Белорусских активистов обучат демократии по американским методичкам
Американское Агентство по международному развитию (USAID), которое в России считают нежелательным, раскрыло детали тендера по программе поддержки гражданского общества в Белоруссии. Власти США планируют в течение пяти лет обучать местных чиновников и активистов продвижению демократических и экономических реформ в стране. Подобную деятельность американцы вели во время выборов в Белоруссии в 2015 году. На увеличение политической активности белорусов в преддверии голосования было выделено в общей сложности $46 млн., пишет "RT"
В USAID утвердили программу, в рамках которой в течение пяти лет (с 2017 по 2022 год) 300 активистов, общественных деятелей и госслужащих из Белоруссии будут периодически посещать организованные в США тренинги и курсы, посвящённые продвижению демократии. Соответствующий запрос на поиск исполнителя этой программы в Белоруссии был опубликован на сайте правительственных тендеров США.
Агентство уже ищет организацию, которая будет отбирать белорусских специалистов для проведения тренингов в США. Будущий координатор программы обмена должен обладать опытом реализации проектов в Белоруссии или других странах постсоветского пространства на деньги, полученные из-за границы.
На протяжении пяти лет ведомство планирует отправлять на обучение в США по шесть групп из десяти человек. При этом, согласно документу, при повышении спроса число групп может быть увеличено до 18.
В программе тендера также отмечается, что USAID в период с 2005 по 2016 год уже подготовили 600 активистов из Белоруссии:
В 2012 году МИД РФ потребовал от США приостановить работу Агентства по международному развитию на территории России, а позже в список нежелательных организаций попали и другие американские грантодатели, среди которых Национальный фонд в поддержку демократии, фонд «Открытое общество» и Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию.
В Белоруссии USAID работает с 1999 года. Из-за ограничений, введённых белорусскими властями, ряд связанных с США оппозиционных организаций перебрались в соседние страны — в Литву, Латвию и Польшу. Оттуда они координируют деятельность своих подразделений внутри республики.
В USAID утвердили программу, в рамках которой в течение пяти лет (с 2017 по 2022 год) 300 активистов, общественных деятелей и госслужащих из Белоруссии будут периодически посещать организованные в США тренинги и курсы, посвящённые продвижению демократии. Соответствующий запрос на поиск исполнителя этой программы в Белоруссии был опубликован на сайте правительственных тендеров США.
Межотраслевая программа обмена Community Connections соответствует приоритетам правительства США в области помощи иностранным государствам в разных сферах. Цель программы — ознакомить представителей белорусского гражданского общества, госслужащих и частных лиц с демократическими практиками и ценностями свободного рынка, а также вдохновить их на деятельность, направленную на экономические и общественные преобразования в Белоруссии— говорится в документе.
Агентство уже ищет организацию, которая будет отбирать белорусских специалистов для проведения тренингов в США. Будущий координатор программы обмена должен обладать опытом реализации проектов в Белоруссии или других странах постсоветского пространства на деньги, полученные из-за границы.
Цель программы Community Connections в Белоруссии — поддержка деятельности USAID/Belarus, направленной на продвижение демократических и экономических реформ в Белоруссии путём поощрения участия активных граждан в демократических процессах— отмечается в гранте.
На протяжении пяти лет ведомство планирует отправлять на обучение в США по шесть групп из десяти человек. При этом, согласно документу, при повышении спроса число групп может быть увеличено до 18.
В программе тендера также отмечается, что USAID в период с 2005 по 2016 год уже подготовили 600 активистов из Белоруссии:
Многие выпускники программы успешно применили свой опыт, полученный в США, для достижения позитивных перемен в белорусском обществе. USAID стремится приложить все усилия, чтобы эти результаты не были кратковременными
В 2012 году МИД РФ потребовал от США приостановить работу Агентства по международному развитию на территории России, а позже в список нежелательных организаций попали и другие американские грантодатели, среди которых Национальный фонд в поддержку демократии, фонд «Открытое общество» и Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию.
В Белоруссии USAID работает с 1999 года. Из-за ограничений, введённых белорусскими властями, ряд связанных с США оппозиционных организаций перебрались в соседние страны — в Литву, Латвию и Польшу. Оттуда они координируют деятельность своих подразделений внутри республики.
Использованы фотографии: http://ru.reuters.com/
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