Захарова об истерике на Западе по поводу фотографии Трампа и Лаврова

Сутки американские СМИ бьются в истерике относительно публикации российской стороной фотографий Лаврова и Трампа, отказываясь перепечатывать их из неамериканских источников. А вот с Климкиным ситуация ровно противоположная: и "контакт" с президентским столом простили, и на посольство Украины в США сослались в качестве источника фотоматериала. Какие же они невозможно жалкие в своей услужливой русофобии,

Американские СМИ отказались публиковать фото Трампа и Лаврова со ссылкой на МИД РФ, зато перепечатали фотографию Трампа и Климкина, предоставленную украинским посольством, отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.цитирует Захарову РИА Новости Как сообщило украинское посольство, Трамп накануне «принял главу МИД Украины Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США». Также Климкин побеседовал с вице-президентом Майклом Пенсом. Тема беседы – ситуация в Донбассе.В американских СМИ развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова, которая состоялась накануне. Журналисты возмутились, что их не допустили на эту встречу. При этом утверждается, что в Белом доме якобы недовольны публикацией фотографий российской стороной. По этому поводу Захарова заявила, что «списки с именами фотографов были предоставлены американской стороне заранее, и США не обращались к РФ с просьбой не публиковать снимки».