Американская разведка: ситуация в Афганистане ухудшится
Глава национальной разведки США Дэн Коутс на слушаниях в сенате «нарисовал» довольно пессимистичный сценарий развития ситуации в Афганистане на ближайшие годы, передает Интерфакс .
Он пояснил, что афганское «движение "Талибан" (запрещено в РФ) наиболее вероятно, продолжит добиваться успехов, особенно в сельских районах», а действия афганских сил безопасности «скорее всего, ослабнут из-за действий талибов, боевых потерь, дезертирства, слабого руководства».
Коутса поддержал глава военной разведки генерал-лейтенант Винсент Стюарт. По его словам, «ситуация в стране непредсказуема», и силы НАТО могут растерять те незначительные достижения, которых добились за 16 лет присутствия.
Политическое положение и ситуация в области безопасности в Афганистане почти наверняка будет ухудшаться до 2018 года, даже несмотря на незначительное увеличение военной помощи США и их союзников,заявил Коутс.
Он пояснил, что афганское «движение "Талибан" (запрещено в РФ) наиболее вероятно, продолжит добиваться успехов, особенно в сельских районах», а действия афганских сил безопасности «скорее всего, ослабнут из-за действий талибов, боевых потерь, дезертирства, слабого руководства».
Коутса поддержал глава военной разведки генерал-лейтенант Винсент Стюарт. По его словам, «ситуация в стране непредсказуема», и силы НАТО могут растерять те незначительные достижения, которых добились за 16 лет присутствия.
Несмотря на то, что нам удалось кое-чего добиться, ситуация продолжает ухудшаться, и мы потеряем то, чего смогли достичь за последние несколько лет,сказал Стюарт.
Использованы фотографии: http://islamreview.ru
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