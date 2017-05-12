15:24 12 мая

Белорусских активистов обучат демократии по американским методичкам

Американское Агентство по международному развитию (USAID), которое в России считают нежелательным, раскрыло детали тендера по программе поддержки гражданского общества в Белоруссии. Власти США планируют в течение пяти лет обучать местных чиновников и активистов продвижению демократических и экономических реформ в стране. Подобную деятельность американцы вели во время выборов в Белоруссии в 2015 году. На увеличение политической активности белорусов в преддверии голосования было выделено в общей сложности $46 млн., пишет "RT"

В USAID утвердили программу, в рамках которой в течение пяти лет (с 2017 по 2022 год) 300 активистов, общественных деятелей и госслужащих из Белоруссии будут периодически посещать организованные в США тренинги и курсы, посвящённые продвижению демократии. Соответствующий запрос на поиск исполнителя этой программы в Белоруссии был опубликован на сайте правительственных тендеров США.




Межотраслевая программа обмена Community Connections соответствует приоритетам правительства США в области помощи иностранным государствам в разных сферах. Цель программы — ознакомить представителей белорусского гражданского общества, госслужащих и частных лиц с демократическими практиками и ценностями свободного рынка, а также вдохновить их на деятельность, направленную на экономические и общественные преобразования в Белоруссии
— говорится в документе.

Агентство уже ищет организацию, которая будет отбирать белорусских специалистов для проведения тренингов в США. Будущий координатор программы обмена должен обладать опытом реализации проектов в Белоруссии или других странах постсоветского пространства на деньги, полученные из-за границы.

Цель программы Community Connections в Белоруссии — поддержка деятельности USAID/Belarus, направленной на продвижение демократических и экономических реформ в Белоруссии путём поощрения участия активных граждан в демократических процессах
— отмечается в гранте.

На протяжении пяти лет ведомство планирует отправлять на обучение в США по шесть групп из десяти человек. При этом, согласно документу, при повышении спроса число групп может быть увеличено до 18.

В программе тендера также отмечается, что USAID в период с 2005 по 2016 год уже подготовили 600 активистов из Белоруссии:

Многие выпускники программы успешно применили свой опыт, полученный в США, для достижения позитивных перемен в белорусском обществе. USAID стремится приложить все усилия, чтобы эти результаты не были кратковременными


В 2012 году МИД РФ потребовал от США приостановить работу Агентства по международному развитию на территории России, а позже в список нежелательных организаций попали и другие американские грантодатели, среди которых Национальный фонд в поддержку демократии, фонд «Открытое общество» и Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию.

В Белоруссии USAID работает с 1999 года. Из-за ограничений, введённых белорусскими властями, ряд связанных с США оппозиционных организаций перебрались в соседние страны — в Литву, Латвию и Польшу. Оттуда они координируют деятельность своих подразделений внутри республики.

Использованы фотографии: http://ru.reuters.com/
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Комментарии 38

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  1. cniza Сегодня, 14:05
    В Белоруссии USAID работает с 1999 года.


    Пока что зря деньги едят и в будущем будет облом.
    cniza
    1. kirgiz58 Сегодня, 14:10
      Цитата: cniza
      Пока что зря деньги едят

      Да не зря, вода камень точит. Белорусскому народу, во главе с КГБ РБ, необходимо перестрелять отобранных к обучению в первую очередь, а потом и тех кто отбирал. smile
      kirgiz58
      1. 210окв Сегодня, 14:12
        Точно так же было на Украине в 90-е....Белорусскому народу-мудрости и терпения..
        Цитата: kirgiz58
        Цитата: cniza
        Пока что зря деньги едят

