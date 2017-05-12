Армия США отказывается от "умного" гранатомета ХМ-25
Армия США разорвала с американской компанией Orbital ATK контракт на разработку «умного» гранатомета XM-25, которая занималась его созданием совместно с немецкой Heckler & Koch. Поводом для закрытия проекта стал судебный спор между компаниями — Orbital ATK обвинила Heckler & Koch в недопоставке 20 прототипов оружия и срыве сроков разработки гранатомета, передает "Nplus1" со ссылкой на Military.com .
Разработка XM-25 ведется с начала 2000-х годов. Оружие создается немецкой компанией, а американская — занимается разработкой гранат для него. Боеприпасы для гранатомета выполнены программируемыми. Перед выстрелом стрелок может задать расстояние, пролетев которое граната должна взорваться. Это позволит бойцам поражать противника, укрывающегося за какими-либо преградами.
Гранатомет выполнен преимущественно из композиционных материалов и имеет «умную» систему прицеливания с лазерным дальномером. Это устройство перед выстрелом измеряет расстояние до объекта. Этот параметр солдат может скорректировать при помощи кнопки рядом с рукоятью.
Перед выстрелом в прицеле выводится информация о том, как высоко должен боец поднять ствол гранатомета, чтобы граната пролетела необходимое расстояние по баллистической траектории. Оружие оснащается магазином на пять гранат калибра 25 миллиметров. Прицельная дальность стрельбы по одиночным целям для XM-25 составляет 500 метров, а максимальная дальность — около тысячи метров.
Изначально принять гранатомет на вооружение и начать его серийное производство планировалось в 2017 году, однако в 2016 году эти планы изменились. Дело в том, что во время испытания оружия выяснилось, что оно иногда испытывает трудности с перезарядкой. Кроме того, был зафиксирован случай преждевременного срабатывания электрозапала.
Армия США, проводившая испытания XM-25 в Афганистане, заявила, что оружие массой 6,4 килограмма, получилось слишком тяжелым и неудобным. Кроме того, военные заявили о том, что боезапаса гранатомета не достаточно для использования его в боевых операциях.
Разработка XM-25 ведется с начала 2000-х годов. Оружие создается немецкой компанией, а американская — занимается разработкой гранат для него. Боеприпасы для гранатомета выполнены программируемыми. Перед выстрелом стрелок может задать расстояние, пролетев которое граната должна взорваться. Это позволит бойцам поражать противника, укрывающегося за какими-либо преградами.
"умный" гранатомет XM-25
Гранатомет выполнен преимущественно из композиционных материалов и имеет «умную» систему прицеливания с лазерным дальномером. Это устройство перед выстрелом измеряет расстояние до объекта. Этот параметр солдат может скорректировать при помощи кнопки рядом с рукоятью.
Перед выстрелом в прицеле выводится информация о том, как высоко должен боец поднять ствол гранатомета, чтобы граната пролетела необходимое расстояние по баллистической траектории. Оружие оснащается магазином на пять гранат калибра 25 миллиметров. Прицельная дальность стрельбы по одиночным целям для XM-25 составляет 500 метров, а максимальная дальность — около тысячи метров.
Изначально принять гранатомет на вооружение и начать его серийное производство планировалось в 2017 году, однако в 2016 году эти планы изменились. Дело в том, что во время испытания оружия выяснилось, что оно иногда испытывает трудности с перезарядкой. Кроме того, был зафиксирован случай преждевременного срабатывания электрозапала.
Армия США, проводившая испытания XM-25 в Афганистане, заявила, что оружие массой 6,4 килограмма, получилось слишком тяжелым и неудобным. Кроме того, военные заявили о том, что боезапаса гранатомета не достаточно для использования его в боевых операциях.
Использованы фотографии: https://www.army.mil/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти