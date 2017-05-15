Американское оружие и советский опыт. Часть I
Не так давно lenta.ru разродилась очередным шедевром на стрелково-оружейную тематику под названием «Американский опыт и российские пулеметы». Во всех статьях Ленты на эту тему отечественному оружию отводится вторая роль, а вот ведущая в технологии, в перспективных разработках, а теперь уже и опыт, отдается западной оружейной мысли, и, в первую очередь, американской. В неровном дыхании в сторону Запада отмечены многие известные в медийном пространстве личности от блогеров до производителей оружия, но когда это неровное дыхание накладывается на откровенную безграмотность в освещаемой теме, да еще с плохо замаскированным пренебрежением к отечественным достижениям, это уже слишком.
Автор статьи с подзаголовка «Зачем Росгвардии штурмовой пулемет» дает понять, что спрашивать он ни у кого не будет - «зачем», он всем объяснит зачем. Допустим, автор в теме, а вот что такое «штурмовой» пулемет? И чем он отличается от ручного, станкового или авиационного? Во всяком случае, государственный стандарт оружейных терминов 28653-90 термин «штурмовая» не признает ни за винтовками, ни за пулеметами, ни за пистолетами. Ладно оружейные термины, при должной снисходительности можно простить, но как относиться к этому: «Морпехи закупили несколько тысяч «хеклеров» для замены М24 в ряде своих подразделений, откуда в адрес нового оружия поступили самые комплиментарные отзывы».
Какие, простите, отзывы? Надо полагать, от слова «комплимент» создано новое прилагательное в русском языке. Хорошо, но тогда в каком контексте его рассматривать? Я, например, своему объекту обожания могу наговорить таких комплиментов о ее достоинствах, о каких она и представления не имеет, зато сразу станет сговорчивей. Но не буду отвлекаться.
В России испытываются сразу два новых ручных пулемета калибра 5,45 миллиметра. Один разработан на ЗиД по заказу Росгвардии, другой — инициативная разработка концерна «Калашников», которой заинтересовались военные. В начале 2000-х схожая концепция отрабатывалась для Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов.Речь идет о «специальном оружии для боев в городской застройке и закрытых помещениях“, и которое должно
иметь возможность быстрой замены ствола и комбинированное питание — пулеметная лента и стандартные магазины АК-74/РПК-74.Что такого особенного в боях в городской застройке и закрытых помещениях, что они требуют комбинированного питания и быстрой смены ствола? Повышенная плотность огня? В закрытом помещении? Жираф большой. Главное и очевидное, что требования к новому пулемету:
во многом воспроизводят концепцию известного пулемета FN Minimi от бельгийской компании FN Herstal.
Начнем с того, что авторство концепции пулемета с комбинированным питанием принадлежит отнюдь не бельгийцам. Задолго до них она уже была испробована на следующих моделях:
РП-46, созданный А.И. Шилиным, П.П. Поляковым и А.А. Дубининым на основе более раннего пулемёта Дегтярёва ДПМ. Питание лентой в этом пулемете осуществлялось через переходник, вставляемый в приемное окно ствольной коробки.
Чешские пулеметы CZ 52 и CZ 52/57 (чешские обозначения vz.52 vz.52/57), отличающиеся типом используемого патрона — чешского 7.62х45 или советского 7.62х39 и принятые на вооружение в 1952 и 1957 году соответственно. Пожалуй, действительно первые пулеметы с комбинированным питанием.
Опытный пулемет Коробова - с ленточно-магазинным питанием ТКБ-516М, участвовавший в конкурсе 1955-1958 г.
В 1971 году по заданию ГРАУ МО СССР начались опытно-конструкторские работы по теме «Поплин» .
Многие вещи, которые кажутся нам очевидными в привычных конструкциях, на самом деле проходят многолетнюю проработку в расчетах, опытных образцах и испытаниях. Объем работы, уходящий в отвал, многократно превышает выход готового решения. Часто сама формулировка задачи перед разработчиком носит размытый характер и несет в себе большую долю неопределенности, которую нужно ликвидировать, чтобы стало ясно — а чего же мы хотим? Работы по теме «Поплин» - классический пример такой ситуации.
Необходимость создания пулемета с ленточным питанием или с возможностью комбинированного, как элемента повышения общей эффективности, предстояло проверить в совокупности с главным вопросом — определения тактической ниши такого образца в общей системе вооружений.
Задача по теме ставилась как повышение боевой эффективности в 1.5 раза по отношению к РПК-74. О том, что из себя представляет коэффициент 1.5 и почему он не может быть 1.4, я уже писал здесь.
