15:19 12 мая

Армия США отказывается от "умного" гранатомета ХМ-25

Армия США разорвала с американской компанией Orbital ATK контракт на разработку «умного» гранатомета XM-25, которая занималась его созданием совместно с немецкой Heckler & Koch. Поводом для закрытия проекта стал судебный спор между компаниями — Orbital ATK обвинила Heckler & Koch в недопоставке 20 прототипов оружия и срыве сроков разработки гранатомета, передает "Nplus1" со ссылкой на Military.com .

Разработка XM-25 ведется с начала 2000-х годов. Оружие создается немецкой компанией, а американская — занимается разработкой гранат для него. Боеприпасы для гранатомета выполнены программируемыми. Перед выстрелом стрелок может задать расстояние, пролетев которое граната должна взорваться. Это позволит бойцам поражать противника, укрывающегося за какими-либо преградами.

Армия США отказывается от "умного" гранатомета ХМ-25

"умный" гранатомет XM-25


Гранатомет выполнен преимущественно из композиционных материалов и имеет «умную» систему прицеливания с лазерным дальномером. Это устройство перед выстрелом измеряет расстояние до объекта. Этот параметр солдат может скорректировать при помощи кнопки рядом с рукоятью.

Перед выстрелом в прицеле выводится информация о том, как высоко должен боец поднять ствол гранатомета, чтобы граната пролетела необходимое расстояние по баллистической траектории. Оружие оснащается магазином на пять гранат калибра 25 миллиметров. Прицельная дальность стрельбы по одиночным целям для XM-25 составляет 500 метров, а максимальная дальность — около тысячи метров.



Изначально принять гранатомет на вооружение и начать его серийное производство планировалось в 2017 году, однако в 2016 году эти планы изменились. Дело в том, что во время испытания оружия выяснилось, что оно иногда испытывает трудности с перезарядкой. Кроме того, был зафиксирован случай преждевременного срабатывания электрозапала.

Армия США, проводившая испытания XM-25 в Афганистане, заявила, что оружие массой 6,4 килограмма, получилось слишком тяжелым и неудобным. Кроме того, военные заявили о том, что боезапаса гранатомета не достаточно для использования его в боевых операциях.

Использованы фотографии: https://www.army.mil/
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Комментарии 21

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  1. bouncyhunter Сегодня, 13:30
    Не оружие убивает людей - люди убивают себе подобных с неослабевающим упорством ... soldier
    bouncyhunter
    1. Самаритянин Сегодня, 13:35
      . request, А сколько рекламы и криков неимеющийаналогов было...одним словом: ЗРАДА...
      Самаритянин
      1. cniza Сегодня, 13:44
        Кроме того, военные заявили о том, что боезапаса гранатомета не достаточно для использования его в боевых операциях.


        А с собой дополнительно , что брать нельзя?
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:50
          Цитата: cniza
          А с собой дополнительно , что брать нельзя?

          Вить , если применительно к нашим , то есть пословица "солдату в походе и иголка тяжела" . А матрасам , видимо , религия не позволяет . request
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 13:55
            Паша , наши могут ничего не брать , но дополнительный боекомплект это святое , а они берут побольше жратвы и туалетной бумаги , в итоге на запас "патронов" места нет.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:58
              Не буду приводить пример сколько на себе носил во время марш-бросков . Но мне вот лично матрасные недовояки всё больше напоминают барышень из пансионата неблагородных девиц ...
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 14:03
                А у меня такое впечатление , что наши барышни из Смольного заведения , были повыносливей.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:10
                  Витя , давай не будем сравнивать наших русских женщин с недоделанными полуфабрикатами Запада неопределённого пола ? Сравнение явно не в их пользу , но будет повод орать что русские не уважают другие нации .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 14:15
                    Цитата: bouncyhunter
                    с недоделанными полуфабрикатами Запада неопределённого пола .


