Американское оружие и советский опыт. Часть I

В России испытываются сразу два новых ручных пулемета калибра 5,45 миллиметра. Один разработан на ЗиД по заказу Росгвардии, другой — инициативная разработка концерна «Калашников», которой заинтересовались военные. В начале 2000-х схожая концепция отрабатывалась для Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов.

иметь возможность быстрой замены ствола и комбинированное питание — пулеметная лента и стандартные магазины АК-74/РПК-74.

во многом воспроизводят концепцию известного пулемета FN Minimi от бельгийской компании FN Herstal

«В качестве чрезвычайной меры в SAW можно использовать 20 и 30 патронные магазины...»

В качестве чрезвычайной меры в SAW можно использовать 20 и 30 патронные магазины, но это увеличивает вероятность задержек при стрельбе.