединит весь гейклуб и способствуют этому беженцы с амерекосами.
    viktor.
    1. Чёрный Сегодня, 12:08
      сравнил войну в САР с борьбой советского народа против фашизма
      С ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ никакую другую сравнить НЕЛЬЗЯ!
      Чёрный
  3. pjastolov Сегодня, 12:08
    Спонсоры матрасы и наглосаксы, только исполнители другие hi
    pjastolov
  4. Балу Сегодня, 12:12
    Президент Сирии Башар Асад сравнил войну, ведущуюся на территории его страны, с борьбой СССР против фашизма в годы Великой отечественной войны
    Более того, это по сути мировая война против Сирии, цель которой неоколониальный передел территории с углеводородами и трубопроводами. Для этого уничтожают Сирию как суверенное государство.
    Президент заявил, что «терроризм как инструмент используют западные государства, которые руководствуются нацистским менталитетом», направленным на превращение остальных государств и народов «в рабов».
    При этом прикрываясь рассуждениями о демократии
    Нужны еще доказательсства?
    Все в рамках политики глобального доминирования гегемона зла-США
    Балу
  5. КобалТ Сегодня, 12:14
    Войны сейчас странные пошли. Воюющие стороны напрямую своих противников по именам не называют.
    КобалТ
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:35
      Цитата: КобалТ
      Войны сейчас странные пошли. Воюющие стороны напрямую своих противников по именам не называют.

      это фигня...они ещё в фейсбуке и инстаграмм общаются под "никами"....
      андрей юрьевич
      1. КобалТ Сегодня, 12:43
        Цитата: андрей юрьевич
        они ещё в фейсбуке и инстаграмм общаются под "никами

        Порой даже на одной стороне оказываются.
        Я про реальные.. с пестиками там, с пушками.
        В "буке" и "граме" им врагов назначают и объясняют, что да как.....
        А времена действительно интересные, даже "имя" может оказаться "ником"...
        КобалТ
  6. ProkletyiPirat Сегодня, 12:32
    Асад хороший политик, играет на чувствах россиян тем самым получая помощь для сирийцев, молодец.
    ProkletyiPirat
  7. Андрюха Г Сегодня, 12:35
    Цитата: pjastolov
    Спонсоры матрасы и наглосаксы, только исполнители другие hi

    Промышленность Германии спонсировалась (финансировалась) исключительно США и Англии: 1-ый: с 1919 по 1924 гг. — подготовка почвы для массировных американских финансовых вливаний в немецкую экономику;
    2-ой: с 1924 по 1929 гг. — установление контроля за финансовой системой Германии и финансовая поддержка национал-социализма;

    3-ий: с 1929 по 1933 гг. — провоцирование и развязывание глубокого финансово-экономического кризиса и обеспечение прихода нацистов к власти;
    4-ый: с 1933 по 1939 гг. — финансовое сотрудничество с нацистской властью и поддержка её экспансионистской внешней политики, направленной на подготовку и развязывание новой мировой войны. Так, «И.Г.Фарбениндустри», этот основной поставщик германской военной машины, на 45% финансировавший избирательную кампанию Гитлера в 1930 г., находился под контролем рокфеллеровской «Стандарт Ойл». Морганы через «Дженерал электрик» контролировали германскую радио- и электротехническую промышленность в лице АЭГ и «Сименс» (к 1933 г. 30% акций АЭГ принадлежали «Дженерал электрик»), через компанию связи ИТТ — 40% телефонной сети Германии, кроме этого им принадлежали 30% акций авиастроительной фирмы «Фокке-Вульф». Над «Опелем» был установлен контроль со стороны «Дженерал моторс», принадлежавший семье Дюпона. Генри Форд контролировал 100% акций концерна «Фольксваген». В 1926 г. при участии рокфеллеровского банка «Дилон Рид и Кº» возникла вторая по величине после «И.Г.Фарбениндустри» промышленная монополия Германии — металлургический концерн «Ферейнигте штальверке» (Стальной трест) Тиссена, Флика, Вольфа и Феглера и др.
    Андрюха Г
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