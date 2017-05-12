12:58 12 мая

Захарова об истерике на Западе по поводу фотографии Трампа и Лаврова

Американские СМИ отказались публиковать фото Трампа и Лаврова со ссылкой на МИД РФ, зато перепечатали фотографию Трампа и Климкина, предоставленную украинским посольством, отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова об истерике на Западе по поводу фотографии Трампа и Лаврова


Сутки американские СМИ бьются в истерике относительно публикации российской стороной фотографий Лаврова и Трампа, отказываясь перепечатывать их из неамериканских источников. А вот с Климкиным ситуация ровно противоположная: и "контакт" с президентским столом простили, и на посольство Украины в США сослались в качестве источника фотоматериала. Какие же они невозможно жалкие в своей услужливой русофобии,
цитирует Захарову РИА Новости .


Как сообщило украинское посольство, Трамп накануне «принял главу МИД Украины Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США». Также Климкин побеседовал с вице-президентом Майклом Пенсом. Тема беседы – ситуация в Донбассе.

В американских СМИ развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова, которая состоялась накануне. Журналисты возмутились, что их не допустили на эту встречу. При этом утверждается, что в Белом доме якобы недовольны публикацией фотографий российской стороной. По этому поводу Захарова заявила, что «списки с именами фотографов были предоставлены американской стороне заранее, и США не обращались к РФ с просьбой не публиковать снимки».

Использованы фотографии: РИА Новости . Сергей Пятаков
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Комментарии 5

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  1. Zibelew Сегодня, 12:50
    Уже можно вводить в характеристику многих дипломатов и политиков - "ненавистен американским СМИ". И это будет как некий знак качества.
    Zibelew
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:54
      Привет , Тагирьян ! hi
      Цитата: Zibelew
      Уже можно вводить в характеристику многих дипломатов и политиков - "ненавистен американским СМИ". И это будет как некий знак качества.

      Тут немного сложнее , ИМХО
      Сутки американские СМИ бьются в истерике относительно публикации российской стороной фотографий Лаврова и Трампа, отказываясь перепечатывать их из неамериканских источников.

      Уж полночь близится , а психиатра всё нет ...
      bouncyhunter
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:53
    ... ну хоть тут мерикатосных СМИ умыли... а Трамп в этом плане молодец - сказал, что фейковые всякие би-би-си, си- эн- эн... потому и подпускает их к себе...
    a.s.zzz888
  3. КобалТ Сегодня, 12:57
    Все очень просто. Нет фотографии - не было встречи... wink
    КобалТ
  4. Вальцманюга Сегодня, 12:57
    Такая вот "изоляция" .

    Вальцманюга
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