        Да не зря, вода камень точит. Белорусскому народу, во главе с КГБ РБ, необходимо перестрелять отобранных к обучению в первую очередь, а потом и тех кто отбирал. smile
        210окв
        1. cniza Сегодня, 14:18
          Считаю , что прививка в виде Украины сработает.
          cniza
          1. 210окв Сегодня, 14:47
            А есть ли прививка от вируса зависти и жажды халявы?От вируса иждивенчества и жажды по легкому срубить бабло,не думая о последствиях?
            Цитата: cniza
            Считаю , что прививка в виде Украины сработает.
            210окв
            1. krot Сегодня, 15:22
              Надеюсь КГБ Беларуси держит всех "обученцев демократии" под колпаком.. Иначе Майдан ждет и Беларусь..
              krot
          2. BATUHAN Сегодня, 14:49
            Не сработает прививка. Тут лишь сила важна. Причем сила русская. Если за нами сила - бело-русы будут существовать. Ежели не будет русских то и Белоруссия будет лишь название территории на которой будут жить и арабы и негры и прочие.

            ТЫРАН wassat
            BATUHAN
          3. DenZ Сегодня, 15:21
            Цитата: cniza
            Считаю , что прививка в виде Украины сработает

            Не факт, батьке запретить бы не только деятельность этой USAID на территории Белоруси но и признать ее вне закона с соответствующими санкциями против всех граждан Белорусии кто обучается по прогаммам USAID в соседних странах. А так получается что батьки им временные сложности создал, не более.
            DenZ
        2. Тралл Сегодня, 14:19
          Агентство уже ищет организацию, которая будет отбирать белорусских специалистов для проведения тренингов в США.

          Зная профессионализм белорусских спецслужб, думаю, это будет КГБ Беларуси. smile
          Тралл
          1. kirgiz58 Сегодня, 14:44
            А в каком виде будут представлять на учебу? В цинке, дереве или просто в целлофановых пакетах? wassat
            Что-то я сегодня кровожадный, видать к дождю
            kirgiz58
        3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:50
          сейчас будут искать и собирать всех местных дурачков,готовых за печеньку собственную хату спалить,надеюсь белорусы окажутся мудрей своих южных соседей.
          Ратник с пулеметом
        4. Сергей Фоменко Сегодня, 14:59
          когда, тихонько, каждый день тебе в голову срут, что ты и не русс, хоть и белый, а какой-то литвин???, что предки твои всю жизнь сражались с дикарями с востока плечем к плечу с "европейцами", то возникает сомнение в том что мудрости хватит.... (4 месяца не был в Белоруссии и вот день под радио сижу и охреневаю (радио государственное как бэ) если реконструкции со средними веками то только выдуманные польские полки, которые типо литвинские и тд, короче око оверона работает куют "европейцев"...)
          Сергей Фоменко
      2. Самаритянин Сегодня, 14:32
        Цитата: kirgiz58
        Цитата: cniza
        Пока что зря деньги едят

        Да не зря, вода камень точит. Белорусскому народу, во главе с КГБ РБ, необходимо перестрелять отобранных к обучению в первую очередь, а потом и тех кто отбирал. smile

        Можно и поспокойнее:
        Самаритянин
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:13
      Свистять-стрелять , да не светит всяким кастрюлеголовым у нас . soldier
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 14:20
        Паша , но на всякий случай профилактику надо проводить.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:26
          Так ведь проводим-с ... soldier
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 14:31
            Цитата: bouncyhunter
            Так ведь проводим-с ... soldier


            Ни разу не сомневался. negative
            cniza
      2. Чёрный Сегодня, 14:20
        Цитата: bouncyhunter
        Свистять-стрелять , да не светит всяким кастрюлеголовым у нас

        Отказываешься от святого безвиза? Не хочешь в Ывропу, подлец эдакий laughing
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:24
          Цитата: Чёрный
          Не хочешь в Ывропу, подлец эдакий

