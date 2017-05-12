Белорусских активистов обучат демократии по американским методичкам

Межотраслевая программа обмена Community Connections соответствует приоритетам правительства США в области помощи иностранным государствам в разных сферах. Цель программы — ознакомить представителей белорусского гражданского общества, госслужащих и частных лиц с демократическими практиками и ценностями свободного рынка, а также вдохновить их на деятельность, направленную на экономические и общественные преобразования в Белоруссии

Цель программы Community Connections в Белоруссии — поддержка деятельности USAID/Belarus, направленной на продвижение демократических и экономических реформ в Белоруссии путём поощрения участия активных граждан в демократических процессах

Многие выпускники программы успешно применили свой опыт, полученный в США, для достижения позитивных перемен в белорусском обществе. USAID стремится приложить все усилия, чтобы эти результаты не были кратковременными