                    Паша , это ты сильно сказал , наверное пора вводить понятие "западно-либерального пола". hi
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 14:21
                      Знаешь , друже , иногда люблю самую нецензурную брань облекать в удобоваримые формы . Но всегда стараюсь сохранить изначальный смысл .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 14:25
                        Если бы здесь разрешили великий и могучий , посты бы стали короче , но объемней. lol
                        cniza
        2. japs Сегодня, 13:54
          Из кЕтайской пластмассы. Одноразовый. Перезарядка, как замена акк.батареи в смартфоне,
          только в специализированной мастерской фирмы герра Коха.
          japs
        3. рич Сегодня, 13:56
          Армия США отказывается от "умного" гранатомета ХМ-25

          решено заменить его на "умный" украинский миномет Молот)))
          рич
        4. dvina71 Сегодня, 14:25
          Цитата: cniza
          А с собой дополнительно , что брать нельзя?

          Можно.. Но основная проблема не это. Программировать гранату с массой ВВ в несколько десятков грамм надо с точность в 0. Особенно меня порадовал ролик попадания такой гранаты в оконный проем. Она успешно поразила стену напротив онка,рядом с окнами..(там где обычно стоят бойцы) попаданий не обнаружили.
          Кроме того в Афгане один испытуемый образец взорвался при выстреле.. Боец получил незначительные ранения.. Вот в руках у бойца взрывается ВОГ с 40гр ВВ? ЧТо с ним будет?
          dvina71
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:46
    Так может, и "Джавелины" в реальном бою окажутся не такими ...джавелинистыми?
    А это красивый распил с понятным результатом. Люди 15 лет получали хорошую зарплату и развлекалки всякие со стрельбой устраивали. За государственный счет.
    35 тыс $ за такую игрушку! С тиражом несколько тысяч штук. Да, это просто восторг.
    Горный стрелок
    1. BlackMokona Сегодня, 14:00
      Это обычная практика разработки чего либо, результат не гарантирован, а самое перспективное направление может обернуться тупиком. На этом ресурсе полно статей про все возможные образцы военной техники СССР которые не пошли в серию.
      BlackMokona
  3. g1washntwn Сегодня, 14:07
    Разработка внезапно оказалась умнее тех, кто ее должен использовать?
    g1washntwn
  4. sabakina Сегодня, 14:12
    Армия США отказывается от "умного" гранатомета ХМ-25

    По ходу, анекдот про американский компьютер, который послал янки очень далеко, не совсем и анекдот.
    sabakina
  5. Alexey RA Сегодня, 14:22
    Неужели янки таки решили закопать ещё одну стюардессу? smile
    Ибо у американской армии с H&K давняя любовь. XM-25 - это программа CDTE - наследница программы OICW, которая в свою очередь была наследницей SPIW. Так что корни разработки уходят аж во времена Хрущёва и Кеннеди...
    Армия: Кольт, ну почему ты не хочешь дать нам то, что мы хотим? Так мы пойдем к Хеклер унд Кох! Они нам обещали все это с 12-ти дюймовым стволом, стозарядным гранатометом и весом в 5 фунтов!
    Пехота: Пацаны, я так рад, что мы возвращаемся к 7.62 мм к 2010-му. Ну или на худой конец, к 6.8 мм, который бриты после ВМВ придумали...
    Х&К: Я, весит 25, как мы и договариватса. 25 киллограм, я. Три заряд гранатометт, как пистолет без прицел.
    Армия: В 1960-м мы запустили программу SPIW. Прошло 40 лет, и теперь вы называете её OICW. Какие-нибудь другие достижения есть?
    Х&К: Я, я! Тафай нам больше деньги!

    © Shooting Some Sacred Cows ( http://mzmadmike.livejournal.com/74863.html )
    Alexey RA
  6. voyaka uh Сегодня, 14:29
    Морпехи давали о ХМ-25 отличные отзывы. "Армия" - имеется в виду сухопутные войска?
    voyaka uh
  7. плоХОЙ Сегодня, 14:30
    Цитата: bouncyhunter
    Не буду приводить пример сколько на себе носил во время марш-бросков . Но мне вот лично матрасные недовояки всё больше напоминают барышень из пансионата неблагородных девиц ...
    ..хех скорее девушек с "низкой социальной ответственностью".. fellow laughing
    плоХОЙ
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