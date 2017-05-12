Американская разведка: ситуация в Афганистане ухудшится

Политическое положение и ситуация в области безопасности в Афганистане почти наверняка будет ухудшаться до 2018 года, даже несмотря на незначительное увеличение военной помощи США и их союзников,

Несмотря на то, что нам удалось кое-чего добиться, ситуация продолжает ухудшаться, и мы потеряем то, чего смогли достичь за последние несколько лет,