Создание пулемета с комбинированным питанием было только одним из трех решений поставленной задачи. Два других относились к доработкам самого РПК-74. Это была разработка магазинов повышенной емкости по типу барабанных магазинов к РПК и дисковых к ДА, и переходного устройства по типу переходника к РП-46. Конструкция пулемета в процессе работы над ним эволюционировала от компоновки с расположением приемника на левой стороне и магазином внизу (ПУ, ПУ-1) к компоновке с верхним расположением приемника и магазином слева (ПУ-2, ПУ-21), вместе с концепцией от «пулемета с магазинной подачей с возможностью использовать ленту» к «пулемету с ленточной подачей, в котором при необходимости можно использовать магазин». К слову сказать, бельгийцы пришли к тому же мнению. В инструкции по эксплуатации M249 SAW сказано:
«В качестве чрезвычайной меры в SAW можно использовать 20 и 30 патронные магазины...»
На совещании по итогам темы "Поплин" начальник Отдела стрелкового вооружения ГРАУ генерал-майор Смолин сказал, что "ГРАУ не видит смысла в возврате к магазинам большой ёмкости". Очевидно были претензии к ним по опыту эксплуатации РПК с точки зрения надежности. Ведь не зря он комплектовался двумя магазинами на 75 и восемью коробчатыми на 40 патронов. Да и массо-габаритные характеристики были не в пользу барабанов. Сравните вес РПК со снаряженным барабанным магазином 6.8 кг, с коробчатым - 5.6 кг. Разница 1.2 кг на 35 патронов. Или вес боезапаса на 300 патронов в четырех барабанах - 6 кг и 4.2 кг на 320 патронов в восьми коробчатых магазинах. Что касается ленты, то ее использование в ручном пулемете имеет свои недостатки. На смену ленты требуется больше времени, чем на смену магазина. Ценность этого ресурса особенно возрастает в условиях боевых действий с повышенной динамикой, для которых, по идее, и создается «штурмовой» пулемет. Для замены ленты требуется больше манипуляций, а значит, больше возможность совершить ошибку. Во всяком случае, на упомянутом совещании о ленте вообще не было сказано ни слова. Видимо, заказчик видел в финале работ модернизацию РПК. Пулемет же был испытан в ЦНИИТочмаш, который выдал по последним доработкам заключение о возможности доведения его надежности до уровня технических требований. На Ржевском полигоне кроме тактико-технических характеристик предстояло определить тактическую нишу для ПУ, но в заключении полигона об этом не было сказано ни слова.
НИОКР по теме «Поплин» закончились с отрицательным результатом. Зато с каким замечательным отрицательным результатом! Я упомяну один факт, который абсолютное большинство читателей оставит равнодушным. Один из показателей автоматического оружия, характеризующий его надежность - стабильность скорости затворной рамы в заднем положении. Так как при ленточном питании часть энергии затворной рамы тратится на протяжку ленты, обеспечить равенство скоростей для обоих видов питания без использования газового регулятора — задача большой сложности, и по-настоящему оценить ее решение могут только специалисты, знающие толк в решении инженерных задач. В пулемете ПУ-21 разность скоростей затворной рамы для ленты и магазина составляла всего 0,2-0,4 м/с, чем обеспечивалась одинаковая надежность питания для обоих видов. А вот так полностью звучит фраза из наставления для американского пулемета:
В качестве чрезвычайной меры в SAW можно использовать 20 и 30 патронные магазины, но это увеличивает вероятность задержек при стрельбе.
Результаты экспериментов по оптимизации параметров автоматики легли в основу кандидатской диссертации, которую М.Е. Драгунов защитил в 1984 году. В рамках темы были разработаны барабанный и дисковый магазины повышенной емкости. Я думаю, что тот 96-зарядный магазин, которым комплектуется новый ижевский пулемет, возник не на пустом месте, но то, что он будет менее надежен, чем штатный 45-зарядный, не сомневаюсь. История по теме «Поплин» от лица одного из разработчиков - М.Е. Драгунова изложена в журнале «Мастер-ружье», № 84, 2004 в статье «Наш миними» . Гурманам инженерной романтики читать настоятельно рекомендуется.
Таким образом, появление FN Minimi не было исключительно западной новацией. Мысли наших и бельгийских инженеров развивались в одном направлении. Это выразилось не только в концепции пулемета, в котором магазины играли вспомогательную функцию, но и в схожей компоновке. Как вспоминает Михаил Евгеньевич, у наших конструкторов даже возникала мысль о патентовании компоновки ПУ-21 еще до того, как им стало известно о существовании такой же в FN Minimi.
Дальнейшая судьба двух пулеметов сложилась по-разному. Советская разработка, несмотря на возможность доведения ее надежности до нужных требований, осталась невостребованной заказчиком. Бельгийская пошла в серию, но ее низкая надежность и слабая функциональность громкой славы пулемету отнюдь не стяжали.
Окончание следует...
Автор: (С) Андрей Куликов, 2017, Ижевск
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