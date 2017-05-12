Асад сравнил войну в САР с борьбой советского народа против фашизма
Президент Сирии Башар Асад сравнил войну, ведущуюся на территории его страны, с борьбой СССР против фашизма в годы Великой отечественной войны, передает РИА Новости .
Президент заявил, что «терроризм как инструмент используют западные государства, которые руководствуются нацистским менталитетом», направленным на превращение остальных государств и народов «в рабов».
По его словам, «фон одинаковый, и война одна и та же».
Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
Война, которую вел ваш народ в то время, – это та же война, которую ведет наш народ сегодня. Разница только в названиях и различных средствах, однако содержание одинаковое,сказал Асад в интервью белорусскому телевидению в День Победы.
Президент заявил, что «терроризм как инструмент используют западные государства, которые руководствуются нацистским менталитетом», направленным на превращение остальных государств и народов «в рабов».
По его словам, «фон одинаковый, и война одна и та же».
Почему появился нацизм, чего он хотел? Он хотел господствовать в мире, исключить остальных. Сегодня наш народ ведет борьбу не только с террористами, но с теми, кто им покровительствует,сказал Башар Асад.
Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
Использованы фотографии: пресс-служба президента Сирии
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