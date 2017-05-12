15:26 12 мая

Американская разведка: ситуация в Афганистане ухудшится

Глава национальной разведки США Дэн Коутс на слушаниях в сенате «нарисовал» довольно пессимистичный сценарий развития ситуации в Афганистане на ближайшие годы, передает Интерфакс .

Американская разведка: ситуация в Афганистане ухудшится


Политическое положение и ситуация в области безопасности в Афганистане почти наверняка будет ухудшаться до 2018 года, даже несмотря на незначительное увеличение военной помощи США и их союзников,
заявил Коутс.


Он пояснил, что афганское «движение "Талибан" (запрещено в РФ) наиболее вероятно, продолжит добиваться успехов, особенно в сельских районах», а действия афганских сил безопасности «скорее всего, ослабнут из-за действий талибов, боевых потерь, дезертирства, слабого руководства».

Коутса поддержал глава военной разведки генерал-лейтенант Винсент Стюарт. По его словам, «ситуация в стране непредсказуема», и силы НАТО могут растерять те незначительные достижения, которых добились за 16 лет присутствия.

Несмотря на то, что нам удалось кое-чего добиться, ситуация продолжает ухудшаться, и мы потеряем то, чего смогли достичь за последние несколько лет,
сказал Стюарт.

Использованы фотографии: http://islamreview.ru
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Комментарии 15

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  1. Чёрный Сегодня, 13:15
    Шо...на мак неурожай? laughing
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:25
      Цитата: Чёрный
      Шо...на мак неурожай? laughing

      Ну так в Скакуасии брали же ... recourse
      bouncyhunter
      1. НасРать Сегодня, 13:37
        Несмотря на то, что нам удалось кое-чего добиться, ситуация продолжает ухудшаться, и мы потеряем то, чего смоги достичь за последние несколько лет,
        сказал Стюарт.


        А что такое - кое-чего? А?

        п.с. За 16 лет - кое-чего добились!!!!! wassat

        Весь западный мир(плюс Украина, Трибалтия и т.д...) похоже поглупел со времён распада СССР, раз такое ляпнуть не стесняются и перлы выдаются с регулярным постоянством. ...
        НасРать
        1. cniza Сегодня, 13:47
          Цитата: Чёрный
          Шо...на мак неурожай? laughing


          Нет , талибы больно бьют...
          cniza
        2. bouncyhunter Сегодня, 13:47
          Цитата: НасРать
          Весь западный мир(плюс Украина, Трибалтия и т.д...) похоже поглупел со времён распада СССР, раз такое ляпнуть не стесняются и перлы выдаются с регулярным постоянством. ...

          Да просто с радостью лопают залужные печенюшки . fool Не все , но большинство ...
          bouncyhunter
      2. рич Сегодня, 14:00
        Американская разведка: ситуация в Афганистане ухудшится даже несмотря на незначительное увеличение военной помощи США и их союзников,

        террористы талибы продолжают кошмарить "умеренных" и союзных США игиловцев)))
        рич
  2. Венд Сегодня, 13:16
    Видно скоро придется ждать санкций за Афганистан
    Венд
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:24
      Цитата: Венд
      Видно скоро придется ждать санкций за Афганистан

      Чтобы матрасам было понятно : Welcome !!! wink
      bouncyhunter
  3. LostCoast Сегодня, 13:23
    Ухудшится-ключевое слово сшит...
    LostCoast
  4. erudit 017 Сегодня, 13:26
    если нато продолжит помогать, полюбому ситуация ухудшится, это их подчерк!
    erudit 017
  5. Холуай Сегодня, 13:30
    Надеюсь что наши талибам помогут!
    Холуай
  6. Огонёк Сегодня, 13:54
    Цитата: Холуай
    Надеюсь что наши талибам помогут!

    Если вы не в курсе, то в статье специально указано "...афганское «движение "Талибан" (запрещено в РФ)..."
    Мы не Америка, чтобы поддерживать террористов, не стоит приписывать нам их преступления.
    Огонёк
  7. Андрюха Г Сегодня, 13:59
    Цитата: Огонёк
    Цитата: Холуай
    Надеюсь что наши талибам помогут!

    Если вы не в курсе, то в статье специально указано "...афганское «движение "Талибан" (запрещено в РФ)..."
    Мы не Америка, чтобы поддерживать террористов, не стоит приписывать нам их преступления.

    Есть такая восточная пословица -"Враг моего врага – мой друг".
    Андрюха Г
  8. vlad007 Сегодня, 14:18
    Заметка ни о чем!!! Ситуация в Афганистане интересна прежде всего попытками ИГИЛ проникнуть в этот регион и закрепиться там. Эффективно противодействовать ИГИЛ в Афганистане могут только талибы, причем в основе противодействия лежит коммерческий интерес - талибы контролируют наркотрафик, а ИГИЛ непременно захочет взять его под свой контроль.
    Что имела ввиду американская разведка непонятно - что значит "ситуация ухудшается"? Талибы перешли в наступление и увеличивают контролируемые территории? Так это хорошо - чем больше талибов, тем меньше ИГИЛ.
    vlad007
  9. faterdom Сегодня, 15:13
    О как! Американцы начали смутно догадываться! Раньше лезли очертя голову устанавливать демократию.
    И вот, 16 лет не прошло - их аналитикам удалось выстроить кривую успеха этого мероприятия, чтобы понять, куда оно все ведет. Алгебру и начали анализа в их школах наверное не учат, что такое производная и что означает ее знак им невдомек. Но, когда в нынешнем году все хуже чем в прошлом, а прошлом было хуже чем позапрошлом - ну три-четыре года должно было хватить любому млекопитающему, и даже рептилии, чтобы догадаться - надо рвать отсюда!
    faterdom
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