          Слава , ну что ты смягчаешь формулировки ? wink Пиши уж сразу - предатель и изменник Евромечты . Я это приму как заслуженное признание . feel
          bouncyhunter
      3. Svarog51 Сегодня, 14:22
        Паша, "Дегтярёва" почистил и смазал? Позови, если помощь понадобится. angry soldier
        Svarog51
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:25
          Серый , я в тебе не сомневался - забей пару-тройку дисков drinks
          bouncyhunter
          1. Svarog51 Сегодня, 14:35
            Паш, мне сподручней РПК-74. Найдёшь, в случае чего? drinks soldier
            Svarog51
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:42
              Да нет , Серёга , не то пальто . Вот лучше бы ДП на "Корд" поменять ... feel На крайняк - согласен и на ДШКМ ...
              bouncyhunter
              1. Svarog51 Сегодня, 15:01
                Ежели раздобудешь - Ниву свою не пожалею, будем делать БА-64, на новый лад. good drinks
                Svarog51
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:04
                  Дык вот видишь - никто не хочет делиться . Куркули , ё-моё . crying
                  bouncyhunter
                  1. Svarog51 Сегодня, 15:11
                    Может у свидомых поспрашаешь, они всё равно в Гейропу сваливать надумали, глядишь и продадут по дешовке. Им дюже гроши в Гейропах понадобятся. lol
                    Svarog51
                    1. bouncyhunter Сегодня, 15:13
                      Ну уж у кастрюленосцев и даром не возьму !!! no
                      bouncyhunter
                      1. Svarog51 Сегодня, 15:20
                        Так ты не бери, а отбери. А то бармалеям каким-нибудь спихнут, а оно нам надо? request
                        Svarog51
      4. НасРать Сегодня, 14:23
        Цитата: bouncyhunter
        Свистять-стрелять , да не светит всяким кастрюлеголовым у нас . soldier

        Не зарекайтесь.... и к России- это относиться в полной мере!

        П.С. Методички одинаковые - у Белорусов - таракан.. У России - крыса...... хоть бы разнообразили перенося шаблон от одной страны к другой ..... Всё же видно, как сшито белыми нитками....
        НасРать
    3. Самаритянин Сегодня, 14:18
      Украина наскучила, пора за Беларусь браться...
      Самаритянин
  2. Jovanni Сегодня, 14:06
    Белорусских активистов обучат демократии по американским методичкам

    А раньше чего? Не по самоучителю же! Американцы толково к методике оболвания подошли, - работает как часы. Почти...
    Jovanni
    1. Чёрный Сегодня, 14:10
      У вас нет демократии - тогда мы идём к вам smile
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:28
        Вот потому и хочу поменять ДП на "Корд" !!! am
        bouncyhunter
  3. volodya Сегодня, 14:22
    Эти научат дерьмократии!
    volodya
  4. gabonskijfront Сегодня, 14:30
    мир изменился,цветной сценарий,на наших границах наверно уже невозможен.
    gabonskijfront
  5. 1536 Сегодня, 14:34
    Если не остановить так называемые "демократические процессы" в Белоруссии, то конец будет украинским. Но вряд ли власти Белоруссии способны переломить ситуацию в свою пользу. Белоруссов, кажется, 9 млн человек. Американцы могут каждому дать по 100 тыс. долларов и ввергнуть страну в такую русофобию, сделать из нее такой буфер, что все вместе взятые прибалтики и украины нам покажутся детским садом. А посол России в Белоруссии умильно заявляет, что всё нормально, это самосознание белорусского народа растет. Оно окончательно вырастет, когда на минской автостраде будет стоять блок-пост (чек-поинт - по-американски) НАТО и проверять водительские права у автовладельцев из России.
    Опять на те же грабли?
    1536
  6. Слон Сегодня, 14:58
    И куда только бацька смотрит? Америкосы просто так ничего не делают...
    Слон
  7. japs Сегодня, 15:08
    "Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день..." (с). Штатовцы не учатся на своих ошибках, они тупо следуют установленному шаблону. Укропная прививка может подействовать, но навальные и касьяновы в РБ обязательно найдутся, грантососов и желающих пососать сиську госдепа на халяву найдется немало.
    japs
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